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війна (7386) Костенко (13)

"Братцы, тут все не так": Депутат Костенко взяв в полон спецназівця. Той просить росіян повертатись додому

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Братцы, тут все не так": Депутат Костенко взяв в полон спецназівця. Той просить росіян повертатись додому

Народний депутат Роман Костенко повернувся до служби в ЗСУ і взяв участь у захопленні кількох російських розвідників у Миколаєві.

"Роман Костенко сходив по москалів як по гриби", - написала його колежанка Соломія Бобровська, повідомляє Цензор.НЕТ.

Роман Костенко сам виклав відео допиту захопленого ровзвідника. Попри те, зо хлопець служить у спецназі, виявилось, що він учорашній строковик, який служив у залізничних віськах.

За словами полоненого, перед вторгненням в Україну їм розповідали, що вони ідуть захищати цілісність квазіутворень ЛНР-ДНР.

Костенко зауважив, що хлопців-росіян за звичкою зібрали як гарматне м'ясо.

"Братці, все не так, все геть інакше. Не так, як каже наш президент. Ми не їдемо захищати народ, ми окупанти і загарбники. Тому, братці, краще йти і залишити цю землю в спокої. Просто повантажитись назад в машини і їхати назад до сімей, матерів, батьків". 

Він зізнався, що має батьків та вагітну дівчину.

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Топ коментарі
+69
.
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02.03.2022 14:58
+63
В Украине давно нужно принять закон о коллаборантах !! Вплоть до расстрела в военное время !!
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02.03.2022 14:58
+39
ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
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02.03.2022 14:57
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https://www.youtube.com/watch?v=JSzZT6VwENo
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02.03.2022 14:56 Відповісти
ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
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02.03.2022 14:57 Відповісти
.
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02.03.2022 14:58 Відповісти
В Украине давно нужно принять закон о коллаборантах !! Вплоть до расстрела в военное время !!
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02.03.2022 14:58 Відповісти
Однієї партії жопоблока вистачає. Колаборант на колаборанті
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02.03.2022 15:13 Відповісти
вот у меня и возникает вопрос к власти .: почему до сих пор нету этого закона ?
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02.03.2022 15:14 Відповісти
тому що в слугах таких повно ! один з них женя шевченко
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02.03.2022 15:34 Відповісти
Тільки в слугах? А яйця в різних кошиках?
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02.03.2022 16:52 Відповісти
шариевцев- мразей ЗАПРЕТИТЬ И ОПЗЖопников
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02.03.2022 15:56 Відповісти
Потому что власть в Украине до войны всегда была у мафии, которая с ****** одной крови под названием "коррупция". Зелебобик уничтожал армию 2.5 года, тырил деньги на дорогах, Коломойский вне закона. Бобику ж Штаты и Европа говорили, что готовится нападение - "не морочте мне голову", отвечал он. И тут война - клоун мгновенно переобувается в воздухе, и будучи артистом, теперь уже говорит правильные слова. Но это война не клоуна, а народа Украины! Великая Отечественная Война народа Украины с Зеленским или без него! Мордор должен ответить за 500 лет зверств против человечества! За Новгород и Казань, и далее по списку злодеяний...
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02.03.2022 16:02 Відповісти
я очень надеюсь что после войны Зеленский и его коррумпированная компашка будут отвечать за все свои коррупционные , воровские и продажные дела .
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02.03.2022 16:05 Відповісти
Російські провокатори ідіть *****!
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02.03.2022 16:54 Відповісти
Правда-НЕ провокация!
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02.03.2022 20:38 Відповісти
Так і маргіналів.
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02.03.2022 15:40 Відповісти
За ці 7 днів війни, не досить добра новина для вчителів. Діти навчилися матюкатися і посилати цапів у напрямку мокшанського корабля.
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02.03.2022 14:59 Відповісти
В Україні саме той випадок, коли ненормативна лексика виконує своє сакральне значення, а не пов'язує відмінки як у русни
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02.03.2022 15:04 Відповісти
Ненормативна лексика повинна бути, в межах розумного. Когось послати, показати свою біль (молотком по пальцях), або висловити своє невдоволення
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02.03.2022 15:12 Відповісти
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02.03.2022 15:06 Відповісти
А КАК ПОЛОЖЕНО ВОЙСКАМ РФ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВТОРЖЕНИЯ НЕ ЗАЧИТАЛИ ПРИКАЗ ГЛАВНОКОМАНДЮЩЕГО РОССИИ???? о начале операции (войны) наступления...
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02.03.2022 15:01 Відповісти
Та все вони знали... брешуть як завжди...спецназ 1 місяць служби...ага-ага
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02.03.2022 15:33 Відповісти
Українці! Підписуємо петицію до НАТО! Вже майже мільйон необхідних підписів зібрали, трохи залишилося! Допомагайте!

