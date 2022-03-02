Планувальні документи на війну з Україною були затверджені ще 18 січня 2022 року, а сама операція мала пройти за 15 діб, - Генштаб ЗСУ. ДОКУМЕНТИ

Планувальні документи на війну з Україною були затверджені ще 18 січня 2022 року, а сама операція із захоплення України має пройти протягом 15 діб, а саме з 20 лютого по 06 березня.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, посилаючись на таємні документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського Флоту РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки успішним діям одного з підрозділів Збройних Сил України російські окупанти втрачають не тільки техніку та живу силу. В паніці вони лишають і таємні документи. Так, у нашому розпорядженні опинилися планувальні документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського Флоту Російської Федерації.

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Серед отриманих документів робоча карта, бойове завдання, таблиця позивних, таблиці сигналів управління, таблиці скритого управління, список особового складу тощо", - йдеться у повідомленні.

Виходячи з отриманої інформації, відомо, що плануючі документи на війну з Україною були затвердженні ще 18.01.22 року, а сама операція із захоплення України має пройти протягом 15 діб, а саме з 20.02. по 06.03.

Підрозділ ворога мав здійснити висадку з ВДК "Орськ" в районі населеного пункту Степанівка-1 та в подальшому діяти з військовими частинами 58-ї армії РФ, а саме з 177-м окремим полком морської піхоти ЧФ РФ. Кінцевою метою цих сил було блокування та взяття під контроль Мелітополя.

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"Отже, коли в черговий раз хтось із полонених скаже, що приїхав на навчання і заблукав - не вірте! Вони знали, вони ретельно планували і готувались. А російським окупантам скажемо одне: залишайте й надалі свою техніку та таємні документи, вони нам знадобляться, перше - для наших захисників, а друге – для Гааги", - наголосили у Генштабі ЗСУ.









