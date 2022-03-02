Планувальні документи на війну з Україною були затверджені ще 18 січня 2022 року, а сама операція мала пройти за 15 діб, - Генштаб ЗСУ. ДОКУМЕНТИ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Планувальні документи на війну з Україною були затверджені ще 18 січня 2022 року, а сама операція із захоплення України має пройти протягом 15 діб, а саме з 20 лютого по 06 березня.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, посилаючись на таємні документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського Флоту РФ, інформує Цензор.НЕТ.
"Завдяки успішним діям одного з підрозділів Збройних Сил України російські окупанти втрачають не тільки техніку та живу силу. В паніці вони лишають і таємні документи. Так, у нашому розпорядженні опинилися планувальні документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського Флоту Російської Федерації.
Серед отриманих документів робоча карта, бойове завдання, таблиця позивних, таблиці сигналів управління, таблиці скритого управління, список особового складу тощо", - йдеться у повідомленні.
Виходячи з отриманої інформації, відомо, що плануючі документи на війну з Україною були затвердженні ще 18.01.22 року, а сама операція із захоплення України має пройти протягом 15 діб, а саме з 20.02. по 06.03.
Підрозділ ворога мав здійснити висадку з ВДК "Орськ" в районі населеного пункту Степанівка-1 та в подальшому діяти з військовими частинами 58-ї армії РФ, а саме з 177-м окремим полком морської піхоти ЧФ РФ. Кінцевою метою цих сил було блокування та взяття під контроль Мелітополя.
"Отже, коли в черговий раз хтось із полонених скаже, що приїхав на навчання і заблукав - не вірте! Вони знали, вони ретельно планували і готувались. А російським окупантам скажемо одне: залишайте й надалі свою техніку та таємні документи, вони нам знадобляться, перше - для наших захисників, а друге – для Гааги", - наголосили у Генштабі ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Шойгу,отсоси у самого пожилого оленя в твоём стаде.
Цього осла треба повісити навіть раніше за путінга.
а она и не была никогда особо другой
цари, иванушка грозный
петрушка 1 и еще какой то там по счету
павлики
кто то из них ценил жизнь солдат армии?
их генералы ценили?
нет
а для чего захватнические войны вели?
что получили они?
ничего, как были крепосными так и оставались
Особливо не готувались.
ЛИШЕ за ініціативою окремих командирів.
Що все знаєте @?
в рашке миллионы ватанов верят в телевизор
а те кто немного понял, часто не будут признавать до последнего
сейчас скажут что рассеюшку нато через злых укров мучает
и пошлют на войну, за родину
минусы что мозги промывали 8 лет
(это не считая промывания величия еще с начала 200х или вообще раньше)
поэтому миллионые протесты в мАскве не ждите
они после убийства политика в ЦЕНТРЕ москвы у стен кремля
вышли 50тыс максимум
плюс им медленно в течении десятилетия гайки закручивали
сейчас даже одиночный пикет чуть ли не согласовывать надо)))
но он все же великие
Тобто манкурти - вони і є манкурти..!
Це болотне племя повинно згнити в своєму болоті !!!
крошить проще как раз
саме 18 лютого Оксана Марченко стала на лижі и чкурнула пізно ввечері до москви через білорусь.Отаке совпаденИе
Оголошує збір коштів для допомоги підрозділам територіальної оборони в Україні.
Добродії - не будьте байдужими! Війна з Російським режимом ще не закінчилася!
Переможемо разом!
Слава Україні!
Карта Приватбанка 4246001000547129
(Наша сторінка в Фейсбуці поки заблокована https://www.facebook.com/teroboronaUkraina)
Прошу максимально перепостити!
ПАНІ ТА ПАНОВЕ, ЗАБУДЕМ ПРО МИР І БУДЕМО БУДУВАТИ СИЛЬНУ УКРАЇНУ, А
КОЛИ РІЗНІ ОПЗЖ БУДУТЬ ЛЄПЄТАТЬ ПРО МІР І ДРУЖБУ ОДРАЗУ ВІДСИЛАТИ ЇХ
НА АДРЕСУ РУСКОГО КОРАБЛЯ
- 23 лютого все шобло у Верховній раді переймалося лише тим: як захиститися від власного народу!
Вони, гниди, затверджували указ свого слуги про введення надзвичайного стану всупереч законодавству України!
Прямиком пошла ко дну.
Чтоб солдаты не братались.
Мы устроили войну.
Генералы, орденами,
Проколов себе соски,
Не простят вам сигареты,
А тем более носки!
Что удумали козлины,
С врагом дружбу заводить?
Миллиарды наших денег,
Просто так, в сартиры смыть?!
Танки в городе стреляют,
Раз, со стороны одной.
Хаты в зареве пылают,
Два, со стороны другой!
Он пожил чуть-чуть на свете
И сюрпризом от весны,
Мать получит, грузом двести,
Его с третьей стороны!