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"Путін, щоб ти здох", - євреї, які пережили Голокост, записали звернення із київського бомбосховища. ВIДЕО
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Який морок! Кияни, які пережили Голокост, записали звернення до Путіна з бомбосховища. Вони проклинають російського президента за бомбардування Києва та удари по Бабиному Яру, де поховані їхні родичі.
Як інформує Цензор.НЕТ відео звернення розмістив у фейсбуці журналіст Денис Казанський.
Він підкреслив: "Ось як справді виглядає "денацифікація" України, оголошена Путіним! Жертви нацизму плачуть і благають російських військових злочинців зупинитися та зберегти їм життя. Збожеволілий російський уряд намагається вбити нещасних людей похилого віку, які пережили гітлерівську окупацію! Ось що треба показувати на всю Росію!".
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Как и половина этих организаций
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
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Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)
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