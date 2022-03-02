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Миколаївська область (546) порт (196)

Російські окупанти здійснили ракетний удар по іноземному цивільному кораблю в порту "Ольвія" на Миколаївщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти здійснили ракетний удар по іноземному цивільному кораблю в порту "Ольвія" на Миколаївщині

В порту "Ольвія" Миколаївської області російські окупанти обстріліли цивільне судно, яке було під прапором Бангладеш.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє АМПУ в  фейсбуці. 

"За інформацією філії Ольвія ДП АМПУ о 17:25 02.03.22 по т/х "Banglar Samriddhi" (прапор Бангладеш), яке стоїть рейді п. Ольвія якірна стоянка № 363, ВМС РФ нанесений ракетний удар . Одна ракета потрапила в надбудову. На судні пожежа. Для порятунку екіпажу направлено 2 буксира.

За попередніми даними постраждалих немає.

Судно зайшло 23.02.2022 і стояло в очікуванні навантаження, без можливості виходу через ПРИПи ВМС РФ", - відзначається у повідомленні. 

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Топ коментарі
+16
В зруйновані дороги закатані
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02.03.2022 19:28
+16
"Россия никому не прощает попыток с ней дружить". Айдер Муждабаев.
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02.03.2022 19:41
+12
Русский корабль, официально иди на*уй: РФ подала заявку на проход черноморских проливов, но Турция не выпускает флот агрессора

Заявку на проход четырех кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море подала вчера страна-агрессор РФ.

Как сообщил «Думской» компетентный источник, пожелавший остаться неизвестным, турецкое правительство отказало оккупантам в проходе кораблей, ссылаясь на недавно введенный режим военного положения проливов.

Вероятно, речь шла о нескольких БДК, вошедших в Черное море с Балтийского и Северного флотов, а также двух крейсеров проекта 1164 «Атлант» с Тихоокеанского флота.

Таким образом, корабли РФ оказались запертыми в Черном море без возможности выйти к месту основной дислокации.


СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!

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02.03.2022 19:21
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Нептуны в помощь русским кораблям отправьте! Почему не используете?
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02.03.2022 19:19 Відповісти
В зруйновані дороги закатані
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02.03.2022 19:28 Відповісти
летаргия два с половиной года?
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02.03.2022 19:28 Відповісти
Летаргия непонятное слово... 3 года меня не было тут. Нептунов дивизион обещали на февраль месяц
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02.03.2022 19:53 Відповісти
Ну, меня тут вообще пять лет не было. Но гугл никто не отменял, и можно легко посмотреть и что такое летаргия, и даже где наши нептуны, и в феврале какого года сразу при другом президенте будет первый дивизион.
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02.03.2022 19:57 Відповісти
Ага, верю верю)))
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02.03.2022 20:14 Відповісти
А якщо танком або важкою артилерією по рашистському кораблю вдарити? Чи це не призведе до його затоплення?
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02.03.2022 20:08 Відповісти
Тем более
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02.03.2022 20:12 Відповісти
падли. за моряків вигризу будь якому горлянку. корабель під прапором Бангладеш - це закони бангладеш на цьому судні. Хто буде відповідати перед Бангладеш ?
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02.03.2022 19:21 Відповісти
Бангладеш відмовився ухвалити резолюцію ООН щодо засудження агресії та виведення військ. Отож.
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02.03.2022 19:32 Відповісти
"Россия никому не прощает попыток с ней дружить". Айдер Муждабаев.
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02.03.2022 19:41 Відповісти
Интересный разбор нынешней ситуации от Бабченко

Наступление захлебнулось. Что дальше? Два варианта.
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02.03.2022 19:21 Відповісти
можете коротко розповісти? Там півгодини відео
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02.03.2022 19:29 Відповісти
У меня не получится, но в кратце Бабченко разобрал главные ошибки рашки и какие преимущества имеет Украина. В итоге - рашке писда!
Но потратьте время, если есть, Бабченко неплохой расказчик.
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02.03.2022 19:38 Відповісти
будем честными, лейтмотив "рашке песда" у бабченко как тот карфаген, который должен быть разрушен. хотя мне нравится его стиль, да и кацапы его люто ненавидят, это факт.
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02.03.2022 19:44 Відповісти
Кацапы люто ненавидят даже самих себя. А Карфаген и вправду уже нехило начал разрушаться, сам пугабэ помогает и коалиция анти-карфагенская уже сформирована. Так что Бабченко почти провидец.
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02.03.2022 20:02 Відповісти
у прогнозах від невзорова висока ймовірність, що війська русні повернуть на кремль

від бабченка рада цивільним залишати великі населені пункти у разі потреби. військові зможуть їх зачистити швидше та з меншими втратами.

