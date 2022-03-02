УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17726 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
31497 122
крилаті ракети (40) Пентагон (322) ракети (454)

Росія завдала по Україні 450 ракетних ударів, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія завдала по Україні 450 ракетних ударів, - Пентагон

2 березня у міністерстві оборони США озвучили журналістам дані про те, що з початку масового вторгнення в Україну російська армія здійснила понад 450 запусків ракет по українській території.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Гордон, про це повідомляє CNN.

У Пентагоні зазначили, що російські військові запускали ракети "всіх мастей та розмірів", зокрема малої та середньої дальності, крилаті та надводні.

Американські військові наголошують, що в обох сторін війни засоби протиповітряної та протиракетної оборони залишаються життєздатними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вже ввела в Україну понад 80% сил, які зібрала раніше на кордоні – Пентагон

За оцінками міноборони США, "помітного руху" російських військ у напрямку Києва 2 березня не було, але російська армія збільшила кількість обстрілів столиці України. Щодо Чернігова та Харкова, то стосовно цих міст Росія не вживала активних дій для їх захоплення.

Про "великий прогрес" російського вторгнення Пентагон згадує щодо південної частини України. Водночас Херсон американські військові вважають "оскаржуваним", незважаючи на заяви РФ про захоплення міста.

У Пентагоні також припускають, що Росія може спробувати взяти штурмом із кількох напрямків місто Маріуполь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія задіяла у війні проти України близько 100 тисяч військових, - Пентагон

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+31
и зачем им "закрытое небо"!???, правда???
показати весь коментар
02.03.2022 20:56
+29
Пішли нах зі своєю статиситикою. Просто закрийте небо!
показати весь коментар
02.03.2022 20:56
+26
На наше щастя кацапи рукожопі дебіли. Нормальна армія такою кількістю ракет винесла б вже всю інфраструктуру супротивника.

На наше горе кацапи рукожопі дебіли. Вони своїми ракетами тупо вбивають мирне населення.
показати весь коментар
02.03.2022 20:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
І де взяти 20 млн. автоматів?
показати весь коментар
02.03.2022 21:56 Відповісти
нам 37 стран уже помогают оружием... думаю наберут все вместе
показати весь коментар
02.03.2022 22:04 Відповісти
То говорили, что у них 100 ракет, а уже запустили 400. Да когда же у этих мразот закончатся ракеты
показати весь коментар
02.03.2022 21:26 Відповісти
Это разные типы ракет.
показати весь коментар
02.03.2022 21:27 Відповісти
Огласітє вєсь спісок.
показати весь коментар
02.03.2022 21:56 Відповісти
аха!!с серийными номерами!и паспортами сертификации!!
показати весь коментар
02.03.2022 22:24 Відповісти
Що ви всі носитесь з цим "закритим небом", нехай краще дадуть ППО, самі закриємо!
показати весь коментар
02.03.2022 21:27 Відповісти
до хрена мирных не подзащитой
показати весь коментар
02.03.2022 21:56 Відповісти
сколько ещё должно упасть росийских ракет на Украину что б НАТО нам закрыло небо... ?
показати весь коментар
02.03.2022 21:28 Відповісти
Сидят-фишки переставляют с умным видом,когда кацапы мирные города Украины бомбят. Понятно,что претензии не по адресу,но как-то это выглядит дерьмово.
показати весь коментар
02.03.2022 21:29 Відповісти
Я говорю от имени народа
В лицо с войной пришедшего урода,
Который, называясь «старшим братом»,
Калечит нас ракетами и «Градом».

Я говорю от имени народа,
Который, чтоб жила его свобода,
Флаг жёлто-голубой подняв с трезубцем,
Даёт отпор звереющим безумцам.

Я говорю от имени убитых,
Слепых от смерти, навсегда небритых,
Но не отдавших землю, даже пяди,
Ступившей на неё фашистской *****.

Я говорю от имени старушек
И стариков, которым залпы пушек
Пришлось услышать снова и вживую,
Как в клятую вторую мировую.

Я говорю от имени народа,
В который метят бомбы с небосвода,
От тех, кому воздушная тревога
Напоминает страшный выдох Бога.

И от парней, которые сердцами
Пожертвовав, не смогут стать отцами,
От женщин, замуж выйти не успевших,
Беременных и вскоре овдовевших.

От имени поэтов, что вначале
Кричали, и от страха замолчали,
От каждого со мной единоверца
В Победу и от собственного сердца...

Александр Ратнер
показати весь коментар
02.03.2022 21:31 Відповісти
Висловлю власну точку зору, при тому що нам здається слабкістью з точки зору США, вони абсолютно прагматичні. фактично збройний конфлікт який точиться в нас, містечковий і на світову спільноту впливає тільки в економічному плані, щось на зразок війн в Анголі. чи там Занзібарі. десь далеко і впливає тільки на фондовий ринок. А ось загроза ядерною війни може бути дуже реальною тим більш що ніхто не може точно сказати чи не сказилось ху.ло, ось і шукають баланси
показати весь коментар
02.03.2022 21:34 Відповісти
А в это время желтомордый Си потирает свои мелкие рученки: сейчас парашия выпустит все ракеты по Украине, сожжет тут все свои боеспособные подразделения, и тогда китайский заход в Сибирь тупо не будет ничем, ни кем оставить
показати весь коментар
02.03.2022 21:40 Відповісти
да но китай после развала рашки будут так же прессовать
показати весь коментар
02.03.2022 21:57 Відповісти
А им типо не похер? Весь мир у них бизнес имеет. Это было бы жестоко
показати весь коментар
02.03.2022 22:36 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2022 21:43 Відповісти
Леся Українка це? Дуже добре!
показати весь коментар
02.03.2022 22:33 Відповісти
Турция отправила Украине новые «Байрактары», заявил Резников

2 марта 2022, 11:15

0







Министр обороны Алексей Резников заявляет, что в Украину уже прибыли и стали на боевые дежурства новые Байрактары.

«147 часов обороны. Характер событий меняется. Российские оккупанты пытаются хоть как-то удержать боеспособность своих подразделений. Но удается все хуже и хуже. Об этом свидетельствуют неоднократные сдачи в плен групп российских солдат с офицерами, а также отказы продолжать наступление», - написал он в Facebook.

«Увеличивается объем помощи, которую мы получаем. Увеличивается количество стран, которые оказывают эту помощь. Присоединяются даже те, кто считал это невозможным», - добавил министр.

Он рассказал, что в Украину уже прибыли и стали на боевые дежурства новые Байрактары, будет больше Стингеров и Джавелинов.
показати весь коментар
02.03.2022 21:50 Відповісти
Нахуа палити скільки в тебе і якої зброї?? Такому міністру язик треба відрізати.
показати весь коментар
02.03.2022 21:58 Відповісти
сколько у этих скотов осталось еще ракет и всего такого?? пентагон же в курсе...и знает же, как нам отчаянно тяжело из-за этих ракет и открытого неба..
показати весь коментар
02.03.2022 23:04 Відповісти
Не питай, а сам подивись у Вікіпедії. Я позавчора дивилась. Актуальної інформації немає, бо засекречено. Але висновки зробити можна, навіть враховуючи сирійські втрати. А висновок такий: нам потрібне ******* ПВО, і потрібне ще вчора.
показати весь коментар
02.03.2022 23:49 Відповісти
та что там засекречено.. американцы прекрасно знают, сколько выпустили и сколько у этих скотов еще осталось...
показати весь коментар
02.03.2022 23:53 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 