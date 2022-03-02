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армія РФ (2698) війна (7386) втрати (1450)

"Не смотрите в новостях! Все полный п#здеж! Около 10 тысяч погибших наших солдат!", - російський моряк в радіоефірі. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події

Російський моряк, судно якого перебуває в Чорному морі, закликав невідомого співрозмовника не вірити новинам в РФ і назвав брехливою статистику втрат армії РФ в Україні. Увага! Нецензурна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його словами, в Україні загинуло щонайменше 10 тисяч російських військових

"Вам рассказывают про нашу армию. Какая нах#й наша армия, бл#дь?... Короче жопа, не смотрите в новостях, все полный п#здеж! Около 10 тысяч погибших наших солдат", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "498 загиблих, 1 597 - поранених", - у Міноборони РФ вперше озвучили свою версію щодо кількості загиблих і поранених російських військових у війні з Украною

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Топ коментарі
+79
Сейчас им тут устроят прополку. Хитрые чечены первыми сюда прибежали и уже все места в морге в Мозыре заняли. Этим прийдётся стоять.
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02.03.2022 20:09
+48
диалог свиней:

- вы не знаете на какой мясокомбинат нас везут?
- не знаю, я политикой не интересуюсь.
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02.03.2022 20:16
+43
таке враження що беларуські партизани в тилу ворога були тільки українці. зникла легенда про біларуських партизан - від слова - зовсім. Мабуть це була легенда трусів і покидьків. за радянські часи навіть співали про біларуськіх партизан. .. . а ні українських. . . . то це означає тільки брехную радянського часу. . .
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02.03.2022 20:09
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02.03.2022 22:25 Відповісти
Вся різниця між Путлером і Гітлером - один фашист бомбардував українські міста о 4-й ранку, а російське Ху*ло о 5-й!!!
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02.03.2022 22:26 Відповісти
Проспав?
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03.03.2022 07:12 Відповісти
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03.03.2022 08:35 Відповісти
Ти - Раб!

Ти. - Трус!

Ти.. - б.і.л.о.р.у.с

Ти йдеш вбивати українців!

Ти йдеш на вірну Смерть і вічну Ганьбу! - (0)!

Слава Україні!🇺🇦Ти - Раб!

Ти. - Трус!

Ти.. - б.і.л.о.р.у.с

Ти йдеш вбивати українців!

Ти йдеш на вірну Смерть і вічну Ганьбу! - (0)!

Слава Україні!🇺🇦
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02.03.2022 23:40 Відповісти
на музыку А.В.Александрова к «Вставай, страна огромная...»

Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог диктатор выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.

Он думает, что кто-нибудь
поверит в эту ложь:
про нациков, бандеровцев
и про Донбасс трындеж.
Заслал туда бандитов он
Стрелковых, Моторол
И Урайну, гарну дивчину
Терзает мерзкий тролль.

Отжал он «их-там-нетами»
Наш полуостров Крым;
И сделал малороссию
Придатком сырьевым.
Страшит лет восемь Западом:
Кто верует - блажен.
Психозом стал он массовым
Для "поднятых с колен".

Кода ж солдат он тысячи
С ракетами прислал
Бомбить Одессу с Киевом,
Что б влезть на пьедестал,-
Тут Миру стало ясно, что
Совсем с ума сошло
В обидах на Историю,
Унылое Х***о.

Так крепче зубы стисните,
Смелей, - ведь с вами Б-г!
Что для Украйны новый путь,
Для русских -- эпилог.
Отвержен ржавый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Победы скорой ключ!
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02.03.2022 23:46 Відповісти
Оккупанты попались.

https://twitter.com/TheDeadDistrict/status/1499240222051254272?s=20&t=3jEIW-sOH--dSGAoHmYJAA
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03.03.2022 06:51 Відповісти
У Кабзона уже неделю аншлаг)))
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03.03.2022 07:14 Відповісти
Російський моряк, судно якого перебуває в Чорному морі Джерело: https://censor.net/ua/n3320822

IMO 9410765 можно побачити коли камера рухаєтся. Через marinetraffic:

IMO: 9450765
Name: Mobil
Type - Universal cargo

Type - Bulker
Condition: Active
MMSI: 636014798
Call sign: A8WP4
Flag: Liberia
Displacement (GRT): 23456
Summer deadweight: 34428 t
Length x breadth: 180 x 30 м
Year of building: 2011
Port of registration: Monrovia

Зараз біля US West Coast. Де вони узяли Чорне море? Навіщо це писати? Нехай кацапи розносять ці новини по всьому світовому океану!
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03.03.2022 08:59 Відповісти
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