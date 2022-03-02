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Новини Війна в Україні
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війна (7386) Сумська область (479) байрактари (4)

На Сумщині байрактарами знищено 2 ворожі САУ, поки росіяни мародерствують у містах

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Сумщині ударами байрактарів знищено 2 російські САУ, які знаходились в Тростянці та Охитрці.

Про це в Телеграм написав керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російські військові тварини тримають жителів міста Тростянець фактично у заручниках.  Розставили російську ударну техніку між будинками тростянчан: у центрі міста, на вулиці Благовіщенська, поблизу поліції та на інших вулицях. Російська армія - це не армія, це сцикуни, які прикриваються цивільними", - написав голова ОВА.

Він повідомив, що вороги мародерствують, обчищають крамниці, грабують житлові будинки.

"Вчора росіяни пограбували усі крамниці в центрі міста. Розтрощили своїм танком браму Круглого двору, зруйнували картинну галерею. Пограбували секонд-хенди і попервдягалися в цивільне. По місту ходять повністю деморалізовані, п’яні російські військові.
Обстрілюють машини цивільних і комунальні служб", - повідомив Живицький.

"Але ми даємо відсіч ворогу! Завдяки ЗСУ знищили точковим потраплянням дві САУ, які вели обстріл Охтирки! Одну з них ви бачили на попередньому відео, а інша була всередині Круглого двору", - зазначив він.

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Топ коментарі
+35
Спасибо Эрдоган
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02.03.2022 19:49
+26
Сьогодні під Крутами, через 104 роки відбувся бій українців з орками. Спочатку вони фотографувалися на Меморіалі Героїв Крут, а потім получили хорошої пі...зди. Камазами 200 жмурів повезли з поля бою. Слава Україні!!!! Героям Слава.
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02.03.2022 19:53
+21
ибонєхуй
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02.03.2022 19:49
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Спасибо Эрдоган
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02.03.2022 19:49 Відповісти
Так. Символами цієї визвольної війни стали Джавеліни і Байрактари. Звитяга - це добре, але без цих ювелірних інструментів було б надзвичайно важко. Тому треба дякувати нашим союзникам, бо їхня зброя - це збережені життя військових, а отже, підтримка боєздатності протягом тривалого часу. Благословеннй Байрактар і святий Джавелін.
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02.03.2022 20:11 Відповісти
Свята троїця - Джавелін, Байрактар і Стінгер.
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02.03.2022 20:20 Відповісти
Про Стінгер мало чути. Літаки збивають С300, Буки і наші літаки. А мені сподобалась робота Піонів у Бучі. Ця картинка викликала захоплення і за кордоном. Апокаліптична картина.
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02.03.2022 20:29 Відповісти
Стінгери більше по вертушкам
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02.03.2022 20:37 Відповісти
браво
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02.03.2022 20:30 Відповісти
ибонєхуй
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02.03.2022 19:49 Відповісти
Нашим ваще низкий поклон
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02.03.2022 19:50 Відповісти
Раздать пойла русским алкашам и кончать
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02.03.2022 19:51 Відповісти
НіпАбєдімая і лєгєндарная))
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02.03.2022 19:52 Відповісти
Сьогодні під Крутами, через 104 роки відбувся бій українців з орками. Спочатку вони фотографувалися на Меморіалі Героїв Крут, а потім получили хорошої пі...зди. Камазами 200 жмурів повезли з поля бою. Слава Україні!!!! Героям Слава.
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02.03.2022 19:53 Відповісти
⚠️ А ось інфа стосовно кацапської казочки "Ми поєхалі на учєнія, ми нє зналі". Тепер документально підтверджено, що це піздьож. Як ми і говорили раніше - це завчена відмазка; все вони, суки, знали!
План про напад на Україну було узгоджено ще в січні. ***** планував захопити Україну впродовж 15 діб - до 6-го березня.
https://m.gazeta.ua/articles/np/_vijskovi-navchannya-rf-i-bilorusi-buli-brehneyu-zsu-otrimali-tayemni-dokumenti-rosiyan-dlya-gaagi/1073563
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02.03.2022 19:53 Відповісти
Командири, звісно, знали. А ті 19-річні полонені - гарматне м'ясо. Їм доводять напрямок руху. Відмовляєшся, погроза розстрілом. Правильно вчинили ті, хто здалися.
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02.03.2022 20:13 Відповісти
Найцікавіше те, що цю ж саму байку розповідають і офіцери. Нещодавно дивився допит якогось майора-секретника. Та ж сама *****: "Учєнія, нє знаю, нє вєдаю..."
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02.03.2022 20:19 Відповісти
Кацапофашисты как всегда работают по тактике стрелять из под юбки женщин. Как хорошо что Байрактары как хирурги аккуратно выковыривают ету опухоль из организма
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02.03.2022 19:53 Відповісти
Вряд ли Байрактар, скорее диверсия местных патриотов. Погода не байрактарная.
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02.03.2022 19:54 Відповісти
байрактар бачить і вночі і крізь хмари. від нього важко сховатись
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02.03.2022 20:21 Відповісти
Наші металурги без металобрухту не залишаться
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02.03.2022 19:54 Відповісти
Ніякої гуманності до цих тварин.Вони тільки потрапивши в полон ллють слюзи і просяться до мами,
А маючи в руках зброю-напиваються та грабують і гвалтують мирне населення.
Ніякого жалю до цієї орди.В полон не брати.
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02.03.2022 20:01 Відповісти
Гарно горить.
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02.03.2022 20:02 Відповісти
У Бучі розгромили групу окупантів (свєжак)
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02.03.2022 20:16 Відповісти
піпєц... воно молодше моїх двох синів(((
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02.03.2022 20:17 Відповісти
"По місту ходять повністю деморалізовані, п'яні російські військові". - Так чому місцеві не повідбирають у них зброю і техніку?
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02.03.2022 20:33 Відповісти
Вам скільки років що таке пишете? Снайпери з даху вокзалу ПРОСТО ТАК РОЗСТРІЛЮЮТЬ ЛЮДЕЙ, які виходять з домівок. Вчора одну САУ взірвалась а друга ще 2 постріла по Охтирці зробила і поїхала. Орки в місті восьмий день, це треба розуміти. Через місто пройшло декілька сот одиниць техніки при тому що тут ніколи не було частин, а військомат і поліція зразу зникли.Думайте і не пишіть дурниць.
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03.03.2022 08:00 Відповісти
 
 