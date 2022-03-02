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Удар військ РФ в районі залізничного вокзалу Києва: Впали уламки крилатої ракети, яку збила ППО. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Удар військ РФ в районі залізничного вокзалу Києва: Впали уламки крилатої ракети, яку збила ППО. ВIДЕО

Очевидці повідомляють про потужний вибух в районі київського залізничного вокзалу.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють очевидці.

Вибух стався біля Південного залізничного вокзалу, поблизу підземного переходу від готелю Ібіс до залізничних колій та метрополітену. 

За повідомленнями очевидців перебита теплотраса. Як відомо, недалеко знаходить будівля Міністерства оборони України.

Крім того, ймовірно удару було завдано і по будівлі командування Сухопутних військ на Лук'янівці.

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КМДА відзначила: "Російські терористи завдали авіаційного удару по Південному залізничному вокзалу в Києві, де відбувається евакуація тисяч українських жінок і дітей.

Снаряд вдарив поблизу готелю Ibis, будівля вокзалу встояла і зазнала незначних ушкоджень. Інформація про постраждалих уточнюється. Рух поїздів продовжується".

Антон Геращенко відзначив: "Наше Героїчна ППО збила крилату ракету російських фашистів, яка призначалася одному з центрів управління. Уламки збитої ракети пошкодили теплотрасу, але пошкодження буде усунено вже до ранку. Якби ця ракета потрапила в ціль, десь у центрі Києва, жертви та руйнування були б жахливими.

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Топ коментарі
+51
Там куча людей, дети. Не брать в плен палачей
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02.03.2022 21:24
+32
Хай здохне Сатана!!!
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02.03.2022 21:23
+30
Ой не кажіть!
Будівля МО там на багато дальше.
Явно цілий у ВОКЗАЛ, де ті, хто чекає евакуації!
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02.03.2022 21:23
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Ой не кажіть!
Будівля МО там на багато дальше.
Явно цілий у ВОКЗАЛ, де ті, хто чекає евакуації!
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02.03.2022 21:23 Відповісти
Конечно дальше, целых 200 метров от Ибиса
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02.03.2022 21:41 Відповісти
10 хв ходьби від вокзалу . .
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02.03.2022 22:02 Відповісти
Хай здохне Сатана!!!
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02.03.2022 21:23 Відповісти
Там куча людей, дети. Не брать в плен палачей
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02.03.2022 21:24 Відповісти
Це буде страшний злочин
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02.03.2022 21:24 Відповісти
Що з вокзалом, чи ніхто не пострадав, там же повно народу.
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02.03.2022 21:25 Відповісти
Рядом с вокзалом лупанули, либо сбили на подлёте либо промахнулись. Явно целились в ЖД чтобы устроить панику, твари
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02.03.2022 21:33 Відповісти
Это так. Пожара не было. Сам видел.
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02.03.2022 22:26 Відповісти
наводили по ТЕЦ-1, ски...
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02.03.2022 21:25 Відповісти
Там народу валом.... по новостям показывали
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02.03.2022 21:26 Відповісти
Це так аквафрешні до перемовин готуються
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02.03.2022 21:27 Відповісти
Ніяких перемовин.
Перша умова для початку перемовин - 3 дні без обстрілу мирних громадян!
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02.03.2022 22:02 Відповісти
піднімають ставки до перемовин, суки
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02.03.2022 21:27 Відповісти
Хіба це люди? Їх потрібно винищувати, їх так виховували роками, з такими виродками жити в світі небезпечно.
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02.03.2022 21:27 Відповісти
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ну че Арестович балабол - вы уже поехали на переговоры ?
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02.03.2022 21:29 Відповісти
Так , наші поіхали на переговори 😡
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02.03.2022 21:32 Відповісти
Надо запомнить, кто Вам лайкал.
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02.03.2022 22:27 Відповісти
Будівля МО оточена домівками, в яких здаються квартири. Сам в одній з цих квартир жив минулого року. Так що тепер, всіх відселяти з цих будинків ? Там поруч і поліклініка є...
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02.03.2022 21:30 Відповісти
Тварюки кацапські вирішили заморозити наших дітей , хворих , інвалідів та людей похилого віку 😠
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02.03.2022 21:31 Відповісти
Плять.
Невже по маякам бють?
Су....скільки тих
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02.03.2022 21:34 Відповісти
Знищувати маскалів, не брати в полон! На вокзалі діти з матерями які чекали евавакуації
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02.03.2022 21:34 Відповісти
На Луганщині знайдено вбитим колишнього депутата Луганської облради, "регіонала, голову Кремінецької ОТГ Володимира Струка.Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.На Луганщині знайшли застреленим мера-сепаратиста Струка
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02.03.2022 21:35 Відповісти
Надеюсь никто не умер. Не хочу такого кошмара. Это ужас.
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02.03.2022 21:36 Відповісти
кожні перемовини з Пуйлом лише заохочують його до загострення терору.це стимулювання агресії.війну зупиняють лише війною.
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02.03.2022 21:37 Відповісти
і дають йому привід дуже загострювати ситуацію щоби налякати переговорників...
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02.03.2022 21:39 Відповісти
Ипанутым нет покоя..
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02.03.2022 21:42 Відповісти
Сердце кровью обливается за Киев и его жителей. Как и за другие города страны. ДА ***** ВЕШАЙТЕ ВСЕХ ПЛЕННЫХ АРТИЛЛЕРИСТОВ РФ *****! Что ж вы этот скот в плен берете!
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02.03.2022 21:43 Відповісти
Російський бізнесмен обіцяє винагороду за башку виродка путлера один мільйон баксів.
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02.03.2022 21:44 Відповісти
Мало. Там лярд надо.
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02.03.2022 22:30 Відповісти
Це звірі
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02.03.2022 21:46 Відповісти
Якщо цій *************** банді не вдасця захопити місто, вони, скоріше за все, будуть намагатись зрівняти його з землею. *********** треба знищити. Не буде цього демона, не буде і війни.
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02.03.2022 21:47 Відповісти
Фашисты кацапские против женщин и детей воюют которые убегают от войны.
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02.03.2022 21:50 Відповісти
Тут шо то глобальное.
Это не война.
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02.03.2022 22:00 Відповісти
Де та ракета, що долетить до бункера карлика, щоб він здох падло!
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02.03.2022 21:55 Відповісти
ТРЕБА ПОВЕРТАТИ ТУ ДЕЛЕГАЦІЮ, ЩО ЇДЕ НА ПЕРЕГОВОРИ ІЗ КОНЧЕНИМИ, І ДАВАТИ АРТИЛЕРІЇ НАКАЗ "******* МОСКАЛІВ ІЗ ВСІХ ОРУДІЙ"!
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02.03.2022 21:57 Відповісти
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Як ви, дебіли, можете після цього писати коменти й розмовляти російською мовою! Дегенерати, ви що, не розумієте що це ВИ ПРИВЕЛИ )(УЙЛА В УКРАЇНУ? Воно ще років 20 тому бздонуло типу: раша заканчіваєтся там где заканчіваєтся рускій язик.
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02.03.2022 21:58 Відповісти
Пойди на фронт и послушай, на каком языке наши храбрые воины говорят. Там двуязычие.Ты сидишь на диване и тебя только это интересует? В стране война, не слышал? Не стыдно? Или ты рашистский провокатор? Ляпнул, чтобы срач развести?
А если по дурости, то заткнись и больше никогда (никогда!) не поднимай этот вопрос.
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02.03.2022 22:16 Відповісти
тут до хрена кацапсикх ботов появилось косящих под "тянибоков"
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02.03.2022 22:18 Відповісти
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02.03.2022 22:25 Відповісти
ты мудак провокатор
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02.03.2022 22:17 Відповісти
В Сирии и Ливии,Венесуэле и ЦАР как то русскоязычных нет почти но пуйла там много...может надо было развивать ракетную программу,делать/покупать современное ППО,построить патронный завод хотя бы,каждую секунду укреплять обороноспособность Украины а не тратить деньги налогоплательщиков и займы на большую стройку,реставрацию,одиноких беременных учителей и при этом кричать что у нас вайна. Что прямо сегодня изменится если все перейдут на мову? Думаете карлик окочурится в бункере? Может госслужащие для начала подадут пример. А привела пуйла вата которая с плакатиками прямо призывала прийти,часть власти которая избиралась той же ватой а теперь аж "прозревают",олигархи которые всегда ищут где урвать и как поставить своих у власть,а теперь не хотят потерять нажитое и безразличие многих граждан которым вышесказанное нравилось,а также достаточно пассивная роль Запада и США которые не били мацкву по рукам за Карабах,Абхазию,Сирию с сотнями тысяч жертв гражданских и нашу Украину - ввели какие то санкции и все их дружно обходили (Украина тоже). А пуйло дойдет ровно туда куда его пустят...
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02.03.2022 22:31 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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02.03.2022 22:31 Відповісти
@************



