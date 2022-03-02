"Не смотрите в новостях! Все полный п#здеж! Около 10 тысяч погибших наших солдат!", - російський моряк в радіоефірі. ВIДЕО
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Російський моряк, судно якого перебуває в Чорному морі, закликав невідомого співрозмовника не вірити новинам в РФ і назвав брехливою статистику втрат армії РФ в Україні. Увага! Нецензурна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його словами, в Україні загинуло щонайменше 10 тисяч російських військових.
"Вам рассказывают про нашу армию. Какая нах#й наша армия, бл#дь?... Короче жопа, не смотрите в новостях, все полный п#здеж! Около 10 тысяч погибших наших солдат", - сказав він.
Топ коментарі
+79 belge
показати весь коментар02.03.2022 20:09
+48 Bogdan Resvii
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+43 Mykola Vynohrad
показати весь коментар02.03.2022 20:09
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Ти. - Трус!
Ти.. - б.і.л.о.р.у.с
Ти йдеш вбивати українців!
Ти йдеш на вірну Смерть і вічну Ганьбу! - (0)!
Слава Україні!🇺🇦Ти - Раб!
Ти. - Трус!
Ти.. - б.і.л.о.р.у.с
Ти йдеш вбивати українців!
Ти йдеш на вірну Смерть і вічну Ганьбу! - (0)!
Слава Україні!🇺🇦
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог диктатор выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
Он думает, что кто-нибудь
поверит в эту ложь:
про нациков, бандеровцев
и про Донбасс трындеж.
Заслал туда бандитов он
Стрелковых, Моторол
И Урайну, гарну дивчину
Терзает мерзкий тролль.
Отжал он «их-там-нетами»
Наш полуостров Крым;
И сделал малороссию
Придатком сырьевым.
Страшит лет восемь Западом:
Кто верует - блажен.
Психозом стал он массовым
Для "поднятых с колен".
Кода ж солдат он тысячи
С ракетами прислал
Бомбить Одессу с Киевом,
Что б влезть на пьедестал,-
Тут Миру стало ясно, что
Совсем с ума сошло
В обидах на Историю,
Унылое Х***о.
Так крепче зубы стисните,
Смелей, - ведь с вами Б-г!
Что для Украйны новый путь,
Для русских -- эпилог.
Отвержен ржавый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Победы скорой ключ!
https://twitter.com/TheDeadDistrict/status/1499240222051254272?s=20&t=3jEIW-sOH--dSGAoHmYJAA
IMO 9410765 можно побачити коли камера рухаєтся. Через marinetraffic:
IMO: 9450765
Name: Mobil
Type - Universal cargo
Type - Bulker
Condition: Active
MMSI: 636014798
Call sign: A8WP4
Flag: Liberia
Displacement (GRT): 23456
Summer deadweight: 34428 t
Length x breadth: 180 x 30 м
Year of building: 2011
Port of registration: Monrovia
Зараз біля US West Coast. Де вони узяли Чорне море? Навіщо це писати? Нехай кацапи розносять ці новини по всьому світовому океану!