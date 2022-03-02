"Путін, щоб ти здох", – кияни, які в дитинстві пережили Бабин Яр, звернулися до лідера РФ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Кияни, котрі застали Другу світову у ранньому дитинстві, а зараз знову страждають від фашизму, але тепер вже нинішньої росії, записали відеозвернення до Путіна.
Відео було записано з бомбосховища Єврейського дому у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.
Звідти мешканці столиці закликали путіна піти з України та залишити нашу державу у спокої. Вони згадували трагедію Бабиного Яру, котрий забрав життя їхніх родин – трагедію, котра повторилася днями, коли російська ракета потрапила на територію заповідника та позбавила життя п’ятьох людей.
"Мене звати Романова Валентина Йосипівна, – каже одна з присутніх у бомбосховищі. – Народилася я в Україні. Війну 22 червня 1941 року зустріла під бомбардуванням у Києві. У Бабиному Яру загинули мої родичі. 24 лютого 2022 року я знову зустрічаю в Києві під бомбардуванням та обстрілами. Путін, забирай свої війська та забирайся з України. Ми хочемо миру!".
"Олег Якович, народився у 1940 році в місті Києві, –представляється чоловік. – Мої родичі загинули у Бабиному Яру у 1941-му. Тепер я сиджу в бомбосховищі і на мене сипляться вражі бомби. Путін, забирайся геть з Києва та з України".
"Я Тамара Олексіївна, 1939 року народження, –говорить ще одна жінка. – До війни жила у Києві, корінна киянка. У 1941-му почалася війна. Моїх усіх рідних по маминій лінії – євреїв – забрали у Бабин Яр. Всі вони загинули там. Сьогодні війну я також зустрічаю у Києві, але вже інше століття, страшне… Путін, що ти був здох! Залиш нас, наволоч, щоб ми тебе не бачили і не чули – хто ти й що ти…".
Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України загинули понад 2000 мирних громадян, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Будь ласка, зачекайте...
Но сегодня пришло осознание, что это были лишь мечты.
1) Рассчет был на то, что рядовые оккупанты начиная с 7 дня начнут массово разворачиваться на Москву. Но этого не произойдет. В первые дни посдавались всякие пьяные собры и прочие росгвардие, а также срочники, которые и не собирались воевать. А сейчас остались только идейно накаченные, которые даже после массовых проукраинских демонстрациях в городах и слов местных о том, что они оккупанты, отвечают что это их земля. Уже есть видео с расстрелами проукраинских митингов, а также наших людей пакуют пачками, как на росии. Начинается фильтрация. Если первая партия оккупантов была без телефонов и не знала куда едут, то уже все последующие признают что едут нас убивать. Также начали в инсту и тик ток выходить русские твари и хвастаться что прошли много н.п. у нас и убили много украинцев и будут убивать дальше. Остались самые конченные твари, с которыми воевать будет сложнее и дольше.
2) Прошёлся па сруским сайтам (не пропагандистских и не оппозиционных, а обычных тематических). И ничего хорошего для нас, им ограничения в радость. Русским свиньям пофиг на их жизнь, для них жизнь в болоте это норма, а чем больше болота, тем даже и лучше. Нормальных численных протестов, а тем более восстания, ждать не приходится. Так что война будет продолжаться. И продолжатся очень очень долго. Прослушал все доступные на сейчас видео разговор оккупантов с матерями. Им плевать на жизнь своих детей. Большинство говорят о мифическом "долге родине". Так что русские матери готовы и дальше посылать своих свиней сынов на убой, там это норма, это как каста в Индии, где если ты бедняк, то должен быть бедняком всю жизнь, так и тут, если ты срусский, то твоя жизнь ничего не стоит и ты ее отдашь "государству" (*****) в качестве мяса, для них это норма.
3) Уйти ***** с Украины тоже не может, потому что это будет поражением перед его ядренным электоратом. Хотя электорат это последнее, что его волнует. Он не может проиграть "комику-наркоману".
Ему надо воевать до последнего. И вот тут у нас начинается либо чрезвычайное, либо военное положение на росии. Должен быть вечный подвёз свежего мяса. А так как после санкций у тварей не будет работы, денег и еды, то пойти воевать за копейки без какой либо страховки их жизней будет последним выходом руских свиней.
И тут ***** получает очень дешёвую многочисленную армию. Война будет продолжатся годами.
Так же заметим изменения тактики свиней: вместо быстрого движения вперёд длинными колонами на сотни км, они начали не просто проезжать н.п., а уже начали останавливаться в каждом, фильтровать население и срывать государственные символы. Что это значит? Тактика блицкрига провалилась, ***** собирался за 3 дня взять Киев и присоединить Украину к московии, теперь же, когда он осознал, что местные в 90% против него (10% пособников оккупантов которые их радостно встречают есть, отрицать не стоит), то теперь у него новый план, будут создавать очередные "днр" на захваченных территориях и затягивать войну на целые года. Сейчас уже в планах захват левобережья + Николаев и Одесса и создания там большого "днр" с последующим присоединением с расее.
Запас у ***** огромнейший, его жители тупые свиньи, готовые вытерпеть все. Надеюсь мы помешаем его планам, но будет очень сложно.
80-90% населения там просто конченные, даже сейчас, когда есть куча материалов, где их жители уничтожают наши строения и убивают мирных людей (не говоря о том, что они здесь вообще забыли), они говорят что ничего страшного, это побочки от того, что они спасают нас от нацистов. И никакие доводы про то, что нас спасать не надо, их не переубеждат.
Не той женщине дали украинский паспорт.
Слава Украине. Слава Народу Украины!
можна навіть у Харків- там ще більш зрадіють.
если смотреть с точки зрения выгоды для государства от заявлений этих людей, то она огромная
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!