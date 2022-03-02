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Гроші з єПідтримки дозволили витрачати на продукти, - Федоров
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Гроші з єПідтримки тепер можна витрачати на будь-які продукти чи товари.
Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Програма вже не має обмежень на конкретний напрямок бізнесу.
Ми розуміємо, що зараз кожна гривня може врятувати чиєсь життя або суттєво допомогти.
"Ковідну тисячу" можна відправити на допомогу ЗСУ. До речі, за 6 днів українці уже переказали на армію понад 1,5 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+9 ViktorXP
показати весь коментар02.03.2022 22:36
+7 Виталий Харитонов f2132970
показати весь коментар02.03.2022 22:40
+4 Sergey Genadievich
показати весь коментар02.03.2022 22:52
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Будь ласка, зачекайте...
Фотки жмура уже есть.
Будет примером другим "желающим" сдать город и впустить "асвабадителей"...
Наверно патрiот.
АРМИЯ И НАРОД!!!
Мой сын и его друзья 19 лет защищают город. Сами вышли. Это вам не тексты написанные читать.
Поэтому хватит восхвалять.
будемо восхваляти нашу владу і співати диферамби 😡