Уточнение по взрыву у Вокзала.

Наше Героическое ПВО сбило крылатую ракету русских фашистов, которая предназначалась одному из центров управления.

Обломки ракеты, повредили теплотрассу, но повреждения будут устранены уже до утра.

Если бы эта ракета попала, то пи...!
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02.03.2022 22:37 Відповісти
Для чого ці подробиці писати?щоб 2у,3у кинули?
Довбойоби диванні все лаврів шукають.
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02.03.2022 23:04 Відповісти
Ви вважаєте, що ті, хто віддавав наказ стріляти, не знає до яких руйнуваннь призводить пряме попадання ракети, до яких її уламками?
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02.03.2022 23:13 Відповісти
Я вважаю,що такі такі деталі пишуть або вороги або абсолютні довбойоби .Так,так давайте сповістим ворога якнайшвидше,що все мимо!!!
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02.03.2022 23:21 Відповісти
Що завадить їм спробувати повторити злочин через кілька годин або днів?
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03.03.2022 00:09 Відповісти
Та власне багато що може завадити.Смерть, відсутність ракет,зміна оперативної обстановки .але деякі довбойоби замість захисту землі -просто піаряться та виступають корегувальниками ворога онлайн!!!!
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03.03.2022 07:44 Відповісти
Пишу по русски гондоны росеи, войну можно перенести и на вашу территорию, суки знайте что в ваш дом может прийти война, даже на Камчатку, подумай **** рашисткая нужно ли тебе это?
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02.03.2022 22:41 Відповісти
 
 