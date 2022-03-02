У Херсоні встановлюють кількість жертв внаслідок бойових дій - серед вбитих окупантами є жінки та діти

Під час воєнних дій Херсон зазнав втрат людських життів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської міськради.

Відомі втрати на 1 березня

– Парк по вул. Нафтовиків, 64 біля "Нової Лінії" – 8 загиблих;

– Вул. Паровозна, 13, загинув цивільний;

– Вул. Полтавська, 89, біля ліцею 2 загиблих;

– Вул. І.Куліка 141,а, під’їзд 2 – загиблі;

– На Бериславському шосе, біля молокозаводу загинув цивільний Лахковський Є.В., 1986р.н.;

– Навпроти Апеляційного суду, вхід в парк – загинула 1 особа;

– 49-ї ГХД 2 корп. 3 під’їзд 2 – є загиблі;

– Вул. Синявіна 152 б – 2 загиблих;

– Вул. Перекопська 171-173, у легковому авто загиблі;

Є загиблі біля під’їзду вул. Тарле, а також розстріляно на Бериславському шосе сім’ю з Зеленівки.

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Відомі втрати на 2 березня

– На вул. Перекопській, 136 загинула 1 особа;

– Біля Фабрики на зупинці – чоловік та хлопець віком 14 років;

– Вул. Мира – Бериславське шосе біля залізничного переїзду загинула 1 особа;

– Консервний комбінат, у розстріляному чорному Нісані д/н ВТ0142ВС загинуло 2 осіб;

– Вул. Паровозна – 11 осіб загинуло;

– Вул. Чорноморська та Перекопська – загинула жінка.

– Вул. Загородня, 49 – чоловік Жданов Миколай 68 років. Смерть в автомобілі.

"У місті триває робота над збором інформації щодо встановлення точної кількості загиблих та їх ідентифікацією. Прикладаються максимальні зусилля (на скільки це можливо) у визначених умовах. Вічна слава українським героям, що поклали свої життя у бою з ворогом! Вічна пам’ять цивільним, що загинули під вогнем росіян! Міський голова Ігор Колихаєв та депутати міської ради висловлюють співчуття рідним та близьким полеглих херсонців", - йдеться у повідомленні.