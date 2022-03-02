Зеленський провів селекторну нараду з керівниками місцевих влад щодо безпекової ситуації в країні
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Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду з мерами міст, головами обласних державних адміністрацій та керівниками військових адміністрацій.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Учасники обговорили поточну безпекову ситуацію в країні, підготовку міст до оборони та її перебіг, зведення укріплень, КПП, забезпечення технікою та зброєю тощо. Окрему увагу було приділено комплектуванню Сил територіальної оборони та їх координації з місцевою владою й правоохоронцями", - йдеться у повідомленні.
Керівники місцевих влад поінформували Зеленського про кількість жертв серед цивільного населення, шкоду, завдану інфраструктурі, державному та приватному майну. Було визначено найпроблемніші регіони, обговорено постачання ліків, продовольства та організацію "зелених коридорів", де це потрібно.
"За підсумками наради Президент дав відповідні доручення. Володимир Зеленський також отримав інформацію щодо необхідних кадрових рішень", - зазначили в ОП.
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