Приховати правду про війну в Україні: Держдума готує нові покарання за "дискредитацію" армії

Голова комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов заявив про внесення до нижньої палати російського парламенту поправок до Кримінального кодексу Росії, які встановлюють покарання за "неправдиву інформацію про діяльність Збройних сил РФ".

Про це повідомяє Укрінформ з посиланням на російський Інтерфакс, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні було підписано поправки та внесено до комітету з законодавства для того, щоб вони були розглянуті на сесії Держдуми", - сказав Піскарьов.

За його словами, йдеться не про окремий законопроєкт, а про поправки до існуючого законопроєкту, який уже розглянутий у першому читанні. Тож, запропоновані зміни можуть бути ухвалені оперативно.

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Пропонується Кримінальний кодекс поповнити новою статтею - 207.3, яка передбачатиме покарання "за свідомо неправдиве поширення інформації про діяльність наших Збройних сил у період виконання обов'язків із захисту громадян та держави".

Максимальне покарання за першою частиною проєктованої статті – до 3 років позбавлення волі. Якщо для поширення фейків використовувався інтернет, то, за словами Піскарьова, термін позбавлення волі може становити від 5 до 10 років. Якщо фейк спричинив суспільно небезпечні наслідки, то пропонується призначати покарання до 15 років позбавлення волі.

Піскарьов пояснив, що необхідність у статті продиктована "великою кількістю фейків, які дискредитують російську армію і "спеціальну військову операцію в Україні"". Він додав, що особи, викриті в цій діяльності, "мають бути покарані, покарані найжорсткішим чином".

Як повідомлялося, 1 березня в РФ вже було заблоковано сайти та відключено від ефіру телеканал "Дождь" та радіо "Эхо Москвы". Раніше, в неділю, повідомлялося про блокування сайту телеканалу "Настоящее время". Названі медіа дають рекомендації, як у цих умовах можна продовжувати знайомитися з їх контентом у Росії.