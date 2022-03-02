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Російські окупанти почали масове створення фейкових сторінок наших військових частин, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти почали масове створення фейкових сторінок наших військових частин, - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти почали масове створення фейкових сторінок українських військових частин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Зокрема ворог створив фейкові сторінки 93-ї омбр, 81-ї і т.і. "Сторінки ворог веде українською ("паляниця" ж говорити не треба). Контент, що публікується (втрати наших підрозділів, загиблі цивільні, негатив про українську армію і т.і.) покликаний викликати паніку та невдоволення командуванням (керівництвом)", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі закликали бути уважними і не вірити фейкам, а також масово скаржитися в адміністрацію на неправдивий контент та мову ворожнечі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ попереджає військовослужбовців: телеграм-канал НачШтабу модерується російським ІПСО

"Хіба можуть наші воїни тікати (див скрін) від якогось там ракетного удару російських криворуків))", - додали у Генштабі.

Російські окупанти почали масове створення фейкових сторінок наших військових частин, - Генштаб ЗСУ 01

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Топ коментарі
+24
⚡️⚡️⚡️В Мариуполе все затихло. ЗСУ и Азов покрошили орков.
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02.03.2022 17:43
+21
Акции Сбербанка на Лондонской бирже теперь стоят один цент
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02.03.2022 17:43
+10
Дмитро Карп

35 хв ·



Одеса зараз. Великий російський корабель був підбитий і пішов на дно, мінус 600 загарбників

https://www.facebook.com/photo?fbid=5369860766410377&set=a.311907638872407
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02.03.2022 17:50
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они 100 % не с нашей планеты
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02.03.2022 17:41 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1499043717939974149
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02.03.2022 17:40 Відповісти
а в школах кацапии проведут урок об "освободительной миссии"
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02.03.2022 17:41 Відповісти
то вони повернулися з чого начали - брехати. и забрехувати світ щоб був час переобутись у отримати нові військові можливості . незабаром кацапам надасть їхню новітню зброю китайці. . .. . зробимо китайське виробництво нікчемним !!!!!
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02.03.2022 17:42 Відповісти
Найкраща відповідь мертві цапи.Ніяких полонених не брати.Нелюди мають бути знищені.
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02.03.2022 17:42 Відповісти
Каждый пленный таракан которого отпустят сейчас, наплодит тысячи новых тараканов... И они полезут в наши дома снова.
Выход один - давить этих насекомых и сжечь их логово!
Слава Украине!
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02.03.2022 18:53 Відповісти
Если бы мир можно было бы захватить враньем, то Россия была бы сверхдержавой. А в остальном не сложилось.
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02.03.2022 17:43 Відповісти
Акции Сбербанка на Лондонской бирже теперь стоят один цент
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02.03.2022 17:43 Відповісти
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02.03.2022 17:54 Відповісти
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02.03.2022 18:05 Відповісти
вивсьоврьоти
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02.03.2022 18:25 Відповісти
Аха-ха-ха, зараз я в екстазі, після того, як 24-25го лютого орківські трейдери скупляли їх по 100$ на всю "катлєту", дехто і на 100.000$+ і відкорковували шампанське - ну шо, цинічні свинособаки фінансові, як вам смакує шампанське з присмаком української крові - подобається тепер?
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02.03.2022 18:26 Відповісти
Теперь за один доллар можно купить что Акций Сбербанка!!!!!!!!!!!
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02.03.2022 20:15 Відповісти
⚡️⚡️⚡️В Мариуполе все затихло. ЗСУ и Азов покрошили орков.
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02.03.2022 17:43 Відповісти
откуда инфа? это точно?
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02.03.2022 17:49 Відповісти
хлопці з Маріка пишуть в інсті,а правда це чи ні не знаю..но я їм вірю
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02.03.2022 17:51 Відповісти
Вже й в новинах було - над Горлівкою наш прапор!!!!!
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02.03.2022 18:44 Відповісти
Дмитро Карп

35 хв ·



Одеса зараз. Великий російський корабель був підбитий і пішов на дно, мінус 600 загарбників

https://www.facebook.com/photo?fbid=5369860766410377&set=a.311907638872407
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02.03.2022 17:50 Відповісти
Про те ж саме пише Злой одессит

"Тот самый момент когда сегодня русский корабль у берегов Одессы пошёл на х*й!

О судьбе экипажа ничего не известно.
Исходя из имеющейся информации удар по кораблю был нанесён ракетой Р-360 ПКРК "Нептун", но требует уточнения".

https://zloy-odessit.livejournal.com/3791846.html
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02.03.2022 18:06 Відповісти
аааа.. то той наш НЕПТУН шо в морі потягнув на дно
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02.03.2022 18:28 Відповісти
Це їм--падлам за обстріли "калібрами". Горіть в пеклі,гандони.
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02.03.2022 18:14 Відповісти
та ну й х_й з ними.
І не "Російські", а "роССійські". Кацапи це ******* СС-івці, наZZисти. Тому аббревіатура повина відповідати їхній мерзенній суті.
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02.03.2022 17:54 Відповісти
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02.03.2022 17:58 Відповісти
Ох и сделают ему брык.
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02.03.2022 18:27 Відповісти
На поле боя полностью обосрались-теперь будут воевать в интернете попутно обстреливая мирные города. Скрепно,хуле.
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02.03.2022 18:08 Відповісти
Это варант Б - нагадить в комментах, сегоня малость почитал Бабченко, они у него там аж табунами бегают, всех победили, всех захватили, и вообще молодцы
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02.03.2022 18:29 Відповісти
Вся духовноскрепочная путинская ********* - сплошной фейк.
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02.03.2022 18:52 Відповісти
Всё "величие рососсии" огромный фейк. Красиво упакованное дорогими имиджмейкерами говно. Рососсия- это тупой зомбированный скот, который дрочит на портрет путина... У этого скота отсутствуют общечеловеческие понятия о чести, достоинстве, правде, справедливости и т.д.
Это просто куски мяса. Продукт обратной селекции. Черти...
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02.03.2022 19:05 Відповісти
Россия - родина фейка, а выражение "потёмкинские деревни" с тех пор стало интернациональным. Рекомендую блестящую книгу французского дворянина де Кюстина "Россия в 1839 году", там очень много точных наблюдений на эту тему.
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02.03.2022 19:36 Відповісти
Спасибо за рекомендацию, но я этих мразей знаю очень хорошо. Могу сам про них книгу написать
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02.03.2022 20:13 Відповісти
Что ж, напиши. Но предполагаю, что уровня де Кюстина тебе не достичь. Всего за 3 месяца пребывания в России он понял эту страну лучше, чем сами её жители.
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02.03.2022 21:03 Відповісти
 
 