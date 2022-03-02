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Новини Війна в Україні
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У Харкові пролунали вибухи в районі біля приладобудівного заводу ім. Шевченка, - ЗМІ. ВIДЕО (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Харкові пролунали вибухи за кілька хвилин після того, як у місті оголосили повітряну тривогу. Йдеться про два ракетних удари у один із штабів територіальної оборони міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Також повідомляється про проблеми із мобільним зв’язком. За інформацією з мережі, вибухи пролунали в районі біля приладобудівного заводу ім. Шевченка.

Окрім того, внаслідок обстрілів росіян постраждав Успенський собор Харкова. Його для укриття використовували люди, але, на щастя, постраждалих немає.

Вибухи пролунали після того як в небі був помічений літак.

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путин сейчас террорист в мире №1

Когда-то был Бен Ладен, сейчас путин!

Бен Ладен в скале прятался, и путин в бункере в скале на Урале!
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02.03.2022 22:48 Відповісти
Для кацапських артилеристів і пілотів не має існувати таке поняття, як "полон".
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02.03.2022 22:48 Відповісти
Коли вони вже, тварі всі подохнуть
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02.03.2022 22:53 Відповісти
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02.03.2022 23:05 Відповісти
Харьковчане! Это мрак.держитесь .Умоляю Вас !!! Мне как Одесситу .жутко видеть как Вас утюжат эти безумные пида.ры.
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02.03.2022 23:12 Відповісти
спасибо за поддержку.
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02.03.2022 23:51 Відповісти
Сердце кровью обливается.
Кого и от кого ты, мразина освобождаешь?
Харьков- русскоязычный город послал тебя нах.уй и ты тварь, решил отомстить, что не встретили с цветами?
Сдохни в тяжких муках и забери с собой свою сраную расию.
Ответите за все, уроды
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03.03.2022 00:03 Відповісти
Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ попередило, що після обстрілу житлових кварталів міст російських артилеристів більше не братимуть у полон...
Логично.. но я бы совсем в плен ни кого не брал..
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03.03.2022 00:06 Відповісти
Звук похож на налет "Сушки".
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03.03.2022 00:24 Відповісти
"був помічений літак" --> "було помічено літак"
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03.03.2022 00:25 Відповісти
Хтось наводить, сепаратні у Харкові досить особливо серед ментів. Я знаю що говорю це все я спостерігала у 13-14 роках
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03.03.2022 00:44 Відповісти
 
 