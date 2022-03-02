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Приховати правду про війну в Україні: Держдума готує нові покарання за "дискредитацію" армії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Голова комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов заявив про внесення до нижньої палати російського парламенту поправок до Кримінального кодексу Росії, які встановлюють покарання за "неправдиву інформацію про діяльність Збройних сил РФ".

Про це повідомяє Укрінформ з посиланням на російський Інтерфакс, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні було підписано поправки та внесено до комітету з законодавства для того, щоб вони були розглянуті на сесії Держдуми", - сказав Піскарьов.

За його словами, йдеться не про окремий законопроєкт, а про поправки до існуючого законопроєкту, який уже розглянутий у першому читанні. Тож, запропоновані зміни можуть бути ухвалені оперативно.

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Пропонується Кримінальний кодекс поповнити новою статтею - 207.3, яка передбачатиме покарання "за свідомо неправдиве поширення інформації про діяльність наших Збройних сил у період виконання обов'язків із захисту громадян та держави".

Максимальне покарання за першою частиною проєктованої статті – до 3 років позбавлення волі. Якщо для поширення фейків використовувався інтернет, то, за словами Піскарьова, термін позбавлення волі може становити від 5 до 10 років. Якщо фейк спричинив суспільно небезпечні наслідки, то пропонується призначати покарання до 15 років позбавлення волі.

Піскарьов пояснив, що необхідність у статті продиктована "великою кількістю фейків, які дискредитують російську армію і "спеціальну військову операцію в Україні"". Він додав, що особи, викриті в цій діяльності, "мають бути покарані, покарані найжорсткішим чином".

Як повідомлялося, 1 березня в РФ вже було заблоковано сайти та відключено від ефіру телеканал "Дождь" та радіо "Эхо Москвы". Раніше, в неділю, повідомлялося про блокування сайту телеканалу "Настоящее время". Названі медіа дають рекомендації, як у цих умовах можна продовжувати знайомитися з їх контентом у Росії.

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Топ коментарі
+16
Розумієте, що це означає? За слова "Нет войне" на три роки. А за пост в інтернеті на п'ять, бо в них не війна, а "спеціальна військова операція в Україні" фу бля.
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02.03.2022 17:24
+11
І дійсно- нащо кріпосним та правда...
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02.03.2022 17:20
+9
Та зупиніть вже хтось цю Сатану!
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02.03.2022 17:22
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І дійсно- нащо кріпосним та правда...
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02.03.2022 17:20 Відповісти
"Шила в мішку не сховаєш!"
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02.03.2022 17:21 Відповісти
в смысле не война а военная операция а в чем разница то??? что Х..ло не Х.ю..ло а Путин и что.. или Россия не ввела свои войска и не вошла и не ведет военные действия в Украине а это все болезненное воображение Путина.. *********** (идиома)вы геть розум утратили дебилье пропили остатки рефлексов даже собаки Павлова...
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02.03.2022 17:30 Відповісти
Я не про факт війни а про купу трупів!
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02.03.2022 17:57 Відповісти
в смысле не война а военная операция а в чем разница то???

У тому, що "ваєная апєрацьія" в їхньому тлумаченні - це "ісключітєльна" проти військових, більш того, "ісключітєльна" проти "плахіх" військових, і "ісключітєльна" супер-пупер якою точною зброєю, що робить їх "спасітєлямі" в їхній хворій уяві
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02.03.2022 17:57 Відповісти
Та зупиніть вже хтось цю Сатану!
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02.03.2022 17:22 Відповісти
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02.03.2022 17:54 Відповісти
Да просто садите в тюрьму за открытый рот или наличие такого
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02.03.2022 17:23 Відповісти
млять, кулі ховати, вони все бачать і знають!
ПІЗДно!
Але вони бізать рятувати свої заощадження! Їм поХ на війну.

Смерть москалям!
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02.03.2022 17:24 Відповісти
Розумієте, що це означає? За слова "Нет войне" на три роки. А за пост в інтернеті на п'ять, бо в них не війна, а "спеціальна військова операція в Україні" фу ***.
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02.03.2022 17:24 Відповісти
Кацарылый скот вы это вы все равно не скроете.
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02.03.2022 17:24 Відповісти
Предлогаю не выдавать кацапам пленных и трупы если Рашка официально не признает таковых перед камерами десятков журналистов
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02.03.2022 17:25 Відповісти
трупы заваниваются. их можно только сфоткать и взять образцы ДНК.
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02.03.2022 18:16 Відповісти
Думаю шо до кінці тижня вони самі собі відключать Інтернет і проголосять перемогу над Америкою
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02.03.2022 17:29 Відповісти
Раніше! Післязавтра! Введуть "військовий стан" і все перекриють Але цей "стан" не проти нас - вони продовжать воювать Проти самих кацапів - щоб було законне право "дать по голові" - "щоб не тявкали"!
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02.03.2022 19:29 Відповісти
Найбільший у Європі міжнародний концерн, що працює у галузі електротехніки, Siemens AG призупиняє нові проєкти та міжнародні поставки в Росію.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає Укрінформ.

«Ми повністю підтримуємо всі санкції. З цією метою всі нові проєкти та міжнародні поставки в Росію призупинені», - заявили у компанії.

У Siemens додали, що компанія продовжить локальну діяльність з обслуговування і ремонту із суворим дотриманням санкційного режиму.

Компанія Siemens донедавна активно виступала за економічне зближення Німеччини з РФ. На Росію припадає близько 1% світових продажів компанії.

Тварюки за 1% вдавляться. Бойкот сименсу
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02.03.2022 17:29 Відповісти
немчура как флюгер или фюрер хрен поймешь.. то задком то передком...
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02.03.2022 17:32 Відповісти
такава сєляві...
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02.03.2022 17:35 Відповісти
Черт, теперь Северная Корея не сможет сказать, что выиграла все золото на Олимпиаде. Его выиграет Россия.
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02.03.2022 17:37 Відповісти
Скинув знайомій відео з полоненими, видалили. Прямо з особистої переписки.
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02.03.2022 17:38 Відповісти
на ютубі можна подивитись на "татарстан новини" як орки заривають пса знищеного українськими воїнами. Душа радіє )))
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02.03.2022 17:38 Відповісти
Вы ублюдки конченнные, шакалы блд!!!
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02.03.2022 17:42 Відповісти
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02.03.2022 17:51 Відповісти
Лавров все?
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02.03.2022 18:16 Відповісти
Ой! (с)
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02.03.2022 19:40 Відповісти
Как определить если москаль-ордынец врет? - У него при этом губы шевелятся! ..
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02.03.2022 17:56 Відповісти
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02.03.2022 18:02 Відповісти
теперь кацапам и кацапихам нужно учить фразу:
"- не было у нас никакого сына!!!"
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02.03.2022 18:14 Відповісти
Так они же себе сами приговор подписали за брехню! Ну вата!
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02.03.2022 18:16 Відповісти
Вобще коыша у них поехала. Осталось полностью отключить интернет, а заодно и электричество. Чтоб наверняка. И здравствуй, средневековье!
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02.03.2022 18:28 Відповісти
У них даху нема. І не було. З рештою згідний.
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02.03.2022 19:42 Відповісти
Московські осли!!!Розвертайте свої кулемети на 180 градусів,інакше вам всім гайка.
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02.03.2022 19:13 Відповісти
 
 