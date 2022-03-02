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Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає від РФ негайно вивести війська з України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає від РФ негайно вивести війська з України

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Агресія проти України", яка засуджує вторгнення Росії в Україну й вимагає від РФ негайно вивести війська з української території.

Як передає власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку, рішення було ухвалено безпрецедентною кількістю голосів під аплодисменти - "за" проголосували 141 країна, "проти" - 5, утрималися - 35. Проти проголосували Росія, Білорусь, Північна Корея, Еритрея, Сирія, - повідомляє Цензор.НЕТ.

Генеральна Асамблея ООН засуджує рішення Російської Федерації від 24 лютого 2022 року про "спеціальну воєнну операцію" в Україні, висловлює серйозну стурбованість повідомленнями про напади на цивільні об’єкти, такі як житлові помешкання, школи та лікарні, а також про жертви серед цивільного населення, включаючи жінок, літніх людей, інвалідів та дітей.

"Воєнні дії Російської Федерації на суверенній території України мають такі масштаби, які міжнародна спільнота не бачила в Європі десятиліттями", - йдеться в резолюції, і "необхідні термінові дії, щоб врятувати це покоління від лихоліття війни".

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає від РФ негайно вивести війська з України 01

Резолюція вимагає від Російської Федерації негайно припинити застосування сили проти України та утриматися від будь-якої подальшої незаконної погрози або застосування сили проти будь-якої держави-члена. А також вимагає від Російської Федерації негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої військові сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, негайно та беззастережно скасувати рішення щодо статусу окремих районів Донецької та Луганської областей України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Планувальні документи на війну з Україною були затверджені ще 18 січня 2022 року, а сама операція мала пройти за 15 діб, - Генштаб ЗСУ. ДОКУМЕНТИ

Генасамблея вимагає сприяти швидкому, безпечному та безперешкодному доступу до гуманітарної допомоги тим, хто потребує її в Україні, щоб захистити цивільне населення.

Також наполегливо закликає до негайного мирного вирішення конфлікту між Російською Федерацією та Україною шляхом політичного діалогу, переговорів, посередництва та іншими мирними засобами.

Генасамблея закликає продовжити зусилля генерального секретаря ООН, держав-членів Організації, ОБСЄ та інших міжнародних і регіональних організацій для підтримання деескалації, а також зусилля з реагування на гуманітарну кризу та кризу біженців, яку спричинила агресія з боку Російської Федерації.

Автори резолюції – члени Ради Безпеки ООН США та Албанія, співавторами виступають ще близько сотні країн.

Як повідомляв Укрінформ, у п’ятницю Рада Безпеки ООН розглянула резолюцію про засудження російської агресії в Україні, яку підтримали 11 (із 15) членів Радбезу. Проти проголосувала лише Росія, три країни утрималися. Однак оскільки РФ займає місце СРСР як постійного члена, вона скористалася правом вето і заблокувала ухвалення резолюції. Відтак для її прийняття необхідна більшість голосів країн-членів Генеральної Асамблеї ООН.

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Топ коментарі
+46
Резолюція - то добре. Але московія розуміє тільки коли з нею розмовляють з позиції сили.
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02.03.2022 19:18
+31
резолюція на бмазі.
скрутіть її в трубочку і засуньте в дупу путіну.
нам протрібні джевеліни, нлави і стінгери
десятки тисяч а не по 300-600 штук через день........
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02.03.2022 19:19
+25
А теперь если паРаша упрется рогом будет ввод голубых касок ООН..
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02.03.2022 19:17
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И каждый касап, должен дать пистюлей соседу касапу...
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02.03.2022 19:36 Відповісти
Сразу рвать отношения с этой пятеркой(если есть). Уже сегодня.
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02.03.2022 19:37 Відповісти
А Грузія підтримала, хоч і керівництво в них трохи проросійське.
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02.03.2022 19:38 Відповісти
Бо це можливо останні дні того керівництва

