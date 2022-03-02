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У Харкові пролунали вибухи в районі біля приладобудівного заводу ім. Шевченка, - ЗМІ. ВIДЕО (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Харкові пролунали вибухи за кілька хвилин після того, як у місті оголосили повітряну тривогу. Йдеться про два ракетних удари у один із штабів територіальної оборони міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
Також повідомляється про проблеми із мобільним зв’язком. За інформацією з мережі, вибухи пролунали в районі біля приладобудівного заводу ім. Шевченка.
Окрім того, внаслідок обстрілів росіян постраждав Успенський собор Харкова. Його для укриття використовували люди, але, на щастя, постраждалих немає.
Вибухи пролунали після того як в небі був помічений літак.
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Когда-то был Бен Ладен, сейчас путин!
Бен Ладен в скале прятался, и путин в бункере в скале на Урале!
Кого и от кого ты, мразина освобождаешь?
Харьков- русскоязычный город послал тебя нах.уй и ты тварь, решил отомстить, что не встретили с цветами?
Сдохни в тяжких муках и забери с собой свою сраную расию.
Ответите за все, уроды
Логично.. но я бы совсем в плен ни кого не брал..