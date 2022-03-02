Енергодар у ці хвилини. Тисячі містян вийшли на захист Запорізької АЕС. ФОТО

Тисячі жителів Енергодару вийшли на захист найбільшої атомної електростанції у Європі — Запорізької АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Ці хвилини, Енергодар. Тисячі жителів вийшли на захист найбільшої атомної електростанції у Європі — Запорізької АЕС", - йдеться у повідомленні.

"Це фото — найкраща ілюстрація ситуації в Україні. Нас підступно атакують, порушуючи будь-які воєнні закони. У нас стріляють. На нас направили підготовлене російське військо. Але ми не здаємось! Ми маємо за що боротись. І ми підемо проти ворогів разом, міцним щитом! Ми, українці, непереможні! Продовжуємо боротьбу за свободу та майбутнє!", - зазначили у Нацполіції.

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