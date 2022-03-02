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Планувальні документи на війну з Україною були затверджені ще 18 січня 2022 року, а сама операція мала пройти за 15 діб, - Генштаб ЗСУ. ДОКУМЕНТИ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Планувальні документи на війну з Україною були затверджені ще 18 січня 2022 року, а сама операція мала пройти за 15 діб, - Генштаб ЗСУ. ДОКУМЕНТИ

Планувальні документи на війну з Україною були затверджені ще 18 січня 2022 року, а сама операція із захоплення України має пройти протягом 15 діб, а саме з 20 лютого по 06 березня.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, посилаючись на таємні документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського Флоту РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки успішним діям одного з підрозділів Збройних Сил України російські окупанти втрачають не тільки техніку та живу силу. В паніці вони лишають і таємні документи. Так, у нашому розпорядженні опинилися планувальні документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського Флоту Російської Федерації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 5840 осіб, до 211 танків, 862 броньовані машини, 30 літаків, 31 гелікоптер

Серед отриманих документів робоча карта, бойове завдання, таблиця позивних, таблиці сигналів управління, таблиці скритого управління, список особового складу тощо", - йдеться у повідомленні.

Виходячи з отриманої інформації, відомо, що плануючі документи на війну з Україною були затвердженні ще 18.01.22 року, а сама операція із захоплення України має пройти протягом 15 діб, а саме з 20.02. по 06.03.

Підрозділ ворога мав здійснити висадку з ВДК "Орськ" в районі населеного пункту Степанівка-1 та в подальшому діяти з військовими частинами 58-ї армії РФ, а саме з 177-м окремим полком морської піхоти ЧФ РФ. Кінцевою метою цих сил було блокування та взяття під контроль Мелітополя.

Також читайте: ЗСУ перехоплюють ініціативу у російських окупантів на окремих напрямках, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12.00 2 березня щодо російського вторгнення

"Отже, коли в черговий раз хтось із полонених скаже, що приїхав на навчання і заблукав - не вірте! Вони знали, вони ретельно планували і готувались. А російським окупантам скажемо одне: залишайте й надалі свою техніку та таємні документи, вони нам знадобляться, перше - для наших захисників, а друге – для Гааги", - наголосили у Генштабі ЗСУ.

Планувальні документи на війну з Україною були затверджені ще 18 січня 2022 року, а сама операція мала пройти за 15 діб, - Генштаб ЗСУ 01
Планувальні документи на війну з Україною були затверджені ще 18 січня 2022 року, а сама операція мала пройти за 15 діб, - Генштаб ЗСУ 02
Планувальні документи на війну з Україною були затверджені ще 18 січня 2022 року, а сама операція мала пройти за 15 діб, - Генштаб ЗСУ 03
Планувальні документи на війну з Україною були затверджені ще 18 січня 2022 року, а сама операція мала пройти за 15 діб, - Генштаб ЗСУ 04
Планувальні документи на війну з Україною були затверджені ще 18 січня 2022 року, а сама операція мала пройти за 15 діб, - Генштаб ЗСУ 05

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Топ коментарі
+115
Не нападе, да....
Американська розвідка правду говорила.
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02.03.2022 18:28
+87
вот так вот, а кто-то считал, что американцы нас пугают...
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02.03.2022 18:28
+51


Kavkaz [email protected]

