21341 22
Повітряний удар військ РФ по Коростеню: четверо людей загинули, за життя ще п'ятьох борються медики
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У місті Коростень Житомирської області внаслідок удару з повітря на один із блок-постів четверо людей загинули, за життя ще п'ятьох постраждалих продовжують боротися медики.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.Житомир.
У Коростені приблизно годину тому з повітря був нанесений удар на один з блок постів, зруйнували телевежу Коростень-медіа.Теле трансляція у місті припинилася.
"Ми на зв'язку з головним лікарем Коростенської лікарні. Він повідомив, що четверо людей померли. Наразі у лікарні борються за життя ще п'ятьох постраждалих", - повідомила заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська кореспондентам "Суспільного" телефоном.
Топ коментарі
+28 Планшет Студента
показати весь коментар02.03.2022 17:11
+14 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар02.03.2022 17:16
+13 Саша Пончик
показати весь коментар02.03.2022 17:16
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Одна людина точно тяжко постраждала.
«Из 16 стран мира в Украину уже едут добровольцы, которые готовы бок о бок с украинским народом бороться против агрессора. Их общее количество уже перевалило за тысячу человек», - заявил (https://www.unian.net/war/bolee-tysyachi-inostrancev-edet-v-ukrainu-dlya-vstupleniya-v-internacionalnyy-legion-kuleba-novosti-donbassa-11725807.html) министр иностранных дел Украины Кулеба.
Ранее Зеленский ввел с 1 марта безвизовый режим для иностранцев, желающих вступить в интернациональный легион обороны Украины.
https://t.me/charter97_org/64511
И на второй день бомбера вальнули, дарма шо зенитного полка уже нет.
Мы ждем, мы готовы!
Мордор та ***** повинен бути знищений.