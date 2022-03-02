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Кондратюк запропонувала зробити 5 березня Днем Міжнародної Солідарності з Україною: Закличемо НАТО закрити небо над Україною

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кондратюк запропонувала зробити 5 березня Днем Міжнародної Солідарності з Україною: Закличемо НАТО закрити небо над Україною

У Верховній Раді запропонували зробити 5 березня Днем Міжнародної Солідарності з Україно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила заступниця Голови Парламенту України Олена Кондратюк.

"Давайте зробимо 5 березня - Днем Міжнародної Солідарності з Україною! Головна вимога до всього співтовариства - ЗАКРИТИ НЕБО над УКРАЇНОЮ! ... Я пропоную оголосити 5 березня День Міжнародної Солідарності з Україною! Почати! На Всіх майданах, у Всіх країнах! Ми маємо додати
організованості всім тим, хто хоче допомогти Україні. А 1000 разів промовлена, прописана і передана інформація про Суботу, як День Солідарності - дозволить зібрати може в 1000 разів більше людей, особливо в Росії", - наголосила вона.

За словами Кондратюк, у всіх, хто мовчить, не виходить на протест проти вбивств мирних людей, проти обстрілів мирних міст градами і дитячих садочків ракетами - теж руки замазані в крові українського народу.

"Давайте разом, 5 березня, в Суботу, закличемо весь світ вийти з нашими прекрасними синьо-жовтими прапорами на знак підтримки України і протесту проти віроломного нападу РФ!

З вимогами до НАТО і всіх, хто приймає рішення - ЗАКРИТИ НЕБО над УКРАЇНОЮ!" - підсумувала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховна Рада хоче націоналізувати майно РФ в Україні

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Топ коментарі
+8
Вже був день єдності.
Досить йухнею займатися
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02.03.2022 20:15
+7
Давайте спочатку переможемо, а потім будемо їздити на вілісопєдє і запросимо НАТО на шашлик.

..

.
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02.03.2022 20:17
+6
чим ви там займаєтесь, он тут же пишуть, що в Харкові гуманітарна катастрофа, а ви все дурнею маєтесь у своїй монобільшості ідіотській.
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02.03.2022 20:24
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Вони і далі і сліпі, і глухі - в них моральні принципи, не можна порушувати застарілі закони, а одним простим словом - не хочуть і бояться путлера.
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02.03.2022 20:12 Відповісти
Они продукт обратной селекции, выродки. Невозможно дальтонику объяснить что такое зелёный свет.
Кацап- это диагноз.
Это необратимые дегенеративные изменения мозга
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02.03.2022 20:19 Відповісти
І 6 і 7 і 8 і 9 і надалі кожен день допоки не закриють.
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02.03.2022 20:14 Відповісти
Вже був день єдності.
Досить йухнею займатися
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02.03.2022 20:15 Відповісти
Туди дурнів не запрошують.
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02.03.2022 20:23 Відповісти
Прочитайте текст статті - це зовсім інше .
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02.03.2022 20:46 Відповісти
Вот скажи мне, русский оккупант Ваня в чём сила! Разве в деньгах? Вот и Путин говорит, что в деньгах. У Путина много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней! Вот Путин, денег нажил, начал войну с Украиной, и чего - Россия сильней стала? Нет, не стала, потому что правды за ней нету! А Украина, чью территорию оккупировала Россия, за ней правда! Значит, Украина сильней!
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02.03.2022 20:16 Відповісти
Давайте спочатку переможемо, а потім будемо їздити на вілісопєдє і запросимо НАТО на шашлик.

..

.
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02.03.2022 20:17 Відповісти
В России начали активно искать в Сети ответ на вопрос - как получить гражданство Казахстана, свидетельствуют данные Google Trends и Яндекс Wordstat, передает «Экспресс К» со ссылкой на агентство Fergana.

Если выбрать в Google Trends раздел «Россия» и вбить в поиске запрос «как получить гражданство Казахстана», видно, что его популярность в последние несколько дней неуклонно росла и вечером 27 февраля достигла 100 баллов (это означает наивысший уровень популярности запроса). При этом активнее всего интересовались тем, как получить казахстанское гражданство из Москвы и Санкт-Петербурга.

Между тем данные сервиса подбора слов «Яндекса» свидетельствуют, что рост интереса к фразе «как получить гражданство Казахстана» в России начался еще в январе. За прошедший месяц зафиксировано свыше 3,8 тысячи таких поисковых запросов - это самая большая цифра за два года.

Altyn-Orda.kz
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02.03.2022 20:21 Відповісти
після того, як рашисти всіляко погрожували Казахстану, я не думаю, що там вітатимуть якихось кацапів чи будуть їм якимсь чином раді.
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02.03.2022 20:26 Відповісти
⚡️ Под новые санкции США попадают 22 оборонных предприятия РФ, в том числе производящие боевые самолеты, ракеты, беспилотники, - Белый дом
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02.03.2022 20:21 Відповісти
чим ви там займаєтесь, он тут же пишуть, що в Харкові гуманітарна катастрофа, а ви все дурнею маєтесь у своїй монобільшості ідіотській.
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02.03.2022 20:24 Відповісти
В плен взяты 22 танкиста. Просят матерей не пускать детей на войну.

https://youtu.be/_DslzDWudXs
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02.03.2022 20:28 Відповісти
Или дайте нам много ПВО, ПРО, авиацию.
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02.03.2022 20:32 Відповісти
про це треба було думати в 2014
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02.03.2022 21:08 Відповісти
Що за дурня, в України інших проблем немає?
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02.03.2022 20:47 Відповісти
НАТО хочаб закрило львівську, франківську чернівецьку під приводом для біженців, це аргумент та
цього б було вже достатньо на перший час. я не кажу про області де є ці кідараси.
вони ніколи не підуть на військовий крнтакт з мавпою у якої ядерна зброя.
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02.03.2022 21:06 Відповісти
ще не встигли переловити всю гидоту -, а зелені вже святкують і свято прикрутили. Вступите в ЕС ..., хоча чого гріха таїти, це вже буде без зелених, бо вони розсмокчуться, течія Дніпра, дороги без них добудують.

А все таки через санкції взнали, що бабуїни аж два трильони баксів тримаютьза кордоном, поскладали яйця в різні корзини. Розмах ще той. А харчів видали на 3 дні і жодної польової кухні. А КШМ всіх видів -і на Уралах, на гузеницях, на камазах - таке відчуття, що тільки командування воює. Здається, що це все не реально, якийсь примарний сон.
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02.03.2022 21:39 Відповісти
Какой день солидарности? Они там опять обкурились? Про шо это вобще?
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02.03.2022 21:42 Відповісти
Увага !!!! Пропонуйте закрити небо на ЧОРНОБИЛЕМ!!!!! Для затравки.
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02.03.2022 22:01 Відповісти
 
 