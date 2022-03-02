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Енергодар у ці хвилини. Тисячі містян вийшли на захист Запорізької АЕС. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Тисячі жителів Енергодару вийшли на захист найбільшої атомної електростанції у Європі — Запорізької АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

"Ці хвилини, Енергодар. Тисячі жителів вийшли на захист найбільшої атомної електростанції у Європі — Запорізької АЕС", - йдеться у повідомленні.

Енергодар у ці хвилини. Тисячі містян вийшли на захист Запорізької АЕС 01

"Це фото — найкраща ілюстрація ситуації в Україні. Нас підступно атакують, порушуючи будь-які воєнні закони. У нас стріляють. На нас направили підготовлене російське військо. Але ми не здаємось! Ми маємо за що боротись. І ми підемо проти ворогів разом, міцним щитом! Ми, українці, непереможні! Продовжуємо боротьбу за свободу та майбутнє!", - зазначили у Нацполіції. 

Читайте також: В Енергодарі окупанти відкрили вогонь з гранатомета по мирних жителях. ВIДЕО

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Топ коментарі
+34
Господи в які часи живемо.
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02.03.2022 17:38
+34
Интернациональный легион: в Украину едут бойцы из десятков стран Желающих защищать Украину от российской агрессии иностранцев настолько много, что не исключено формирование еще одного легиона.

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02.03.2022 17:40
+30
Це просто герої!!!!
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02.03.2022 17:41
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Господи в які часи живемо.
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02.03.2022 17:38 Відповісти
Ми живемо у часи, коли закінчуеться паРашиньский час!

Або ти людина, або ... КОРАБЕЛЬ ІДЕ НАХ!
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02.03.2022 17:50 Відповісти
І я про те тільки це іржавий корабель хоче забрати з собою як умова більше життів.Це вже агонія.
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02.03.2022 17:59 Відповісти
Интернациональный легион: в Украину едут бойцы из десятков стран Желающих защищать Украину от российской агрессии иностранцев настолько много, что не исключено формирование еще одного легиона.

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02.03.2022 17:40 Відповісти
Ну подари им свой телепорт...они за секунду будут на месте...
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02.03.2022 17:45 Відповісти
Да идиот очередной. Не обращайте внимание.
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02.03.2022 18:18 Відповісти
УКРАЇНСЬКУ НЕЗЛАМНУ НАЦІЮ НІКОМУ ТА НІКОЛИ НЕ ЗДОЛАТИ ТА НЕ ПЕРЕМОГТИ
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02.03.2022 17:40 Відповісти
Твари стреляют по мирным людям. Материала на десять Гаагских судов. Касапские скот опомнись что ты творишь.
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02.03.2022 17:41 Відповісти
Це просто герої!!!!
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02.03.2022 17:41 Відповісти
Боюсь я за этих добрых людей. Московские мутанты беззастенчиво открывают огонь по гражданским. Страшно подумать на что рашисты способны
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02.03.2022 17:51 Відповісти
Мені здається не варто так робити.Одної ракетної атаки вистачить щоб зробити дуже багато жертв.Може краще озброїти тих чоловіків на фото?
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02.03.2022 17:41 Відповісти
Може краще треба було декому думати про захист аес, в разі чого.... бо манерґейм є, а лінії ніеуя не видно!
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02.03.2022 18:29 Відповісти
В Енергодарі рашисти-окупант почали кидати гранати та стріляти у мирних протестуючих українців. Є поранені
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02.03.2022 17:43 Відповісти
Это в Водяном такое. Рядом с Энергодаром.
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02.03.2022 17:45 Відповісти
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Не нужно брехать!!!
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02.03.2022 17:50 Відповісти
Не нужно оправдывать парашников...а он говорит правду...
Обстреляли и есть раненные..
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02.03.2022 18:09 Відповісти
Открой в вайбере канал Молния...там есть видео..
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02.03.2022 18:11 Відповісти
ua Благо Вещатель

Та зачем такое писать?

Зачем дезу закидыват?

Лучше молчите!!!

Это в с. Водяное перегородили дорогу колоне, которую выгнали с Энергодар и орки ехали на Каховку, даже не заехали на свою базу в с. Б. Белозерка

