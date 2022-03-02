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війна (7386) Денісова (519) діти (2252) омбудсмен (208)

Від початку вторгнення РФ в Україну загинула 21 дитина, 55 - постраждали, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку вторгнення РФ в Україну загинула 21 дитина, 55 - постраждали, - Денісова

З початку вторгнення Російської Федерації в Україну, за результатами аналізу інформації, з різних джерел загинула 21 дитина та постраждало 55 дітей.

Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Окрім того, внаслідок обстрілів загарбниками зруйновано інфраструктуру міст: Києва, Ірпеня, Харкова, Маріуполя, Житомира, Херсона та населеного пункту Василівка Запорізької області.

Так, під час ракетного удару окупантів постраждав пологовий будинок у м. Житомирі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - Путіну: Ти вбив 16 українських дітей!

Водночас російські війська продовжують обстріл мирного населення Запорізької області. Вчора, о 9.00 російсько-окупаційні війська обстріляли центр населеного пункту Василівка, Запорізької області. Снаряди прилетіли на подвір’я місцевої школи.

Харків та Херсон продовжують залишатися під потужними обстрілами окупантів.

Сьогодні вночі внаслідок повітряного удару в м. Житомирі загинула одна дитина та постраждало 6 дітей. Їх було врятовано з підвалів напівзруйнованих будинків. Своїми діями збройних сил Російської Федерації продовжують цинічно порушувати основоположні права дітей – право на життя та охорону здоров’я, гарантовані кожній дитині у світі Конвенцією ООН про права дитини.

Також читайте: "Війна губить дитинства та розриває сім‘ї", - письменниця Джоан Роулінг допомагатиме українським дітям

Частини цих смертей можна було уникнути у разі встановлення безпольотної зони над Україною. Закликаю міжнародну спільноту та міжнародні правозахисні організації підтримати ініціативу по закриттю українського неба від винищувачів ворога.

Між тим під обстрілами у Чернігові в пологовому будинку народилися дві трійні.

"Доки в Україні на світ з’являються такі янголята - ми непереможні!", - наголосила Денісова.

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Путин за один раз убил в Беслане 300 детей .Сколько он убил всего в Чечне , Грузии и Сирии , одному Богу известно . Все те кто поддерживают Путина обязаны нести уголовную ответственность за поддержку страны террориста и убийцы .
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02.03.2022 17:54 Відповісти
За наших дітей, за наших жінок та батьків, за наших похилих людей, за зруйновані селища, вбивайте цапів на хрін!
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02.03.2022 17:54 Відповісти
Горіть в аду підари кремлівські
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02.03.2022 17:58 Відповісти
В нас багато окупованих сіл. Які без зв'язку, газу та світла. Вже 5 днів. Вбитих там ніхто не рахує...
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02.03.2022 17:59 Відповісти
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02.03.2022 18:00 Відповісти
путін нациська скажена собака ти і твоя зграя варварів вбиваєте невинних дітей ,будьте прокляті,ваша росія і "русский мир" здохніть паскуди.
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02.03.2022 18:00 Відповісти
I ZHIVET ZHE GNIDA POZORNAYA I GADIT I GADIT I GADIT. DETEI NADO SPASAT VSEGDA. LUDI DOLZHNI PONYAT CHTO DETEI OT VOINI NADO SPASAT. A ONI VSE RAVNO S NIMI PO YLITSAM HODYAT I DAUT ETOI GNIDE IH YBIVAT. VOINA EST VOINA I DETEI ZHALCHE VSEGO. OCHEN STRASHO. BEREGITE DETEI, MATERI, ZALAZTE V PODVALI I SIDITE S NIMI TAM V YKRITII V BOMOYBEZHISHE. NE MOZHET BIT NIKAKOI DRYGOI ZADAZHI Y MATERI KAK SPASTI SOBSTVENNOGO REBENKA VO VREMYA VOINI, YBERECH.
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02.03.2022 18:01 Відповісти
Невже про Саакашвілі забула омбудсменка?
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02.03.2022 18:37 Відповісти
И всё это - ради блажи злобного, трусливого кремлёвского гопника.
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02.03.2022 18:47 Відповісти
Вообще шикарнейшая новость!
https://tech.liga.net/ua/all/novosti/steam-otklonyaet-zaprosy-ot-polzovateley-iz-rossii?fbclid=IwAR3TelbjN1UC8kMVYtkqjnyG4apA0YTk-4tDgyEtpqzrEDUtDOii0JvIWt0

Steam відхиляє запити від користувачів із Росії

Онлайн-сервіс Steam почав відхиляти запити від користувачів із Росії - проблеми виникають із картами Сбєрбанку, Тінькофф та інших банків. Про це повідомляє телеканал країни-агресора НТВ у Telegram.

Портал VGtimes пише, що його журналісту вдалося здійснити оплату картою Сбєрбанку, але тільки з другої спроби. В інших випадках видає повідомлення: "Покупка не завершена. Компанія, що видала вашу банківську картку, відхилила запит".

Steam поки що цю ситуацію не прокоментував.
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02.03.2022 18:51 Відповісти
Только что в телеграме канале "***@#й Херсон" была опубликована информация о том как в инстрамме 25 Ти летний кацап хвастался что едет на Киев убивать укропов, через сутки он был пленен где говорил что не знал что едет на войну, а только на учения
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02.03.2022 18:52 Відповісти
 
 