Кондратюк запропонувала зробити 5 березня Днем Міжнародної Солідарності з Україною: Закличемо НАТО закрити небо над Україною
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У Верховній Раді запропонували зробити 5 березня Днем Міжнародної Солідарності з Україно.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила заступниця Голови Парламенту України Олена Кондратюк.
"Давайте зробимо 5 березня - Днем Міжнародної Солідарності з Україною! Головна вимога до всього співтовариства - ЗАКРИТИ НЕБО над УКРАЇНОЮ! ... Я пропоную оголосити 5 березня День Міжнародної Солідарності з Україною! Почати! На Всіх майданах, у Всіх країнах! Ми маємо додати
організованості всім тим, хто хоче допомогти Україні. А 1000 разів промовлена, прописана і передана інформація про Суботу, як День Солідарності - дозволить зібрати може в 1000 разів більше людей, особливо в Росії", - наголосила вона.
За словами Кондратюк, у всіх, хто мовчить, не виходить на протест проти вбивств мирних людей, проти обстрілів мирних міст градами і дитячих садочків ракетами - теж руки замазані в крові українського народу.
"Давайте разом, 5 березня, в Суботу, закличемо весь світ вийти з нашими прекрасними синьо-жовтими прапорами на знак підтримки України і протесту проти віроломного нападу РФ!
З вимогами до НАТО і всіх, хто приймає рішення - ЗАКРИТИ НЕБО над УКРАЇНОЮ!" - підсумувала вона.
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Кацап- это диагноз.
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Досить йухнею займатися
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Если выбрать в Google Trends раздел «Россия» и вбить в поиске запрос «как получить гражданство Казахстана», видно, что его популярность в последние несколько дней неуклонно росла и вечером 27 февраля достигла 100 баллов (это означает наивысший уровень популярности запроса). При этом активнее всего интересовались тем, как получить казахстанское гражданство из Москвы и Санкт-Петербурга.
Между тем данные сервиса подбора слов «Яндекса» свидетельствуют, что рост интереса к фразе «как получить гражданство Казахстана» в России начался еще в январе. За прошедший месяц зафиксировано свыше 3,8 тысячи таких поисковых запросов - это самая большая цифра за два года.
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https://youtu.be/_DslzDWudXs
цього б було вже достатньо на перший час. я не кажу про області де є ці кідараси.
вони ніколи не підуть на військовий крнтакт з мавпою у якої ядерна зброя.
А все таки через санкції взнали, що бабуїни аж два трильони баксів тримаютьза кордоном, поскладали яйця в різні корзини. Розмах ще той. А харчів видали на 3 дні і жодної польової кухні. А КШМ всіх видів -і на Уралах, на гузеницях, на камазах - таке відчуття, що тільки командування воює. Здається, що це все не реально, якийсь примарний сон.