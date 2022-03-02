"498 загиблих, 1 597 - поранених", - у Міноборони РФ вперше озвучили свою версію щодо кількості загиблих і поранених російських військових у війні з Украною
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Міноборони РФ вперше озвучили свою версію щодо кількості загиблих і поранених російських військових у війні з Украною.
Про це повідомляє Цензоп.НЕТ.
"Серед наших товаришів, які беруть участь у спеціальній військовій операції (війні РФ Україні - ред.), є втрати - 498 російських військових загинули під час виконання військового обов'язку. 1 597 наших товаришів отримали поранення", - заявив офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков.
Також за його словами, кількість полонених українських військових та силовиків становить 572 особи.
Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ втрати військ РФ від початку вторгнення в Україну становлять: понад 5 840 осіб, до 211 танків, 862 броньовані машини, 30 літаків, 31 гелікоптер
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Прям как игра "тепло-холодно"
Долго писали "потерь нет" - ныне чуток "поумнели": какую-то часть потерь решили показать для правдоподобности.
Импортозамещенные. мозгов правда нет, чести и совести и других качеств нормальных людей.
Мама - Сынок, что ж ты уже 3 курса отучился, а не знаешь, что 10 пишется с одним нулем ))))
Оголошує збір коштів для допомоги підрозділам територіальної оборони в Україні.
Добродії - не будьте байдужими! Війна з Російським режимом ще не закінчилася!
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