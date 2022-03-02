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війна (7386) ООН (1187) резолюція (116)

Проти резолюції ООН про війну в Україні голосували Росія, Білорусь, Північна Корея, Еритрея та Сирія

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Проти резолюції ООН про війну в Україні голосували Росія, Білорусь, Північна Корея, Еритрея та Сирія

"За" резолюцію, яка вимагає від РФ негайно вивести війська з України, проголосували 141 країна, "проти" - 5, утрималися 35.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

От перелік країн, які утрималися при голосуванні.


1. Алжир
2. Ангола
3. Бангладеш
4. Болівія
5. Бурунді
6. Вірменія
7. В’єтнам
8. Екваторіальна Гвінея
9. Зімбабве
10. Китай
11. Конго
12. Куба
13. Індія
14. Іран
15. Ірак
16. Казахстан
17. Киргизстан
18. Лаос
19. Мадагаскар
20. Малі
21. Монголія
22. Мозамбік
23. Намібія
24. Нікарагуа
25. Пакистан
26. Південна Африка
27. Південний Судан
28. Сальвадор
29. Сенегал
30. Судан
31. Таджикістан
32. Танзанія
33. Уганда
34. Центральноафриканська республіка
35. Шрі-Ланка

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Топ коментарі
+19
Стратегічні союзники Кацапії - Бульбашія, Північна Корея, Еритрея, Сирія . Мощьно
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02.03.2022 20:02
+18
Даже Иран постеснялся поддержать. Скоро Талибан будет просить не сравнивать себя с кацапами
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02.03.2022 20:00
+13
Не країни, а якесь збіговисько папуасів.
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02.03.2022 20:01
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Лепрозорий.
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02.03.2022 20:00 Відповісти
Даже Иран постеснялся поддержать. Скоро Талибан будет просить не сравнивать себя с кацапами
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02.03.2022 20:00 Відповісти
Не країни, а якесь збіговисько папуасів.
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02.03.2022 20:01 Відповісти
А хто утримався?
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02.03.2022 20:01 Відповісти
1. Алжир
2. Ангола
3. Бангладеш
4. Болівія
5. Бурунді
6. Вірменія
7. В'єтнам
8. Екваторіальна Гвінея
9. Зімбабве
10. Китай
11. Конго
12. Куба
13. Індія
14. Іран
15. Ірак
16. Казахстан
17. Киргизстан
18. Лаос
19. Мадагаскар
20. Малі
21. Монголія
22. Мозамбік
23. Намібія
24. Нікарагуа
25. Пакистан
26. Південна Африка
27. Південний Судан
28. Сальвадор
29. Сенегал
30. Судан
31. Таджикістан
32. Танзанія
33. Уганда
34. Центральноафриканська республіка
35. Шрі-Ланка Джерело: https://censor.net/ua/n3320819
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02.03.2022 20:16 Відповісти
Стратегічні союзники Кацапії - Бульбашія, Північна Корея, Еритрея, Сирія . Мощьно
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02.03.2022 20:02 Відповісти
З цими п'ятьма і так зрозуміло... Холуї та жополизи плєшивого карлика!
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02.03.2022 20:03 Відповісти
Китай ставит на победителя. Остальные воздержавшиеся конечно же самые "развитые".
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02.03.2022 20:03 Відповісти
Торгується по питанню Карабаха напевне

Ось і сховав голову в пісок
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02.03.2022 20:05 Відповісти
алиев с эрдоганом = ***** и таракан
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02.03.2022 20:09 Відповісти
Для чого пишете хєрню? Азербайджан і Туреччина ЗА. В статті перелік країн, що проти (5 шт.) і утримались (35 шт.). Решта 141 країна - ЗА.
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02.03.2022 22:37 Відповісти
Сорі. Затупив я і сам хєрню написав, не зайшов по посиланню.
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02.03.2022 23:16 Відповісти
Найбільш поважні та впливові країни світу проти нас - Білоруссія, КНДР і якісь там племена канібалів. Ну фсьо. Нам тризда, усе пропало!!!111!1
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02.03.2022 20:05 Відповісти
Зауважте, колего: представник Нікарагуа зробив вигляд, що його нема .
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02.03.2022 20:12 Відповісти
Проти проголосувала "прогресивна" частина людства
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02.03.2022 20:07 Відповісти
А чому Південна Африка утрималась ?
Вони типу розвинена країна

Хоча згадати що у них і апартеїд був, і не тільки.....

Да і влада там прибацана
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02.03.2022 20:07 Відповісти
а индия чего???
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02.03.2022 23:14 Відповісти
Какой "завидный" список из пяти "процветающих" "стран"))))))
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02.03.2022 20:07 Відповісти
а резолюція підтримана? щось я не зрозуміла
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02.03.2022 20:08 Відповісти
Ну Бангладеш може вже й передумав, після того, як орда лупонула їх корабель
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02.03.2022 20:09 Відповісти
"У нас многа друзьофф!"
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02.03.2022 20:14 Відповісти
Одне гімно проти голосувало.
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02.03.2022 20:16 Відповісти
Да оно и понятно список голосовавших и удержавшихся стран лишние в етом мире и тем более наши с ними отношения.
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02.03.2022 20:17 Відповісти
Вони утрималися при голосуванні:
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02.03.2022 20:18 Відповісти
Отой зліва, з кендюхом, то не Лавров, нє? Бо дуже схожий...
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02.03.2022 21:42 Відповісти
От Еритреи не ожидал такого. Если там Эритрея - надо сдаваться........ Хотя если серьезно - вся эта Европа - просто фикция, такая же как и российская армия. Надо создавать новый союз с достойными себе. Турция и Азербайджан очень неплохие кандидаты.
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02.03.2022 20:20 Відповісти
Еритрея,*****,це де?
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02.03.2022 20:22 Відповісти
Приднестровье, но в Африке. Выкидыш кажется Эфиопии
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02.03.2022 20:58 Відповісти
Это был сарказм.Я,конечно,глянул где этот бандустан находится.Но за ответ спасибо.
И,ксати,за аналогию с приднестровьем отдельное спасибо.
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02.03.2022 21:20 Відповісти
Шрі Ланка - це нам за продані Су-27, якими вони заламали Тигрів визволення Таміл-Іламу. Кров і на наших руках....
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02.03.2022 20:28 Відповісти
Вьетнамские студенты, утром отчалили,на автобусах с Теремков(Киев).Сколько дней на головы,этой молодёжи могло, тут прилететь-а их керивныки воздержались.... .Мда...
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02.03.2022 20:29 Відповісти
ти подивись, скільки утрималось.
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02.03.2022 20:29 Відповісти
Еритрея- це нам за МіГ- 29, якими вони стримували Ефіопію
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02.03.2022 20:30 Відповісти
Яка ох.........на" міжнародна підтримка" московії, про яку з апломбом нещодавно заявляло її "коняче відомство"
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02.03.2022 20:34 Відповісти
Наприклад, мені важко зрозуміти: білорусь проти резолюції, а Україна згодна проводити перемовини на территорії
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02.03.2022 20:39 Відповісти
Як це серби друганів кацапів кинули?!
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02.03.2022 20:39 Відповісти
Еритрея ?
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02.03.2022 20:41 Відповісти
Країни підараси
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02.03.2022 21:22 Відповісти
Ну, бацька! Ти навіть не шістка, ти тряпка в ногах у Путлера. Та і народ білоруський виглядає не кращим чином...
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02.03.2022 21:31 Відповісти
Перший список, де пакістан і індія разом
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02.03.2022 22:17 Відповісти
индия меня поразила....
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02.03.2022 23:16 Відповісти
 
 