Возле Одессы подбит российский десантный корабль: Корабль агрессоров охвачен огнем
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02.03.2022 18:32
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Це не ціна і не вартість, а капіталізація. Якщо відбудеться делістинг, тоді буде нуль... але ж це не означає, що тобі його за нуль грошей віддадуть.
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02.03.2022 19:46 Відповісти
Угу.Кацаппские мрази думали что Украину взять так же просто как и картонный Рейстаг.
Шойгу,отсоси у самого пожилого оленя в твоём стаде.
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02.03.2022 18:37 Відповісти
Про пожилого оленя - "зачет"
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03.03.2022 01:47 Відповісти
Арахамія з піною в роті звинувачував американців у брехні. Має вибачитись, козел
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02.03.2022 18:44 Відповісти
Давайте не будем ******* на власть. Эт неприемлемо во ремя войны. Победим и разберемся
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02.03.2022 18:46 Відповісти
повність погоджуюсь
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02.03.2022 19:07 Відповісти
То есть всё же 15 суток, а не 2 дня.
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02.03.2022 18:48 Відповісти
Т.е. две недели, а не дня. Секретарша слова перепутала.
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02.03.2022 19:36 Відповісти
Лавруша сказав, що не треба було постачати українцям зброю- тоді би вони не використовували свою, не бомбили би міста.
Цього осла треба повісити навіть раніше за путінга.
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02.03.2022 18:48 Відповісти
Да уж. Власть на засрашке захватила просто квинтэссенция дряни,подлости и цинизма. Один к одному просто.
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02.03.2022 18:55 Відповісти
захватила?
а она и не была никогда особо другой
цари, иванушка грозный
петрушка 1 и еще какой то там по счету
павлики
кто то из них ценил жизнь солдат армии?
их генералы ценили?
нет

