36076 45
Енергодар у ці хвилини. Тисячі містян вийшли на захист Запорізької АЕС. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Тисячі жителів Енергодару вийшли на захист найбільшої атомної електростанції у Європі — Запорізької АЕС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
"Ці хвилини, Енергодар. Тисячі жителів вийшли на захист найбільшої атомної електростанції у Європі — Запорізької АЕС", - йдеться у повідомленні.
"Це фото — найкраща ілюстрація ситуації в Україні. Нас підступно атакують, порушуючи будь-які воєнні закони. У нас стріляють. На нас направили підготовлене російське військо. Але ми не здаємось! Ми маємо за що боротись. І ми підемо проти ворогів разом, міцним щитом! Ми, українці, непереможні! Продовжуємо боротьбу за свободу та майбутнє!", - зазначили у Нацполіції.
Топ коментарі
+34 Влад Воланд
показати весь коментар02.03.2022 17:38
+34 Jimmy Hill
показати весь коментар02.03.2022 17:40
+30 Andi Drusha
показати весь коментар02.03.2022 17:41
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Або ти людина, або ... КОРАБЕЛЬ ІДЕ НАХ!
Обстреляли и есть раненные..
Та зачем такое писать?
Зачем дезу закидыват?
Лучше молчите!!!
Это в с. Водяное перегородили дорогу колоне, которую выгнали с Энергодар и орки ехали на Каховку, даже не заехали на свою базу в с. Б. Белозерка
Не нужна мне молния. У меня племянник живёт в Энергодаре, одногрупник и куча кумовей в сёлах вокруг.
YZHE NAPISALI I VISTAVILI VIDEO CHTO GDE_ TO POD ENERGODAROM ONI STRELYALI V LUDEI IZ GRANATOMETOV!!!
CHTO ZHE BYDET S ETIMI LUDMI CHTO SEICHAS STOYAT I ZHYDT IH??
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
✌ 💪
...
Цю націю не перемогти
Слава нації
Смерть москалям.
15 лет в Швейцарии отработал
І може її роздати громадянам, так?