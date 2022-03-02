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"Путін, щоб ти здох", – кияни, які в дитинстві пережили Бабин Яр, звернулися до лідера РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кияни, котрі застали Другу світову у ранньому дитинстві, а зараз знову страждають від фашизму, але тепер вже нинішньої росії, записали відеозвернення до Путіна.

Відео було записано з бомбосховища Єврейського дому у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.

Путін, щоб ти здох, – кияни, які в дитинстві пережили Бабин Яр, звернулися до лідера РФ 01

Звідти мешканці столиці закликали путіна піти з України та залишити нашу державу у спокої. Вони згадували трагедію Бабиного Яру, котрий забрав життя їхніх родин – трагедію, котра повторилася днями, коли російська ракета потрапила на територію заповідника та позбавила життя п’ятьох людей.

"Мене звати Романова Валентина Йосипівна, – каже одна з присутніх у бомбосховищі. – Народилася я в Україні. Війну 22 червня 1941 року зустріла під бомбардуванням у Києві. У Бабиному Яру загинули мої родичі. 24 лютого 2022 року я знову зустрічаю в Києві під бомбардуванням та обстрілами. Путін, забирай свої війська та забирайся з України. Ми хочемо миру!".

Путін, щоб ти здох, – кияни, які в дитинстві пережили Бабин Яр, звернулися до лідера РФ 02

"Олег Якович, народився у 1940 році в місті Києві, –представляється чоловік. – Мої родичі загинули у Бабиному Яру у 1941-му. Тепер я сиджу в бомбосховищі і на мене сипляться вражі бомби. Путін, забирайся геть з Києва та з України".

"Я Тамара Олексіївна, 1939 року народження, –говорить ще одна жінка. – До війни жила у Києві, корінна киянка. У 1941-му почалася війна. Моїх усіх рідних по маминій лінії – євреїв – забрали у Бабин Яр. Всі вони загинули там. Сьогодні війну я також зустрічаю у Києві, але вже інше століття, страшне… Путін, що ти був здох! Залиш нас, наволоч, щоб ми тебе не бачили і не чули – хто ти й що ти…".

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України загинули понад 2000 мирних громадян, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Топ коментарі
+45
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02.03.2022 18:50
+22
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02.03.2022 18:49
+16
У Львівській області перевірили церкви московського патріархату і знайшли зброю там. Тероборони усіх міст України повинні перевірити УСІ!!! такі "церкви".
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02.03.2022 18:54
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Так він і тах фактично вже здох...
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02.03.2022 18:48 Відповісти
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Изначально мой прогноз был что нам надо выстоять 7-9 дней и режим ***** падёт внутри соссии.
Но сегодня пришло осознание, что это были лишь мечты.
1) Рассчет был на то, что рядовые оккупанты начиная с 7 дня начнут массово разворачиваться на Москву. Но этого не произойдет. В первые дни посдавались всякие пьяные собры и прочие росгвардие, а также срочники, которые и не собирались воевать. А сейчас остались только идейно накаченные, которые даже после массовых проукраинских демонстрациях в городах и слов местных о том, что они оккупанты, отвечают что это их земля. Уже есть видео с расстрелами проукраинских митингов, а также наших людей пакуют пачками, как на росии. Начинается фильтрация. Если первая партия оккупантов была без телефонов и не знала куда едут, то уже все последующие признают что едут нас убивать. Также начали в инсту и тик ток выходить русские твари и хвастаться что прошли много н.п. у нас и убили много украинцев и будут убивать дальше. Остались самые конченные твари, с которыми воевать будет сложнее и дольше.
2) Прошёлся па сруским сайтам (не пропагандистских и не оппозиционных, а обычных тематических). И ничего хорошего для нас, им ограничения в радость. Русским свиньям пофиг на их жизнь, для них жизнь в болоте это норма, а чем больше болота, тем даже и лучше. Нормальных численных протестов, а тем более восстания, ждать не приходится. Так что война будет продолжаться. И продолжатся очень очень долго. Прослушал все доступные на сейчас видео разговор оккупантов с матерями. Им плевать на жизнь своих детей. Большинство говорят о мифическом "долге родине". Так что русские матери готовы и дальше посылать своих свиней сынов на убой, там это норма, это как каста в Индии, где если ты бедняк, то должен быть бедняком всю жизнь, так и тут, если ты срусский, то твоя жизнь ничего не стоит и ты ее отдашь "государству" (*****) в качестве мяса, для них это норма.
3) Уйти ***** с Украины тоже не может, потому что это будет поражением перед его ядренным электоратом. Хотя электорат это последнее, что его волнует. Он не может проиграть "комику-наркоману".
Ему надо воевать до последнего. И вот тут у нас начинается либо чрезвычайное, либо военное положение на росии. Должен быть вечный подвёз свежего мяса. А так как после санкций у тварей не будет работы, денег и еды, то пойти воевать за копейки без какой либо страховки их жизней будет последним выходом руских свиней.
И тут ***** получает очень дешёвую многочисленную армию. Война будет продолжатся годами.

