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В ОП не надто задоволені резолюцією Європарламенту щодо України: Це ніяке не надання статусу країни-кандидата

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В ОП не надто задоволені резолюцією Європарламенту щодо України: Це ніяке не надання статусу країни-кандидата

В офісі президента України не дуже задоволені резолюцією Європейського парламенту про Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник керівника офісу президента України Ігор Жовква написав у Facebook.

"Вчорашній виступ Володимира Зеленського на надзвичайній сесії Європейського парламенту, присвяченій війні проти України, справив на Європу приголомшливе враження. Цей виступ відбувся наступного дня після подачі президентом заявки на вступ до ЄС. Подумалося, невже нарешті стали прокидатися і починати діяти? Однак Резолюція ЄП, яка була схвалена за результатами слухань, не підтвердила це припущення, оскільки стала абсолютним дисонансом до виступу президента", - заявив Жовква.

Зокрема, він зазначив, що це особливо стосується частини майбутньої співпраці України та ЄС.

Жовква навів дослівний текст відповідного положення:"Європарламент закликає інститути ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата в ЄС відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз і на основі досягнення відповідності, а тим часом продовжувати працювати в напрямку інтеграції в єдиний ринок ЄС відповідно до Угоди про асоціацію".

"Це безумовно ніяке не надання статусу країни-кандидата Україні, як багато хто вчора подумав. Європарламент просто не має таких повноважень. А ось що він міг і повинен був зробити - це прийняти в нинішніх умовах війни сміливі політичні дорожні покажчики, які повинні бути прийняті до уваги всіма інститутами ЄС і державами-членами. На жаль, таким покажчиком відповідні положення резолюції не стали", - підкреслив Жовква.

Читайте також: Європарламент рекомендує надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Він нагадав позицію Зеленського: Україна потребує прискореної процедури повноцінного вступу до ЄС.

"Це означає, що звичайна і довга рутинна бюрократична процедура повинна бути пройдена Україною безпрецедентно швидко. Наша держава до цього готова. Хочемо бачити таку ж готовність від Брюсселя і всіх столиць держав-членів", - підкреслив він.

У зв'язку з цим в постійних консультаціях з інститутами ЄС українська сторона опрацьовує максимально швидку процедуру вступу, яка повинна містити мінімальну кількість етапів. "І встановлення коротких, проте реалістичних дедлайнів", - зазначив заступник керівника ОП.

"Жодне засідання Європейської Ради, Ради міністрів не повинно проходити без розгляду окремих аспектів питання вступу України. Іншого алгоритму роботи Брюсселя українці не сприймуть і не зрозуміють", - підсумував він.

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Топ коментарі
+36
займайтесь війною, дурні, а не перепалками з ЄС
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02.03.2022 16:25
+29
Прямо зараз під Маріуполем горять ворожі танки, вони думали що взяли нас в кільце а насправді вони полегшили нам завдання тепер можна вести вогонь на всі 360)))
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02.03.2022 16:28
+25
Правильно робите!
Тисніть!
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02.03.2022 16:25
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Мова йде про ЕС, а не НАТО.
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02.03.2022 17:04 Відповісти
Ви що вважаєте мене імбіцилом , який не вміє читати ...

Послухайте , встую в НАТО це ідеально й вмить би припинилась би війна , або ***** нажав на червону кнопку . Причому , верогідність другого сценарію йще до вторгнення я б рахував як 1% . Зараз це 10-15% .

Але й вступ в ЕС раптово-миттєвий це дає 20-30% верогідності , що такий крок врятує кілька десятків тисяч життів .

Послухайте -- саме так перевіряється поняття "цінностей" . Це ж навіть не гроші на кону , це просто що важливіше : спробувати рятувати життя десятків тисяч людей , або кілька бюрократичних інструкцій .
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02.03.2022 17:16 Відповісти
Наприклад, особисто в мене дисонанс викликає, заява "ми готові ", і те що так і не видно наприклад призначення антикорупційного прокурора в Україні, а антикорупційний прокурор не призначений, по причині того, що не було кворуму, для оголошення результатів конкурсу, а кворуму не було, через неодноразову, відсутність членів комісії, зі сторони ОП.
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02.03.2022 17:49 Відповісти
Почуйте мене , це війна й той , якой була Україна до 24 лютого вже не має особистого значення . Медведчук кинув охоронців , кинув маєток й втік назавжди . Вже можно й без клона Холодницького усе конфісковувати .

Зараз реальність зовсім інша .

Й потім , й Румунію й Больгарію прийняли в стані не набагато крайщем , ніж корупційний стан України .