а для чего захватнические войны вели?
что получили они?
ничего, как были крепосными так и оставались
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02.03.2022 19:01 Відповісти
Американцы знали, и наши знали только не кричали типа ненападут, а в это время укрепляли позиции, и технику уводили с аэродромов
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02.03.2022 18:49 Відповісти
Можна сказати, що наші халатно поставились до інформації.
Особливо не готувались.
ЛИШЕ за ініціативою окремих командирів.
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02.03.2022 18:56 Відповісти
Ти при штабі була Ксюха?
Що все знаєте @?
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02.03.2022 19:10 Відповісти
Якщо командир збирався у відпустку з 1 березня.. тобі це ні на що не натякає ?
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02.03.2022 20:03 Відповісти
А у нас эту захваченную кацапскую шелупонь ещё кормят и отмывают от сцанины. А они сидят и брешут в глаза.
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02.03.2022 18:53 Відповісти
Понятное дело, всё они понимали. Это тактика "включить дурочка" чтобы выжить. А что? Неужели кто-то в это верит. Они ж все, как один по методичке говорят.
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02.03.2022 19:00 Відповісти
зато сейчас при открытой агрессии
в рашке миллионы ватанов верят в телевизор
а те кто немного понял, часто не будут признавать до последнего
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02.03.2022 19:03 Відповісти
Ну є такий собі чоловік,як Юрій Швець,він ще тоді попереджав,що пан Сі,викликав шизонутого до себе і попередив,щоб ніякої стрілянини поки Олімпіада,а потім........! У нас більшість України хаяли Пороха,бо він Мінськ підписав,а Зеля--дороги,мости,паспорти для новонародженних,останнє--смартфони всім кому за 60-т,раділи до опупення,бо Порох ворюга,а це свята людина. А на виході ЩО? Мені знайомий,який голосував за Зе,говорить,що Зе в Києві майже Бог,не дай,щоб хто проти нього---УБЬЮТЬ!! Це вони так себе успокоюють,а питаю,назви хоч пару його заслуг в цих подіях,мовчить,так я йому говорю,що одна заслуга,що не ВТІК!!!!
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02.03.2022 19:01 Відповісти
Где вы такие тупые находитьсь, чтоб в военные время такое писать. К стенке тебя нужно ставить
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02.03.2022 19:27 Відповісти
С чего бы? Потому, что правду написал? Так это все знают
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02.03.2022 21:18 Відповісти
Я вибачусь прилюдно,якщо Ви мені вкажите на пункт,в якому, по Вашому, я видав Держ.таємницю,якщо Ви цього не зробите,то я маю право вважати Вас ПРОВОКАТОРОМ!!!
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03.03.2022 06:51 Відповісти
Це не тупі, це організовані "тіхушки" провокатори, які ще надіються здійснити державний переворот і привести до влади свого агента, але це точно не мураєв....
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03.03.2022 07:55 Відповісти
Ще команди з московії не було.
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02.03.2022 22:55 Відповісти
Это не ново ..О планах полномасштабного захвата Украины говорилось ,писалось даже дискутировалось в СМИ еще в 2014-2015 годах ..Просто их на определенное время «заморозили»решили мир не пугать и вначале протолкнуть «минск1/2»,а когда ничего из «минской авантюры» не получилось,они активировали план «большой войны» В западных СМИ в январе уже говорили о возможном нападении Раши на Украину и о планах которые «пу»разработал и готов реализовать…Только вот мировым мозгам тяжело было представить ,что это в конечном итоге ,действительно произойдёт .Лично я до последнего надеялась ,пока на конференции Байден на вопрос «развяжет ли «пу»большую войну «прямо ответил «да»..С этого момента это был только вопрос ,времени..
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02.03.2022 19:03 Відповісти
Да кто вам сказал, что власти в Украине не знали. Всё они знали. Полнейшие взаимодействие двух разведслужб. Есть моменты, которые не стоит орать во весь рот, мол о БОЖЕ, НА НАС НАПАЛИ, КОШМАР. Всё всё видели, все были на готове!
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02.03.2022 19:05 Відповісти
це робилось щоб не створювати паніку
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02.03.2022 19:09 Відповісти
до 6 березня вони тут всі здохнуть
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02.03.2022 19:05 Відповісти
у них на подходе волна новая
сейчас скажут что рассеюшку нато через злых укров мучает
и пошлют на войну, за родину
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02.03.2022 19:16 Відповісти
Дай Бог!!!
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02.03.2022 20:21 Відповісти
И ещё стоит сказать, что он со своими военными сыграл злую шутку, всё это время он (карлик) врал всем в расее о нашей Армии. Что её просто нет. Что тут бегают какие-то "нацики" с оружием. Пусть теперь поклонятся ему в пояс, быстрее только, а то "нацик" уже сзади стоит..
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02.03.2022 19:09 Відповісти
и плюсы и минусы
минусы что мозги промывали 8 лет
(это не считая промывания величия еще с начала 200х или вообще раньше)
поэтому миллионые протесты в мАскве не ждите
они после убийства политика в ЦЕНТРЕ москвы у стен кремля
вышли 50тыс максимум
плюс им медленно в течении десятилетия гайки закручивали
сейчас даже одиночный пикет чуть ли не согласовывать надо)))
но он все же великие
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02.03.2022 19:15 Відповісти
У мокшів, мокшанців на Мокшандії мозґи промиті на генетичному рівні..!
Тобто манкурти - вони і є манкурти..!
Це болотне племя повинно згнити в своєму болоті !!!
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02.03.2022 20:25 Відповісти
позывной батон)))
крошить проще как раз
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02.03.2022 19:13 Відповісти
І про що з ними говорити? Лавров: Москва готова обсуждать с Киевом гарантии безопасности 02.03.2022 18:33 Investing.com - Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова обсуждать с Киевом гарантии безопасности для Украины. При этом вопрос принадлежности Крыма обсуждаться не будет, «эта тема закрыта», заявил министр. Лавров подчеркнул, что ЛНР и ДНР должны быть признаны в границах Донецкой и Луганской областей, сообщает РБК. Требования России к Украине нельзя квалифицировать как ее капитуляцию, Москва предлагает договариваться. По словам Лаврова, Украина должна пройти процедуру денацификации, как в прошлом Германия. Задача спецоперации России - определить конкретные виды ударных вооружений, которые никогда не будут там развернуты. Лавров заверил, что Россия предпринимает все необходимые меры, чтобы не допустить каких-либо серьезных жертв среди гражданского населения. Также в ходе пресс-конференции глава российского МИД заявил, что «Зеленский пришел к власти под лозунгами мира, в конечном итоге он стал русофобом, как правительство Порошенко». По его словам, Россия не может смотреть, как в современной Европе маршируют под фашистскими, неонацистскими знаменами участники факельных шествий. Лавров сообщил, что после завершения российской военной операции украинцы сами должны решать, как им дальше жить. По словам Лаврова, Запад в своих санкциях против России, в том числе по аресту активов Центрального банка, наплевал на все свои принципы. Глава МИД заявил, что Россия в состоянии противостоять любому экономическому и политическому давлению. Он подчеркнул, что если Запад решил опустить перед Россией новый «железный занавес», Россия не станет переживать и найдет возможность развиваться. Также Лавров заявил, что механизма для исключения России из Совбеза ООН не существует. (Текст подготовил Тимур Алиев)
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02.03.2022 19:31 Відповісти
цей старий хмирь лавров - зхдохне в муках
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02.03.2022 20:15 Відповісти
Дебил старый.
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02.03.2022 20:24 Відповісти
не отвлекайте людей такой несущественной ,,мелочью" все заняты кормёжкой окупанта!!(соревнуются кто лучше накормит,напоит,отмоет связь с родственниками наладит)вы хоть в своём уме??и вы вообще теряете чувство самосохранения!!опомнитесь!!(загляните!!сколько роликом таких гуляет!!) кому это в голову пришло??пропагандировать что ОКУПАНТ!! должен быть сыт,умыт,в чистую кроватку уложен!!! неужели вам не доходит!!что они пришли вас УБИВАТЬ!!!
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02.03.2022 19:54 Відповісти
Планувальні документи на війну з Україною були затверджені ще 18 січня 2022 року,а сама операція із захоплення України має пройти ...з 20 лютого Джерело: https://censor.net/ua/n3320798



