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У Херсоні встановлюють кількість жертв внаслідок бойових дій - серед вбитих окупантами є жінки та діти

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Херсоні встановлюють кількість жертв внаслідок бойових дій - серед вбитих окупантами є жінки та діти

Під час воєнних дій Херсон зазнав втрат людських життів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської міськради. 

Відомі втрати на 1 березня
– Парк по вул. Нафтовиків, 64 біля "Нової Лінії" – 8 загиблих;
– Вул. Паровозна, 13, загинув цивільний;
– Вул. Полтавська, 89, біля ліцею 2 загиблих;
– Вул. І.Куліка 141,а, під’їзд 2 – загиблі;
– На Бериславському шосе, біля молокозаводу загинув цивільний Лахковський Є.В., 1986р.н.;
– Навпроти Апеляційного суду, вхід в парк – загинула 1 особа;
– 49-ї ГХД 2 корп. 3 під’їзд 2 – є загиблі;
– Вул. Синявіна 152 б – 2 загиблих;
– Вул. Перекопська 171-173, у легковому авто загиблі;

Є загиблі біля під’їзду вул. Тарле, а також розстріляно на Бериславському шосе сім’ю з Зеленівки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Херсон лишається під контролем України. Російські окупанти захопили залізничний вокзал та річковий порт, - мер Колихаєв

Відомі втрати на 2 березня
– На вул. Перекопській, 136 загинула 1 особа;
– Біля Фабрики на зупинці – чоловік та хлопець віком 14 років;
– Вул. Мира – Бериславське шосе біля залізничного переїзду загинула 1 особа;
– Консервний комбінат, у розстріляному чорному Нісані д/н ВТ0142ВС загинуло 2 осіб;
– Вул. Паровозна – 11 осіб загинуло;
– Вул. Чорноморська та Перекопська – загинула жінка.
– Вул. Загородня, 49 – чоловік Жданов Миколай 68 років. Смерть в автомобілі.

"У місті триває робота над збором інформації щодо встановлення точної кількості загиблих та їх ідентифікацією. Прикладаються максимальні зусилля (на скільки це можливо) у визначених умовах. Вічна слава українським героям, що поклали свої життя у бою з ворогом! Вічна пам’ять цивільним, що загинули під вогнем росіян! Міський голова Ігор Колихаєв та депутати міської ради висловлюють співчуття рідним та близьким полеглих херсонців", - йдеться у повідомленні.

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02.03.2022 15:44 Відповісти
В Європі і НАТО повинні зрозуміти, що те, до чого вони були готові 60 років і витрачали купу грошей наступило, але за них воює Україна. Не треба сидіти і сцяти, допоможіть по максимуму! Якщо самі не здатні носити зброю.
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02.03.2022 15:44 Відповісти
коментар відмічено як спам
если бы клоун 3 года не воровал деньги, а укреплял армию - никакое НАТО не нужно было бы.
есть свои ракеты, свои птрк - есть ВСЁ. не было только желания у зеленого осла.

ОЧЕНЬ надеюсь что он сделает выводы. но лично я в это не верю.
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02.03.2022 16:03 Відповісти
https://www.nlcampaigns.org/Nobel_Appeal_for_Ukraine_3-1-22_Rus.pdf
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02.03.2022 15:48 Відповісти
Ось обличчя "русского мира " вони воюють з дітьми ,вбивайте цих варварів де тільки можна ,нациськ5а чума повина згинути.
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02.03.2022 15:51 Відповісти
Светлая им память..... Это герои, отдавшие свои жизни за нас.... Слава Украине!!!
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02.03.2022 15:52 Відповісти
Хтось чув про розстріл тероборони окупантами в Херсоні сьогодні? Правда чи фейк?
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02.03.2022 15:52 Відповісти
Нажаль так були озброєні лише коктейлями молотова більше десяти осіб.
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02.03.2022 15:58 Відповісти
Бачив відос в твіттері... Суки...
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02.03.2022 16:10 Відповісти
Россия, не ваша война.
Океан Ельзи - Не твоя війна (official video) - YouTube
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02.03.2022 16:07 Відповісти
сподіваюсь сьогодні орків в Хероні ************ байрактари
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02.03.2022 16:30 Відповісти
 
 