Требо брати на рахунок , яку ціну сплачую зараз Україна за прагнення евроінтеграції ?!

Та йщо там барижний термін "ціна" ?! Це ніким й ніколи не перевершаний подвіг цілої нації .
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02.03.2022 18:08 Відповісти
Брюссель - бюрократическое болото, так что не удивляюсь.
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02.03.2022 16:59 Відповісти
дуже прудких та мало грамотних закликаю подивитися 58 річний шлях турції до кандидатцтва в ЄС,- дожиною 5 єтапів і зробити висновки,- наш шлях буде значно коротший ,але декілька років не просто чекати ,а пахати і виконувати умови доведеться
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02.03.2022 17:01 Відповісти
Европейцы иногда под руССких косить начинают..
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02.03.2022 17:01 Відповісти
1. Избрать независимого главу гбр

2 избрать независимого главу набу

3 ликвидировать татарова и его контроль за судебной системой

4 ликвидировать высший окружной суд

....
Домашка по вступлению на евроколею для зекоманды. Шо слабо?
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02.03.2022 17:03 Відповісти
отож. Европейці врахують ще й казламойські цілувашки піськограя.
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02.03.2022 18:51 Відповісти
ЗЕ и Порох должны примириться на час войны - ЗЕ президент ему есть чем заняться, а Пророх тим часом мог бы выкручивть руки всем подряд.
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02.03.2022 17:05 Відповісти
там обратного пути нет, ТС это билет в 1 конец
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02.03.2022 20:26 Відповісти
Андрійку,продовжуєш мріяти про ТС? Білорусь вже там,і як? Приймають її в ЄС?Мені здається,що прийом України зразу,без усяких умов,це було б зеркальною відповіддю на признаня ОРДЛО кацапами.Тоді б можно було говорити про кордони України,як кордон ЄС...
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02.03.2022 21:22 Відповісти
Протиснутися до ЄС на пільгових умовах не вийде навіть під час війни. Бо боротьби з корупцією немає, Коломойський не в ( гостях) у американської чи нашої Феміди...
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02.03.2022 17:08 Відповісти
некоторые европейцы нас начинают боятся в прямом смысле слова -вооруженная Украина оказывается сильнее их всех
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02.03.2022 17:15 Відповісти
Не сильнее, а страшнее. Украина превратилась в европейское Сомали, хотя последние и обижаются на такое сравнение )
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03.03.2022 13:15 Відповісти
Да кто бы сомневался? Хитрожопые европейцы могут лишь хлопать и лить крокодильи слезы. Вся эта гнилая контора-фуфло. Великобритания в курсе. Надо строить стратегическое партнёрство с англичанами и США.
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02.03.2022 17:17 Відповісти
ГРУЗИНЬІ, ГОНИТЕ НА Х,,, СВОЮ ВЛАСТЬ.

У ВАС ПОЯВИЛСЯ УНИКАЛЬНЬІЙ ШАНС ЗАБРАТЬ АННЕКСИРОВАННЬІЕ ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ и АБХАЗИЮ.

НА КАВКАЗЕ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ ОРДЬІНСКИХ ВОЙСК.

ГРУЗИНЬІ, СНИМАЙТЕ ЮБКИ.
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02.03.2022 17:26 Відповісти
Идиотам всё по барабану - главное "похлопушки" (с) и понты!!! Только чуть голову народ приподнял, они блин опять понты свои включили!!! Война придурки если вы не поняли... сидит оно в бункере и еще не доволен! В Харьков герой вали там тебе покажется вся правда жизни сразу!!!!
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02.03.2022 17:27 Відповісти
100%
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02.03.2022 18:36 Відповісти
Ну, понты это главное в украинце, всасывается с молоком матери )
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03.03.2022 13:16 Відповісти
А чего мы ожидали?
Мы не хотим "морковку" от ЕС, мы хотим в ЕС!
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02.03.2022 17:28 Відповісти
та лохи ции эуропейцы, та и трусы, яких поискать, надо, шоб ветеринар погрозил украинскими ракетами эуросоюзу, тогда воны сразу станут, як шелковые
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02.03.2022 17:28 Відповісти
Ал-лё! Поменьше самоуверенности, плиз. Соглашение будет подписано с достойным человеком, кто реально работает, имеет опыт и ответственность, кто уже делом доказал свой профессинализм и работоспосбность 24/7, а не с тем, кто читает с бумажки кем-то написанные тексты, устает от безделья так, что нуждается в отдыхе каждый месяц, не говоря уже про сомнительный образ жизни.

