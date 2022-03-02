"Якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, нам все одно доведеться вести війну" - Грибаускайте
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Колишня президентка Литви Даля Грибаускайте вважає, що Європа має закрити небо над Україною, а не повторювати мантру про санкції.
Про це вона написала в коонці для УП, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Санкції не зупинять Путіна, якими б вони не були. Вони необхідні, але без будь-яких винятків, як-от тих, які ми бачимо у відключеннях SWIFT або в енергетичному секторі та банках, які його обслуговують.. Тільки війна, яка вже розпочата, може зупинити нову війну. Немає потреби прикидатися і намагатися заспокоїти нашу совість, не постачаючи Україні нічого, окрім зброї, причому надто пізно. Народ України воює за нас, а діти України захищають нас від путінського божевілля", - нагоосила Грибаускайте.
За її словами, повторення "мантри" про те, що НАТО не може допомогти Україні, вже "звучить пафосно і показує боягузтво Заходу".
"Путін це теж бачить. Хоча він швидко вчиться, Захід досі не розуміє, що в Україні йде європейська війна. Або ти береш участь у цьому і борешся з агресором, або стаєш співучасником військових злочинів, просто стоячи і спостерігаючи, як нищиться Україна та її народ. Так, співучасник. Якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, нам все одно доведеться вести війну, але в наших країнах", - попередила екс президентка Литви.
"Мені соромно чути, як лідери та чиновники НАТО бурмочуть, що вони "не можуть вплутуватися в конфлікт". Але ж ми зробили це в Сирії, Лівії, Африці, Югославії та Афганістані, чи не так? Сьогодні Україна бореться за виживання своєї нації та за мир в Європі. Ми будемо продовжувати дивитися, як руйнується незалежна держава?", - наголосила вона.
Будь ласка, зачекайте...
"Любое упоминание фамилии Янукович в качестве какой/то "возможности" в очередной раз показывает нам тотальное незнание РФ реальных настроений в Украине. Полное отсутствие понимания, что это за страна", - сказал он.
Грибаускайте
В том числе Великобритания стыдливо закрывала глаза на грязные деньги российских воров в законе под видом "бизнесменов". Это они все вместе его выкормили воей жадностью к деньгам и полной беспринципностью.
И теперь весь мир вдруг ясно осознал всё это и ужаснулся собственному сну разума. А такой сон как известно рождает чудовищ. Спасибо Джонсону, он наверно больше всех в мире переживает за нас.
казахстан, узбекистан, киргизстан и возможно грузия.
чтобы русские "герои" летчики не бомбили
я думаю это не так сложно
а шахты яо уже давно под прицелом
так что фюрер только и будет постоянно давить на шантаж запустить ракеты
уже сколько можно терпеть его наглое поведение
если он захватит украинцев - он заставит их воевать против прибалтики и польши.
а украинцев сложно будет довести до такого оскатинивания
чтобы они на стороне убийствы своего народа сражались за него
да и белорусы думаю почти никак (военные) не влияют на ситуацию
только что их базы используются помогает рашке
Путлер: у вас в старушке Европе еще мирная жизнь? Тогда мы идем к вам...
Шукає нових спільників для злочинів.
Alnur Mussayev , экс-председатель КНБ Казахстана:
- Таджикистан и Киргизстан сдали позиции под давлением России и на конфидециальном уровне выразили готовность оказать ей военную помощь. Военная техника, боеприпасы, а также частично российский контингент из этих Центрально-азиатских республик вывозится в РФ для применения его на войне.
- Со стороны России также оказывается беспрецедентное давление на Казахстан с требованием встать на её сторону в войне против Украины. По последним заявлениям Токаева и нашего МИДа, заметно что власть РК также готова в режиме секретности оказать помощь России.
Удержаться на заявленном нейтралитете по отношению к русско-украинской войне, видимо не получиться.
- Кроме того, Минобороны России заявило о проведении «Международного антифашистский конгресса» в рамках военно-технического форума «Армия-2022» и пригласило на него страны ОДКБ.
Минобороны Казахстана также получило приглашение и по всем признакам собирается принять в нем участие.
Обстановка осложнена тем, что значительная часть казахов подвержена массированной российской пропаганде. Не воспринимает реальность угрозы Казахстану со стороны России в случае ее победы над Украиной....
даже если годами лапшу вешали
как объяснить участие в этой войне
да и кто там будет воевать?
я надеюсь как бы не давили, не согласятся
изза этого фюрера у нас уже была экономика в жопе
он никого не спрашивая войны устраивает
достал уже
токаев только попробуй отправить кого то
"антифашиский конгресс".... проводится главным фашистом
оруэл отдыхает