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Інформація про проведення перемовин в Біловезькій Пущі не відповідає дійсності, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Інформація про проведення перемовин в Біловезькій Пущі не відповідає дійсності, - Арахамія

Другий раунд переговорів між Україною та Росією не проводитиметься у Біловезькій Пущі.

Про це у Facebook повідомив учасник перемовин Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація про проведення перемовин в Біловезькій Пущі не відповідає дійсності. Перемовини дійсно будуть, але місце інше. Всі деталі пізніше", - йдеться в повідомленні.

Раніше в ОП повідомили, що делегація України їде до Біловезької Пущі на переговори.

Також читайте: Консультації щодо перемовин тривають, не виключено, що вони відбудуться сьогодні, - Арестович

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Топ коментарі
+24
А ЯКА НАХУЙ ПРИНЦИПОВА РІЗНИЦЯ, ДЕ ВІДБУДУТЬСЯ ПЕРЕМОВИНИ, ЯКЩО ЇХ ТЕПЕР ВЗАЗАЛІ НЕ МАЄ БУТИ. ПІСЛЯ УДАРУ ОРКІВ ПО ЗАЛІЗНИЧНОМУ ВОКЗАЛУ - ЯКІ НАХЕР ПЕРЕГОВОРИ? АРАХАМІЯ, ТИ ПРО ЩО?
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02.03.2022 22:54
+12
Такій загадковий, якусь або падлянку зроблять, або дурню. Який з агрохімії переговорник, тупий л..х
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02.03.2022 22:58
+11
Всем свинорылым сложить оружие ... Донбасс обратно . Крым обратно . Всех свинорылых за поребрик с кацапскими паспортами и дохляков своих заберите
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02.03.2022 23:02
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А ЯКА ***** ПРИНЦИПОВА РІЗНИЦЯ, ДЕ ВІДБУДУТЬСЯ ПЕРЕМОВИНИ, ЯКЩО ЇХ ТЕПЕР ВЗАЗАЛІ НЕ МАЄ БУТИ. ПІСЛЯ УДАРУ ОРКІВ ПО ЗАЛІЗНИЧНОМУ ВОКЗАЛУ - ЯКІ НАХЕР ПЕРЕГОВОРИ? АРАХАМІЯ, ТИ ПРО ЩО?
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02.03.2022 22:54 Відповісти
Это был не удар по вокзалу. А наши сбили ракету и она упала возле вокзала.
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02.03.2022 23:02 Відповісти
Всем свинорылым сложить оружие ... Донбасс обратно . Крым обратно . Всех свинорылых за поребрик с кацапскими паспортами и дохляков своих заберите
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02.03.2022 23:02 Відповісти
Ця ракета летіла у будівлю МО, як пишуть, її збили і вона впала біля вокзалу.
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02.03.2022 23:05 Відповісти
Задіджеруй їм там новий хіт - БАЙРАКТАР.
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02.03.2022 22:55 Відповісти
Такій загадковий, якусь або падлянку зроблять, або дурню. Який з агрохімії переговорник, тупий л..х
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02.03.2022 22:58 Відповісти
Точнісінько, як з того боку мединський.
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02.03.2022 23:10 Відповісти
Конспиратор ***....
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02.03.2022 23:00 Відповісти
Перемовини нафуй
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02.03.2022 23:00 Відповісти
Раніше в ОП повідомили, що делегація України їде до Біловезької Пущі на переговори. Джерело: https://censor.net/ua/n3320863

цікаво - хто повідомив ? І була лі це правда ?
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02.03.2022 23:05 Відповісти
І ще повідомляли, що сьогодні під вечер. Хтось запустив фейк. З якого боку ?
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02.03.2022 23:11 Відповісти
І після цього вірити Люсі ?

"Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил, что второй раунд переговоров с Россией пройдет сегодня вечером, состав делегаций не изменится."
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02.03.2022 23:47 Відповісти
Легше цигану повірити, ніж кацапу.
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02.03.2022 23:05 Відповісти
Особливо нашому рідному українському цигану, який вкрав у кацапів танк, про що повідомляли.
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02.03.2022 23:13 Відповісти
Так ето обстрел ж/д вокзала на котором собрались женщины с детьми был анонс очередных переговоров? Может хватит уже переговоров пока враг нас обстреливает. Пускай отведут войска от наших городов и прекратят их обстреливать тогда и соглашайтесь на переговоры. И то переговоры только о обмене пленных и сборах трупов. Об *окончании войны* и векторе Украины смысла с окупантами говорить нет. Хотели бы закончить войну просто забрали бы своих бомжей и ушли с Украины
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02.03.2022 23:11 Відповісти
Ермак вибрав беловежу, ну йому так кортить, так кортить потрафити Х. Там же три веселих друзяки щось пропивали, напевне СРСР. А Х хоче викатать утворення нового Союзу. Симптоматично, чи не так. Воїни бьються як леви, а ця сявота капкани розставляє. Юстас гребаний, Вертоліт напевне по дорозі розвернули, засранці. маньяк війська свої вводить в Україну а вони зустрічі проводять в нього. Не хоче манкурт від кацапії їхати за межі та і хер з ним. Того то і посилають тільки своїх, щоб інші не знали. Куртизантки кремлівських щурів. Потрібно дивитись за руками цих політичних шулерів і картярів.
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02.03.2022 23:19 Відповісти
Яка Біловезька Пуща, тільки Рига як в 1921 році.
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02.03.2022 23:23 Відповісти
Є така історична традиція - проводити перемовини з ворогом на Шацьких озерах (волинь). Після таких перемовин сторона, що нападає, раптово дуже сильно отримує 3,14зди, а її фюрер закінчує своє життя в бункері, ніби криса в норі.
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02.03.2022 23:23 Відповісти
 
 