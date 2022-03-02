На Сумщині байрактарами знищено 2 ворожі САУ, поки росіяни мародерствують у містах
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На Сумщині ударами байрактарів знищено 2 російські САУ, які знаходились в Тростянці та Охитрці.
Про це в Телеграм написав керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Російські військові тварини тримають жителів міста Тростянець фактично у заручниках. Розставили російську ударну техніку між будинками тростянчан: у центрі міста, на вулиці Благовіщенська, поблизу поліції та на інших вулицях. Російська армія - це не армія, це сцикуни, які прикриваються цивільними", - написав голова ОВА.
Він повідомив, що вороги мародерствують, обчищають крамниці, грабують житлові будинки.
"Вчора росіяни пограбували усі крамниці в центрі міста. Розтрощили своїм танком браму Круглого двору, зруйнували картинну галерею. Пограбували секонд-хенди і попервдягалися в цивільне. По місту ходять повністю деморалізовані, п’яні російські військові.
Обстрілюють машини цивільних і комунальні служб", - повідомив Живицький.
"Але ми даємо відсіч ворогу! Завдяки ЗСУ знищили точковим потраплянням дві САУ, які вели обстріл Охтирки! Одну з них ви бачили на попередньому відео, а інша була всередині Круглого двору", - зазначив він.
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План про напад на Україну було узгоджено ще в січні. ***** планував захопити Україну впродовж 15 діб - до 6-го березня.
https://m.gazeta.ua/articles/np/_vijskovi-navchannya-rf-i-bilorusi-buli-brehneyu-zsu-otrimali-tayemni-dokumenti-rosiyan-dlya-gaagi/1073563
А маючи в руках зброю-напиваються та грабують і гвалтують мирне населення.
Ніякого жалю до цієї орди.В полон не брати.