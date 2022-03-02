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Російський бізнесмен Конанихін пообіцяв $1 млн офіцерам з РФ, які затримають Путіна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Російський бізнесмен Конанихін пообіцяв $1 млн офіцерам з РФ, які затримають Путіна

Російський бізнесмен Олександр Конанихін, який проживає у США, призначив нагороду в 1 000 000 $ за голову президента РФ Володимира Путіна.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Обіцяю заплатити 1 000 000 доларів офіцеру(ам), який, виконуючи свій конституційний обов'язок, заарештує(ють) Путіна як воєнного злочинця. Путін не російський президент, оскільки прийшов до влади внаслідок спецоперації з підірвання багатоквартирних будинків в Росії, потім порушив Конституцію ліквідуючи вільні вибори та вбивши своїх опонентів. Як етнічний росіянин і громадянин Росії, я вважаю своїм моральним обов'язком сприяти денацифікації Росії. Продовжу допомогу Україні в її героїчних намаганнях протистояти нападу путінської орди", - йдеться в повідомленні.

Читайте: "Путін, щоб ти здох", – кияни, які в дитинстві пережили Бабин Яр, звернулися до лідера РФ

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Топ коментарі
+58
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02.03.2022 21:08
+34
меня услышали!
теперь нужно этот фонд наполнить донорами, и как только сумма будет побольше, то будет и результат
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02.03.2022 21:09
+33
Открытие охотничьего сезона.
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02.03.2022 21:08
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Початок є. Хто більше?
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02.03.2022 21:08 Відповісти
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И шо - только Путин виноват???
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02.03.2022 21:16 Відповісти
А це принципово в цій темі?
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02.03.2022 21:17 Відповісти
коментар відмічено як спам
Опять ты оленевод))) Иди домой...И имя себе дай - Тузик например.
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02.03.2022 21:18 Відповісти
Російський бізнесмен Конанихін пообіцяв $1 млн офіцерам з РФ, які затримають Путіна
=========================
як на таке )(уйло то сума досить пристойна. За здохлого ще 50 дол. прийдеться доплатити.
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02.03.2022 21:54 Відповісти
Это начало
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02.03.2022 21:19 Відповісти
Я тоже скинусь
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02.03.2022 21:16 Відповісти
путин дает 10-ть лямов что бы его не убивали - ваша ставка?
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02.03.2022 21:38 Відповісти
Открытие охотничьего сезона.
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02.03.2022 21:08 Відповісти
меня услышали!
теперь нужно этот фонд наполнить донорами, и как только сумма будет побольше, то будет и результат
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02.03.2022 21:09 Відповісти
обережно, там зараз пів кремля винесуть ногами вперед)
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02.03.2022 21:11 Відповісти
зачем осторожничать? наоборот, пусть в радиусе кремля в километрах 50 всех вынесли, я думаю народ сбросится на вознаграждение
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02.03.2022 21:16 Відповісти
😂
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02.03.2022 21:32 Відповісти
от за таке
РЕСПЕКТ ТА УВАЖУХА.
молодець пацан.
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02.03.2022 21:09 Відповісти
Первый пошёл.
В очередь сукины дети ,в очередь.
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02.03.2022 21:10 Відповісти
Сафари открывается!
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02.03.2022 21:10 Відповісти
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02.03.2022 21:10 Відповісти
мало
не менше $1 млрд треба пропонувати, а може й 10$ млрд, або й 100$ млрд
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02.03.2022 21:11 Відповісти
От *****, а главное, зачем, ты это написал?

