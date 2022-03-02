УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18439 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
32050 128
армія РФ (2698) війна (7386) Росія (28488) Міноборони РФ (199) втрати (1450)

"498 загиблих, 1 597 - поранених", - у Міноборони РФ вперше озвучили свою версію щодо кількості загиблих і поранених російських військових у війні з Украною

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

"498 загиблих, 1 597 - поранених", - у Міноборони РФ вперше озвучили свою версію щодо кількості загиблих і поранених російських військових у війні з Украною

У Міноборони РФ вперше озвучили свою версію щодо кількості загиблих і поранених російських військових у війні з Украною.

Про це повідомляє Цензоп.НЕТ.

"Серед наших товаришів, які беруть участь у спеціальній військовій операції (війні РФ  Україні - ред.), є втрати - 498 російських військових загинули під час виконання військового обов'язку. 1 597 наших товаришів отримали поранення", - заявив офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Планувальні документи на війну з Україною були затверджені ще 18 січня 2022 року, а сама операція мала пройти за 15 діб, - Генштаб ЗСУ. ДОКУМЕНТИ

Також за його словами, кількість полонених українських військових та силовиків становить 572 особи.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ втрати військ РФ від початку вторгнення в Україну становлять: понад 5 840 осіб, до 211 танків, 862 броньовані машини, 30 літаків, 31 гелікоптер

Також дивіться: Путін розраховував захопити Україну за три дні. Саме такий запас провізії він роздав своїм солдатам, - СБУ опублікувала відео допиту чергового полоненого окупанта. ВIДЕО

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+75
Остальные 10 тысяч уволились задним числом или умерли от коронавируса.
показати весь коментар
02.03.2022 19:04
+70
показати весь коментар
02.03.2022 19:04
+43
Множте на 100
показати весь коментар
02.03.2022 19:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Уже прогресс, поначалу было "потерьнет"

Прям как игра "тепло-холодно"
показати весь коментар
02.03.2022 19:31 Відповісти
умножаем на 10
показати весь коментар
02.03.2022 19:33 Відповісти
РФ-оккупанты ж потери не считают: расходный материал списывается - оставляется мусором на месте, иногда - утилизируется в мобильных крематориях. А то - придётся семьям погибших денежки платить…

Долго писали "потерь нет" - ныне чуток "поумнели": какую-то часть потерь решили показать для правдоподобности.
показати весь коментар
02.03.2022 19:34 Відповісти
Тут даже любой нормальный человек после такой лжи от кремля, сложит в уме 2+2 и явно другую цифру получит, а не ту что *******... е руководство путина пытается выдать за действительное.
показати весь коментар
02.03.2022 19:40 Відповісти
498 кацапських трупаків - це ті що все таки попали в підготовлені мішки. А інші - іх нєбила і нєт.
показати весь коментар
02.03.2022 19:48 Відповісти
Навіть ці занижені данні - то занадто багато для 7 днів війни (як за півроку Афгана). Війни, де "ми бистрєнько в Украіну і обратно. Половіна разбєжится, другая приссоєдінітся".
показати весь коментар
02.03.2022 19:56 Відповісти
Ну тупые - они и в математике не понимают. у них все свое: чебурнет, история, правда, математика....
Импортозамещенные. мозгов правда нет, чести и совести и других качеств нормальных людей.
показати весь коментар
02.03.2022 19:58 Відповісти
анекдот: студент пишет маме письмо - Мама, пришли мне пожалуйста 100 рублей (еще СССР был), а тот тут жизнь дорогая.
Мама - Сынок, что ж ты уже 3 курса отучился, а не знаешь, что 10 пишется с одним нулем ))))
показати весь коментар
02.03.2022 20:00 Відповісти
- пс. забыла положить тебе деньги а конверт уже заклеила
показати весь коментар
02.03.2022 20:02 Відповісти
Как то цифры не вяжутся. Аж 570 пленных и всего 500 убитых? Ну ниче. Пускай заберут 500 трупаков а потом мы заявим когда собираются забирать еще более 5000
показати весь коментар
02.03.2022 20:00 Відповісти
Gde to okolo 7000 dolzno byt ubitix ruskix soldat.Ranenix okolo 10000,plenije takze teper uze ne po odnomu zdajutisia,a po 10-20 srazu
показати весь коментар
02.03.2022 20:00 Відповісти
Уверен, что лжёт - потери захватчиков куда выше.
показати весь коментар
02.03.2022 20:00 Відповісти
Рекорд второй чеченской уже побит дума. за семь дней.
показати весь коментар
02.03.2022 20:05 Відповісти
То есть, читать, умножая на 10?
показати весь коментар
02.03.2022 20:10 Відповісти
Сказал же,что погибло 498 их товарищей. С остальными 5000 они не знакомы))
показати весь коментар
02.03.2022 20:12 Відповісти
Чомусь мені здається наші теж занижають їхні втрати - пишуть тільки тих кого поштучно порахували... більше 1000 тільки танків і БМП - вони пустими катались чи як? На броні полюбои шкварки були, і всередині не по одному...
показати весь коментар
02.03.2022 20:14 Відповісти
С бронированной техникой вообще проблема. Бывает внутри экипаж погибнет, а люки заклинит. Потом трофейные части особо не заморачиваясь погрузят на трейлер и отвезут на ремонтный завод. И уже на заводе, когда открывают люки находят остатки.
показати весь коментар
02.03.2022 20:37 Відповісти
скільки їх ще на Криворіжсталі виявлять , коли брухт в домну будуть пхати
показати весь коментар
02.03.2022 21:23 Відповісти
кто их считает,сдох кацап и хер с ним!
показати весь коментар
02.03.2022 20:28 Відповісти
Так 498 - это только те, которые до них доехали
показати весь коментар
02.03.2022 20:29 Відповісти
В Киевском море лежаи вертолеты с десантом. К ним плыть надо)
показати весь коментар
02.03.2022 20:36 Відповісти
они сколько существуют столько ******!
показати весь коментар
02.03.2022 20:31 Відповісти
Міжнародний Благодійний Фонд територіальної оборони України

Оголошує збір коштів для допомоги підрозділам територіальної оборони в Україні.
Добродії - не будьте байдужими! Війна з Російським режимом ще не закінчилася!
Переможемо разом!
Слава Україні!

Карта Приватбанка 4246001000547129
(Наша сторінка в Фейсбуці поки заблокована https://www.facebook.com/teroboronaUkraina)

Прошу максимально перепостити!
показати весь коментар
02.03.2022 20:33 Відповісти
Решил деньжат наварить, кацап?
показати весь коментар
02.03.2022 20:54 Відповісти
За тобою вже їдуть
показати весь коментар
02.03.2022 21:41 Відповісти
Столько только одних кадыровцев погибло, а рузке они не считают, то пыль для них
показати весь коментар
02.03.2022 20:53 Відповісти
всі решта померли від нових штамів корони, Байрактар і Джавелін
показати весь коментар
02.03.2022 21:20 Відповісти
Это за один час они посчитали
показати весь коментар
02.03.2022 21:59 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 