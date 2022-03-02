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"Якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, нам все одно доведеться вести війну" - Грибаускайте

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, нам все одно доведеться вести війну" - Грибаускайте

Колишня президентка Литви Даля Грибаускайте вважає, що Європа має закрити небо над Україною, а не повторювати мантру про санкції.

Про це вона написала в коонці для УП, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Санкції не зупинять Путіна, якими б вони не були. Вони необхідні, але без будь-яких винятків, як-от тих, які ми бачимо у відключеннях SWIFT або в енергетичному секторі та банках, які його обслуговують.. Тільки війна, яка вже розпочата, може зупинити нову війну. Немає потреби прикидатися і намагатися заспокоїти нашу совість, не постачаючи Україні нічого, окрім зброї, причому надто пізно. Народ України воює за нас, а діти України захищають нас від путінського божевілля", - нагоосила Грибаускайте.

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За її словами, повторення "мантри" про те, що НАТО не може допомогти Україні, вже "звучить пафосно і показує боягузтво Заходу".

"Путін це теж бачить. Хоча він швидко вчиться, Захід досі не розуміє, що в Україні йде європейська війна. Або ти береш участь у цьому і борешся з агресором, або стаєш співучасником військових злочинів, просто стоячи і спостерігаючи, як нищиться Україна та її народ. Так, співучасник. Якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, нам все одно доведеться вести війну, але в наших країнах", - попередила екс президентка Литви.

"Мені соромно чути, як лідери та чиновники НАТО бурмочуть, що вони "не можуть вплутуватися в конфлікт". Але ж ми зробили це в Сирії, Лівії, Африці, Югославії та Афганістані, чи не так? Сьогодні Україна бореться за виживання своєї нації та за мир в Європі. Ми будемо продовжувати дивитися, як руйнується незалежна держава?", - наголосила вона.

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Топ коментарі
+109
Ця жінка має твердіші яйця, ніж столтенберг з байденом. Ще в 2014р. було ясно
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02.03.2022 15:56
+69
Даля - СУПЕРВУМЕН.
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02.03.2022 15:56
+68
⚡️Подоляк прокомментировал слухи о том, что Россия хочет объявить Януковича президентом Украины.

"Любое упоминание фамилии Янукович в качестве какой/то "возможности" в очередной раз показывает нам тотальное незнание РФ реальных настроений в Украине. Полное отсутствие понимания, что это за страна", - сказал он.
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02.03.2022 15:54
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⚡️Подоляк прокомментировал слухи о том, что Россия хочет объявить Януковича президентом Украины.

