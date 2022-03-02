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Під Крутами відбувся бій ЗСУ з російськими окупантами: Знищено близько 200 військових РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під Крутами відбувся бій ЗСУ з російськими окупантами: Знищено близько 200 військових РФ

Під Крутами в Чернігівській області відбувся бій Збройних сил України та територіальної оборони з російськими окупантами. Унаслідок цього сили РФ зазнали "приголомшливої поразки".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Оперативний ЗСУ", про це повідомили в Крутівській громаді.

За свідченням жителів громади, українська армія знищила приблизно 200 російських солдатів та офіцерів. Тіла загиблих окупантів на двох КамАЗах відвезли в бік Сумської області.

"Через 104 роки українці та росіяни билися знову. Цього разу російська армія зазнала тут приголомшливої поразки", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акція вшанування Героїв Крут відбулась у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+91
Яке гарне число!
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02.03.2022 21:19
+60
Не на колья,а на бутылки.Так их родные в привычной позе быстрее опознают.
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02.03.2022 21:23
+48
То їм за наших хлопців - курсантів в 1918 році...
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02.03.2022 21:25
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Шо курви кацапські, з"їли? це вам не з дітками студентами розправлятися. Слава Україні!
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02.03.2022 21:41 Відповісти
Нехай хлопці,Герої Крут 1918-го,зверху бачать,ми за них помстилися через 104 роки.Нехай тепер спокійно відпочивають.
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02.03.2022 21:42 Відповісти
Бій під Крутами! Символічно.
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02.03.2022 21:47 Відповісти
Новая история!
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02.03.2022 21:47 Відповісти
Епічно! Крути 2.0
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02.03.2022 21:48 Відповісти
Це знак ! Ми переможем !
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02.03.2022 21:51 Відповісти
Пiд Крутами - круто i круте число!
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02.03.2022 21:55 Відповісти
Очень интересный пост

Популярность войны падает?

2 марта 2022, 14:44





В России начинается «охота на ведьм». Спикер Госдумы РФ Володин потребовал от российских деятелей культуры «определиться с чёткой позицией по Украине до понедельника», добавив, что «неосторожные заявления» звезд с критикой «военной операции» в Украине могут негативно сказаться на России. Еще раньше Султан Хамзаев, депутат Госдумы, призвал увольнять чиновников и сотрудников госкорпораций, которые не поддерживают спецоперацию в Украине, и тоже пригрозил богеме: «Некоторые наши «состоявшиеся» граждане считают, что их карьера в театре, кино и на телевидении, более того, в госкорпорациях и госструктурах позволяет им пренебрегать решением руководства страны. Звучат лозунги, в которых я слышу одно - предательство».

Можно с известной язвительностью поинтересоваться, на самом ли деле российские «звёзды» искренне выступают против войны или же просто хотят оставить для себя «лазейку» на фоне отмены гастролей балета Большого театра и увольнения Гергиева из Мюнхенского симфонического оркестра. Но куда важнее, что, судя по всему, российскую верхушку падение популярности войны уже беспокоит всерьез. А это и «неправильная» позиция многих известных людей, и опасно многолюдные антивоенные митинги, и осознание, что настоящие последствия войны только начинают «раскручиваться».

«Блицкриг» еще можно было осуществить на волне ура-патриотизма, но «быстрой войны малой кровью» у России как раз не получилось. Более того, теперь не получится и отступить, заявив, что, мол, «боевая задача выполнена». А продолжение войны в ее нынешнем виде обещает не «гром победы», а «груз 200», растущую международную изоляцию и последствия санкций. Которые оказались действительно «удушающими». Достаточно вспомнить, что в результате «закрытого» для России европейского неба глава МИД РФ Сергей Лавров не добрался до международной конференции в Женеве, а Центробанк России вследствие санкций лишился классического инструмента поддержания курса рубля - валютных интервенций. В растерянности крупный бизнес, который на фоне отключения SWIFT, финансовых и экономических санкций просто не знает, как теперь вести дела и осуществлять расчеты с иностранными партнёрами. Из России уходят иностранные инвесторы уровня British Petroleum и ExxonMobil - вместе с деньгами и технологиями, разумеется. А в перспективе все это означает остановку производства, безработицу, сбережения, превратившиеся в «труху»… Правительство России уже создает штаб и обещает меры по нейтрализации действия санкций, но эксперты предупреждают: минимизировать последствия не удастся. И самое страшное, что санкции ударят по всем - и олигархам, и «среднему классу», и бедным.

А между тем за последние десятилетия в России уже выросло новое поколение - то, которое уже привыкло к нынешней, «не советской» жизни, к поездкам за рубеж на учебу и на отдых, к смартфону в кармане и товарному изобилию. Оно просто не научилось стоять в очереди за «дефицитом» и копить всю жизнь на «Жигули», даже не задумываясь, что в мире есть «Пежо», «Рено» и «Мерседес». И согласятся ли они погружаться в «совок» в худшем его варианте - вопрос открытый.