Так же заметим изменения тактики свиней: вместо быстрого движения вперёд длинными колонами на сотни км, они начали не просто проезжать н.п., а уже начали останавливаться в каждом, фильтровать население и срывать государственные символы. Что это значит? Тактика блицкрига провалилась, ***** собирался за 3 дня взять Киев и присоединить Украину к московии, теперь же, когда он осознал, что местные в 90% против него (10% пособников оккупантов которые их радостно встречают есть, отрицать не стоит), то теперь у него новый план, будут создавать очередные "днр" на захваченных территориях и затягивать войну на целые года. Сейчас уже в планах захват левобережья + Николаев и Одесса и создания там большого "днр" с последующим присоединением с расее.
Запас у ***** огромнейший, его жители тупые свиньи, готовые вытерпеть все. Надеюсь мы помешаем его планам, но будет очень сложно.
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02.03.2022 18:49 Відповісти
На несколько лет у пуйла нет средств, и не забывай что Украинцы с каждым днём становятся всё сильнее и злее.
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02.03.2022 18:59 Відповісти
Когда у тебя 140 миллионов ваты, то средства не нужны. Нефть у них своя, запад прекратит покупать нефть и топливо пойдет в технику, которой ещё очень много на складах.
80-90% населения там просто конченные, даже сейчас, когда есть куча материалов, где их жители уничтожают наши строения и убивают мирных людей (не говоря о том, что они здесь вообще забыли), они говорят что ничего страшного, это побочки от того, что они спасают нас от нацистов. И никакие доводы про то, что нас спасать не надо, их не переубеждат.
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02.03.2022 19:10 Відповісти
Деньги очень убедительный аргумент. Нищий и голодный не пойдет воевать.
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02.03.2022 19:14 Відповісти
Не может. Но не при условии, что это русская свинья.
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02.03.2022 19:31 Відповісти
Я русская, живу в Киеве 25 лет. Борюсь вместе с украинским народом против бетона в башках россиян, но вчера моя уже бывшая подруга - украинка, которая всю жизнь живёт под Харьковом, сказала мне: с чего ты взяла, что В ВАС стреляют русские? Откуда такая информация?
Не той женщине дали украинский паспорт.
Слава Украине. Слава Народу Украины!
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02.03.2022 19:37 Відповісти
И чем злее, тем сильнее!
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02.03.2022 19:19 Відповісти
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02.03.2022 18:49 Відповісти
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02.03.2022 18:50 Відповісти
разом з лавровим та януковищем.
можна навіть у Харків- там ще більш зрадіють.
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02.03.2022 18:52 Відповісти
Януковича посадят в мотолыгу 1975-го года и выбросят десантом под Гостомель - Киев штурмовать
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02.03.2022 19:01 Відповісти
Можна ще збудувати бутафорський Київ десь під москвою. Та взяти штурмом. Як це вони робили з бутафорським "рейхстаґом"
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02.03.2022 19:05 Відповісти
Вони живуть минулим, отже в них немає майбутнього.
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02.03.2022 19:09 Відповісти
Там и бункер сошел с ума, так что недолго ждать осталось.
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02.03.2022 18:59 Відповісти
Украинский народ и армия вас слышит и делает всё чтобы ваша просьба была выполнена.
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02.03.2022 18:51 Відповісти
У Львівській області перевірили церкви московського патріархату і знайшли зброю там. Тероборони усіх міст України повинні перевірити УСІ!!! такі "церкви".
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02.03.2022 18:54 Відповісти
могу представить что найдут в лавре....
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02.03.2022 18:59 Відповісти
Как хамасовские склады в мечетях.
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02.03.2022 19:41 Відповісти