"Любое упоминание фамилии Янукович в качестве какой/то "возможности" в очередной раз показывает нам тотальное незнание РФ реальных настроений в Украине. Полное отсутствие понимания, что это за страна", - сказал он.
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02.03.2022 15:54 Відповісти
Цього шлепаря навіть в ОРДЛО ненавидять.
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02.03.2022 15:56 Відповісти
да хоть президентом целой галактики
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02.03.2022 16:12 Відповісти
а кто это?
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02.03.2022 16:16 Відповісти
Тот кто от попадания яйца в обморок падал и в памперс ссался.
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02.03.2022 16:47 Відповісти
офігеть.він чуть в один в один не сказав то шо я написав ранішеперемовини з канонадою 100 відсотково.Ялинковичу одінуть на голову вінець миротворчий,з ялинки і дадуть олівець ,шоб він поламав.Він як лялька вже..він навіть не знає шо,Україна докорінно змінилась
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02.03.2022 16:45 Відповісти
Даля
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02.03.2022 15:55 Відповісти
Ця жінка має твердіші яйця, ніж столтенберг з байденом. Ще в 2014р. було ясно
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02.03.2022 15:56 Відповісти
Даля - СУПЕРВУМЕН.
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02.03.2022 15:56 Відповісти
Ага- практично українка.
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02.03.2022 15:57 Відповісти
Самый наш верный Друг!
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02.03.2022 16:05 Відповісти
З Польщею
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02.03.2022 18:03 Відповісти
хорошо сказано
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02.03.2022 15:56 Відповісти
ВЕЛИКИЙ РЕСПЕКТ
Грибаускайте
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02.03.2022 15:56 Відповісти
Сподіваюся, її почують люди при посадах в НАТО
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02.03.2022 15:57 Відповісти
Ці ****** сцикуни нічого не почують.Навіть коли війна прийде до них вони стануть раком.
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02.03.2022 16:01 Відповісти
Ага, вот Шольц услышал. Только что заявил что НАТО не будет нам помогать
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02.03.2022 16:05 Відповісти
Шкода що найправильніші речі (закриття неба і т.п.) кажуть «колишні» а не «теперішні» - Волкер, Грибаускайте.
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02.03.2022 15:59 Відповісти
Те, до чого були готові НАТО 60 років і витрачали купу грошей настало, але за них воює Україна. Не треба сидіти і сцяти, допоможіть по максимуму! Якщо самі не здатні носити зброю.
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02.03.2022 16:00 Відповісти
Она права. Путин планировал захватить Украину, и сделать из нее гигантское дылырылы. И руками этой гигансткой ******** уже воевать гибридно против Европы, утверждая, что воюет не он, а "шахтёры и трактористы свабоднага народа Малароссии и Навароссии", как то так.
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02.03.2022 16:03 Відповісти
Недоноссии
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02.03.2022 16:27 Відповісти
МУДРАЯ ЖЕНЩИНА!
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02.03.2022 16:05 Відповісти
Запад между войной и позором выбрал позор.
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02.03.2022 16:06 Відповісти
Ща как выйдет Столтенберг да кааак выразит обеспокоенность. Вся эта сытая западная цивилизация не может понять,что мир подошёл к черте возле которой надо предпринимать активные военные действия по устранению опасности для этого самого мира. Соплежевание закончилось. Очередного кровавого маньяка захватившего страну и шантажирующего мир про@бали. Потому что сами и выкормили.
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02.03.2022 16:10 Відповісти
Именно они его и выкормили ВСЕМ миром вместе, вкладывая бешенные деньги от своей жадности, закрывая глаза на нарушения прав человека и массовые репрессии в РВ, нарушения принципов демократии и множество других моральных и юридических преступлений.
В том числе Великобритания стыдливо закрывала глаза на грязные деньги российских воров в законе под видом "бизнесменов". Это они все вместе его выкормили воей жадностью к деньгам и полной беспринципностью.
И теперь весь мир вдруг ясно осознал всё это и ужаснулся собственному сну разума. А такой сон как известно рождает чудовищ. Спасибо Джонсону, он наверно больше всех в мире переживает за нас.
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02.03.2022 16:15 Відповісти
Єдиним європейським політиком з "яйцями" виявилась Грибаускайте.
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02.03.2022 16:10 Відповісти
Я би не радив занадто високо оцінювати її сміливість. Вона не є діючим політиком, тобто особою, яка приймає рішення. Якби вона зараз була президентом, вона би теж була обережною і діяла, як діють теперішні керівники. Причин декілька
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02.03.2022 16:21 Відповісти
В своїх словах і діях вона послідовна. Вона не говорить необдуманих слів. Так було і так є тепер.
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02.03.2022 16:43 Відповісти
Говорити і діяти дві великі різниці. Весь захід говорить. А результати ви бачите. Вони всі боягузи а через втрачені мільярди повісяться
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02.03.2022 17:50 Відповісти
Страны через которые расея попытается смягчить санкции и уже получает секретную помощь.
казахстан, узбекистан, киргизстан и возможно грузия.
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02.03.2022 16:11 Відповісти
Фильм "Ганнибал: Восхождение" вышел на экраны США, Литвы, Великобритании за день до Мюнхенской речи Путина 2007 года. В фильме раскрывается тайна превращения хорошего мальчика по фамилии Лектер в каннибала: литовские "приспешники нацистов" (так подается в фильме) кормят его супом, приготовленным из его сестры. Мальчика спасают советские солдаты. Впоследствии, уже на Западе, он находит всех, съевших его сестру, убивает и лакомится их телами.
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02.03.2022 16:14 Відповісти
Спасибо Вам, надо чтобы все в Европе это поняли!
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02.03.2022 16:15 Відповісти
помогите закрыть небо, чтобы ракеты не падали на больницы и жилые дома
чтобы русские "герои" летчики не бомбили
я думаю это не так сложно

а шахты яо уже давно под прицелом
так что фюрер только и будет постоянно давить на шантаж запустить ракеты
уже сколько можно терпеть его наглое поведение
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02.03.2022 16:16 Відповісти
Такой президент,мечта любой нации. Моему Уважению к этой женщине нет предела и словам восхищения нет конца.👏👏👏
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02.03.2022 16:16 Відповісти
он захватил белорусов, заставляет их воевать против украинцев.

