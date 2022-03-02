Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає від РФ негайно вивести війська з України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Агресія проти України", яка засуджує вторгнення Росії в Україну й вимагає від РФ негайно вивести війська з української території.
Як передає власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку, рішення було ухвалено безпрецедентною кількістю голосів під аплодисменти - "за" проголосували 141 країна, "проти" - 5, утрималися - 35. Проти проголосували Росія, Білорусь, Північна Корея, Еритрея, Сирія, - повідомляє Цензор.НЕТ.
Генеральна Асамблея ООН засуджує рішення Російської Федерації від 24 лютого 2022 року про "спеціальну воєнну операцію" в Україні, висловлює серйозну стурбованість повідомленнями про напади на цивільні об’єкти, такі як житлові помешкання, школи та лікарні, а також про жертви серед цивільного населення, включаючи жінок, літніх людей, інвалідів та дітей.
"Воєнні дії Російської Федерації на суверенній території України мають такі масштаби, які міжнародна спільнота не бачила в Європі десятиліттями", - йдеться в резолюції, і "необхідні термінові дії, щоб врятувати це покоління від лихоліття війни".
Резолюція вимагає від Російської Федерації негайно припинити застосування сили проти України та утриматися від будь-якої подальшої незаконної погрози або застосування сили проти будь-якої держави-члена. А також вимагає від Російської Федерації негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої військові сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, негайно та беззастережно скасувати рішення щодо статусу окремих районів Донецької та Луганської областей України.
Генасамблея вимагає сприяти швидкому, безпечному та безперешкодному доступу до гуманітарної допомоги тим, хто потребує її в Україні, щоб захистити цивільне населення.
Також наполегливо закликає до негайного мирного вирішення конфлікту між Російською Федерацією та Україною шляхом політичного діалогу, переговорів, посередництва та іншими мирними засобами.
Генасамблея закликає продовжити зусилля генерального секретаря ООН, держав-членів Організації, ОБСЄ та інших міжнародних і регіональних організацій для підтримання деескалації, а також зусилля з реагування на гуманітарну кризу та кризу біженців, яку спричинила агресія з боку Російської Федерації.
Автори резолюції – члени Ради Безпеки ООН США та Албанія, співавторами виступають ще близько сотні країн.
Як повідомляв Укрінформ, у п’ятницю Рада Безпеки ООН розглянула резолюцію про засудження російської агресії в Україні, яку підтримали 11 (із 15) членів Радбезу. Проти проголосувала лише Росія, три країни утрималися. Однак оскільки РФ займає місце СРСР як постійного члена, вона скористалася правом вето і заблокувала ухвалення резолюції. Відтак для її прийняття необхідна більшість голосів країн-членів Генеральної Асамблеї ООН.
Будь ласка, зачекайте...
Такого лайна грузини терпіти не хочуть
жителям Херсона и Николаева должно стать легче?
Пятерка мирових мудаков
Оголошує збір коштів для допомоги підрозділам територіальної оборони в Україні.
Добродії - не будьте байдужими! Війна з Російським режимом ще не закінчилася!
Переможемо разом!
Слава Україні!
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Прошу максимально перепостити!
«скасувати рішення щодо статусу окремих районів Донецької та Луганської областей України» але без Криму?
Apple - полный выход с рынка. Как говорится, последний iPhone - это тот, который у тебя есть
Adidas - отказ от работы со сборной по футболу
Audi - выходят с рынка
AMD - запрет поставки микрочипов и вскоре запрет на поставку видеокарт
Amazon - полный блок всего ритейла будет на десерт
Adobe - пропаганду будут теперь рисовать в paint. А, стоп! Тоже вряд ли. От руки.
