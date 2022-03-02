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Новини Війна в Україні
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Київ (8956) Голокост (102) бомбардування (103)

"Путін, щоб ти здох", - євреї, які пережили Голокост, записали звернення із київського бомбосховища. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Який морок! Кияни, які пережили Голокост, записали звернення до Путіна з бомбосховища. Вони проклинають російського президента за бомбардування Києва та удари по Бабиному Яру, де поховані їхні родичі.

Як інформує Цензор.НЕТ відео звернення розмістив у фейсбуці журналіст Денис Казанський.

Він підкреслив: "Ось як справді виглядає "денацифікація" України, оголошена Путіним! Жертви нацизму плачуть і благають російських військових злочинців зупинитися та зберегти їм життя. Збожеволілий російський уряд намагається вбити нещасних людей похилого віку, які пережили гітлерівську окупацію! Ось що треба показувати на всю Росію!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Який сенс говорити "ніколи більше", коли бомба падає на те саме місце Бабиного Яру", - Зеленський про обстріл телевежі в Києві

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Світове єврейське співтовариство! І ви будете мовчати?! А може лишень "стурбуєтесь"? А може цим стареньким все ж допоможете!?
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02.03.2022 23:13 Відповісти
Израиль может только деньги на мертвых заробатывать

Как и половина этих организаций
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02.03.2022 23:29 Відповісти
Ви покажіть це на весь Ізраїль
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02.03.2022 23:14 Відповісти
***** вирішив довести справу попередника...






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02.03.2022 23:15 Відповісти
Я полностью согласен с этими людьми. Неонацист Путин - ученик Гитлера.
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02.03.2022 23:23 Відповісти
Звернення до Бутусова. Дуже хотілося б, щоб на час війни, подібні новини перекладалися на російську мову більш оперативно, щоб їх поширювати серед росіян.
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02.03.2022 23:24 Відповісти
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

ВСЕ ДІЄ! БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом на ВСІХ ФРОНТАХ!
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02.03.2022 23:41 Відповісти
"Польові крематоріі для військових РФ" - російський фюрер перевершив свого папередніка!
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03.03.2022 00:47 Відповісти
 
 