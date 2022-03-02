Глобальна антипутинська коаліція сформована та діє, - Зеленський про рішення Генасамблеї ООН
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Президент України Володимир Зеленський вітає схвалення Генасамблеєю ООН безпрецедентною більшістю голосів резолюції з рішучою вимогою до РФ негайно припинити віроломний напад на Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у президентському твіттері.
"Вітаю схвалення ГА ООН безпрецедентною більшістю голосів резолюції з рішучою вимогою до РФ негайно припинити віроломний напад на Україну. Вдячний усім і кожній державі, що проголосували "за". Ви обрали правильну сторону історії", - відзначається у повідомленні.
Зеленський наголосив, що нищівні для агресора результати голосування в ООН свідчать, що глобальна антипутинська коаліція сформована та діє і що світ – з нами.
"Правда – за нами. Перемога буде наша!", - додав президент.
ГА ООН проголосувала за резолюцію, яка вимагає від РФ припинити напад на Україну та вивести війська. За проголосувала 141 держава, проти п'яти (Росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея), утрималися 35 (серед них Китай, Індія, ПАР, Казахстан, Пакистан, Іран, Ірак, Куба, ЦАР).
Будь ласка, зачекайте...
Треба кацапів виключати з ООН, а не клеймити позором.
Краще зняття квот ОПЕК на видобуто нафти щоб ********* стала у позу радянського
союзу 1991 року.
«Город обстреливают из танков, много танков, еще колонна идет к нам. Они рассеялись по всему микрорайону Болгарка. Через мост они не перешли. Над исполкомом флаг украинский», - цитирует мэра «Общественное Николаев».
Як забезбечити звязок в підвалі (бомбосховищі).
Максимальне поширення будь ласка.
УКРАИНА ты выдержала испытание майданов,войны,борьбы,смертей,за будущее своих детей,УКРАИНА ,показала,доказала,вывела на новый уровень,силу,добро,солидарность,отзывчивость,любовь к Родине,объединение,и просто любовь друг к другу,к человеку-даже если он враг,который пришел убивать!!!
Спасибо вам УКРАИНЦЫ, вы как доктора, хирурги,вырезающие злокачественную опухоль с нашей планеты!!!