если он захватит украинцев - он заставит их воевать против прибалтики и польши.
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02.03.2022 16:16 Відповісти
белорусов годами ломали
а украинцев сложно будет довести до такого оскатинивания
чтобы они на стороне убийствы своего народа сражались за него
да и белорусы думаю почти никак (военные) не влияют на ситуацию
только что их базы используются помогает рашке
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02.03.2022 16:39 Відповісти
"Європа прокинеться та жахнеться тоді, коли Росія почне влаштовувати на її території теракти. Ось тоді не лийте сльози, а пригадайте, як ви закликали Україну до мирних переговорів"
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02.03.2022 16:17 Відповісти
росія постійно влаштовує теракти у всьому світі, Як зброєю, "новічком", втручається у вибори, розповсюджує брехню. Користується демократією всіх цивілізованих країн. Те, що робить путін, це поза межами моралі неадертальця. Зараз шантажує третьою світовою. Підкреслюю, шантажує. Якщо світові його не зупинити, він принесе біду всім, без винятків. Зараз час це зробити.
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02.03.2022 16:29 Відповісти
Менталитет разный у россиян и украинцев. Украинцы любят свободу,а кацапы как скажет Иван Иваныч.Или царь.
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02.03.2022 16:18 Відповісти
Браво!! И низкий поклон!
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02.03.2022 16:19 Відповісти
Баба у которой яйца больше чем у байдена со столтенбергом вместе взятых!
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02.03.2022 16:25 Відповісти
Далі потрібно дати почесне громадянство України
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02.03.2022 16:26 Відповісти
Замечательная женщина. Разбила в пух и прах НАТО и ЕС. Планы Путлера не захват Украины.

Путлер: у вас в старушке Европе еще мирная жизнь? Тогда мы идем к вам...
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02.03.2022 16:30 Відповісти
***** не справляеться із загарбанням України.
Шукає нових спільників для злочинів.

Alnur Mussayev , экс-председатель КНБ Казахстана:

- Таджикистан и Киргизстан сдали позиции под давлением России и на конфидециальном уровне выразили готовность оказать ей военную помощь. Военная техника, боеприпасы, а также частично российский контингент из этих Центрально-азиатских республик вывозится в РФ для применения его на войне.

- Со стороны России также оказывается беспрецедентное давление на Казахстан с требованием встать на её сторону в войне против Украины. По последним заявлениям Токаева и нашего МИДа, заметно что власть РК также готова в режиме секретности оказать помощь России.

Удержаться на заявленном нейтралитете по отношению к русско-украинской войне, видимо не получиться.

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02.03.2022 16:30 Відповісти
- Идут прямые переговоры между МО РК и представителями ВС РФ об отправке нашей военной техники и ограниченного контингента в Украину. Все это пока на уровне разговоров, но ситуация для Казахстана становиться тревожной.

- Кроме того, Минобороны России заявило о проведении «Международного антифашистский конгресса» в рамках военно-технического форума «Армия-2022» и пригласило на него страны ОДКБ.
Минобороны Казахстана также получило приглашение и по всем признакам собирается принять в нем участие.

Обстановка осложнена тем, что значительная часть казахов подвержена массированной российской пропаганде. Не воспринимает реальность угрозы Казахстану со стороны России в случае ее победы над Украиной....

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02.03.2022 16:31 Відповісти
весь инет забит видео с войны
даже если годами лапшу вешали
как объяснить участие в этой войне
да и кто там будет воевать?
я надеюсь как бы не давили, не согласятся
изза этого фюрера у нас уже была экономика в жопе
он никого не спрашивая войны устраивает
достал уже

токаев только попробуй отправить кого то

"антифашиский конгресс".... проводится главным фашистом
оруэл отдыхает
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02.03.2022 16:42 Відповісти
Рашка решила завалить Украину трупами. Ну ничё. Кацапы здыхают, подохнут и эти
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02.03.2022 18:59 Відповісти
Там таліби вже приготувались на узбекському та киргизському кордонах, 10000 бійців. Гадаю, не прогавлять момента.
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02.03.2022 19:37 Відповісти
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02.03.2022 16:35 Відповісти
Не услышат эти бюрократические жопы
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02.03.2022 16:35 Відповісти
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02.03.2022 16:41 Відповісти
США повинні застосуввати ядерну зброю проти росії негайно, інакше буде пізно!
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02.03.2022 16:54 Відповісти
Даля розуміє, після України бункерна криса попре до Балтії і почне знову шантажувати ядерною зброєю. Що буде робити НАТО? Так яка різниця коли вирішувати остаточно з дурдомом.
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02.03.2022 17:02 Відповісти
Грибаускайте напоминает Черчиля. Но европейцы совершенно не напоминают британцев 1940 года
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02.03.2022 17:41 Відповісти
Умная женщина
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02.03.2022 19:00 Відповісти
настоящие чеченцы знали это всегда поэтому резали кацапских свиней на их же территории!
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02.03.2022 20:38 Відповісти
***** ядерный безумец!он может начать ядерную войну в любой день!
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02.03.2022 20:52 Відповісти
Золоті слова, пані Даля
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02.03.2022 21:11 Відповісти
 
 