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заїбали єврейським питанням взагалі. . .. ізраїльтяни вже не можуть знайти шляхи щоб будь яким легітимним чином не виразитись. . . і таке. Цензор Нет. . . Ніт євеському піару. Усю землю захопили своїх 6-кутників понаставили - легенди про древній ісраїль понаписували і далі захоплюють ці оккупанти весь світ. смерть оккупантам !!! смерть арабоненависникам. До речі - древні араби навчили європу арифметиці-астрономії-медіцини. А древні етруски на Італії що створили латиницю - теж араби. Єврей бреше і ******** все навкруги. Вони війни розпалюють за для гешефту. Будь прокляті тварини що живуть задля гешефту.
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02.03.2022 19:00 Відповісти
Маючи такого нашого Президента, Ізраїль мав би першим направити озброєння до України та ввести проти Росії санкції! Що з ними не так?!
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02.03.2022 19:03 Відповісти
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не так це завжди не так. вони завжди шукають "не так". це не бік обзору проблеми для вирішення. це шизоренічна проблема це проблема лікарів ані суспільств . . а страждають суспільства - народи - нації - етноси що стикаються з євреями. От чому таких проблем не існує за екватором ? Іх там просто ігнорують і не дають їм свою хворобу розповсюджувати. Єврей - це прямоходяча шизофренія.
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02.03.2022 19:09 Відповісти
що з ними не так - менталітет...
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02.03.2022 19:09 Відповісти
Что не так? Всё так, объясняю: фактически Израиль сейчас граничит с путинской ********** в Сирии, а значит и с режимом аятолл, которые спят и видят уничтожение Израиля. Так что для безопасности Израиля критически важно, чтобы русские не мешали им уничтожать иранских агентов у своей северной границы. Именно поэтому Израиль так осторожен, ведь иначе русские могут очень сильно им поднасрать. Что же касается настроений израильтян, то подавляющее их большинство полностью на стороне Украины.
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02.03.2022 19:52 Відповісти
Індуси арифметику дали, тобто цифри з нулем
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02.03.2022 19:07 Відповісти
Арабские цифры (называемые также индийскими или индо-арабскими) - традиционное название набора из десяти знаков (цифр), используемых в большинстве стран для записи чисел в десятичной позиционной системе счисления: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
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02.03.2022 19:28 Відповісти
но придумали их индийцы. арабскими они стали позже.
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02.03.2022 20:51 Відповісти
Совершенно верно: на самом деле все эти "арабские" изобретения сделаны в Индии и Персии.
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02.03.2022 19:55 Відповісти
Что, еврейский вопрос чешется? Да ещё пересказал арабские сказки, как они научили Европу арифметике-астрономии-медицине. Тупой ты валенок - и злобный.
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02.03.2022 19:45 Відповісти
у нас, кстати, уже закон приняли о антисемитизме а это чучело разжигает. похоже, засланный
если смотреть с точки зрения выгоды для государства от заявлений этих людей, то она огромная
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02.03.2022 20:53 Відповісти
Предполагаю, гр. Виноград охотно помог бы устроителям немецкого мира решить еврейский вопрос в Украине.
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02.03.2022 21:07 Відповісти
Бойко призвал мэров от партии ЖОПА сдавать города оккупанту. Кто там ближе к Бойку?
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02.03.2022 19:00 Відповісти
всі цифри - арбаські. запамятай. . . .0101010110 може і індійські
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02.03.2022 19:11 Відповісти
Обращение киевского раввина к российским евреям https://youtu.be/ArVtF-hhdLQ
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02.03.2022 19:22 Відповісти
Українські євреї та російські євреї - це адін народ?
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02.03.2022 19:41 Відповісти
послушай что он говорит.. узнаешь
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02.03.2022 20:05 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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02.03.2022 20:26 Відповісти
Я полностью согласен с этими людьми. Неонацист Путин - ученик Гитлера...
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02.03.2022 23:26 Відповісти
 
 