саме 18 лютого Оксана Марченко стала на лижі и чкурнула пізно ввечері до москви через білорусь.Отаке совпаденИе
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02.03.2022 20:34 Відповісти
А ****** опзж в полном составе чкурнуло на запад, как раз за неделю другую до нападения ... случайность наверное
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02.03.2022 21:24 Відповісти
Міжнародний Благодійний Фонд територіальної оборони України

Оголошує збір коштів для допомоги підрозділам територіальної оборони в Україні.
Добродії - не будьте байдужими! Війна з Російським режимом ще не закінчилася!
Переможемо разом!
Слава Україні!

Карта Приватбанка 4246001000547129
(Наша сторінка в Фейсбуці поки заблокована https://www.facebook.com/teroboronaUkraina)

Прошу максимально перепостити!
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02.03.2022 20:35 Відповісти
І БУДЕ ТЕПЕР УКРАЇНА ЖИТИ У РЕЖИМІ ІЗРАІЛЮ - КОЖЕН ДЕНЬ МОЖЛДИВА ВІЙНА.
ПАНІ ТА ПАНОВЕ, ЗАБУДЕМ ПРО МИР І БУДЕМО БУДУВАТИ СИЛЬНУ УКРАЇНУ, А

КОЛИ РІЗНІ ОПЗЖ БУДУТЬ ЛЄПЄТАТЬ ПРО МІР І ДРУЖБУ ОДРАЗУ ВІДСИЛАТИ ЇХ

НА АДРЕСУ РУСКОГО КОРАБЛЯ
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02.03.2022 20:44 Відповісти
А хіба тільки ОПЗЖ?
- 23 лютого все шобло у Верховній раді переймалося лише тим: як захиститися від власного народу!
Вони, гниди, затверджували указ свого слуги про введення надзвичайного стану всупереч законодавству України!
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02.03.2022 23:00 Відповісти
А чим займалось протягом цього часу СБУ?
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02.03.2022 22:52 Відповісти
Ненависть за 8 лет утихла,

Прямиком пошла ко дну.

Чтоб солдаты не братались.

Мы устроили войну.

Генералы, орденами,

Проколов себе соски,

Не простят вам сигареты,

А тем более носки!

Что удумали козлины,

С врагом дружбу заводить?

Миллиарды наших денег,

Просто так, в сартиры смыть?!

Танки в городе стреляют,

Раз, со стороны одной.

Хаты в зареве пылают,

Два, со стороны другой!

Он пожил чуть-чуть на свете

И сюрпризом от весны,

Мать получит, грузом двести,

Его с третьей стороны!
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06.03.2022 01:34 Відповісти
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