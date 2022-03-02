29429 35
70% російської нафти "бореться за те, щоб знайти покупців", - Financial Times
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Найбільші споживачі російської нафти бойкотують її та фактично піддали санкціям в індивідуальному порядку.
Про це пише Financial Times, яке цитує Економічна правда, повідомляє Цензор.НЕТ.
Попит на російську нафту впав, оскільки нафтопереробні заводи, банки та судновласники уникали товарного ринку країни. Консультаційна компанія Energy Aspects заявила, що 70% російської нафти "бореться за те, щоб знайти покупців".
Повідомляється, що кілька судновласників не бажають робити замовлення з Балтійського або Чорного морів через відсутність військової страховки.
Спред між російською Urals та Brent досяг рекордних 18 доларів.
Пошук покупцями альтернатив загнав котирування Brent на позначку 110 доларів за барель.
Топ коментарі
+49 Максим Максимович b5166c8f
показати весь коментар02.03.2022 16:12
+48 CTuMyJI
показати весь коментар02.03.2022 16:11
+43 Планшет Студента
показати весь коментар02.03.2022 16:11
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
На закрытии предыдущей сессии они стоили $0,76 за акцию и $9,30 в начале года.
Net net, praviljno poimite, ne dlja togo chtob prodolzhitj voinu a chtob Ukraina pobedila beshennuju benzokolonku.
На закрытии предыдущей сессии они стоили $0,76 за акцию и $9,30 в начале года.
http://ban-dera.com/
https://eitzen.at/fckptn/index.html?rqps=5
Для тих, хто не в курсі, це координована DDoS атака на сайти окупанта, на сайти банків московії.
Якщо ви з диванних військ Європи, ви можете теж допомогти!
І про ОПЕК до гори стракою підскакують - квоти знімати не будуть.