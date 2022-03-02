Резніков закликав українців до тотального опору: Знищуйте тилові колони військ РФ. Вони йдуть за бронетехнікою
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Міністр оборони Олексій Резніков закликав українців знищувати тилові колони військової техніки РФ.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Резніковнаголосив, що час перейти до тотального опору!
"Наша армія успішно зустрічає лобові атаки російських окупантів. Наші спеціальні підрозділи – ССО, спецназ СБУ і Головного управління розвідки – ефективно нищать російські війська на марші.
Звертаюся до громадян, які перебувають на тимчасово зайнятих ворогом територіях. З вашою допомогою наша армія швидше здолає і вижене окупантів.
Треба позбавити російські війська тилової підтримки. Не чіпайте танки. Тільки, якщо дуже хочеться. Знищуйте тилові колони. Вони йдуть за колонами з бронетехнікою. Якщо ворог залишиться без палива, боєкомплекту, їжі, інженерної та ремонтної підтримки, він стане безпорадним.
Мисливці. Єгері. Лісники. Ви знаєте кожну стежку і кожен ярок у вашому країні. Це ваш час. Ворог повинен відчути, що кожен крок без запрошення по українській землі може стати для нього останнім. Треба, щоб в окупанта була тільки одна мотивація – якнайшвидше втекти з нашої країни. Слава Україні!" - підсумував Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
Чи в бою добувати?
Добре,добудем,а забирати після війни будеш?
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог диктатор выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
Он думает, что кто-нибудь
поверит в эту ложь:
про нациков, бандеровцев
и про Донбасс трындеж.
Заслал туда бандитов он
Стрелковых, Моторол
И Урайну, гарну дивчину
Терзает мерзкий тролль.
Отжал он «их-там-нетами»
Наш полуостров Крым;
И сделал малороссию
Придатком сырьевым.
Страшит лет восемь Западом:
Кто верует - блажен.
Психозом стал он массовым
Для "поднятых с колен".
Кода ж солдат он тысячи
С ракетами прислал
Бомбить Одессу с Киевом,
Что б влезть на пьедестал,-
Тут Миру стало ясно, что
Совсем с ума сошло
В обидах на Историю,
Унылое Х***о.
Так крепче зубы стисните,
Смелей, - ведь с вами Б-г!
Что для Украйны новый путь,
Для русских -- эпилог.
Отвержен ржавый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Победы скорой ключ!
Просто посмотри.
https://www.youtube.com/watch?v=rnjnDn4ucuY