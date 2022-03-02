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70% російської нафти "бореться за те, щоб знайти покупців", - Financial Times

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Найбільші споживачі російської нафти бойкотують її та фактично піддали санкціям в індивідуальному порядку.

Про це пише Financial Times, яке цитує Економічна правда, повідомляє Цензор.НЕТ.

Попит на російську нафту впав, оскільки нафтопереробні заводи, банки та судновласники уникали товарного ринку країни. Консультаційна компанія Energy Aspects заявила, що 70% російської нафти "бореться за те, щоб знайти покупців".

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Повідомляється, що кілька судновласників не бажають робити замовлення з Балтійського або Чорного морів через відсутність військової страховки.

Спред між російською Urals та Brent досяг рекордних 18 доларів.

Пошук покупцями альтернатив загнав котирування Brent на позначку 110 доларів за барель.

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Топ коментарі
+49
российская нефть, пошла нахуй!
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02.03.2022 16:12
+48
Хай х*йлу в сраку заливають поки не подохне
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02.03.2022 16:11
+43
Сьорбайте її лаптями, москалі!
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02.03.2022 16:11
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Хай х*йлу в сраку заливають поки не подохне
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02.03.2022 16:11 Відповісти
Скоріше вони самі здохнуть, раби.
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02.03.2022 16:12 Відповісти
Сьорбайте її лаптями, москалі!
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02.03.2022 16:11 Відповісти
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02.03.2022 16:14 Відповісти
российская нефть, пошла *****!
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02.03.2022 16:12 Відповісти
Пусть винтороги приберегут ту нефть, через пару дне они с голодухи ее жрать будут
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02.03.2022 16:15 Відповісти
От хай тепер кацапи нафту пьють та жруть.
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02.03.2022 16:17 Відповісти
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02.03.2022 16:18 Відповісти
Готов купить 1000 тонн за 5$ c доставкой!
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02.03.2022 16:21 Відповісти
Честно не знаю. А вот где купить за ОДИН доллар 100 акций Сбербанка- знаю! На Лондонской Бирже!
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02.03.2022 17:04 Відповісти
всё, кацапы. Сливайте теперь свой Юралс прямо в Таз. Туда же скоро можете опустить трубу и пробулькивать газ из Уренгоя.
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02.03.2022 16:22 Відповісти
Куплю по 5, но если завтра - за 3, послезавтра - отберем бесплатно
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02.03.2022 16:27 Відповісти
Ничего нет, но вы держитесь, дорогие россияне.
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02.03.2022 16:27 Відповісти
Нафтопровід "Дружба" перекритий в Україні чи ні?
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02.03.2022 16:31 Відповісти
А самая главная прелесть в том ,что если закончаться емкости для хранения а из немного прийдется останавливать добычу. А у них много старых месторождений котовые потом не возродить.....
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02.03.2022 16:32 Відповісти
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02.03.2022 16:34 Відповісти
Нравится-не нравится ,нефть не покупается ...
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02.03.2022 16:35 Відповісти
русская бочка иди на....
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02.03.2022 16:36 Відповісти
КРОВАВАЯ НЕФТЬ !!! Попробует кто-то купить !
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02.03.2022 16:43 Відповісти
Акции российского Газпрома на Лондонской фондовой бирже потеряли 97%, обвалившись до $0,03 за акцию на ранних торгах 2 марта. Об этом свидетельствуют данные биржи.
На закрытии предыдущей сессии они стоили $0,76 за акцию и $9,30 в начале года.
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02.03.2022 16:55 Відповісти
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02.03.2022 18:49 Відповісти
Nu kak skazatj, nam v Norge eto horosho, da i arabi radi i kak blagodarnostj dast oruzhije jeshcho Ukraine.
Net net, praviljno poimite, ne dlja togo chtob prodolzhitj voinu a chtob Ukraina pobedila beshennuju benzokolonku.
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02.03.2022 16:44 Відповісти
Вёсла, вёсла, вёсла, вёсла.... Вёслами работайте товарищи!!!!!!!!!!!
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02.03.2022 16:48 Відповісти
Акции российского Газпрома на Лондонской фондовой бирже потеряли 97%, обвалившись до $0,03 за акцию на ранних торгах 2 марта. Об этом свидетельствуют данные биржи.
На закрытии предыдущей сессии они стоили $0,76 за акцию и $9,30 в начале года.
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02.03.2022 16:55 Відповісти
это не правда зачем глупости пишите вот сейчас смотрю 228 рублей 1 акция , на 22 февраля цена такая же была , они по началу чуть просели не не значительно и сразу отыграли, вы бы подумали газ сейчас рекорды бьет сегодня торговался 2227 за тысячу кубов, с чего газпрому падать то?
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02.03.2022 22:32 Відповісти
228 руб это у российского ************ .Смотрите Лондонскую фондовую биржу.
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02.03.2022 22:42 Відповісти
да то бред я бы сам побежал купил , просто сейчас мосбиржа не работает их вообще не купишь , на лондонской сейчас ограничения на покупку акции газпрома, когда откроется российский фондовый рынок для торгов, то акции уже будут отображать спрос со стороны резидентов и цена сразу поднимется, ну если проще говорить то они не продаются и как бы получается что их не кто не покупает, а значит как будто спроса нету, потому цена и падает. вам же пофигу будет если телевизор стоит 1 доллар, но телевизоров в продаже нет , а вот завезут телевизоры, сразу начнуть брать на него расписки и цена станет реальная.
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02.03.2022 23:12 Відповісти
У вас в кацапии "поднимется", по приказу и брехне ***** для картинки, только не в Лондоне .ваш бункерный может и доллар по 68 копеек сделать, так что впирьод, на ММВБ!
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03.03.2022 00:57 Відповісти
Нефть с параши пашла *****
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02.03.2022 16:58 Відповісти
Допомагайте тримати гівносайти москви закритими. Тримати сайт відкритим на настільному компі, долучити по можливості людей з-за кордону:

http://ban-dera.com/
https://eitzen.at/fckptn/index.html?rqps=5

Для тих, хто не в курсі, це координована DDoS атака на сайти окупанта, на сайти банків московії.
Якщо ви з диванних військ Європи, ви можете теж допомогти!
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02.03.2022 17:13 Відповісти
Российский мемчик "Ани хатят наши рисурсы!" начинает рушиться. Никто уже не хочет.
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02.03.2022 17:19 Відповісти
А по Кацап ТБ як завжди брешуть що проблем немає і нафта тепер по 110 долярів за барель
І про ОПЕК до гори стракою підскакують - квоти знімати не будуть.
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02.03.2022 17:32 Відповісти
Невестка с внучкой уже у меня. Эвакуировались. Ждали мы когда нибудь услышать это слово -*Эвакуация* Ну я не о том. Ее подруга уже давно замужем в росси. пишет ей моя и спрашивает. что у них говорят и как дела. Ну ясно. что ничего правдивого. Потом спрашивает. а как у вас с валютой. можно деньги снять? Молчок..... А потом ей выдает , * а можешь мне голосовое послать и сказать *паляниця* Послала. конечно! Ну это уже сев.корея -2!!!!
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02.03.2022 17:33 Відповісти
та ваще усе пропало -нефть сливают, суда уплывают, рашка через два часа точно загнется, а украинские войска вже овладели магаданом
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02.03.2022 17:35 Відповісти
Дивно, нафта дорожчає, а ***** грошей більше не отримує. ааа, дорожчає не *****вська нафта... От чудасія. Не чекало, *****, такого?
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02.03.2022 20:32 Відповісти
 
 