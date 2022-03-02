Ніяких полонених російських артилеристів не буде. Кожен розрахунок буде зарізаний як свині. Ми не смерть, ми гірше, - заява ССО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Спільнота воїнів Сил спеціальних операцій заявила, що російських артеилеристів після обстрілів мирних міст брати в полон не будуть.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться на офіційному фейсбуці ССО.
У звернення відзначається: "Братерство ССО України передає привіт російським артилеристам!
Ми вас вітаємо: після того, як ви накрили найжорстокішими обстрілами наші мирні міста, наших рідних, дітей, близьких – ви, хробаки, стали нашою метою номер один.
Пояснюємо вам, Ваньки: ви начебто далеко і стріляєте по цілях яких не бачите. Не бачите маленьких діток, старих, будинки, дитячі садки, школи та лікарні – все це для вас просто цілі. Стільнули, полетіло, потрапили - з##бісь, правильно пацани?
А тепер дивіться, хробаки: ви своїх цілей не бачите і вам відтак начебто легше. Але повірте: легше вам мерзоті вже не буде ніколи. Інформація щодо вас – вже у нас. А якщо по комусь ще немає, то це питання лічених хвилин.
Відтепер жодних полонених російських артилеристів більше не буде. Жодної пощади, жодне "будь ласка не вбивайте, я здаюся" вже не пройде.
Кожен розрахунок, не має значення: командир, водій, навідник, що заряджає - будуть зарізані як свині. Дзюрте в штани, ми за вами вже прийшли. Подзвони мамі востаннє. Скажи, що скоро здохнеш, шакал. Ми не смерть, ми гірші!"
Будь ласка, зачекайте...
Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев.
Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернуться и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтожат всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мёртвым".
/Джохар Дудаев/
Слава Украине! Героям Слава!
Штефан
Мені здається, таке відношення повинно бути до усіх російських окупантів! Без винятку! Ще не бачив жодного, хто сказав би, що я свідомо пішов вбивати Українців! Але вони лізуть і лізуть, далі і далі, вбиваючи жінок, дітей, наших захисників... За 5 днів війни, навіть дебіл би зрозумів, що вони тут витворяють!!! А їхні скавчання про обман, про маму, діточок, дуже схожий на типовий інструктаж по поведінці у полоні, у добрих хохлів, яких вони не встигли вбити.