Не нужна мне молния. У меня племянник живёт в Энергодаре, одногрупник и куча кумовей в сёлах вокруг.
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02.03.2022 18:15 Відповісти
чесно кажучи: хоч в Енергодарі, хоч у Водяному, хоч у Чопі, хоч в Хабаровське, хоч в Таліні - все одно це військовий злочин, за який хтось ще відповість, невідворотно відповість
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02.03.2022 18:52 Відповісти
Слышь залетный курва сгинь пока цел, ***** курва калаш и коктели в руки и ******, а будешь разгонять панику привет с Винницы злапешь курва
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02.03.2022 18:00 Відповісти
Иди *****, мудило тупорылое! Рашисты по безоружным людям в Энергодаре с гранатометов стреляют, а ты тут *******. Бери свой гребанный коктейль и воюй если не засцышь. Против армии должна армия воевать с противотанковым оружием, а не люди с бутылками бегать! Для Бубочки Украина - это только Киев потому что там его жопа вместе с жопой Дерьмака сидит. А юг весь сдает без боя, падла!
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02.03.2022 18:48 Відповісти
NE VIHODITE K NIM BEZORYZHNIMI!!! ONI MOGYT I POTOMY VOYUUT TOLKO S BEZORYZHNIMI!!!!! ETO OSHIBKA!!! ONI NELUDI!! POIMITE ETO. IH TOLKO YBIVAT NADO !! BEREGITE SEBYA! NE DAVAITE IM VAS YBIVAT!!!!!! IH TOLKO YBIVAT, NIKAKIH MIRNIH PEREGOVOROV S NIMI. YA NE MOGY ETO SMOTRET KOGDA LUDI K NIM VIHODYAT BEZ ORYZHIYA. NOKOGDA, SLISHITE, NIKOGDA IM NELZA VERIT !!!!!!

YZHE NAPISALI I VISTAVILI VIDEO CHTO GDE_ TO POD ENERGODAROM ONI STRELYALI V LUDEI IZ GRANATOMETOV!!!
CHTO ZHE BYDET S ETIMI LUDMI CHTO SEICHAS STOYAT I ZHYDT IH??
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02.03.2022 17:49 Відповісти
Запорожцы, дай вам Бог выстоять, были у нас тут на уборке 4 девочки,(Польша Флаг) я спросила как вы это выбрали, дали ответ: мы устали от войны, это наш перзик, я глянув на это все, задаю встречный вопрос, на вас бы в Ираиле , посмотрели бы как на что то и не поняли о чем речь. Дальше: вопрос, почему Турчинова обозвали кровавым Пастором:ответ пришлось обьяснять!!!
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02.03.2022 17:56 Відповісти
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Твой пастор шланг Крым сдал без единого выстрела. И половину Донбаса сдал.
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02.03.2022 18:50 Відповісти
Спасибо,люди
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02.03.2022 17:58 Відповісти
Де не зачто, держитесь, все силы Небесные нам помогают, видели бы все как Архангел Михаил выглядит перед поледним боем. А вообще то я не верующая, но такое увидеть не каждый уверует и поймет.
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02.03.2022 18:06 Відповісти
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02.03.2022 18:01 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!

✌ 💪
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02.03.2022 18:07 Відповісти
Коротко
...
Цю націю не перемогти

Слава нації
Смерть москалям.
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02.03.2022 18:09 Відповісти
Защищаться надо с оружием в руках - мокша с гражданскими не церемонится - это к сожалению показывают удары по суто гражданским объектам и по людям...твари то ли уверовали в свою безнаказанность,то ли вообще сошли с ума вместе с карликом.
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02.03.2022 18:10 Відповісти
Зараз один із найбільш популярний коментар майже під усіма відео на ютуб каналах провідних світових змі звучить так: "у українського народу залізні яйця"
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02.03.2022 18:12 Відповісти
ну и каким образом они уже там оказались. это же в глубине страны. неужели нелзя охранять атомные станции? понятно, что кацапы будут лезть к ним и шантажировать атомными взрывами
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02.03.2022 18:13 Відповісти
Надо не стоять так, а жечь их. В лесу делать засады. потому что москали обойдут толпу и зайдут сзади
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02.03.2022 18:16 Відповісти
Який ліс в степу? Роблять, що можуть.
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02.03.2022 18:23 Відповісти
Золото а не народ. Готовы лечь грудью защищая прекрасную станцию.Кацапам лишь бы убивать и разрушать чужое
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02.03.2022 18:16 Відповісти
Как-то пришлось три месяца поработать на строительстве Запорожской АЭС и пожить в Энергодаре. Тогда никто даже не мог себе представить такую абсурдную сцену. По сравнению с питерским гопником Брежнев даже позднего периода - образец разумного и гуманного правителя.
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02.03.2022 18:38 Відповісти
11 лет на ЗАЭС отработал
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02.03.2022 19:11 Відповісти
Я уже и не помню, какой энергоблок тогда строли, вроде четвёртый.
15 лет в Швейцарии отработал
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02.03.2022 19:29 Відповісти
Але ж поліція має зброю, так?

І може її роздати громадянам, так?
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02.03.2022 18:49 Відповісти
Когда колоны танков едут по 50-100 единиц то здесь нужны байрактары и армия с джавелинами, а не полиция и тероборона с пукалками.
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02.03.2022 18:53 Відповісти
там особо палить нельзя. Хранилище отработанного топлива прям на улице. реакторное здание ракетой пробивается набегом, в Иране видел. иракский самолет долбанул.
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02.03.2022 19:07 Відповісти
Прочтите: https://www.facebook.com/andrii.bratsiuk/posts/5079227385442063
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02.03.2022 22:42 Відповісти
зачем мне читать популярную литературу. 11 лет на ЗАЭС отработал, да и сейчас по всему миру приходится работать.
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03.03.2022 03:37 Відповісти
 
 