People around the world ask NATO to close the airspace over Ukraine
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02.03.2022 15:03 Відповісти
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02.03.2022 15:15 Відповісти
Спецназ, *****... Ладно срочники, зачмыренные дагами, в лаптях, хер бы с ними, они люди подневольные. Куда послали на убой, там и умерли. А это, ****, элита которая должна танки взглядом прожигать и криком "За Путина!" сбивать самолеты... Не знал он... С оружием в руках взяли - расстрел. Вышел сдаваться сам без оружия - обмен на наших... Не меняют? Нахер в россии не нужен? Завалы в украинских городах разгребать голыми руками...
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02.03.2022 15:03 Відповісти
их бросили на убой, это просто гарматне мясо, они никому не нужны ни живые ни мертвые..., а есть и "элита" профи, так сказать, они расстреливают наши города крылатыми ракетами, градами и искандерами...
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02.03.2022 15:14 Відповісти
Люто плюсую!!
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02.03.2022 15:15 Відповісти
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02.03.2022 15:04 Відповісти
От тільки то м`ясо не треба жаліти, на жалість давити. Все воно прекрасно знало і розуміло і нікого з нас не пожаліло б. То є ординець, а тим все сказано...
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02.03.2022 15:04 Відповісти
******* вони. Відверто *******.

Вже тиждень пройшов. Ніяких розмов вже зараз про те, що вони чогось там не знали, не може бути.
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02.03.2022 15:05 Відповісти
2000 гражданских украинцев погибло, мне насрать что там у него в кацапии, пусть хоть сам будет беременный, тварь кацапская должна здохнуть
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02.03.2022 15:08 Відповісти
А про "бабу беременную" бреше. На жалість давить. В його уяві кожна українська жінка має співчувати брюхатой свиносукє. Якось воно не правильно... Придушіть по тихому. Подушкою.
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02.03.2022 15:22 Відповісти
У нас в Николаеве не забалуешь ,спец наз *** ,высыпали с четырёх верушек ,это **** всё что осталось ..я бы их расстрелял ...
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02.03.2022 15:08 Відповісти
Усі депутати так би робили...
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02.03.2022 15:08 Відповісти
ОПЗЖ звалили з України.
Бичару Колю-котлету зняли на відео в ресторані десь на Заркарпатті.
Вірастюк сам викладає свої героїчні відосики на фоні Карпат.
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02.03.2022 15:20 Відповісти
Вони зараз бухають в Рахові. Зайняла бидлота з лічинками всі санаторії. Місцеві в воєнкомати ... а ці в гівно. І бухають таке дорогуще пійло що місцеві вже подумують їх "протверезіти" дрином по дурних макітрах.
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02.03.2022 15:25 Відповісти
Так ****** их,пусть идут за свои города воюют
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02.03.2022 15:28 Відповісти
Отже суки. Всі люди допомагають як можуть а вони бухають.
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02.03.2022 15:51 Відповісти
Все це лайно потрібно фотографувати, знімати на відео.
А пізніше нагадати хто де був і чим займався.
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02.03.2022 15:59 Відповісти
Хай їх місцева тероборона покрошить- мародери (всі їх статки награбовані у нас), вражі коректировщики вогню- це ж вони роками скореговували цій напад рашки на Україну. І з сьогодні, як сказав член Верховного суду Ткачук, в воєнний час помічників агресора і коректировщіків можно стріляти на місці.
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02.03.2022 16:02 Відповісти
Вони там то там багато угорців. А угорці це останній оплот ***** в Україні. Тому туди де угорці ракети не прилітять. І наша "елітна вата" це чудово розуміє, І навіть ящо декого з них звинуватити в шпигунстві та діяльності спрямованій на знищення України то їм до угорського кордону два крики і там Орбан їх прийме як рідних...
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02.03.2022 17:41 Відповісти
Здоров'я та наснаги пану Роману! Нехай Вас Бог береже! Слава Україні!
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02.03.2022 15:09 Відповісти
Все по Высоцкому.

Он вам:
И ни церковь, ни кабак -
Ничего не свято!
Нет, ребята, все не так,
Все не так, ребята!

А вы ему:
Вдоль дороги - лес густой
С Бабами-Ягами,
А в конце дороги той -
Плаха с топорами.
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02.03.2022 15:10 Відповісти
***** какихто бомжей и рагулей шлет сюда
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02.03.2022 15:10 Відповісти


Kavkaz [email protected]

Сейчас Украина наньчится с пленными русскими оккупантами. То же самое делали чеченцы в Чечне в первые месяцы войны.

