Де взяти продукти та воду, я не знаю. Бензину нема. Хто може щось купити - везіть туди, де лунають крики про допомогу, - харківський бізнесмен Сапронов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Відомий харківський бізнесмен Юрій Сапронов звернувся до мешканців міста триматися у ці тяжкі часи та допомагати один одному.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Сапронов відзначив: "Харків'яни! Багато горя довкола. Багато страху. Багато зруйнованих будинків у яких немає тепла та світла. У підвалах закінчилася вода та їжа. Жах жахливий. Це пекло. Та й паніка - страшна штука. Я теж боюсь і мені теж страшно. У мене в підвалах понад 100 людей.
Де взяти продукти та воду, я не знаю, які магазини працюють, коли вони працюють і що в них є, я не знаю.
Якщо я чи ми навіть знаємо, я не впевнений, що можна писати адреси. Може їх одразу накриє РСЗВ росіян. Знаю одне, у кого є можливість десь і щось купити (їжа та вода) шукайте крики про допомогу та спробуйте, якщо є можливість доставити це туди.
Це небезпечно, я знаю, виїжджаючи в місто...
Знаю, що багато хто хоче розвозити щось, але немає бензину. У мене його теж км на 80-100 станом зараз і я його постійно шукаю.
Взагалі поганий піст я написав. Соррі. Підтримуйте одне одного! Хто як може? Тримайся Харків! Ми вистоїмо і переможемо!
Так. Важливе. Щодо гуманітарної допомоги, дякую тим людям, які везуть її до Харкова- я рекомендую тим хто її довіз до Харкова віддати її для розподілу всередині міста БФ "Харків з тобою" Олена Рофе-Бекетова Ребека Бека +380668239992 +380976307376"
Будь ласка, зачекайте...
Оголошує збір коштів для допомоги підрозділам територіальної оборони в Україні.
Добродії - не будьте байдужими! Війна з Російським режимом ще не закінчилася!
Переможемо разом!
Слава Україні!
Карта Приватбанка 4246001000547129
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Прошу максимально перепостити!
Геноцид- убийство определенного народа.
Народний закон про колаборантів в дії
Командование Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины заявило 2 марта в Facebook, что будут убивать российских артиллеристов, которые обстреливали мирных граждан Украины.
"Братство ССО Украины передает привет русским артиллеристам! Мы вас поздравляем: после того как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких - вы, черви, стали нашей целью номер один. [...] Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, никакое "пожалуйста не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет", - говорится в сообщении.
тоже мне вольдеморд драный...
2.Я не произношу нецерзурных слов.
2. а что тогда означает х&йло? хайло, хийло, хойло, хейло, хыйло или что-то другое? в данном случае слово ***** не является нецензурным т.к. относится к совершенно определенному субъекту и неразрывно с ним связано. это - имя собственное (народ скаже, як прив'яже).
Украинские синагоги и еврейские центры ХАБАД оказывают гуманитарную помощь всем украинцам, попавшим в беду, без различия в национальности или вероисповедании.
Все, кто нуждается в самом необходимом, могут получить помощь по адресам:
Харьков: ул. Пушкинская 12, тел: 380577316031.
Киев: ул. Шота Руставели 13, тел: 380442359082, 38044235083.
Одесса: ул. Осипова 21, тел: 380487280770.
Благодарю Государство Израиль за регулярные поставки гуманитарной помощи.
Хотя пишет "циничный бандера"(по Порошенко)
Чим далі, тим більше накопичується питань.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!