Новость эта уже во всех изданиях, раз, росиянцы пользуют ВПН, два.
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02.03.2022 21:16 Відповісти
Бо це тупий москаль- от і пише дурню.
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02.03.2022 21:18 Відповісти
Не только на Цензоре.
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02.03.2022 21:23 Відповісти
https://www.google.com/search?q=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%BD&rlz=1C1CHBD_ukUA890UA890&source=lnms&tbm=nws&sa=X&ved=2ahUKEwie_9iSk6j2AhVUkMMKHUmaBEoQ_AUoAHoECAEQCg&biw=1366&bih=657&dpr=1
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02.03.2022 21:24 Відповісти
Давно надо счет открыть. Пополняемый. 1 млн мало. Надо 100 млн собрать. При этом гарантировать амнистию и гражданство любой страны. Один просто побоится тварь ликвидировать. А группа вполне может.
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02.03.2022 21:11 Відповісти
Если бы это было так просто....нужен вот такой герой https://www.bbc.com/russian/news-38955632
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02.03.2022 21:11 Відповісти
Скинусь на таку дію
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02.03.2022 21:13 Відповісти
Мне кажется за такое дело и миллиард долларов за пару дней по мир насобирали бы
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02.03.2022 21:16 Відповісти
Кадирову дайте пару мільярдів, він власноруч його голову принесе. Його відданість залежить від суми свого інтересу. Впевнений, що навіть у пуйла в команді є купа зрадників. Дасть бог хтось і натисне на курок.
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02.03.2022 21:17 Відповісти
в Одесу полезли орки, сирена взрывы
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02.03.2022 21:18 Відповісти
тримайтесь
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02.03.2022 21:20 Відповісти
Печально. Одесситы держитесь.
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02.03.2022 21:23 Відповісти
Тримайтесь
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02.03.2022 21:33 Відповісти
гадаю, що раніш тих, хто може підібратись до *****, і міль'ярдом не звабили б, бо вони мали від нього більше
а зараз... враховуючи їхні втрати...
але не мільйон
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02.03.2022 21:19 Відповісти
Байден должен объявить миллиард долларов за голову путина.
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02.03.2022 21:22 Відповісти
Господа, мы скинемся всем миром. Вальнире этого шизофреника уже кто нибудь!
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02.03.2022 21:23 Відповісти
По сегодняшнему курсу в России.... Это триллион триллиардов рублей))))
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02.03.2022 21:28 Відповісти
И, желательно, вместе с ****** грохнуть походу Лаврова и Шойгу
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02.03.2022 21:31 Відповісти
в гаагу кого сдавать будем? Нам с них еще контрибуцию срубить надо
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02.03.2022 21:35 Відповісти
і видать рублями... уявляєте яка це буде купа гімна!!!!
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02.03.2022 21:39 Відповісти
а не много ли? ******** пассивный больше 1 доллара не стоит... вместе с пачкой презервативов...
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02.03.2022 21:40 Відповісти
Абрамович продаст Челси и направит все вырученные средства на помощь пострадавшим от войны в Украине.
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02.03.2022 21:52 Відповісти
он потом поправился- не все, а часть
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02.03.2022 22:53 Відповісти
Я не миллионер, но такое благое дело думаю сотку баксов готов найти.
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02.03.2022 21:57 Відповісти
Думаю,что те, кто находится от типуна на расстоянии вытянутой руки и в принципе имеет возможность щёлкнуть эту гниду, лям на себя в день тратят. Но за щедрое предложение всё равно спасибо!
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02.03.2022 22:01 Відповісти
Що , думаєте, "Новичок" у них закінчився ? Чи може воно не користується туалетним папером? Просякнути і .... От ще руки об таке падло бруднити, само собі зад підітре....
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02.03.2022 22:22 Відповісти
Тоже мне новость! Я с 2014 года полсотни таких объявлений давал, даже свою голову ставил на кон, если кто сомневался что найду лимон баксов если мне голову его принесут! Попиариться решил какой-то проходимец проживающий на другом континенте!
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02.03.2022 22:25 Відповісти
Собирайте миллиард - голова хутина сразу примчится 😀😀😀
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02.03.2022 22:30 Відповісти
Кстати, Украина как государство могла бы объявить награду за голову ***** скажем в $100 млн., полную анонимность и пожизненную государственную защиту на территории Украины.
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02.03.2022 23:52 Відповісти
Малавато, це тільки за праве яйце
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03.03.2022 06:53 Відповісти
 
 