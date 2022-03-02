"Братцы, тут все не так": Депутат Костенко взяв в полон спецназівця. Той просить росіян повертатись додому
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Народний депутат Роман Костенко повернувся до служби в ЗСУ і взяв участь у захопленні кількох російських розвідників у Миколаєві.
"Роман Костенко сходив по москалів як по гриби", - написала його колежанка Соломія Бобровська, повідомляє Цензор.НЕТ.
Роман Костенко сам виклав відео допиту захопленого ровзвідника. Попри те, зо хлопець служить у спецназі, виявилось, що він учорашній строковик, який служив у залізничних віськах.
За словами полоненого, перед вторгненням в Україну їм розповідали, що вони ідуть захищати цілісність квазіутворень ЛНР-ДНР.
Костенко зауважив, що хлопців-росіян за звичкою зібрали як гарматне м'ясо.
"Братці, все не так, все геть інакше. Не так, як каже наш президент. Ми не їдемо захищати народ, ми окупанти і загарбники. Тому, братці, краще йти і залишити цю землю в спокої. Просто повантажитись назад в машини і їхати назад до сімей, матерів, батьків".
Він зізнався, що має батьків та вагітну дівчину.
Будь ласка, зачекайте...
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Вже тиждень пройшов. Ніяких розмов вже зараз про те, що вони чогось там не знали, не може бути.
Бичару Колю-котлету зняли на відео в ресторані десь на Заркарпатті.
Вірастюк сам викладає свої героїчні відосики на фоні Карпат.
А пізніше нагадати хто де був і чим займався.
Он вам:
И ни церковь, ни кабак -
Ничего не свято!
Нет, ребята, все не так,
Все не так, ребята!
А вы ему:
Вдоль дороги - лес густой
С Бабами-Ягами,
А в конце дороги той -
Плаха с топорами.
Kavkaz [email protected]
Сейчас Украина наньчится с пленными русскими оккупантами. То же самое делали чеченцы в Чечне в первые месяцы войны.
Уверяем вас, украинцы. Никакой благодарности вы не получите. Они снова придут и снова будут убивать вас. Мы поняли это потом.
https://www.youtube.com/watch?v=aQQizk0vR0Au
Нужно понимать главное: эти видосики направлены не на украинцев, а на лаптей за поребриком. Украинцы и так все знают, что москалям верить нельзя, что жалеть их смысла нет и все прочее, и они абсолютно правы. Но для лаптей содержание этих видео является неожиданностью и разрывм шаблона. Вместо ощущения "все пад кантролем, путен знает что делает, надо лишь выполнять его приказы и будешь в шоколаде" возникает совсем другое - "пацанчик к успеху шел, не фартануло. Какая-то херня происходит, все не так, как казалось".
В условиях блокировки прессы с альтернативной информацией на рашке пленные - это канал передачи информации прямо от первоисточника, которому они верят. Никто не может лучше донести реальную ситуацию до лаптей, нежели они сами. Поэтому ситуация "10 убитых один пленный, который жалуется об этом на камеру и рассказывает о том, какие украинцы хорошие"- это идеал. Пусть у запоребриковых начинает страх за свою жизнь и и жизнь своих близких работать. Потому что страха перед тем, чтобы убивать других людей, у них нет.
Время работает на Украину. Сейчас главное - день простоять да ночь продержаться, дождаться подвоза нового оружия, набраться сил для получения военного превосходства. А пока этого нет, надо использовать те каналы разложения противника, которые доступны.
Еще раз: это снятоо не для того, чтобы украинцы пожалели "бедненьких мальчиков" - это снято для того, чтобы кацапы сами себя пожалели, чтобы у них была инфа о реальной ситуации, которая помогла бы им сделать правильный выбор (не стрелять, не подиняться приказам) в случае, когда и пока есть такая возможность. Когда Украина усилится, такой возможности у них уже не будет.
Кацапы шли в последний бой
А молодого путиниста
Несли с пробитой головой.
По танку дали «Джавелином»,
Прощай, немытый экипаж!
Три грязных трупа возле танка
Дополнят Киевский пейзаж.
Машина пламенем объята,
Сейчас рванет боекомплект,
Зачем приперлись, вы ребята?
Серьезно, тут нацистов нет.
Их извлекут из под обломков,
Зароют возле наших трасс,
Никто не вспомнит тех подонков,
Их президент был *******.
И полетят тут телеграммы
Родных и близких известить,
Что сын их больше не вернется,
Ему червей теперь кормить.
В углу бухает мать бомжиха,
В моче лежит бухой отец,
И дорогая не узнает,
Какой танкиста был конец.
Не будет карточка пылится
На полке пожелтевших книг -
В ментовской форме, при
Погонах
Теперь у ней Ашот жених.