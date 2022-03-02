"Путін, щоб ти здох", - євреї, які пережили Голокост, записали звернення із київського бомбосховища. ВIДЕО

Який морок! Кияни, які пережили Голокост, записали звернення до Путіна з бомбосховища. Вони проклинають російського президента за бомбардування Києва та удари по Бабиному Яру, де поховані їхні родичі.

Як інформує Цензор.НЕТ відео звернення розмістив у фейсбуці журналіст Денис Казанський.

Він підкреслив: "Ось як справді виглядає "денацифікація" України, оголошена Путіним! Жертви нацизму плачуть і благають російських військових злочинців зупинитися та зберегти їм життя. Збожеволілий російський уряд намагається вбити нещасних людей похилого віку, які пережили гітлерівську окупацію! Ось що треба показувати на всю Росію!".

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