А вот тут уже нелишне вспомнить вступление России в Первую Мировую войну. Когда тоже вначале был небывалый ура-патриотический угар, но по мере того, как с войны вместо победных вестей приходили «похоронки», а в тылу все сильнее давали о себе знать экономические последствия войны. Именно они и привели в конце концов к «хлебным бунтам», от которых и сдетонировала революция.

Как утверждают историки музыки, именно на волне того патриотического угара композитор Лев Чернецкий написал марш «Дни нашей жизни» для Сумского гусарского полка. Но когда патриотический угар на фоне «окопной войны» и стремительного обнищания населения сменился жестоким политическим «похмельем», на его мелодию придумали издевательский текст «По улице ходила большая крокодила».

И сегодня эта самая «большая крокодила» вновь готова постучаться в российскую политику.

Нурани
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02.03.2022 21:57 Відповісти
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02.03.2022 21:57 Відповісти
більше 100 літ проминуло.....а ворог все той же !!!!
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02.03.2022 21:59 Відповісти
Я бачив дивний сон.
Немов передо мною
Безмiрна, та пуста, i дика площина
I я, прикований ланцем залiзним, стою
Пiд височенною гранiтною скалою,
А далi тисячi таких самих, як я.

У кожного чоло життя i жаль порили,
I в оцi кожного горить любовi жар,
I руки в кожного ланцi, мов гадь, обвили,
I плечi кожного додолу ся схилили,
Бо давить всiх один страшний якийсь тягар.

У кожного в руках тяжкий залiзний молот,
I голос сильний нам згори, як грiм, гримить:
"Лупайте сю скалу! Нехай нi жар, нi холод
Не спинить вас!
Зносiть i труд, i спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить".

I всi ми, як один, пiдняли вгору руки,
I тисяч молотiв о камiнь загуло,
I в тисячнi боки розприскалися штуки
Та вiдривки скали; ми з силою розпуки
Раз по раз гримали о кам'яне чоло.

Мов водопаду рев, мов битви гук кривавий,
Так нашi молоти гримiли раз у раз;
I п'ядь за п'ядею ми мiсця здобували;
Хоч не одного там калiчили тi скали,
Ми далi йшли, нiщо не спинювало нас.
I кожний з нас те знав, що слави нам не буде,
Нi пам'ятi в людей за сей кривавий труд,
Що аж тодi пiдуть по сiй дорозi люди,
Як ми проб'єм її та вирiвняєм всюди,
Як нашi костi тут пiд нею зогниють.

Та слави людської зовсiм ми не бажали,
Бо не герої ми i не богатирi.
Нi, ми невольники, хоч добровiльно взяли
На себе пута. Ми рабами волi стали:
На шляху поступу ми лиш каменярi.

I всi ми вiрили, що своїми руками
Розiб'ємо скалу, роздробимо гранiт,
Що кров'ю власною i власними кiстками
Твердий змуруємо гостинець i за нами
Прийде нове життя, добро нове у свiт.

I знали ми, що там далеко десь у свiтi,
Який ми кинули для працi, поту й пут,
За нами сльози ллють мами, жiнки i дiти,
Що други й недруги, гнiвнiї та сердитi,
I нас, i намiр наш, i дiло те кленуть.

Ми знали се, i в нас не раз душа болiла,
I серце рвалося, i груди жаль стискав;
Та сльози, анi жаль, нi бiль пекучий тiла,
Анi прокляття нас не вiдтягли вiд дiла,
I молота нiхто iз рук не випускав.

