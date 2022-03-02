Седнівська громада на Чернігівщині, яка опинилась в окупації, просить гуманітарний коридор для доставки медикаментів та продуктів

У Чернігівській області керівництво Седнівської громади, що опинилася під окупацією російських військ, просить "зелений коридор" для доставки продуктів і медикаментів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив перший заступник селищного голови Олексій Барановський.

За його інформацією, дуже складна гуманітарна ситуація склалася в селі Черниш, де люди не виходять тиждень з підвалів, четверту добу там відключено енергозабезпечення.

Російські окупанти забороняють місцевим виходити на вулиці і навіть небіжчика довелося тимчасово поховати в городі, біля власного будинку.

"Не менш складна ситуація і в містечку Седнів, де все, що можна, розграбовано в магазинах окупантами, але, на жаль, фіксуємо факти мародерства і серед місцевих жителів", - зазначив Барановський.

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Він зазначив, що Чернігівська обласна влада знає про гуманітарну катастрофу в громаді і вже не один день готова відправити продукти та ліки. "Але постає питання, як їх довезти, якщо нікого не пропускають і стріляють на ураження. Сьогодні я підписав відповідне звернення про створення "зеленого коридору" до нашої громади", - поінформував перший заступник селищного голови.

У документі, зокрема, він інформує, що в громаді продуктів харчування вистачить на 2-3 дні. Барановський просить надати місцевим жителям хліб, борошно, крупи, медикаменти та дитяче харчування тощо.

"Жодна посадова інструкція або функціональні обов'язки не вказують, що робити в такій ситуації. Тому всі, хто можуть щось робити - роблять так, як підказує ситуація і суспільний обов'язок", - зазначив він.

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