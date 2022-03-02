16256 9
У Бородянці понад 200 людей, які опинилися під завалами, звільнили з підвалів. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Бородянці Київської області рятувальники звільнили понад 200 мешканців будинків, які спустилися в "укриття" й опинилися під завалами після обстрілів міста
Як повідомляє Цензор.НЕТ, цитуючи ДСНС України: "Сьогодні рятувальники Бучанського району Київської області спільно з волонтерами евакуювали більше двохсот мешканців Бородянки. Люди більше двох діб були заблоковані під завалами будівель, знаходились в підвалах і погребах". Повномасштабна війна росії в Україні іде 7-ий день. Окупант атакує не лише військові об'єкти, а й житлові квартали міст, нищить інфраструктуру, вбиває мирних жителів.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Ми переможемо!!!
Кохайтеся, чорнобриві, Та не з москалями, Бо москалі - чужі люде, Роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, Жартуючи кине; Піде в свою Московщину, А дівчина гине - Якби сама, ще б нічого, А то й стара мати, Що привела на світ божий, Мусить погибати. Кохайтеся ж, чорнобриві, Та не з москалями, Бо москалі - чужі люде, Знущаються вами.
Подробнее на livelib.ru:
https://www.livelib.ru/quote/700323-kobzar-taras-shevchenko
і Тарас Григорович на місці.
а він нас попереджав.............
Слава Україні.......
Що нема рядом камяних будинків ?