Отак ми всi йдемо, в одну громаду скутi
Святою думкою, а молоти в руках.
Нехай проклятi ми i свiтом позабутi!
Ми ломимо скалу, рiвняєм правдi путi,
I щастя всiх прийде по наших аж кiстках.
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03.03.2022 07:11 Відповісти
Кстати. в Европе напряглись. Только что по греческому тв передали. что 4 военных самолета вторглись в воздушное пространство Швеции. Предположительно -разведка.
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02.03.2022 21:59 Відповісти
И даже никого не сбили, а то путен нападёт. Завтра они самолёты будут садить в Хельсинки, а Европа будет делать вид что все ок
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02.03.2022 22:27 Відповісти
Кармічний борг
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02.03.2022 22:00 Відповісти
завершённый гештальт.
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02.03.2022 22:22 Відповісти
Отличная новость!!! Слава ЗСУ!
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02.03.2022 22:02 Відповісти
Руский Гилтлер пощен на)(уй!
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02.03.2022 22:02 Відповісти
Для кацапни это "потерь нет". Сибирские мамки могут расслабиться,оплачивая кредит.
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02.03.2022 22:05 Відповісти
У нас в стране уже поднимается вопрос про запрету риских короблей в портх. Как вам войны руского гитлера, нравится?
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02.03.2022 22:05 Відповісти
У нас уже запретили.
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02.03.2022 22:45 Відповісти
Ничего удивительного ,странно другое ,как они их всё-таки забрали и ни бросили подванивать ..
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02.03.2022 22:06 Відповісти
Зараз наказ від оленевода забирати тіла кацапур, щоб послідовника робота Бєндера не розповсюджували інфу про мертвих рашистів, яких хавають білочки, їжаки, вовки та котики й собачки
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02.03.2022 22:37 Відповісти
Это какой то сюр... Герои Крут 2.0 ?? Вот как то так, и никак иначе, сльозы на щиках, кацапуха плачет...
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02.03.2022 22:10 Відповісти
Слава героям Крут!
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02.03.2022 22:12 Відповісти
Украина - круто!
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02.03.2022 22:16 Відповісти
Молодцы! Слава Украине!
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02.03.2022 22:23 Відповісти
Карма дістала вас, орки!!! СЛАВА УКРАЇНІ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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02.03.2022 22:25 Відповісти
Жаль что мало! Надо больше!
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02.03.2022 22:27 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!ВСЕ БУДЕТ-УКРАИНА!
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02.03.2022 22:28 Відповісти
Історія повторюється, але сьогодні почався відлік часу руйнування московської імперії, я впевнений в тому що сьогодні історична подія, яку будуть пам'ятати нащадки. Імперія "русского мира" йде в анали
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02.03.2022 22:33 Відповісти
камази надіюсь були самосвали? щоб зразу вивалити те сміття в яму.
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02.03.2022 22:44 Відповісти
Слава нашим героічним воїнам і слава Украіні 💪👍🏼✊
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02.03.2022 22:59 Відповісти
Архітектурну композицію загиблим у минулому столітті потрібно буде кардинально змінити!
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02.03.2022 23:07 Відповісти
Народ, шукайте регіональні кацапські сайти, там коментарі без реєтрації переважно, заходьте пишіть. Хай роздупляються.
Кожен по одному сайту, буде хоч якийсь промінь світла в тьмі.
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02.03.2022 23:11 Відповісти
для прикладу https://komiinform.ru
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02.03.2022 23:14 Відповісти
Не могу зайти, заблокированы
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02.03.2022 23:29 Відповісти
Чисто мої думки.
Всі ми українці , патріоти і любим свою землю. Ми дивимось на ситуацію в Україні, підтримуєм нашу армію , а також бажаєм смерті загарбнику. Але це місцева картина. Як тільки ми відійдемо трохи далі ми побачимо що у геополітиці є набагато більші гравці. І зараз хтось скаже що я говорю про всесвітній заговір, про конспірологію , і це все фігня.
Моя думка що люди роблять рівно стільки, скільки їм дозволяють.
І тепер саме цікаве .
Є великі гравці наприклад Америка Китай і Росія (ну це як вони думають(😁) які здатні щось робити, я не говорю про Європу бо там все складно і всі хочуть всім догодити і мати свій інтерес(сорі, ну не завжди(😀).
І тепер Америка як основний гравець давно хотіла потопити Росію, ще з часів холодної війни. І це правильно бо Росія це дистабілізація , корупція (хоча всі ми не без гріха😪) та нищення всіх демократичних цінностей.
Спочатку Афганістан потім Ірак (це з новітньої історії)де вони частково хотіли природні ресурси а частково послабити рашку, не дав бажаного результату . На мою думку хоча Афганістан та Ірак горді народи , але демократія та американські(ну добре європейські тоже) цінності для них чужі.
На мою думку після анексії Криму та частини Донбасу американці та і тверезі європейці давно думали що з цим далі робити.
Я думаю що між заходом і Зеленський були певні домовленості та перемовини( по крайні мірі на піковій точці) тому і Зеленський з слабшими силами веде досі таку риторику. Хоча це все моя думка і ніхто із нас точно не знає що дають нашим збройним силам, яку зброю і в якій кількості, хоча судячи зі всього там є багато чого цікавого.
