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США запроваджують обмеження на експорт до Росії обладнання для видобутку нафти та газу, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США запроваджують обмеження на експорт до Росії обладнання для видобутку нафти та газу, - Білий дім

Штати запроваджують заходи експортного контролю щодо обладнання, що поставляється до РФ для видобутку нафти і газу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Білого дому.

"За допомогою експортного контролю щодо обладнання для видобутку нафти та газу Мінторг запровадить обмеження на експорт технологій, які забезпечували у довгостроковій перспективі нафтопереробні потужності Росії", - йдеться в повідомленні.

В Білому дому зазначили, що переробка нафти є ключовим джерелом надходжень коштів на розвиток збройних сил Росії.

Водночас, повідомляєтьс, що США та їхні союзники не зацікавлені у зниженні світових постачань енергоресурсів, тому надходження коштів за них виведено з-під дії санкцій.

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⚡️Мы работаем над вопросом закрытия неба над Украиной. Если мы этого не сделаем, наши дети будут незащищенными. Сейчас это вопрос #1 - Секретарь СНБО Алексей Данилов.
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02.03.2022 21:57 Відповісти
Сомневаюсь, сто у Байдена яйца вырастут вдруг
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02.03.2022 22:01 Відповісти
А хдє билі яйца в української плутократії протягом 30 РОКІВ?
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02.03.2022 22:05 Відповісти
нет это вопрос тупого населения которого дурят "слуги народа" уже 30-ть лет
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02.03.2022 23:01 Відповісти
Невдале виправдання ГНИДНОЇ ПЛУТОКРАТІЇ...
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02.03.2022 23:09 Відповісти
Десь я вже це все чула. 8 років тому. Ембарго давай.
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02.03.2022 22:53 Відповісти
 
 