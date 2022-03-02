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Київська область (1521) обстріл (5105)

У Бородянці понад 200 людей, які опинилися під завалами, звільнили з підвалів. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Бородянці Київської області рятувальники звільнили понад 200 мешканців будинків, які спустилися в "укриття" й опинилися під завалами після обстрілів міста

У Бородянці понад 200 людей, які опинилися під завалами, звільнили з підвалів 01

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цитуючи ДСНС України: "Сьогодні рятувальники Бучанського району Київської області спільно з волонтерами евакуювали більше двохсот мешканців Бородянки. Люди більше двох діб були заблоковані під завалами будівель, знаходились в підвалах і погребах". Повномасштабна війна росії в Україні іде 7-ий день. Окупант атакує не лише військові об'єкти, а й житлові квартали міст, нищить інфраструктуру, вбиває мирних жителів.

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Страшні кадри, бідні люди. Щоб усі москалі і інше лайно, яке проживає у росії, у пеклі горіло!
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02.03.2022 22:15 Відповісти
Все буде Україна!!!
Ми переможемо!!!
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02.03.2022 22:15 Відповісти
Головне що живі. Ми своїх не залишаємо- рятівникам респект!!
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02.03.2022 22:23 Відповісти
У бомбосховища повинен бути запасний вихід, а це просто підвал.
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02.03.2022 22:30 Відповісти
ТАРАС ШЕВЧЕНКО, який й досі все бачить.
Кохайтеся, чорнобриві, Та не з москалями, Бо москалі - чужі люде, Роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, Жартуючи кине; Піде в свою Московщину, А дівчина гине - Якби сама, ще б нічого, А то й стара мати, Що привела на світ божий, Мусить погибати. Кохайтеся ж, чорнобриві, Та не з москалями, Бо москалі - чужі люде, Знущаються вами.
Подробнее на livelib.ru:
https://www.livelib.ru/quote/700323-kobzar-taras-shevchenko
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02.03.2022 22:30 Відповісти
Єдиний шанс вижити йти в ЗСУ, інакше всіх так і повбивають в хатах. Якщо й виживиш життя в окупації буде гірше ніж в кндр. Україну ще всі згадуватимуть як щось світле й рожеве якщо не встоїмо
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02.03.2022 22:32 Відповісти
добре що живі
і Тарас Григорович на місці.
а він нас попереджав.............
Слава Україні.......
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02.03.2022 22:33 Відповісти
Молодцы что в подвале дружно сидели. Панельки сыпятся как карточные домики.
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02.03.2022 23:22 Відповісти
Та робити бомбосховище у підвалі панельки - явна дурість , якщо не більше !
Що нема рядом камяних будинків ?
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03.03.2022 10:16 Відповісти
 
 