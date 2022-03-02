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артилерія (128) ССО (117)

Ніяких полонених російських артилеристів не буде. Кожен розрахунок буде зарізаний як свині. Ми не смерть, ми гірше, - заява ССО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ніяких полонених російських артилеристів не буде. Кожен розрахунок буде зарізаний як свині. Ми не смерть, ми гірше, - заява ССО

Спільнота воїнів Сил спеціальних операцій заявила, що російських артеилеристів після обстрілів мирних міст брати в полон не будуть.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться на офіційному фейсбуці ССО.

У звернення відзначається: "Братерство ССО України передає привіт російським артилеристам!

Ми вас вітаємо: після того, як ви накрили найжорстокішими обстрілами наші мирні міста, наших рідних, дітей, близьких – ви, хробаки, стали нашою метою номер один.

Пояснюємо вам, Ваньки: ви начебто далеко і стріляєте по цілях яких не бачите. Не бачите маленьких діток, старих, будинки, дитячі садки, школи та лікарні – все це для вас просто цілі. Стільнули, полетіло, потрапили - з##бісь, правильно пацани?

А тепер дивіться, хробаки: ви своїх цілей не бачите і вам відтак начебто легше. Але повірте: легше вам мерзоті вже не буде ніколи. Інформація щодо вас – вже у нас. А якщо по комусь ще немає, то це питання лічених хвилин.

Відтепер жодних полонених російських артилеристів більше не буде. Жодної пощади, жодне "будь ласка не вбивайте, я здаюся" вже не пройде.

Кожен розрахунок, не має значення: командир, водій, навідник, що заряджає - будуть зарізані як свині. Дзюрте в штани, ми за вами вже прийшли. Подзвони мамі востаннє. Скажи, що скоро здохнеш, шакал. Ми не смерть, ми гірші!"

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Топ коментарі
+166
Аплодирую стоя!
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02.03.2022 21:13
+93
народ одобряет! действуйте!
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02.03.2022 21:13
+90
Вірно , вини вбивці мирного населення
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02.03.2022 21:13
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"Самая большая ошибка это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется.
Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев.
Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернуться и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтожат всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мёртвым".
/Джохар Дудаев/
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02.03.2022 22:15 Відповісти
полонених не брати!!! ця наволоч буде продовжувати далі лізти......
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02.03.2022 22:17 Відповісти
имеют полное право...корректировщиков огня после допроса сразу направлять к Кобзону
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02.03.2022 22:17 Відповісти
з усіма так треба.
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02.03.2022 22:22 Відповісти
Почему только артиллеристов, уже можно всех пускать на удобрения, срочников только оставлять, а кто получает за это деньги утилизировать как биомусор.
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02.03.2022 22:25 Відповісти
Темрява наступає!!! це має шепотіти в їхніх головах! ЩИРО БАЖАЮ ЇМ ЗДОХНУТИ!!!
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02.03.2022 22:28 Відповісти
передайте это дурындам с юга, которые бедных ванек сегодня чайком угощали. Ну дуры!!!
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02.03.2022 22:41 Відповісти
Правильное и своевременное решение, только так можно и нужно поступать с этими уродами. Но и тех, что уже в плену, ни в коем случае не "отдавать мамам", а на пять, а лучше на десять лет каждому приковать к руке лапату или кирку и пусть работают за тарелку супа, востанавливают наши города после своих "художеств".
Слава Украине! Героям Слава!
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02.03.2022 22:43 Відповісти
Взагалі не треба брати полонених, ми цю помилку робили у 1994 та навіть у 1995 роках, я якось взяв кацапа в полон с. Серноводськ, у нас було правило хто взяв той його нянька, спочатку я змусив це порося помити руки.. то був піз.. ць, але через 20 хв він такі помив свої граблі. Коли його кішені я перевіряв знайшов цигарки "Шахтерские" він відбив мою руку та заволав "ето для сержанта " ... 🤯 чел в полоні, тобто йому по х що зараз піде розмовляти з прадідом, але про сержанта думає. Тоді я зрозумів що це раб. Короче у нас блокада с. Серноводськ, жрати є але мало, жінки зробили "пірашки" тіпа щось пончиків, чоловіки сіли за стіл (жінки окремо в іншій кімнаті) ми беремо по пірашку спокійно не поспішаючи їмо, кацап двома граблями пхає наш обід/вечерю до свого рота. Пауза... бо залишився один (слава Одіну) піражок, падло каже "я візьму пирожок?) Ну ми ***** миротворці, Ок жри. Ну пожило це тіло десь місяць, приїхав його батько та "дядя" Ну явно чк, ми його віддали (потім їх продавали 🤣 але не ми бо ми лохи) через місяць ця паскуда виступає на першому ростб та каже що бєндєри та печери його катували та мордували. Короче, хлопці ну його на йух, полонених брати собі чирку на жопі мати .
Штефан
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02.03.2022 23:06 Відповісти
НЕ ПУХА НЕ ПЕРА 🥰
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02.03.2022 23:22 Відповісти
Українським ССО пошана та вдячність!
Мені здається, таке відношення повинно бути до усіх російських окупантів! Без винятку! Ще не бачив жодного, хто сказав би, що я свідомо пішов вбивати Українців! Але вони лізуть і лізуть, далі і далі, вбиваючи жінок, дітей, наших захисників... За 5 днів війни, навіть дебіл би зрозумів, що вони тут витворяють!!! А їхні скавчання про обман, про маму, діточок, дуже схожий на типовий інструктаж по поведінці у полоні, у добрих хохлів, яких вони не встигли вбити.
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02.03.2022 23:36 Відповісти
Я теж дуже хочу в ССО !...
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02.03.2022 23:51 Відповісти
їх усіх сук різать нада підарів
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03.03.2022 08:50 Відповісти
Їм не вистачає сміливості сказати Путіну ні. Але вистачає сміливості вбивати😔
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04.03.2022 16:37 Відповісти
відрізати голови, вона ім не потрібна.
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05.03.2022 20:30 Відповісти
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