А то, что было произнесено без бумажки - дешевая игра на публику, при чем плохо отрепетировання.
Ждем седьмого Президента - Петра Порошенко!!!
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02.03.2022 17:29 Відповісти
коментар відмічено як спам
Нет уж, хватит нам уже воров-брехунов во власти!
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02.03.2022 18:31 Відповісти
У ЄС беруть при наявності відповідних реформ і змін. У нас це є ? Розбирайтесь з війною, потім зробіть потрібні зміни, а вже потім про щось домовляйтесь з ЄС
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02.03.2022 17:34 Відповісти
дурни и клоуны опять занимаются херней, просили бы лучше небо закрыть
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02.03.2022 17:55 Відповісти
Зе проліз у президенти завдяки нахабству, обману і нечуваному везінню. Він вирішив, що так само легко пролізе і в ЄС. Тільки ж депутати ЄС - це вам не вітчизняні лохи. Їх обдурити складніше.
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02.03.2022 18:28 Відповісти
Вам хочется правды?!Хотите быть бОльшим католиком ,чем Папа РимСкий?! Перестаньте критиковать Главнокомандующего!Сейчас нужна сплоченность,единомышление!Посмотри на себя в зеркало-кому сейчас нужна твоя правда?! Нужна победа и она будет,а с остальным разберемся,в том числе и Зеленский...
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02.03.2022 19:26 Відповісти
Uvi! Eto staraja konservativnaja evropa! Ona medlenaja i nodovercivaja . Evropa neverila,kogda mi-baltiici-vse vremja preduprezdali i ubezdali ,cto nelzja veritj rossii., cto rossija neizmenilas., cto nelzja doverjatj. Uvi...
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02.03.2022 18:58 Відповісти
ОП их 3 года ********* , а тут дай немедленно.
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02.03.2022 19:54 Відповісти
ЄС,та США та і Китай, дорозуміє,що палка перегибаеться,все наближаеться до ядерної війни,Путіну,вже нема що втрачати,він планував ,закінчить як Гітлер в Аргентині чи венесуєлі,на купі золота,а двійник в бункері застрелитися з евой браун,але його "коператив озеро"дав тріщину і бункер в скалі на алтаї всі бачили,та Аргентина з венесуєлою не раді,дуже все далеко зайшло.він боїться "саркофагу",над Росією,як в чорнобилі, кругом НАТО та їхне Пво,і нема куди запустити ядерну ракету,бо самому на голову впаде!!!
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02.03.2022 20:00 Відповісти
Нам сейчас нужна победа, одна на всех. Вступление в ЕС прямо сегодня как-то ускорит этот процесс? Не думаю. Помогайте финансово, помогайте оружием, помогайте санкциями, большего от них требовать в данной ситуации бессмысленно.
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02.03.2022 20:59 Відповісти
Хай ОПа своё недовольство засунет себе в жопу! У нас война и умирают люди, а ОПа, вместо того, чтобы просить у Запада оружие, выражает недовольство, что их куда-то там не пустили. Вобще офанарели?
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02.03.2022 21:13 Відповісти
Рравильно роблять, що тиснуть. Мкільки можна сіськи мнути, внші країни не принижувались, щоб увійти до ЄС.
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02.03.2022 21:46 Відповісти
в двух словах про ЕС. если ,бы UK до сих пор была бы в этом колхозе, то танки пришлось бы встечать в немецких касках в состоянии крайней озабоченности.
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02.03.2022 21:57 Відповісти
Українська корупція дістала вже увесь цивілізований світ. Доки ми дієво не продемонструємо боротьбу з корупцією, а саме вона призвела до війни!!!, я б на місці європейців Україну до ЄС не приймав би. Для нас зараз дуже слушний момент розстріляти пару тисяч корумпованих покидьків - кожний з них зрадник і відтак лютий ворог України. Не стримуйте себе, громадяни! Ваше майбутнє в Ваших руках.
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02.03.2022 22:39 Відповісти
"В ОП не надто задоволені резолюцією Європарламенту щодо України Джерело: https://censor.net/ua/n3320767

А що це за ОП в системі органів державної влади в Україні?
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02.03.2022 22:42 Відповісти
Якщо німеція буде продовжувати мутити воду в Європейській Солідарності, то з часом окремі країни цієї ЄС змушені будуть задуматись: "А чи не вступити нам у союз із Україною, Польщею та Великобританією, як найсильнішими країнами європейського континенту"...
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02.03.2022 22:50 Відповісти
НЕОБХОДИМО РАЗРАБАТЫВАТЬ СВОЁ СИЛЬНЕЙШЕЕ ОРУЖИЕ !)
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03.03.2022 12:42 Відповісти
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