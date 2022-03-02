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війна (7386) Конотоп (53) мер (334) Сумська область (479)

Міський голова Конотопу: "На віче левова частина людей сказала: ми готові до оборони, готові знищувати окупантів"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міський голова Конотопу: "На віче левова частина людей сказала: ми готові до оборони, готові знищувати окупантів"

Міський голова Конотопу Артем Семеніхін прокоментував для ситуацію в місті після домовленостей, які були досягнуті з агресором.

Семініхін пояснив, що відбувається в місті після домовленостей про те, що ворог не відводитиме війська, а захисники України не стрілятимуть.

От прямий текст діалогу кореспондента Цензор.НЕТ з паном Семеніхіним.

— Чи виконуються наразі обома сторонами ті домовленості, про які повідомляв голова Сумської ОДА Живицький?

— Вважаю голову Сумської ОДА Дмитра Живицького справжнім патріотом України і Сумщини. І вважаю, що він робить все, щоб зберегти життя мешканців Сумщини і водночас захистити територіальну цілісність нашої держави. Це моя позиція стосовно пана Живицького.

Стосовно ж домовленостей можу сказати, що у нас в місті Конотоп було віче, на якому фантастично левова частка висловилася таким чином: ми не дамо пройти жодній московській собаці територію міста Конотоп. Ми готові до оборони, ми готові знищувати окупантів, не жаліючи на це ніяких сил. Ми не хочемо, щоб Конотоп був зруйнований, як інші міста; хочемо, щоб він був цілий, але водночас ми розумієм, що найвища цінність — це наша держава Україна і наша свобода. Ми бачили, що орки роблять в тому самому Тростянці (який практично не чинив супротив): ми бачимо, як той нещасний ТростНець зараз пограбований і згвалтований. Ми бачимо, що вони чинять з тими, хто чинив опір: найближчий до нас приклад —Охтирка. Ми бачили Харків, ми бачили Київ, це все люди розуміють і говорять: ми готові на те, щоб боротися за наше місто.

— Яка зараз ситуація по місту?

— На вулиці тихо.

— А як ситуація з продуктами та медикаментами?

— Мінімальні потреби виконуються.

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Топ коментарі
+36
- Это Конотоп, здесь каждая вторая женщина ведьма! У тебя щавтра х#й стоять не будет!

Місцева жінка до окупанта на танку))
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02.03.2022 19:45
+29
Зате тепер ніяких питань не буде. Приклад для усієї країни. Тримайтеся!
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02.03.2022 19:47
+25
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02.03.2022 19:54
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Війна іде. Яке віче? Ви ще демократичні вибори проведіть. Або референдум.
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02.03.2022 19:43 Відповісти
Зате тепер ніяких питань не буде. Приклад для усієї країни. Тримайтеся!
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02.03.2022 19:47 Відповісти
Він навіть не знає звідкіля це слово і що воно значить!
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02.03.2022 19:49 Відповісти
Який приклад? Цивільним протистояти армії? Що за дурня? В другу світову в такий засіб побили багато не підготовлених ополченцев. Без підтримки ЗСУ будуть величезні жертви. Із Запоріжжя негайно повина піти допомога! Поодинці нас бьють а ми радіємо.
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02.03.2022 20:08 Відповісти
Із Запоріжжя до Конотопу повинна прийти негайно допомога? Дивись, а то посереш на балконі, а будеш думати, що ти на унітазі в туалеті знаходишся!
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02.03.2022 20:30 Відповісти
Если бы у тебя была бы хоть одна извилина то ты понял бы что я говорил о Токмаке и Энергодаре. Но ты сразу про говно заговорил. Любишь его?
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02.03.2022 20:52 Відповісти
Ти. валєт піковий, під дамою бубновою обістявшийся, скажи . з якого статку мер Конотопу про допомогу із Запоріжжя буде говорити? Так , тобі ,білуга з Білого моря, скажу по секрету, що славне місто Конотоп знаходиться на півночі України, десь кілометрів 40 від кордону з Росією - і це Сумська область, а Токмак і Енергодар - Запоріжчина! Пиши уважно і не сери з двох комп"ютерів одночасно, патріот обриганий!
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02.03.2022 21:02 Відповісти
Вот таких как ты и называют рагулями. Я написал что из Запорожья, уточнил что в Энергодар и Токмак, но ты тупой настолько что не сложил 2 плюс 2. Ты даже не понял о чём я говорил. Нельзя сидеть в своих громадах, надо взаимодействовать и помогать друг другу, иначе нас побьют поодиночке. Дошло, даун?
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02.03.2022 21:16 Відповісти
все правильно нужно соизмерять размеры сторон а то будет как в Херсоне неподготовелнных детей спрятавшихся при дороге с коктейлями просто с пулеметов растреляли как в тире тот ко их туда послал преступни
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02.03.2022 20:38 Відповісти
Потапов!!!
Хто такі українські козаки пам'ятаєш?
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02.03.2022 19:48 Відповісти
Он нє знаєт ))) В школє нє учілі )))
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02.03.2022 20:14 Відповісти
- Это Конотоп, здесь каждая вторая женщина ведьма! У тебя щавтра х#й стоять не будет!

