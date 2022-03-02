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Глобальна антипутинська коаліція сформована та діє, - Зеленський про рішення Генасамблеї ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Глобальна антипутинська коаліція сформована та діє, - Зеленський про рішення Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський вітає схвалення Генасамблеєю ООН безпрецедентною більшістю голосів резолюції з рішучою вимогою до РФ негайно припинити віроломний напад на Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у президентському твіттері.

"Вітаю схвалення ГА ООН безпрецедентною більшістю голосів резолюції з рішучою вимогою до РФ негайно припинити віроломний напад на Україну. Вдячний усім і кожній державі, що проголосували "за". Ви обрали правильну сторону історії", - відзначається у повідомленні. 

Зеленський наголосив, що нищівні для агресора результати голосування в ООН свідчать, що глобальна антипутинська коаліція сформована та діє і що світ – з нами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає від РФ негайно вивести війська з України

"Правда – за нами. Перемога буде наша!", - додав президент.

ГА ООН проголосувала за резолюцію, яка вимагає від РФ припинити напад на Україну та вивести війська. За проголосувала 141 держава, проти п'яти (Росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея), утрималися 35 (серед них Китай, Індія, ПАР, Казахстан, Пакистан, Іран, Ірак, Куба, ЦАР).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генасамблея ООН ухвалить історичну резолюцію із засудженням агресії РФ, - Кулеба

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Топ коментарі
+8
⚡️Городской голова Вознесенска Евгений Величко: в городе взорвали два моста - железнодорожный через Южный Буг и транспортный на трассе из Николаева.

«Город обстреливают из танков, много танков, еще колонна идет к нам. Они рассеялись по всему микрорайону Болгарка. Через мост они не перешли. Над исполкомом флаг украинский», - цитирует мэра «Общественное Николаев».
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02.03.2022 20:00
+7
⚡️ ЕС примет меры, чтобы исключить обход санкций с помощью криптовалюты, - глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр.
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02.03.2022 20:01
+6
Ну то таке - рішення ООН це як рекомендація, тим паче Кацапія зараз головує в ООН.
Треба кацапів виключати з ООН, а не клеймити позором.
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02.03.2022 20:00
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Ну то таке - рішення ООН це як рекомендація, тим паче Кацапія зараз головує в ООН.
Треба кацапів виключати з ООН, а не клеймити позором.
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02.03.2022 20:00 Відповісти
Не все одразу. І вчіться хоч чомусь радіти.
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02.03.2022 20:03 Відповісти
Це так екскурс по історії рішучих вимог ООН.
Краще зняття квот ОПЕК на видобуто нафти щоб ********* стала у позу радянського
союзу 1991 року.
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02.03.2022 20:10 Відповісти
чому радіти??
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02.03.2022 23:10 Відповісти
Я ж написав- хоч чомусь.
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02.03.2022 23:21 Відповісти
та ми радіємо... лиш , якось сумно від тої радості. особливо від такого г...командувача(((( сидить собі у теплі і приписує собі чужі заслуги(((
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03.03.2022 04:10 Відповісти
Вже не головуе.
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02.03.2022 23:19 Відповісти
⚡️Городской голова Вознесенска Евгений Величко: в городе взорвали два моста - железнодорожный через Южный Буг и транспортный на трассе из Николаева.

«Город обстреливают из танков, много танков, еще колонна идет к нам. Они рассеялись по всему микрорайону Болгарка. Через мост они не перешли. Над исполкомом флаг украинский», - цитирует мэра «Общественное Николаев».
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02.03.2022 20:00 Відповісти
⚡️ ЕС примет меры, чтобы исключить обход санкций с помощью криптовалюты, - глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр.
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02.03.2022 20:01 Відповісти
Це вперше в світовій історії така величезна коаліція?
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02.03.2022 20:02 Відповісти
Вдруге. Перший раз була проти Гiтлера.
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03.03.2022 01:05 Відповісти
https://www.facebook.com/100007742790251/videos/317649343757563/
Як забезбечити звязок в підвалі (бомбосховищі).
Максимальне поширення будь ласка.
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02.03.2022 20:02 Відповісти
что это реально даст?
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02.03.2022 20:24 Відповісти
озабоченность
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02.03.2022 23:11 Відповісти
Нам уже нужно думать!Как строить страну,новую УКРАИНУ,которой должны управлять патриоты,те кто не убежал,не сдался,устал от безденежья,но оставляет деньги за бутылку воды просто рядом где взял эту воду,стоит в длинной очереди,что бы отдать свою кровь раненным,готовит еду на блок посты,создаёт сам эти блокпосты,проверяет тщательно каждую машину и ещё делает кто без злобы,желая счастья,здоровья и удачи в дорогу,мы становимся ЛЮДЬМИ.Нужно гнать в шею быдло на джипах ,которые убегая от войны,ссутся и срутся прямо в своих джипах,и им сильно воняет в салоне, и они обгоняют по встречной полосе,колонны беженцев с тремя детьми,которые добираются третьи сутки к границе и терпеливо ждут в очереди ,просто что бы дети не слышали воя сирен, потому что они ЛЮДИ,просто спасающие своих детей от страхов войны,от ужаса,который останется на всю жизнь,мы старшее поколение слышали от своих бабушек и дедушек,переживших войну,как это страшно,переживаем сами Войну,эту ненужную,современную,более страшную,с новыми снарядами,поражающими больше людей,более мощными,специально разработанными для большего радиуса поражения,для большего вреда для людей.
УКРАИНА ты выдержала испытание майданов,войны,борьбы,смертей,за будущее своих детей,УКРАИНА ,показала,доказала,вывела на новый уровень,силу,добро,солидарность,отзывчивость,любовь к Родине,объединение,и просто любовь друг к другу,к человеку-даже если он враг,который пришел убивать!!!
Спасибо вам УКРАИНЦЫ, вы как доктора, хирурги,вырезающие злокачественную опухоль с нашей планеты!!!
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02.03.2022 23:36 Відповісти
О, уже начался делёж шкуры неубитого медведа... Чё тут думать? "спасителя Украины" - Зелю на второй срок. Договнивать то, что не успели развалить кацапы.
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03.03.2022 01:04 Відповісти
точно! бо " он нє убєжал, а мог"! зєлю на пожизнєнно! у 95 квартала ВЖЕ почалися вибори! і це тупо лютий піар на крові! військовий стан є, а оголошення війни - ніт! і покуй, що кацапи гуляють собі як у себе вдома.
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03.03.2022 04:17 Відповісти
засуньте его себе в жопу озабоченные
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03.03.2022 09:04 Відповісти
 
 