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Харків (2044) Сапронов (5) гуманітарна катастрофа (31)

Де взяти продукти та воду, я не знаю. Бензину нема. Хто може щось купити - везіть туди, де лунають крики про допомогу, - харківський бізнесмен Сапронов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Де взяти продукти та воду, я не знаю. Бензину нема. Хто може щось купити - везіть туди, де лунають крики про допомогу, - харківський бізнесмен Сапронов

Відомий харківський бізнесмен Юрій Сапронов звернувся до мешканців міста триматися у ці тяжкі часи та допомагати один одному.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Сапронов відзначив: "Харків'яни! Багато горя довкола. Багато страху. Багато зруйнованих будинків у яких немає тепла та світла. У підвалах закінчилася вода та їжа. Жах жахливий. Це пекло. Та й паніка - страшна штука. Я теж боюсь і мені теж страшно. У мене в підвалах понад 100 людей.
Де взяти продукти та воду, я не знаю, які магазини працюють, коли вони працюють і що в них є, я не знаю.

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Якщо я чи ми навіть знаємо, я не впевнений, що можна писати адреси. Може їх одразу накриє РСЗВ росіян. Знаю одне, у кого є можливість десь і щось купити (їжа та вода) шукайте крики про допомогу та спробуйте, якщо є можливість доставити це туди.
Це небезпечно, я знаю, виїжджаючи в місто...

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Знаю, що багато хто хоче розвозити щось, але немає бензину. У мене його теж км на 80-100 станом зараз і я його постійно шукаю.

Взагалі поганий піст я написав. Соррі. Підтримуйте одне одного! Хто як може? Тримайся Харків! Ми вистоїмо і переможемо!

Так. Важливе. Щодо гуманітарної допомоги, дякую тим людям, які везуть її до Харкова- я рекомендую тим хто її довіз до Харкова віддати її для розподілу всередині міста БФ "Харків з тобою" Олена Рофе-Бекетова  Ребека Бека +380668239992 +380976307376"

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Топ коментарі
+18
///
Командование Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины заявило 2 марта в Facebook, что будут убивать российских артиллеристов, которые обстреливали мирных граждан Украины.
"Братство ССО Украины передает привет русским артиллеристам! Мы вас поздравляем: после того как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких - вы, черви, стали нашей целью номер один. [...] Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, никакое "пожалуйста не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет", - говорится в сообщении.
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02.03.2022 21:04
+8
Чи є відьми та колдуни,які б поробили так,шоб та сволота здохла?
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02.03.2022 20:29
+7
Байрактары в качестве гуманитарки. Они быстро разберутся с РСЗО
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02.03.2022 20:28
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З нашого міста люди передають на потяги до Харкова дитяче харчування,речі, все необхідне.
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02.03.2022 20:25 Відповісти
Міжнародний Благодійний Фонд територіальної оборони України

Оголошує збір коштів для допомоги підрозділам територіальної оборони в Україні.

Добродії - не будьте байдужими! Війна з Російським режимом ще не закінчилася!

Переможемо разом!

Слава Україні!

Карта Приватбанка 4246001000547129

(Наша сторінка в Фейсбуці поки заблокована https://www.facebook.com/teroboronaUkraina)

Прошу максимально перепостити!
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02.03.2022 20:27 Відповісти
кацапський фашизм 02-03-2022....- то за що " дЄди ваевали"....
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02.03.2022 20:27 Відповісти
Идет скрытый геноцид.
Геноцид- убийство определенного народа.
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02.03.2022 22:13 Відповісти
Це нестерпно.Як допомогти харків'янам?Може є якісь шляхи,може хто вже придумав якусь логістику?Просто спостерігати невимовно боляче.Так,зараз в багатьої містах і селах біда,але треба якось допомогти Харкову.
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02.03.2022 20:27 Відповісти
Байрактары в качестве гуманитарки. Они быстро разберутся с РСЗО
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02.03.2022 20:28 Відповісти
Чи є відьми та колдуни,які б поробили так,шоб та сволота здохла?
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02.03.2022 20:29 Відповісти
вони всi в ЗСУ. працюють...
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02.03.2022 21:21 Відповісти
Нечисть з нечистю не воюе,е слиа більша-Христос,йьому моліться!
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02.03.2022 21:26 Відповісти
Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що міського голову одного з міст знайшли мертвим. Інші джерела повідомляють, що мова може йти мера-сапаратиста Кремінної Володимира Струка.