Місцева жінка до окупанта на танку))
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02.03.2022 19:45 Відповісти
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02.03.2022 19:49 Відповісти
а про гроші з курсом ***** і так зрозуміло. 😂
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02.03.2022 20:30 Відповісти
Блок-пости мають бути у вигляді бліндажів, траншей та окопів - негайно заривайтесь у землю, щоб зменшити втрати. На поверхні має бути лише спостерігач! Траншеї рийте зиг-зигом.
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02.03.2022 19:45 Відповісти
нужно было немного раньше этим заниматься
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02.03.2022 20:40 Відповісти
Не спорю.
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02.03.2022 21:04 Відповісти
Золоті люди!
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02.03.2022 19:45 Відповісти
Російський одноглазий Джо скулить у полоні: "Не хотєлі ваєвать"
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02.03.2022 19:46 Відповісти
не хотели воевать? брешет падло - достаточно почитать ихние сообщения женам или звонки маме - так там пипец бабы более упоротые чем мужики
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02.03.2022 20:41 Відповісти
Гарніиновини. Удавка на шиї капутіна все більше стягується...

"Президент США Джо Байден анонсував запровадження нафтового ембарго проти кацапії. Таким чином, мордор може повторити шлях Ірану, втратити десятки мільярдів доларів експортної виручки від чорного золота. "
Про намір ввести ембарго Байден заявив під час свого звернення .
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02.03.2022 19:47 Відповісти
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02.03.2022 19:48 Відповісти
Главное чтобы было чем. Слава Украине!
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02.03.2022 19:50 Відповісти
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02.03.2022 19:54 Відповісти
💛💙
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02.03.2022 20:03 Відповісти
⚡️ Сын бывшего президента Ичкерии Анзор Масхадов и чеченский блогер Тумсо Абдурахманов выступили в поддержку Украины на митинге в Брюсселе.
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02.03.2022 19:56 Відповісти
Конотоп це батьківщина моя,там народився мій батько(царство небесне) ,я вдячна йому за українську кров, мені було так боляче ,що вони домовлялися з кацапами,тепер можу тільки пишатися.Бережи вас Господь ,люди мої! Там є лісополоси є де партизанити, щось придумайте розумне,не лязьте на рожон, українці смекалісті.🙏
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02.03.2022 19:59 Відповісти
им хотя бы как-то затормозить продвижение -типа переговорами рашке скоро сама валится будет
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02.03.2022 20:44 Відповісти
Почему людям не раздадут оружие ??? неужели на складах нет автоматов и гранатометов ??
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02.03.2022 20:20 Відповісти
плохая организация не местах просто люди в шоке и были не готовы к шизанутому путлеру-х..йлу
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02.03.2022 20:45 Відповісти
просто нужно выдать каждому взрослому человеку хотя бы автомат и патроны, как в Швейцарии, что б огонь вёлся из каждого окна по оккупанту
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02.03.2022 20:20 Відповісти
Полковник из украинского военкомата:
- Ну что за народ?! Как в армию - так все больные, а как на войну - так все здоровые!
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02.03.2022 20:29 Відповісти
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02.03.2022 20:32 Відповісти
Только не ипите их, пусть их ипут кадыровцы, или они кадыровцев - покуй...
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02.03.2022 20:39 Відповісти
По Семенихину не все так просто
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03.03.2022 20:04 Відповісти
 
 