Уверяем вас, украинцы. Никакой благодарности вы не получите. Они снова придут и снова будут убивать вас. Мы поняли это потом.
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02.03.2022 15:15 Відповісти
А це в центрі Миколаєва
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02.03.2022 15:15 Відповісти
ТА ДА,СТРОКОВИК... КОЛИ Ж НАШІ ЛЮДИ ПЕРЕСТАНУТЬ БУТИ ТАКИМИ НАЇВНИМИ??? ЦЕ СПЕЦНАЗІВЕЦЬ-КОНТРАКТНИК,ТОБТО, ПРОФЕСІЙНИЙ ВБИВЦЯ. ВІН ВАМ ЩЕ Й НЕ ТАКІ БАЙКИ РОЗПОВІСТЬ,ЯК І КАДИРІВЦІ -ВСІ ЧАБАНИ ЧИ ТРАКТОРИСТИ. ВІН ТАКИЙ ПРОЗРЄВШИЙ ЛИШЕ ТОМУ,ЩО ПРОГРАВ І ОБЕЗЗБРОЄНИЙ-І ГОРЕ НАМ,ЯКЩО БИ БУЛО НАВПАКИ. ПАМ'ЯТАЙТЕ ЗАВЖДИ ПРО ЦЕ.
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02.03.2022 15:17 Відповісти
Та отож. Их учат рассказывать легенды. Это то же, как пленные сепары говорили, что стояли на блокпостах и помогали на кухне.
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02.03.2022 15:23 Відповісти
вот так оно и есть... брат митька помирает, ухи просит... братцы... самый лучший кацап - мертвый кацап... не верьте ни единому их слову... просто убивайте...
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02.03.2022 15:20 Відповісти
Кацапські спецназівці мають право на життя до кінця допиту, не довше.
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02.03.2022 15:25 Відповісти
ага, они щас все будут говорить что они не хотели нападать а просто вели разведку, кацапне верить нельзя
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02.03.2022 15:25 Відповісти
.
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02.03.2022 15:28 Відповісти
Нема жалю! Подивіться на наші зруйновані міста!
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02.03.2022 16:05 Відповісти
do all of you you remeber like all that cacaposhit started?
https://www.youtube.com/watch?v=aQQizk0vR0Au
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02.03.2022 16:11 Відповісти
Респект Пане полковнику! Вдалого полювання до повної Перемоги !
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02.03.2022 16:28 Відповісти
який нах ..спецназовец..по чому?
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02.03.2022 16:37 Відповісти
По поводу видосиков с "бедными пленными".

Нужно понимать главное: эти видосики направлены не на украинцев, а на лаптей за поребриком. Украинцы и так все знают, что москалям верить нельзя, что жалеть их смысла нет и все прочее, и они абсолютно правы. Но для лаптей содержание этих видео является неожиданностью и разрывм шаблона. Вместо ощущения "все пад кантролем, путен знает что делает, надо лишь выполнять его приказы и будешь в шоколаде" возникает совсем другое - "пацанчик к успеху шел, не фартануло. Какая-то херня происходит, все не так, как казалось".

В условиях блокировки прессы с альтернативной информацией на рашке пленные - это канал передачи информации прямо от первоисточника, которому они верят. Никто не может лучше донести реальную ситуацию до лаптей, нежели они сами. Поэтому ситуация "10 убитых один пленный, который жалуется об этом на камеру и рассказывает о том, какие украинцы хорошие"- это идеал. Пусть у запоребриковых начинает страх за свою жизнь и и жизнь своих близких работать. Потому что страха перед тем, чтобы убивать других людей, у них нет.

Время работает на Украину. Сейчас главное - день простоять да ночь продержаться, дождаться подвоза нового оружия, набраться сил для получения военного превосходства. А пока этого нет, надо использовать те каналы разложения противника, которые доступны.

Еще раз: это снятоо не для того, чтобы украинцы пожалели "бедненьких мальчиков" - это снято для того, чтобы кацапы сами себя пожалели, чтобы у них была инфа о реальной ситуации, которая помогла бы им сделать правильный выбор (не стрелять, не подиняться приказам) в случае, когда и пока есть такая возможность. Когда Украина усилится, такой возможности у них уже не будет.
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02.03.2022 16:48 Відповісти
Согласен, демонстративно, на камеру, показано, что никто их не уродует, уедут целыми-живыми (если будут сдавать и правильно себя вести) и так далее.
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02.03.2022 17:23 Відповісти
На поле танки грохотали

Кацапы шли в последний бой

А молодого путиниста

Несли с пробитой головой.

По танку дали «Джавелином»,

Прощай, немытый экипаж!

Три грязных трупа возле танка

Дополнят Киевский пейзаж.

Машина пламенем объята,

Сейчас рванет боекомплект,

Зачем приперлись, вы ребята?

Серьезно, тут нацистов нет.

Их извлекут из под обломков,

Зароют возле наших трасс,

Никто не вспомнит тех подонков,

Их президент был *******.

И полетят тут телеграммы

Родных и близких известить,

Что сын их больше не вернется,

Ему червей теперь кормить.

В углу бухает мать бомжиха,

В моче лежит бухой отец,

И дорогая не узнает,

Какой танкиста был конец.

Не будет карточка пылится

На полке пожелтевших книг -

В ментовской форме, при

Погонах
Теперь у ней Ашот жених.
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02.03.2022 21:09 Відповісти
 
 