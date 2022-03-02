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Гроші з єПідтримки дозволили витрачати на продукти, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Гроші з єПідтримки дозволили витрачати на продукти, - Федоров

Гроші з єПідтримки тепер можна витрачати на будь-які продукти чи товари.

Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Програма вже не має обмежень на конкретний напрямок бізнесу.

Ми розуміємо, що зараз кожна гривня може врятувати чиєсь життя або суттєво допомогти.

"‎Ковідну тисячу" можна відправити на допомогу ЗСУ. До речі, за 6 днів українці уже переказали на армію понад 1,5 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Apple Pay більше не працює в РФ, - Федоров

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Топ коментарі
+9
їх потрібно витрачати на армію.
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02.03.2022 22:36
+7
Там уже лугандон Владимир Струк зажмурился.
Фотки жмура уже есть.
Будет примером другим "желающим" сдать город и впустить "асвабадителей"...
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02.03.2022 22:40
+4
Відправив на допомогу ЗСУ.
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02.03.2022 22:52
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їх потрібно витрачати на армію.
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02.03.2022 22:36 Відповісти
Там уже лугандон Владимир Струк зажмурился.
Фотки жмура уже есть.
Будет примером другим "желающим" сдать город и впустить "асвабадителей"...
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02.03.2022 22:40 Відповісти
А ссылка есть?
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02.03.2022 22:41 Відповісти
https://lb.ua/society/2022/03/02/507732_luganshchini_znayshli_zastrelenim.html
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02.03.2022 23:36 Відповісти
Втiк до США , а потiм вернувся?
Наверно патрiот.
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02.03.2022 23:44 Відповісти
Хорошая новость. И фотка выразительная
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03.03.2022 20:31 Відповісти
лови
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02.03.2022 23:43 Відповісти
Благодетели, с**ка
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02.03.2022 22:40 Відповісти
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если бы еще рассказали, где взять еду. у нас магазины закрыты, чт делать, мародерить?
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02.03.2022 22:41 Відповісти
В Кременной?
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02.03.2022 23:45 Відповісти
Відправив на допомогу ЗСУ.
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02.03.2022 22:52 Відповісти
пфф. ми з жінкою ще 25.02.2022р. відправили. Відстаєш козаче!)
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02.03.2022 23:55 Відповісти
Та і я раньше відправив. Думаю шо допомога ЗСУ важливіша чім харчі для себе. Тому і написав цей пост.
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03.03.2022 00:54 Відповісти
Де Нептун? Де Грім? Де Вільха-М? ой я ж забув, у нас нові дороги на даунбас.
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02.03.2022 23:36 Відповісти
Согласна с вами. Делают из зеленского мессию.
АРМИЯ И НАРОД!!!
Мой сын и его друзья 19 лет защищают город. Сами вышли. Это вам не тексты написанные читать.
Поэтому хватит восхвалять.
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02.03.2022 23:31 Відповісти
Мене заспамили за те , що я написав правду , але у нас війна , отож
будемо восхваляти нашу владу і співати диферамби 😡
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02.03.2022 23:57 Відповісти
Євродепутати аплодували мужності нашим воінам і мужності украінського народу 😠
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02.03.2022 23:22 Відповісти
Аплодувати нужно в театре.
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02.03.2022 23:46 Відповісти
просто потрібно було трошки почекати..)
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02.03.2022 23:24 Відповісти
Щоб вступити в загін ТерОборони в м. Київ охочі жлбровольці вже намагаються дати хабара за вступ!!! Кияни - я вас люблю !!!
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03.03.2022 00:21 Відповісти
Ця війна зробила нас народом.
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03.03.2022 06:37 Відповісти
 
 