Такого лайна грузини терпіти не хочуть
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02.03.2022 20:01 Відповісти
даже Куба и Венисуэлла жить хотят
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02.03.2022 19:38 Відповісти
ухвалили, похлопали, разошлись
жителям Херсона и Николаева должно стать легче?
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02.03.2022 19:41 Відповісти
а что ты предлагаешь - десант всех делегатов оон по Марик? у ООН нету чисто своих войск
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02.03.2022 21:21 Відповісти
Проти проголосували Росія, Білорусь, Північна Корея, Еритрея, Сирія

Пятерка мирових мудаков
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02.03.2022 19:42 Відповісти
Я всё понимаю, но кто такой Эритрея? Пошёл искать этих ********* на глобусе...
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03.03.2022 00:41 Відповісти
Москалі ложили на резолюцію. У ***** інший план - воскресити совок. І методи ті ж самі, що й у більшовиків - окупація, політичні й етнічні чистки, терор.
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02.03.2022 19:46 Відповісти
ООН, введи війська !!!
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02.03.2022 19:47 Відповісти
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02.03.2022 19:47 Відповісти
Ну покладуть вони на неї... і що далі?! Ліга Націй також резолюції приймала! і де вона тепер?!
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02.03.2022 19:50 Відповісти
ООН вместе с ее филиалами абсолютно импотентная кормушка для своих.
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02.03.2022 19:55 Відповісти
Импотентная не импотентная, но все увидели отношение человечества к кацапам. 141 к 5 - наглядный результат.
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02.03.2022 20:01 Відповісти
их уже из Лиги Наций выгоняли, помогло?
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02.03.2022 20:06 Відповісти
А шо это нам дает?
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02.03.2022 19:57 Відповісти
Глобалізація теоретично заснована на принципах гуманізму та свободи. Практично на принципах "бабло перемагає все". Половина людей світу, Індія та Китай, утрималися від голосування, тим самим доказавши, що вони не сприймають принципи глобалізації і беруть в ній участь тільки заради бабла. Половина людства щойно засвідчили що вони чесно кажучи покидьки. Половина.
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02.03.2022 20:03 Відповісти
Чому Індія не підтримує Україну? В чому причина?
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02.03.2022 20:10 Відповісти
Індія та Китай вважають (небезпідставно) що вони найстаріші цивілізації на Землі, тому вони мають всім решті казати що вважається принципами а що ні. Кіплінг зауважував що в них інший світогляд і був правий. Ті індуси, що живуть в США, ніяк не ассімілюються. Просто ніяк.
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02.03.2022 20:16 Відповісти
смотрел как убегали студенты из Киева так они в интервью BBC были не очень довольны отношения к ним типа мы рассисты
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02.03.2022 21:09 Відповісти
поэтому их так любят бриты??
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02.03.2022 23:18 Відповісти
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02.03.2022 20:19 Відповісти
Ну теперь ******** точно уйдут из Украины.
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02.03.2022 20:20 Відповісти
Міжнародний Благодійний Фонд територіальної оборони України

Оголошує збір коштів для допомоги підрозділам територіальної оборони в Україні.
Добродії - не будьте байдужими! Війна з Російським режимом ще не закінчилася!
Переможемо разом!
Слава Україні!

Карта Приватбанка 4246001000547129
(Наша сторінка в Фейсбуці поки заблокована https://www.facebook.com/teroboronaUkraina)