Народний закон про колаборантів в дії
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02.03.2022 20:56 Відповісти
продукты закупили,детям там тоже штуки разные-памперсы и.т.п. ждём ваших.
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02.03.2022 20:56 Відповісти
"братушки" "юго-восток защищают" от страшных бендеровцев.
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02.03.2022 20:56 Відповісти
Черноморск . Одесса .воют сирены сейчас
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02.03.2022 21:03 Відповісти
В Києві теж
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02.03.2022 21:19 Відповісти
///
Командование Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины заявило 2 марта в Facebook, что будут убивать российских артиллеристов, которые обстреливали мирных граждан Украины.
"Братство ССО Украины передает привет русским артиллеристам! Мы вас поздравляем: после того как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких - вы, черви, стали нашей целью номер один. [...] Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, никакое "пожалуйста не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет", - говорится в сообщении.
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02.03.2022 21:04 Відповісти
А подержишь касапа за горло - и хавать не хочется.. и жить хочется дальше... без касапа..
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02.03.2022 21:07 Відповісти
Путин мстит Харькову за прозвище,которое дали ему харьковские ребята,с которым он войдет в историю-"Путин х&йло"
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02.03.2022 21:09 Відповісти
пишите уже без каракулелуй *****!
тоже мне вольдеморд драный...
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02.03.2022 21:24 Відповісти
1.А что это-"каракулелуй"???
2.Я не произношу нецерзурных слов.
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03.03.2022 21:23 Відповісти
1. вот это - х&йло
2. а что тогда означает х&йло? хайло, хийло, хойло, хейло, хыйло или что-то другое? в данном случае слово ***** не является нецензурным т.к. относится к совершенно определенному субъекту и неразрывно с ним связано. это - имя собственное (народ скаже, як прив'яже).
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03.03.2022 21:31 Відповісти
Да, солидарность сейчас жизненно необходима.
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02.03.2022 21:12 Відповісти
Внимание!
Украинские синагоги и еврейские центры ХАБАД оказывают гуманитарную помощь всем украинцам, попавшим в беду, без различия в национальности или вероисповедании.
Все, кто нуждается в самом необходимом, могут получить помощь по адресам:
Харьков: ул. Пушкинская 12, тел: 380577316031.
Киев: ул. Шота Руставели 13, тел: 380442359082, 38044235083.
Одесса: ул. Осипова 21, тел: 380487280770.
Благодарю Государство Израиль за регулярные поставки гуманитарной помощи.
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02.03.2022 21:36 Відповісти
Это хорошо.
Хотя пишет "циничный бандера"(по Порошенко)
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02.03.2022 22:29 Відповісти
Питання до влади: чому не можна організувати Реальну евакуацію населення? Навіть товарними потягами. Чому на Західній немає жодного табору? Влада сподівається на закордон, але на кордоні хаос, не пропускають навіть чоловіків-онкохворих і інколи мам з дітьми. Хабарі сягають 15000. Продуктів немає, хоча можна пригнати потяг і організувати роздачу нужденним прям з потяга на вокзалі. Тероборону озброюють коктейлями молотова і прапорами знаючи, що це самогубство і нікого не зупинить. З селітри можна наварити амоналу ведрами, і селітри у нас докуя, то чому не озброювати кустарною вибухівкою? Навіщо підставляти людей на 100% смерть? Де хоча б пайок аля-блокадний Ленінград, 100гр. хліба? Люди перекривать траси, а можна було б дати їм вантажівку лопат, і за день там був би ров замість траси, глибиною метра три. Ну немає навіть примітивних, кустарних рішень рівня Другої Світової.

Чим далі, тим більше накопичується питань.
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02.03.2022 21:41 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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02.03.2022 22:40 Відповісти
Не понимаю почему из зоны боевых действий не эвакуируют людей, в чем военная необходимость ихнего там нахождения?
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02.03.2022 22:59 Відповісти
 
 