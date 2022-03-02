УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18439 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
21341 22
війна (7386) Житомирщина (679) обстріл (5105)

Повітряний удар військ РФ по Коростеню: четверо людей загинули, за життя ще п'ятьох борються медики

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Повітряний удар військ РФ по Коростеню: четверо людей загинули, за життя ще п'ятьох борються медики

У місті Коростень Житомирської області внаслідок удару з повітря на один із блок-постів четверо людей загинули, за життя ще п'ятьох постраждалих продовжують боротися медики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.Житомир.

У Коростені приблизно годину тому з повітря був нанесений удар на один з блок постів, зруйнували телевежу Коростень-медіа.Теле трансляція у місті припинилася.

"Ми на зв'язку з головним лікарем Коростенської лікарні. Він повідомив, що четверо людей померли. Наразі у лікарні борються за життя ще п'ятьох постраждалих", - повідомила заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська кореспондентам "Суспільного" телефоном.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ знищили базу зберігання ракет КБ "Луч" на Житомирщині: Це не зупиняє підприємство. ФОТО

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+28
Горіть у пеклі, москалі!
показати весь коментар
02.03.2022 17:11
+14
Не угомонится тварь!
показати весь коментар
02.03.2022 17:16
+13
Касапьё ипаное вы все сдохните. Вы твари не чего не добьётесь. Украина есть и будет!
показати весь коментар
02.03.2022 17:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Горіть у пеклі, москалі!
показати весь коментар
02.03.2022 17:11 Відповісти
Не угомонится тварь!
показати весь коментар
02.03.2022 17:16 Відповісти
Касапьё ипаное вы все сдохните. Вы твари не чего не добьётесь. Украина есть и будет!
показати весь коментар
02.03.2022 17:16 Відповісти
Блок-пости мають бути у вигляді бліндажів, траншей та окопів - негайно заривайтесь у землю, щоб зменшити втрати. На поверхні має бути лише спостерігач!
показати весь коментар
02.03.2022 17:17 Відповісти
А якби Коростенський зенітний полк не знищили в 2003-му - то цього-б не було! Влупили-б і місто прикрили!
показати весь коментар
02.03.2022 17:17 Відповісти
Траншеї рийте не прямо а зіг-загом!
показати весь коментар
02.03.2022 17:18 Відповісти
Під Енергодаром наших беззбройних мешканців обстріляли і закидали гранатами.
Одна людина точно тяжко постраждала.
показати весь коментар
02.03.2022 17:19 Відповісти
Смерть гнійним підарам москалям
показати весь коментар
02.03.2022 17:20 Відповісти
Люди, це не Майдан 2014.... Рийте укриття, маскуйтеся на мысцевості, розосереджуйтеся...
показати весь коментар
02.03.2022 17:22 Відповісти
Более тысячи иностранцев едет в Украину для вступления в Интернациональный легион.

«Из 16 стран мира в Украину уже едут добровольцы, которые готовы бок о бок с украинским народом бороться против агрессора. Их общее количество уже перевалило за тысячу человек», - заявил (https://www.unian.net/war/bolee-tysyachi-inostrancev-edet-v-ukrainu-dlya-vstupleniya-v-internacionalnyy-legion-kuleba-novosti-donbassa-11725807.html) министр иностранных дел Украины Кулеба.

Ранее Зеленский ввел с 1 марта безвизовый режим для иностранцев, желающих вступить в интернациональный легион обороны Украины.
https://t.me/charter97_org/64511
показати весь коментар
02.03.2022 17:22 Відповісти
Й жодний кацапський пілот не має повертатися додому живим... Це цінний військовий, на його підготовку витрачається багато часу та ресурсів...
показати весь коментар
02.03.2022 17:24 Відповісти
очі виколоти, і пущай дальше лєтаєт
показати весь коментар
02.03.2022 17:30 Відповісти
Мамина родина.
показати весь коментар
02.03.2022 17:29 Відповісти
И до Коростеня падлы добрались.Этож с белараши стрельнули.
показати весь коментар
02.03.2022 17:32 Відповісти
В Овруче друг, так говорит каждый день залетают. Непонятно бомбят - свинокомплекс, лесничество, комбикормовый завод...Теперь осмелели и до Коростеня полетели, драники бульбашские....
показати весь коментар
02.03.2022 17:43 Відповісти
Обстреляли с самолета.
показати весь коментар
02.03.2022 17:36 Відповісти
И мы в 80 км от *************.
И на второй день бомбера вальнули, дарма шо зенитного полка уже нет.
Мы ждем, мы готовы!
показати весь коментар
02.03.2022 17:38 Відповісти
по блок посту из самолета. С миномета или пушки ссут подходить. Подлая война.
показати весь коментар
02.03.2022 17:41 Відповісти
Підар кремлівські.
Мордор та ***** повинен бути знищений.
показати весь коментар
02.03.2022 17:55 Відповісти
Царствіє небесне загиблим
показати весь коментар
02.03.2022 17:56 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2022 18:07 Відповісти
ребят ну не ходите вы на этих орков ,это же звери , у всу все под контролем зачем лишние жертвы, что вы бутылками регулярам сделаете только погибните , я согласен если бы хотя бы забрали с собой когото , но толку вот так глупо умирать
показати весь коментар
02.03.2022 18:12 Відповісти
 
 