Російський бізнесмен Конанихін пообіцяв $1 млн офіцерам з РФ, які затримають Путіна
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російський бізнесмен Олександр Конанихін, який проживає у США, призначив нагороду в 1 000 000 $ за голову президента РФ Володимира Путіна.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Обіцяю заплатити 1 000 000 доларів офіцеру(ам), який, виконуючи свій конституційний обов'язок, заарештує(ють) Путіна як воєнного злочинця. Путін не російський президент, оскільки прийшов до влади внаслідок спецоперації з підірвання багатоквартирних будинків в Росії, потім порушив Конституцію ліквідуючи вільні вибори та вбивши своїх опонентів. Як етнічний росіянин і громадянин Росії, я вважаю своїм моральним обов'язком сприяти денацифікації Росії. Продовжу допомогу Україні в її героїчних намаганнях протистояти нападу путінської орди", - йдеться в повідомленні.
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як на таке )(уйло то сума досить пристойна. За здохлого ще 50 дол. прийдеться доплатити.
теперь нужно этот фонд наполнить донорами, и как только сумма будет побольше, то будет и результат
РЕСПЕКТ ТА УВАЖУХА.
молодець пацан.
В очередь сукины дети ,в очередь.
не менше $1 млрд треба пропонувати, а може й 10$ млрд, або й 100$ млрд
Новость эта уже во всех изданиях, раз, росиянцы пользуют ВПН, два.
а зараз... враховуючи їхні втрати...
але не мільйон