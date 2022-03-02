Російські окупанти почали масове створення фейкових сторінок наших військових частин, - Генштаб ЗСУ
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Російські окупанти почали масове створення фейкових сторінок українських військових частин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Зокрема ворог створив фейкові сторінки 93-ї омбр, 81-ї і т.і. "Сторінки ворог веде українською ("паляниця" ж говорити не треба). Контент, що публікується (втрати наших підрозділів, загиблі цивільні, негатив про українську армію і т.і.) покликаний викликати паніку та невдоволення командуванням (керівництвом)", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі закликали бути уважними і не вірити фейкам, а також масово скаржитися в адміністрацію на неправдивий контент та мову ворожнечі.
"Хіба можуть наші воїни тікати (див скрін) від якогось там ракетного удару російських криворуків))", - додали у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
они 100 % не с нашей планеты
Выход один - давить этих насекомых и сжечь их логово!
Слава Украине!
35 хв ·
Одеса зараз. Великий російський корабель був підбитий і пішов на дно, мінус 600 загарбників
https://www.facebook.com/photo?fbid=5369860766410377&set=a.311907638872407
"Тот самый момент когда сегодня русский корабль у берегов Одессы пошёл на х*й!
О судьбе экипажа ничего не известно.
Исходя из имеющейся информации удар по кораблю был нанесён ракетой Р-360 ПКРК "Нептун", но требует уточнения".
https://zloy-odessit.livejournal.com/3791846.html
І не "Російські", а "роССійські". Кацапи це ******* СС-івці, наZZисти. Тому аббревіатура повина відповідати їхній мерзенній суті.
Это просто куски мяса. Продукт обратной селекции. Черти...