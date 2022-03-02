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Євросоюз (2943) Боррель (292)

Боррель скликав позачергову зустріч міністрів ЄС за участі Кулеби, Блінкена і Столтенберга

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Боррель скликав позачергову зустріч міністрів ЄС за участі Кулеби, Блінкена і Столтенберга

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель скликав на п’ятницю позачергове засідання Ради міністрів закордонних справ за участі глав МЗС країн-союзників, міністра закордонних справ України та генсека НАТО.

Про це Боррель повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ

"У п'ятницю я скликав позачергову Раду із закордонних справ ЄС і запросив главу МЗС України Дмитра Кулебу, держсекретаря США Ентоні Блінкена, главу МЗС Британії Ліз Трасс, главу МЗС Канади Мелані Жолі та генсека НАТО приєднатися до нас. Ми разом у трансатлантичній єдності проти вторгнення Росії та солідарні з Україною", - написав Боррель.

Як повідомлялося, 2 березня ЄС оприлюднив перелік російчських банків, які будуть відключені від міжнародної платіжної системи SWIFT. В цей перелік увійшли: ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" та ВЭБ. Європейський Союз також забороняє ввезення в росію банкнот євро. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз надасть Україні дані космічної розвідки, - Боррель

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зброю давайте,сволочі,а не філософію розводіть !
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02.03.2022 21:51 Відповісти
Задержанный в Николаевской области ГРУ-шник

https://youtu.be/BwGRtYxCxI4
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02.03.2022 21:56 Відповісти
Они могли объявить всемирный сбор наемников. Запад мог бы профинансировать таких "вежливых людей". Тогда победа гарантирована. И без участия НАТО.
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02.03.2022 23:46 Відповісти
 
 