від мене. зробити все можливе, щоб не перетворити Україну на Сирію та розчленувати ********* інакше вони попруть знову
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02.03.2022 20:07 Відповісти
Войска, повернувшие на Кремль ещё большая фантазия чем разделённая *********. Этой перспективы даже за горизонтом не видно, кацапня ***** обожает и поражена неизлечимой болезнью великой расы пабидителей. Это не лечится даже тотальной нищетой. Но чем чёрт не шутит - каких только неожиданных поворотов не было в истории. Но я в такой вариант не верю от слова вообще.
Кацапне показываешь, что их всего 1.85% от мирового населения а богатств у них 42% от мировых. Но при этом их обворовали так, что они на 90-м месте по уровню жизни. Пофигу, виноваты пиндосы, хохлы, гейропейцы но только не обожаемый пугабэ.
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02.03.2022 20:14 Відповісти
здавалося б, але рік тому він зробив дуже точний прогноз. Дивитися з 2:53

Год назад Невзоров предсказал, как будет происходить эта война смотрите Наповал # 43 по ссылке https://youtu.be/Ia8RFaeIqEk
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02.03.2022 20:25 Відповісти
Русский корабль, официально иди на*уй: РФ подала заявку на проход черноморских проливов, но Турция не выпускает флот агрессора

Заявку на проход четырех кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море подала вчера страна-агрессор РФ.

Как сообщил «Думской» компетентный источник, пожелавший остаться неизвестным, турецкое правительство отказало оккупантам в проходе кораблей, ссылаясь на недавно введенный режим военного положения проливов.

Вероятно, речь шла о нескольких БДК, вошедших в Черное море с Балтийского и Северного флотов, а также двух крейсеров проекта 1164 «Атлант» с Тихоокеанского флота.

Таким образом, корабли РФ оказались запертыми в Черном море без возможности выйти к месту основной дислокации.


СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!

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02.03.2022 19:21 Відповісти
Когда у него уже ракеты кончатся.
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02.03.2022 19:22 Відповісти
Когда все выпустит
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02.03.2022 19:43 Відповісти
Коли у нас зявляться.
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02.03.2022 23:20 Відповісти
Внимание! Рашка собирается создать дипфейк - видеообращение Зеленского к украинскому народу где Зеленский сообщит о капитуляции Украины и с помощью хакеров попытаются показать это фейковое обращение по телевизору. Распространяйте - предупреждайте всех украинцев. Никакой капитуляции, только победа. Слава Украине! Слава воинам ВСУ!
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02.03.2022 19:23 Відповісти
Навіть, якщо це буде не фейк, москалям це не поможе, хлопці увійшли в раж і будуть мочити москалів, поки хйло не здохне.
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02.03.2022 19:47 Відповісти
Туркам надо бы ещё подводные дроны освоить
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02.03.2022 19:23 Відповісти
Бангладеш в НАТО ?
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02.03.2022 19:24 Відповісти
Увы , нет. Нищая страна в Азии.
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02.03.2022 19:28 Відповісти
Знаєте, скільки отримують російські офіцери за війну в Україні?

Аж 60 тис. рублів або $550 на місяць!Саме в таку суму оцінює армія РФ життя своїх загарбників, а потім ще й кидає їх напризволяще.

СБУ публікує чергове відео з полоненим окупантом, який зізнається, що опинився на війні, щоб заробити грошей. Його мотивація - не перемога, а "прокорм" своєї сім'ї. І дарма, що для цього треба вбивати мирних українців.
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02.03.2022 19:24 Відповісти
до речі, за сьогоднішнім курсом менше ніж USD 300
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02.03.2022 19:26 Відповісти
Этоже уже международный терроризм? Не?
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02.03.2022 19:29 Відповісти
Чому УЖЕ?
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02.03.2022 19:39 Відповісти
держава яка має новітні ракети і той час годує солдат пайками яки срок придатності закінчився ще в 2015 році не може претендувати на щось краще ніж країни третього світу
папуа нова гвінея нервово курить бамбук від ****
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02.03.2022 19:31 Відповісти
Логіка проста москалика все одно вб'ють і навіщо харчі переводити або на гімно доброго матеріалу не треба.
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02.03.2022 19:47 Відповісти
Еще и Бангладеш войну обїявили. Похоже скоро начнёт формироваться еще и бангладешская сотня.
Но я сильно на индийцев надеюсь. Их всё-таки больше. Если по их судну бомбанут, то думаю 8-10 индийских бригад можно будет сформировать.
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02.03.2022 19:32 Відповісти
Населення Бангладеш = населенню рашки. Цікаво. Якщо, ці бенгальці оголосять війну рашистам?
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02.03.2022 20:14 Відповісти
Да колиж ви вже вивчете що корабель може бути тільки війсковим, а якщо цивільний то це судно.
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02.03.2022 19:38 Відповісти
Якщо Бангладеш-оголосить рашці війну- все путьом ! Їх там (на крихітній території) більше ніж в расеє!
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02.03.2022 19:52 Відповісти
Наро́дна Респу́бліка Бангладе́ш, Бангладе́ш - держава в Південній Азії, із трьох боків оточена територією Індії, з півдня омивається водами Бенгальської затоки. Назва Бангладеш із санскриту bangla - означає людей, що говорять на бенгалі, а desh - «країна», таким чином, Бангладеш - країна, що говорить бенгальською. Вікіпедія

Столиця: Дака

Площа: 148 460 км²

Телефонний код: +880

Населення: 164,7 мільйона (2020) Світовий банк
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02.03.2022 19:55 Відповісти
 
 