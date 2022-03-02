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Інформація про проведення перемовин в Біловезькій Пущі не відповідає дійсності, - Арахамія
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Другий раунд переговорів між Україною та Росією не проводитиметься у Біловезькій Пущі.
Про це у Facebook повідомив учасник перемовин Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.
"Інформація про проведення перемовин в Біловезькій Пущі не відповідає дійсності. Перемовини дійсно будуть, але місце інше. Всі деталі пізніше", - йдеться в повідомленні.
Раніше в ОП повідомили, що делегація України їде до Біловезької Пущі на переговори.
Топ коментарі
+24 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар02.03.2022 22:54
+12 Reception Office
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+11 Василий СПРУТ
показати весь коментар02.03.2022 23:02
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цікаво - хто повідомив ? І була лі це правда ?
"Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил, что второй раунд переговоров с Россией пройдет сегодня вечером, состав делегаций не изменится."