Від початку вторгнення РФ в Україну загинула 21 дитина, 55 - постраждали, - Денісова
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З початку вторгнення Російської Федерації в Україну, за результатами аналізу інформації, з різних джерел загинула 21 дитина та постраждало 55 дітей.
Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
Окрім того, внаслідок обстрілів загарбниками зруйновано інфраструктуру міст: Києва, Ірпеня, Харкова, Маріуполя, Житомира, Херсона та населеного пункту Василівка Запорізької області.
Так, під час ракетного удару окупантів постраждав пологовий будинок у м. Житомирі.
Водночас російські війська продовжують обстріл мирного населення Запорізької області. Вчора, о 9.00 російсько-окупаційні війська обстріляли центр населеного пункту Василівка, Запорізької області. Снаряди прилетіли на подвір’я місцевої школи.
Харків та Херсон продовжують залишатися під потужними обстрілами окупантів.
Сьогодні вночі внаслідок повітряного удару в м. Житомирі загинула одна дитина та постраждало 6 дітей. Їх було врятовано з підвалів напівзруйнованих будинків. Своїми діями збройних сил Російської Федерації продовжують цинічно порушувати основоположні права дітей – право на життя та охорону здоров’я, гарантовані кожній дитині у світі Конвенцією ООН про права дитини.
Частини цих смертей можна було уникнути у разі встановлення безпольотної зони над Україною. Закликаю міжнародну спільноту та міжнародні правозахисні організації підтримати ініціативу по закриттю українського неба від винищувачів ворога.
Між тим під обстрілами у Чернігові в пологовому будинку народилися дві трійні.
"Доки в Україні на світ з’являються такі янголята - ми непереможні!", - наголосила Денісова.
Будь ласка, зачекайте...
https://tech.liga.net/ua/all/novosti/steam-otklonyaet-zaprosy-ot-polzovateley-iz-rossii?fbclid=IwAR3TelbjN1UC8kMVYtkqjnyG4apA0YTk-4tDgyEtpqzrEDUtDOii0JvIWt0
Steam відхиляє запити від користувачів із Росії
Онлайн-сервіс Steam почав відхиляти запити від користувачів із Росії - проблеми виникають із картами Сбєрбанку, Тінькофф та інших банків. Про це повідомляє телеканал країни-агресора НТВ у Telegram.
Портал VGtimes пише, що його журналісту вдалося здійснити оплату картою Сбєрбанку, але тільки з другої спроби. В інших випадках видає повідомлення: "Покупка не завершена. Компанія, що видала вашу банківську картку, відхилила запит".
Steam поки що цю ситуацію не прокоментував.