Прошу максимально перепостити!
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02.03.2022 20:32 Відповісти
Ніхто не помітив чому в резолюції вказано:
«скасувати рішення щодо статусу окремих районів Донецької та Луганської областей України» але без Криму?
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02.03.2022 20:37 Відповісти
як можна помiтити те, чого нема?
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02.03.2022 20:52 Відповісти
Объявление! Коператив озеро готов топить своих кота
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02.03.2022 20:52 Відповісти
Приняли они резолюцию. А нам шо с неё? Оружие дайте!
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02.03.2022 20:59 Відповісти
Чего то не слышно ЖИРНОЙ СВИНЬИ АНГЕЛЫ МЕРКЕЛЬ.
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02.03.2022 21:12 Відповісти
Apple Pay - полный блок
Apple - полный выход с рынка. Как говорится, последний iPhone - это тот, который у тебя есть
Adidas - отказ от работы со сборной по футболу
Audi - выходят с рынка
AMD - запрет поставки микрочипов и вскоре запрет на поставку видеокарт
Amazon - полный блок всего ритейла будет на десерт
Adobe - пропаганду будут теперь рисовать в paint. А, стоп! Тоже вряд ли. От руки.
British Petrolium - вышли из Роснефти 20% акций
BBC - отзыв лицензий на вещание
BMW - закрывает заводы, блокирует поставки
Bolt - 5 млн евро помощи Украине, вам - болт
Boeing - внутри страны скоро тоже только на лоукостах победа
Chevrolet - выходят с рынка
Cannes Festival - блок рф делегации
Cadillac - выходят с рынка
Carlsberg - ограничение экспорта
Cex Io - крипто площадка банит ру юзеров
Cinema 4D - не работает приложение
Coca Cola - выход с рынка
Danone - выход с рынка вместе с дочерней компанией Простоквашино, которую пьют ваши детки, пока наши спят в подвалах
Disney - отмена всех фильмов
Dell - выход с рынка
Dropbox - перестанет работать в стране через несколько дней
DHL - обращайтесь за советами, как доставлять посылки руками и пешком, мы сейчас делаем это с продуктами и лекарствами по всему городу
Eurovision - дисквалификация
Ericsson - выход с рынка
Exxon Mobil - отзывают всех специалистов из нефтяных компаний рф
Etsy - блок всех балансов на ру счетах
Facebook - бан аккаунтов рф сми
FedEx - полный запрет поставок
Formula 1 - отмена турнира в Сочи
Ford - закрывает все магазины
FIFA - дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в рф
Google Pay - частичный блок
Google - 15 $ млн на гуманитарную помощь Украине
Google Maps - блок инфо для русских
Get Contact - рассылка по всем юзерам правды
General Motors - останавливает экспорт
HP - ноутов больше не завезут
Harley Davidson - прекращение поставок. Ночные волки теперь будут рассекать на ижах с колясками
Instagram - блокировка пропаганды
Intel - запрет поставки микрочипов
Jaguar - выходят с рынка
Jooble - удалили сервис и сделали заявление. Впрочем, зачем работу теперь искать. Она скоро останется только у омона
KUNA - майнить крипту ру юзерам без шансов
Lenovo - выход с рынка
LinkedIn - готовятся к полному выходу из страны
MOK - отмена всех соревнований
Mastercard - приостановка производства карт, отключение нескольких банков
Maersk - остановка поставок в/из рф - прощай шмот с Ali express и ASOS
Mercedes - выход из страны
Megogo - удаление всех русских фильмов
Metro - 10к сотрудников - на выход
Mitsubishi - работники 141 сервисного центра - на выход
Microsoft Office - обсуждается широкий комплекс мер
Mobile World Congress - ру делегацию не акредитовать
NFT - блок средств юзеров рф и рб, перевод их денег Украине
NHL - полный блок для игроков из рф
Netflix - блок для русских подписок, остановка производства рф сериалов
Nike - закрывают все магазины
Nintendo - запрет на покупки в рублях
Nestle - закрывает все 6 фабрик в рф
OnlyFans - закрытие в стране, девочки - на панель
Paysera - блокировка
PayPal - заморозка счётов на вывод
Paramount - блок кинопроката
Parimatch - отозвали франшизу
Play Station - невозможно совершить оплату
Pornhub - запрет на доступ к контенту. Дрочите на Регину Тодоренко или Maruv, которая неделю назад пела дифирамбы вашему мегарынку
Porsche - выход из рф
Renault - выход с рынка
Samsung pay - блокировка сервиса
Snapchat - аут из аппки в рф и ***********, 15 млн $ помощи Украине
Scania - выход из рф
SpaceX - поставка Starlink Украине
Shell - разрыв контракта с Газпромом
Spotify - невозможна оплата подписки
Sony - блок кинопроката
Twitter - нельзя регистрировать аккаунты гражданам рф
TikTok - массовый бан агрессивных ********* и так называемых сми
Toyota - 2600 сотрудников, гоу в автоваз
UEFA - отмена финала ЛЧ в Питере, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЕ, 1 млн $ помощи Украине, разрыв контракта с генеральным спонсором газпром
UPS - полный запрет поставок
Universal pictures - блок кинопроката
Viber - 9 млн $ помощи Украине от CEO Rakuten
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02.03.2022 21:22 Відповісти
Уж "паднял с калєн **@нутий сатана-хуйло так паднял...."
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02.03.2022 21:29 Відповісти
А в Сирії є москалі? Чому там на них не наступають сирійці?
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02.03.2022 21:25 Відповісти
Якби ця резолюція закликала до вводу миротворчих сил ООН в Україну, то вона б ще мала якусь практичну користь. А так хіба що посилатися на неї в судах та арбітражах.
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02.03.2022 21:26 Відповісти
Нащо вони тут? Заморозити конфлікт на 100 років??? Знаєте де корабель?
Ніяких Блакитних касок!!! Повна капітуляція рашисстов!!!
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02.03.2022 21:31 Відповісти
НАТО ввійшло в Косово після резолюції ООН. Так зрозуміло?
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02.03.2022 21:40 Відповісти
Та небо закриють хай й кацапам пиИзда!
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03.03.2022 02:35 Відповісти
А чому Сирія проти? Мало було їй бомб маскалів?
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02.03.2022 21:29 Відповісти
Асад - шльондра *****.
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02.03.2022 21:30 Відповісти
Повна капітуляція на умовах України!!! Й тільки так.
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02.03.2022 21:30 Відповісти
Против проголосовали Россия, Беларусь, Северная Корея, Эритрея, Сирия.

