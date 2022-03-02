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Російські окупанти здійснили ракетний удар по іноземному цивільному кораблю в порту "Ольвія" на Миколаївщині
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В порту "Ольвія" Миколаївської області російські окупанти обстріліли цивільне судно, яке було під прапором Бангладеш.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє АМПУ в фейсбуці.
"За інформацією філії Ольвія ДП АМПУ о 17:25 02.03.22 по т/х "Banglar Samriddhi" (прапор Бангладеш), яке стоїть рейді п. Ольвія якірна стоянка № 363, ВМС РФ нанесений ракетний удар . Одна ракета потрапила в надбудову. На судні пожежа. Для порятунку екіпажу направлено 2 буксира.
За попередніми даними постраждалих немає.
Судно зайшло 23.02.2022 і стояло в очікуванні навантаження, без можливості виходу через ПРИПи ВМС РФ", - відзначається у повідомленні.
Топ коментарі
+16 Reception Office
показати весь коментар02.03.2022 19:28
+16 Andrey Platonov
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+12 Ревизор
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Наступление захлебнулось. Что дальше? Два варианта.
Но потратьте время, если есть, Бабченко неплохой расказчик.
від бабченка рада цивільним залишати великі населені пункти у разі потреби. військові зможуть їх зачистити швидше та з меншими втратами.
від мене. зробити все можливе, щоб не перетворити Україну на Сирію та розчленувати ********* інакше вони попруть знову
Кацапне показываешь, что их всего 1.85% от мирового населения а богатств у них 42% от мировых. Но при этом их обворовали так, что они на 90-м месте по уровню жизни. Пофигу, виноваты пиндосы, хохлы, гейропейцы но только не обожаемый пугабэ.
Год назад Невзоров предсказал, как будет происходить эта война смотрите Наповал # 43 по ссылке https://youtu.be/Ia8RFaeIqEk
Заявку на проход четырех кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море подала вчера страна-агрессор РФ.
Как сообщил «Думской» компетентный источник, пожелавший остаться неизвестным, турецкое правительство отказало оккупантам в проходе кораблей, ссылаясь на недавно введенный режим военного положения проливов.
Вероятно, речь шла о нескольких БДК, вошедших в Черное море с Балтийского и Северного флотов, а также двух крейсеров проекта 1164 «Атлант» с Тихоокеанского флота.
Таким образом, корабли РФ оказались запертыми в Черном море без возможности выйти к месту основной дислокации.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Аж 60 тис. рублів або $550 на місяць!Саме в таку суму оцінює армія РФ життя своїх загарбників, а потім ще й кидає їх напризволяще.
СБУ публікує чергове відео з полоненим окупантом, який зізнається, що опинився на війні, щоб заробити грошей. Його мотивація - не перемога, а "прокорм" своєї сім'ї. І дарма, що для цього треба вбивати мирних українців.
папуа нова гвінея нервово курить бамбук від ****
Но я сильно на индийцев надеюсь. Их всё-таки больше. Если по их судну бомбанут, то думаю 8-10 индийских бригад можно будет сформировать.
Столиця: Дака
Площа: 148 460 км²
Телефонний код: +880
Населення: 164,7 мільйона (2020) Світовий банк