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Седнівська громада на Чернігівщині, яка опинилась в окупації, просить гуманітарний коридор для доставки медикаментів та продуктів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Седнівська громада на Чернігівщині, яка опинилась в окупації, просить гуманітарний коридор для доставки медикаментів та продуктів

У Чернігівській області керівництво Седнівської громади, що опинилася під окупацією російських військ, просить "зелений коридор" для доставки продуктів і медикаментів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив перший заступник селищного голови Олексій Барановський.

За його інформацією, дуже складна гуманітарна ситуація склалася в селі Черниш, де люди не виходять тиждень з підвалів, четверту добу там відключено енергозабезпечення.

Російські окупанти забороняють місцевим виходити на вулиці і навіть небіжчика довелося тимчасово поховати в городі, біля власного будинку.

"Не менш складна ситуація і в містечку Седнів, де все, що можна, розграбовано в магазинах окупантами, але, на жаль, фіксуємо факти мародерства і серед місцевих жителів", - зазначив Барановський.

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Він зазначив, що Чернігівська обласна влада знає про гуманітарну катастрофу в громаді і вже не один день готова відправити продукти та ліки. "Але постає питання, як їх довезти, якщо нікого не пропускають і стріляють на ураження. Сьогодні я підписав відповідне звернення про створення "зеленого коридору" до нашої громади", - поінформував перший заступник селищного голови.

У документі, зокрема, він інформує, що в громаді продуктів харчування вистачить на 2-3 дні. Барановський просить надати місцевим жителям хліб, борошно, крупи, медикаменти та дитяче харчування тощо.

"Жодна посадова інструкція або функціональні обов'язки не вказують, що робити в такій ситуації. Тому всі, хто можуть щось робити - роблять так, як підказує ситуація і суспільний обов'язок", - зазначив він.

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Жили собі люди нормально, нікому зла не бажали, але комусь сеча в голову дала в кремлі, їх прийшли рятувати
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02.03.2022 22:21 Відповісти
не сциклиння в голову, а ботокс. А це вже невідшкодовно і невиліковно.
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02.03.2022 23:10 Відповісти
де той хрест червоний, він мабуть від сорому червоний, я пам'ятаю великі фури з чим завгодно, навіть з будівельними матеріалами йшли на окуповані території, просто каравани вантажів, не зрозуміло чому, бо там раша все контролювала і все забезпечувала..., а тут люди волають про допомогу, а цей хрест як води набрав у рота..., його зовсім не цікавить гуманітарна катастрофа в Україні..., дуже незрозуміло...
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02.03.2022 22:24 Відповісти
Так Ви саме все й сказали - там вони все контролювали, а тут наші будуть вміст цих конвоїв перевіряти...)
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02.03.2022 22:26 Відповісти
коректна карта вторгнення: так, це війна за контроль над шляхами

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02.03.2022 22:25 Відповісти
Мародерів запам'ятовуйте, скоро прийде час розплати. Не свєзло тим "пацанам"))
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02.03.2022 22:26 Відповісти
 
 