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Проти резолюції ООН про війну в Україні голосували Росія, Білорусь, Північна Корея, Еритрея та Сирія
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"За" резолюцію, яка вимагає від РФ негайно вивести війська з України, проголосували 141 країна, "проти" - 5, утрималися 35.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
От перелік країн, які утрималися при голосуванні.
1. Алжир
2. Ангола
3. Бангладеш
4. Болівія
5. Бурунді
6. Вірменія
7. В’єтнам
8. Екваторіальна Гвінея
9. Зімбабве
10. Китай
11. Конго
12. Куба
13. Індія
14. Іран
15. Ірак
16. Казахстан
17. Киргизстан
18. Лаос
19. Мадагаскар
20. Малі
21. Монголія
22. Мозамбік
23. Намібія
24. Нікарагуа
25. Пакистан
26. Південна Африка
27. Південний Судан
28. Сальвадор
29. Сенегал
30. Судан
31. Таджикістан
32. Танзанія
33. Уганда
34. Центральноафриканська республіка
35. Шрі-Ланка
Топ коментарі
+19 Все Обманываете
показати весь коментар02.03.2022 20:02
+18 Benjie Lucic 01c9ec1b
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+13 Александр Карин
показати весь коментар02.03.2022 20:01
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2. Ангола
3. Бангладеш
4. Болівія
5. Бурунді
6. Вірменія
7. В'єтнам
8. Екваторіальна Гвінея
9. Зімбабве
10. Китай
11. Конго
12. Куба
13. Індія
14. Іран
15. Ірак
16. Казахстан
17. Киргизстан
18. Лаос
19. Мадагаскар
20. Малі
21. Монголія
22. Мозамбік
23. Намібія
24. Нікарагуа
25. Пакистан
26. Південна Африка
27. Південний Судан
28. Сальвадор
29. Сенегал
30. Судан
31. Таджикістан
32. Танзанія
33. Уганда
34. Центральноафриканська республіка
35. Шрі-Ланка Джерело: https://censor.net/ua/n3320819
Ось і сховав голову в пісок
Вони типу розвинена країна
Хоча згадати що у них і апартеїд був, і не тільки.....
Да і влада там прибацана
И,ксати,за аналогию с приднестровьем отдельное спасибо.