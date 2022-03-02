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Зеленський провів селекторну нараду з керівниками місцевих влад щодо безпекової ситуації в країні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський провів селекторну нараду з керівниками місцевих влад щодо безпекової ситуації в країні

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду з мерами міст, головами обласних державних адміністрацій та керівниками військових адміністрацій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Учасники обговорили поточну безпекову ситуацію в країні, підготовку міст до оборони та її перебіг, зведення укріплень, КПП, забезпечення технікою та зброєю тощо. Окрему увагу було приділено комплектуванню Сил територіальної оборони та їх координації з місцевою владою й правоохоронцями", - йдеться у повідомленні.

Керівники місцевих влад поінформували Зеленського про кількість жертв серед цивільного населення, шкоду, завдану інфраструктурі, державному та приватному майну. Було визначено найпроблемніші регіони, обговорено постачання ліків, продовольства та організацію "зелених коридорів", де це потрібно.

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"За підсумками наради Президент дав відповідні доручення. Володимир Зеленський також отримав інформацію щодо необхідних кадрових рішень", - зазначили в ОП.

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Топ коментарі
+8
Перші ластівки з літерою "О" политіли до кобздона на концерт.
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02.03.2022 23:08
+4
Звозьте полонену русню до Харкова, Києва, Сум і показуйте це їх батькам. Хай пиздують і стають перед градами і не дають накривати мирні міста.
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02.03.2022 23:09
+3
Все такі є ж у нас ППО
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02.03.2022 23:01
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Российские войска нанесли ракетный удар по зданию Минобороны в Киеве. Ракета была сбита силами ПВО.

Обломки ракеты упали около гостиницы Ibis у Южного железнодорожного вокзала.

Еще одной предположительной мишенью удара могло быть командование Сухопутных войск на Лукьяновке, пишут журналисты.
https://t.me/charter97_org/64556
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02.03.2022 22:58 Відповісти
Все такі є ж у нас ППО
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02.03.2022 23:01 Відповісти
⚡️Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам, который будет помогать гражданам в преодолении сложных жизненных обстоятельств в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины. - Офис Президента
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02.03.2022 23:01 Відповісти
Перші ластівки з літерою "О" политіли до кобздона на концерт.
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02.03.2022 23:08 Відповісти
Це вже "дранікі" пішли ?
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02.03.2022 23:13 Відповісти
Та драніки ніби, все ж таки, не вписались, поки що.
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02.03.2022 23:24 Відповісти
Ми з вами за два дні зробили неймовірне: зібрали 97% підписів під петицією про закриття неба над Україною!

Шляхетне Інформаційне військо, потрібна ваша допомога! Всього 3% або 34713 підписів і ми у цілі збереження нашої єдиної України!!!

👉 https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine
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02.03.2022 23:08 Відповісти
Звозьте полонену русню до Харкова, Києва, Сум і показуйте це їх батькам. Хай ******** і стають перед градами і не дають накривати мирні міста.
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02.03.2022 23:09 Відповісти
Не поможет. У кацапских свиней по другому устроена психика.
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02.03.2022 23:13 Відповісти
Кацапському керівництву поїбати на тих полонених. Вже писали, як їхній "офіцер" стріляв у своїх же. Для них вони як використані тампони.
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02.03.2022 23:18 Відповісти
Только что по немецкому ТВ (n-tv) сказали, что Херсон под кацапами!……Если(!!!) это действительно так, то этих тварей будет трудно выбить…….
Нет слов…..😡😡😡
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02.03.2022 23:10 Відповісти
Незрозуміла фуйня з Новою Каховкою. Її кинули, забули. ВВС тільки пише як сталося і яка ситуація.
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03.03.2022 00:00 Відповісти
Новую Каховку типо сдали. У меня там родственники=>дословно(!!!) город сдали тихо-мирно…….Это было ясно как только кацапы с Крыма поперли…..
Насчет Херсона: после взятия кацапами Антоновского моста - было ясно, что дело времени.
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03.03.2022 00:13 Відповісти
Извиняюсь: ТУПО сдал
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03.03.2022 00:14 Відповісти
Скоріше б...
⚡️России может угрожать дефолт - JPMorgan.
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02.03.2022 23:11 Відповісти
 
 