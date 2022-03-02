Удар військ РФ в районі залізничного вокзалу Києва: Впали уламки крилатої ракети, яку збила ППО. ВIДЕО
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Очевидці повідомляють про потужний вибух в районі київського залізничного вокзалу.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють очевидці.
Вибух стався біля Південного залізничного вокзалу, поблизу підземного переходу від готелю Ібіс до залізничних колій та метрополітену.
За повідомленнями очевидців перебита теплотраса. Як відомо, недалеко знаходить будівля Міністерства оборони України.
Крім того, ймовірно удару було завдано і по будівлі командування Сухопутних військ на Лук'янівці.
КМДА відзначила: "Російські терористи завдали авіаційного удару по Південному залізничному вокзалу в Києві, де відбувається евакуація тисяч українських жінок і дітей.
Снаряд вдарив поблизу готелю Ibis, будівля вокзалу встояла і зазнала незначних ушкоджень. Інформація про постраждалих уточнюється. Рух поїздів продовжується".
Антон Геращенко відзначив: "Наше Героїчна ППО збила крилату ракету російських фашистів, яка призначалася одному з центрів управління. Уламки збитої ракети пошкодили теплотрасу, але пошкодження буде усунено вже до ранку. Якби ця ракета потрапила в ціль, десь у центрі Києва, жертви та руйнування були б жахливими.
Будь ласка, зачекайте...
Будівля МО там на багато дальше.
Явно цілий у ВОКЗАЛ, де ті, хто чекає евакуації!
Перша умова для початку перемовин - 3 дні без обстрілу мирних громадян!
Невже по маякам бють?
Су....скільки тих
Это не война.
А если по дурости, то заткнись и больше никогда (никогда!) не поднимай этот вопрос.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
Уточнение по взрыву у Вокзала.
Наше Героическое ПВО сбило крылатую ракету русских фашистов, которая предназначалась одному из центров управления.
Обломки ракеты, повредили теплотрассу, но повреждения будут устранены уже до утра.
Если бы эта ракета попала, то пи...!
Довбойоби диванні все лаврів шукають.