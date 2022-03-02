Проти резолюції ООН про війну в Україні голосували Росія, Білорусь, Північна Корея, Еритрея та Сирія

"За" резолюцію, яка вимагає від РФ негайно вивести війська з України, проголосували 141 країна, "проти" - 5, утрималися 35.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

От перелік країн, які утрималися при голосуванні.



1. Алжир

2. Ангола

3. Бангладеш

4. Болівія

5. Бурунді

6. Вірменія

7. В’єтнам

8. Екваторіальна Гвінея

9. Зімбабве

10. Китай

11. Конго

12. Куба

13. Індія

14. Іран

15. Ірак

16. Казахстан

17. Киргизстан

18. Лаос

19. Мадагаскар

20. Малі

21. Монголія

22. Мозамбік

23. Намібія

24. Нікарагуа

25. Пакистан

26. Південна Африка

27. Південний Судан

28. Сальвадор

29. Сенегал

30. Судан

31. Таджикістан

32. Танзанія

33. Уганда

34. Центральноафриканська республіка

35. Шрі-Ланка