- Ти хто?
- Єритрея.
- А шо це таке?
- ...
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02.03.2022 21:43 Відповісти
Пипец, прям эффект Манделы какой-то….
Я первый раз слышу о такой стране !
Походу это из другой реальности ……..
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03.03.2022 00:40 Відповісти
Эритрея, дебилы, перемутали кнопки наверное, знают хоть где находится украина
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02.03.2022 22:25 Відповісти
Cрать они хотели на ту резолюцию так же как и по Крыму.
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02.03.2022 22:26 Відповісти
Вся різниця між Путлером і Гітлером - один фашист бомбардував українські міста о 4-й ранку, а російське Ху*ло о 5-й!!!
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02.03.2022 22:56 Відповісти
вот смысл в этом вселенском трындеже???

и индия поразила. Скоты
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02.03.2022 23:22 Відповісти
У Индии навалом российского вооружения.
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03.03.2022 00:44 Відповісти
и что?
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03.03.2022 13:37 Відповісти
Думаю, можна вимагати від РФ виконати резолюцію Генеральної Асамблеї ООН "Агресія проти України" від 2022-03-02 - https://censor.net/ua/n3320807
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03.03.2022 01:34 Відповісти
... Або висунути

УЛЬТИМАТУМ :
А) Хто припинить воювати, складе зброю і здасться Україні, той виживе і ми не будемо його садити в тюрму.
Б) Хто не зробить "А", той ризикує бути знищеним в процесі нашої оборони.
- Більш детально - 2homosapiens-ua.livejournal.com/2806.html
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03.03.2022 01:38 Відповісти
Не забуваємо Чечню до, Белграду теж !!!
Не просто вивести а ДЕМІЛІТАРІЗАЦІЯ Й ДОЗВВЛ ТІЛЬКИ НА ОБМЕЖЕНИЙ КОНТИНГЕНТ.
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03.03.2022 02:30 Відповісти
Ці резолюції хоч колись давали якийсь результат? Не іронізую, дійсно цікаво.
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03.03.2022 07:10 Відповісти
Бесполезная организация. Дайте Patriots и закройте небо!
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03.03.2022 09:04 Відповісти
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