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BBC - отзыв лицензий на вещание
BMW - закрывает заводы, блокирует поставки
Bolt - 5 млн евро помощи Украине, вам - болт
Boeing - внутри страны скоро тоже только на лоукостах победа
Chevrolet - выходят с рынка
Cannes Festival - блок рф делегации
Cadillac - выходят с рынка
Carlsberg - ограничение экспорта
Cex Io - крипто площадка банит ру юзеров
Cinema 4D - не работает приложение
Coca Cola - выход с рынка
Danone - выход с рынка вместе с дочерней компанией Простоквашино, которую пьют ваши детки, пока наши спят в подвалах
Disney - отмена всех фильмов
Dell - выход с рынка
Dropbox - перестанет работать в стране через несколько дней
DHL - обращайтесь за советами, как доставлять посылки руками и пешком, мы сейчас делаем это с продуктами и лекарствами по всему городу
Eurovision - дисквалификация
Ericsson - выход с рынка
Exxon Mobil - отзывают всех специалистов из нефтяных компаний рф
Etsy - блок всех балансов на ру счетах
Facebook - бан аккаунтов рф сми
FedEx - полный запрет поставок
Formula 1 - отмена турнира в Сочи
Ford - закрывает все магазины
FIFA - дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в рф
Google Pay - частичный блок
Google - 15 $ млн на гуманитарную помощь Украине
Google Maps - блок инфо для русских
Get Contact - рассылка по всем юзерам правды
General Motors - останавливает экспорт
HP - ноутов больше не завезут
Harley Davidson - прекращение поставок. Ночные волки теперь будут рассекать на ижах с колясками
Instagram - блокировка пропаганды
Intel - запрет поставки микрочипов
Jaguar - выходят с рынка
Jooble - удалили сервис и сделали заявление. Впрочем, зачем работу теперь искать. Она скоро останется только у омона
KUNA - майнить крипту ру юзерам без шансов
Lenovo - выход с рынка
LinkedIn - готовятся к полному выходу из страны
MOK - отмена всех соревнований
Mastercard - приостановка производства карт, отключение нескольких банков
Maersk - остановка поставок в/из рф - прощай шмот с Ali express и ASOS
Mercedes - выход из страны
Megogo - удаление всех русских фильмов
Metro - 10к сотрудников - на выход
Mitsubishi - работники 141 сервисного центра - на выход
Microsoft Office - обсуждается широкий комплекс мер
Mobile World Congress - ру делегацию не акредитовать
NFT - блок средств юзеров рф и рб, перевод их денег Украине
NHL - полный блок для игроков из рф
Netflix - блок для русских подписок, остановка производства рф сериалов
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Nestle - закрывает все 6 фабрик в рф
OnlyFans - закрытие в стране, девочки - на панель
Paysera - блокировка
PayPal - заморозка счётов на вывод
Paramount - блок кинопроката
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Play Station - невозможно совершить оплату
Pornhub - запрет на доступ к контенту. Дрочите на Регину Тодоренко или Maruv, которая неделю назад пела дифирамбы вашему мегарынку
Porsche - выход из рф
Renault - выход с рынка
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Shell - разрыв контракта с Газпромом
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UEFA - отмена финала ЛЧ в Питере, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЕ, 1 млн $ помощи Украине, разрыв контракта с генеральным спонсором газпром
UPS - полный запрет поставок
Universal pictures - блок кинопроката
Viber - 9 млн $ помощи Украине от CEO Rakuten
Ніяких Блакитних касок!!! Повна капітуляція рашисстов!!!
- Ти хто?
- Єритрея.
- А шо це таке?
- ...
Я первый раз слышу о такой стране !
Походу это из другой реальности ……..
и индия поразила. Скоты
УЛЬТИМАТУМ :
А) Хто припинить воювати, складе зброю і здасться Україні, той виживе і ми не будемо його садити в тюрму.
Б) Хто не зробить "А", той ризикує бути знищеним в процесі нашої оборони.
- Більш детально - 2homosapiens-ua.livejournal.com/2806.html
Не просто вивести а ДЕМІЛІТАРІЗАЦІЯ Й ДОЗВВЛ ТІЛЬКИ НА ОБМЕЖЕНИЙ КОНТИНГЕНТ.