Я веду до того що в плані геополітики для кацапів підготовили капкан по яйцям (сорі за мій французький😁) . Нікого не дивує що зеленському усі говорили - на вас нападають а він (по країні й мірі офіційно) говорив це все не правда. Чи не для введення в оману сильнішого противника ? Зрозумійте розвідка працює як у кацапів так і в України і безумовно у США(я думаю там найкраща розвідка).
І ось тепер волелюбний український народ піде тільки уперед(тільки дайте зброю , а зброя іде хоча не стільки скільки хотілось)
Із мінусів ніхто небо закривати над Україною не буде ,бо це прямий конфлікт з ядерною державою , а у них домократії і виборці бояться і не підтримають.
Тому на перспективу зброя в Україну буде іти , наше керівництво стояти до кінця(перемовини це більше відволікаючий момент для бульбашів та кацапів) українців не зломати бо це у їхньому коді (скільки уже було майданів).
Основний мінус що ми лише фігура на шахівниці, я після нашої перемоги в чому я не сомніваюсь що отримає Україна( саме тому зараз Зеленський так інтенсивно просуває ідею членства у Євросоюзі та НАТО ) . Хоча я можу помилятись і це все моя суб'єктивна думка.
Однак Слава Україні
Смерть ворогам
І ми переможем , а це є факт.
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03.03.2022 01:04 Відповісти
Не правда, ничего не заблокировано!
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03.03.2022 05:46 Відповісти
І не старайся! Вони не "прозріють" все одно! Навіть коли їм привезуть купу їхніх трупів Хіба що будуть зайняті похованнями і не буде коли думать про своє "вєлічіє"!!!
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03.03.2022 07:17 Відповісти
Заходи через VPN. Я уже подарочек оставил)))
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03.03.2022 07:26 Відповісти
Видели как сюда набегают кацапские трололо? Прибежал, высрался, улетел в бан. Вот точно также там будут выглядеть ваши заходы.
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03.03.2022 00:45 Відповісти
пропонуєш нічого не робити? нехай 5-10 людей там прочитають, щоразу буде більше
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03.03.2022 12:15 Відповісти
Как это ничего не делать? Надо лазить по кацапским помойкам и накручивать им посещаемость! (Это был сарказм).
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03.03.2022 23:42 Відповісти
і не треба срати як кацапоботи, пиши там культурно
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03.03.2022 12:16 Відповісти
Вы начнёте писать им правду, а в их глазах это будет выглядеть так же, как и сраньё кацапоботов тут.
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03.03.2022 23:41 Відповісти
Боже які ж ми (ви) всі круті! Ми вистоїмо!
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02.03.2022 23:18 Відповісти
Киевляне, умоляю, выстойте и в первый день после тишины, вышибите из нашей Лавры московских попов!!? Пешим строем на московию сук!
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02.03.2022 23:30 Відповісти
Та можна і Камазом...
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02.03.2022 23:51 Відповісти
29 січня 1918 року, імперськими військами було побито дітей України...
Ситуація змінилася. Дякую Господу! і прошу-Пробач Господи провини наші... збережи захисників, дітей України
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02.03.2022 23:49 Відповісти
В мене питання - а є такий сайт, де, наскільки можливо, робиться перелік всіх знищених російських окупантів з фото їхніх мертвих тіл? Щоб можна було надати ссилку тим, хто не вірить про втрати Росії. Оприлюднення я вважаю більш треба Україні, а Росії - засекречення.
Та й тих, хто в полоні - побільше фото
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02.03.2022 23:57 Відповісти
багато біди 3робили московські попи
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03.03.2022 05:48 Відповісти
Смерть российским оккупантам! Это - не учения! Слава Украине!
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03.03.2022 07:02 Відповісти
Перевел сто евро ВСУ через SWIFT. Совем не сложно. Помочь хоть немного украинской армии.
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03.03.2022 07:03 Відповісти
спасибо, друг. Моя дочь в истерике от бомбежек. Может твой вклад будет сбитый самолет российского фашиста
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03.03.2022 07:33 Відповісти
Пару тысяч лаптей было бы норм
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03.03.2022 08:29 Відповісти
почему жмуров не снимают и не выкладывают в соцсети-это тоже война инфо
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03.03.2022 09:00 Відповісти
Армия делом занята.Кое что снимают и выдают. Надо воевать.Это такое рабочее состояние,когда не до фоток
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03.03.2022 09:50 Відповісти
то так, але тре бити їх і іформнапалмом! палити їх мозок
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03.03.2022 10:36 Відповісти
Та їх там повно. Набагато більше ніж в Чечні, у всих виглядах. Трагедія майкопской брігади то легкий треш. А тут повен фарш.
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05.03.2022 23:14 Відповісти
Хлопці!!! Можете пореготать - рідня у Москві кличе моїх дітей до себе "спастись ат биндеравскава ужаса"!!! Були послані *****!!!
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03.03.2022 09:05 Відповісти
У мене таке відчуття, що хлопці відстрілювали орків по одному, щоб не дай Бог не перевищити священне число...
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03.03.2022 09:43 Відповісти
Так, вопрос.
А на чьих "камазах" и на чью территорию?
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03.03.2022 13:17 Відповісти
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