Світ має знати правду про страшні злочини Путіна проти українського народу, - Порошенко
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Росія - міжнародний злочинець, який має бути ізольований від усього цивілізованого світу.
Про це пише у фейсбуці п’ятий Президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я щогодини веду переговори з усім світом для того, щоб вони знали достеменно всю правду злочинів проти людяності, які вчиняє Путін. Це геноцид українського народу", – пише лідер "Європейської Солідарності".
"Зараз російські військові стають добривом для нашої родючої української землі. А ті, хто виживе — їх будуть судити", – переконаний Порошенко.
"Країна-терорист має понести найсуворіше покарання за розбомблений Харків і Маріуполь, Херсон і Суми, Охтирку, Миколаїв та Чернігів. Нелюди нанесли удари по Бабиному Яру в Києві. По Майдану Свободи в Харкові. Зрівняли з землею Сартану, Васильків, Щастя, Бородянку, Толмаківку… Погрожують зруйнувати пам’ятник ЮНЕСКО Софію Київську та нищать Чернігівський Бабінець", – зазначає п’ятий Президент.
"Російський агресор використовує термобаричні та вакуумні боєприпаси, касетні бомби проти дитячих садочків, пологових будинків, лікарень, шкіл та житлових комплексів. Бере в заручники дітей та жінок та виставляє перед колонами своєї техніки. Не дає "зелений коридор" для евакуації онкохворих та дітей", – обурюється Порошенко.
"Якщо Путіна не зупинити — він знищить цивілізований світ", – пише п’ятий Президент України.
"Нас можна вбити, але ми не здамося за жодних умов, бо з нами правда! З нами Бог!", – резюмує Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
І усім нам.
Хочеш щоб тобі бульби в сраку напхали ?
Тепер маємо всі.
Так що очевидно, що затуляти треба вас.
Ми зайшли надто далеко. І мені здається настав час брати відповідальність у свої руки, не передаючи її тим, у кого зброя. Звертаюся до всіх - і росіян, і українців. Ми маємо об'єднатись один з одним без з'ясування, хто патріот, а хто ні. Ми або усвідомлюємо всі разом, або знищимо світ, після чого через страждання дійдемо розуміння того, що треба вміти приймати вибір інших
https://24tv.ua/mi-zayshli-zanadto-daleko-navit-poklonska-prosit-putina-pripiniti_n1887271
Поклонська іде НА *** *****, але спочатку на гіляку!
Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на джерела в СБУ.
Розглядаються кілька варіантів такої провокації.
"Можливі розстріли прикордонних пунктів диверсантами в українській формі, завдання ракетних ударів по містах Білорусі, підрив НПЗ у Мозирі Гомельської області", - повідомили.
Якби ви нас слухали, то в нас би війни такої не було.
Носиться зі своїм саботажником, аж бридко.
Война , гибнут наши солдаты ВСУ , детки , мирные граждане ......... и только кучка недоразвитых троляк изголяется своим ущербным ≪остроумием и отвагой≫ перед собой на счёт Президента . И это все те мрази которые тут поносили что Зеленского не будет в первый же день в стране .
Порох не только жрачку,но и оружие, системы наблюдения и др. плюшки в армию ВСЕ ВРЕМЯ поставляет, в отличие от какойразницы!
Но боту-нулевке это неведомо)))
Слава Україні! Смерть ворогам!!