Російський бізнесмен Конанихін пообіцяв $1 млн офіцерам з РФ, які затримають Путіна

Російський бізнесмен Олександр Конанихін, який проживає у США, призначив нагороду в 1 000 000 $ за голову президента РФ Володимира Путіна.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Обіцяю заплатити 1 000 000 доларів офіцеру(ам), який, виконуючи свій конституційний обов'язок, заарештує(ють) Путіна як воєнного злочинця. Путін не російський президент, оскільки прийшов до влади внаслідок спецоперації з підірвання багатоквартирних будинків в Росії, потім порушив Конституцію ліквідуючи вільні вибори та вбивши своїх опонентів. Як етнічний росіянин і громадянин Росії, я вважаю своїм моральним обов'язком сприяти денацифікації Росії. Продовжу допомогу Україні в її героїчних намаганнях протистояти нападу путінської орди", - йдеться в повідомленні.

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