"Путін, щоб ти здох", – кияни, які в дитинстві пережили Бабин Яр, звернулися до лідера РФ

Кияни, котрі застали Другу світову у ранньому дитинстві, а зараз знову страждають від фашизму, але тепер вже нинішньої росії, записали відеозвернення до Путіна.

Відео було записано з бомбосховища Єврейського дому у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.

Звідти мешканці столиці закликали путіна піти з України та залишити нашу державу у спокої. Вони згадували трагедію Бабиного Яру, котрий забрав життя їхніх родин – трагедію, котра повторилася днями, коли російська ракета потрапила на територію заповідника та позбавила життя п’ятьох людей.

"Мене звати Романова Валентина Йосипівна, – каже одна з присутніх у бомбосховищі. – Народилася я в Україні. Війну 22 червня 1941 року зустріла під бомбардуванням у Києві. У Бабиному Яру загинули мої родичі. 24 лютого 2022 року я знову зустрічаю в Києві під бомбардуванням та обстрілами. Путін, забирай свої війська та забирайся з України. Ми хочемо миру!".

"Олег Якович, народився у 1940 році в місті Києві, –представляється чоловік. – Мої родичі загинули у Бабиному Яру у 1941-му. Тепер я сиджу в бомбосховищі і на мене сипляться вражі бомби. Путін, забирайся геть з Києва та з України".

"Я Тамара Олексіївна, 1939 року народження, –говорить ще одна жінка. – До війни жила у Києві, корінна киянка. У 1941-му почалася війна. Моїх усіх рідних по маминій лінії – євреїв – забрали у Бабин Яр. Всі вони загинули там. Сьогодні війну я також зустрічаю у Києві, але вже інше століття, страшне… Путін, що ти був здох! Залиш нас, наволоч, щоб ми тебе не бачили і не чули – хто ти й що ти…".

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України загинули понад 2000 мирних громадян, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.