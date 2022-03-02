Міський голова Конотопу: "На віче левова частина людей сказала: ми готові до оборони, готові знищувати окупантів"

Міський голова Конотопу Артем Семеніхін прокоментував для ситуацію в місті після домовленостей, які були досягнуті з агресором.

Семініхін пояснив, що відбувається в місті після домовленостей про те, що ворог не відводитиме війська, а захисники України не стрілятимуть.

От прямий текст діалогу кореспондента Цензор.НЕТ з паном Семеніхіним.

— Чи виконуються наразі обома сторонами ті домовленості, про які повідомляв голова Сумської ОДА Живицький?

— Вважаю голову Сумської ОДА Дмитра Живицького справжнім патріотом України і Сумщини. І вважаю, що він робить все, щоб зберегти життя мешканців Сумщини і водночас захистити територіальну цілісність нашої держави. Це моя позиція стосовно пана Живицького.

Стосовно ж домовленостей можу сказати, що у нас в місті Конотоп було віче, на якому фантастично левова частка висловилася таким чином: ми не дамо пройти жодній московській собаці територію міста Конотоп. Ми готові до оборони, ми готові знищувати окупантів, не жаліючи на це ніяких сил. Ми не хочемо, щоб Конотоп був зруйнований, як інші міста; хочемо, щоб він був цілий, але водночас ми розумієм, що найвища цінність — це наша держава Україна і наша свобода. Ми бачили, що орки роблять в тому самому Тростянці (який практично не чинив супротив): ми бачимо, як той нещасний ТростНець зараз пограбований і згвалтований. Ми бачимо, що вони чинять з тими, хто чинив опір: найближчий до нас приклад —Охтирка. Ми бачили Харків, ми бачили Київ, це все люди розуміють і говорять: ми готові на те, щоб боротися за наше місто.

— Яка зараз ситуація по місту?

— На вулиці тихо.

— А як ситуація з продуктами та медикаментами?

— Мінімальні потреби виконуються.