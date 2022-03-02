Росія завдала по Україні 450 ракетних ударів, - Пентагон
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2 березня у міністерстві оборони США озвучили журналістам дані про те, що з початку масового вторгнення в Україну російська армія здійснила понад 450 запусків ракет по українській території.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Гордон, про це повідомляє CNN.
У Пентагоні зазначили, що російські військові запускали ракети "всіх мастей та розмірів", зокрема малої та середньої дальності, крилаті та надводні.
Американські військові наголошують, що в обох сторін війни засоби протиповітряної та протиракетної оборони залишаються життєздатними.
За оцінками міноборони США, "помітного руху" російських військ у напрямку Києва 2 березня не було, але російська армія збільшила кількість обстрілів столиці України. Щодо Чернігова та Харкова, то стосовно цих міст Росія не вживала активних дій для їх захоплення.
Про "великий прогрес" російського вторгнення Пентагон згадує щодо південної частини України. Водночас Херсон американські військові вважають "оскаржуваним", незважаючи на заяви РФ про захоплення міста.
У Пентагоні також припускають, що Росія може спробувати взяти штурмом із кількох напрямків місто Маріуполь.
Будь ласка, зачекайте...
В лицо с войной пришедшего урода,
Который, называясь «старшим братом»,
Калечит нас ракетами и «Градом».
Я говорю от имени народа,
Который, чтоб жила его свобода,
Флаг жёлто-голубой подняв с трезубцем,
Даёт отпор звереющим безумцам.
Я говорю от имени убитых,
Слепых от смерти, навсегда небритых,
Но не отдавших землю, даже пяди,
Ступившей на неё фашистской *****.
Я говорю от имени старушек
И стариков, которым залпы пушек
Пришлось услышать снова и вживую,
Как в клятую вторую мировую.
Я говорю от имени народа,
В который метят бомбы с небосвода,
От тех, кому воздушная тревога
Напоминает страшный выдох Бога.
И от парней, которые сердцами
Пожертвовав, не смогут стать отцами,
От женщин, замуж выйти не успевших,
Беременных и вскоре овдовевших.
От имени поэтов, что вначале
Кричали, и от страха замолчали,
От каждого со мной единоверца
В Победу и от собственного сердца...
Александр Ратнер
2 марта 2022, 11:15
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Министр обороны Алексей Резников заявляет, что в Украину уже прибыли и стали на боевые дежурства новые Байрактары.
«147 часов обороны. Характер событий меняется. Российские оккупанты пытаются хоть как-то удержать боеспособность своих подразделений. Но удается все хуже и хуже. Об этом свидетельствуют неоднократные сдачи в плен групп российских солдат с офицерами, а также отказы продолжать наступление», - написал он в Facebook.
«Увеличивается объем помощи, которую мы получаем. Увеличивается количество стран, которые оказывают эту помощь. Присоединяются даже те, кто считал это невозможным», - добавил министр.
Он рассказал, что в Украину уже прибыли и стали на боевые дежурства новые Байрактары, будет больше Стингеров и Джавелинов.