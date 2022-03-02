УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17726 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
15014 32
армія РФ (2698) війна (7386) Данілов (591)

Росія не має контакту приблизно з 8 тис. своїх військовослужбовців в Україні, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія не має контакту приблизно з 8 тис. своїх військовослужбовців в Україні, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що РФ не має контакту приблизно з 8 тисячами своїх військовослужбовців на території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Цифра збільшується. На сьогодні РФ не має контакту приблизно з 8 тисячами своїх військовослужбовців. Це не означає, що вони всі загинули. За нашими розрахунками, загинули приблизно 6 тис., інші ще десь бродять, тому що вони побігли від цієї війни...", - зазначив Данилов.

Він додав, що російські військові вирішили, що в лютому в Україні є квіти.

"Насправді тут є квіти й вони мають назву "піони". Наша артилерія "піонами" криє всіх людей, які прийшли із загарбницькими намірами на нашу землю".

Також читайте: "Кадирівці", які мали завдання ліквідувати Зеленського, знищені, – Данілов

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+28
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
4 ч



Ехали на Украину, а оказались в Украине. Вот такой лингвистический парадокс.
показати весь коментар
02.03.2022 23:13
+20
⚡️Борис Джонсон подтвердил, что данные о преступлениях РФ в Украине в Международный уголовный суд передали 38 стран:

«Нам абсолютно ясно то, что Путин не может делать столь ужасные вещи безнаказанно"
показати весь коментар
02.03.2022 23:14
+17
приблизительно 8 тысяч военнослужащих рф имеют контакт с грунтом в Украине. Если родные что-то хотят им передать - то через кобзона.
показати весь коментар
02.03.2022 23:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трупаки москальські бруднять нашу землю.
показати весь коментар
02.03.2022 23:12 Відповісти
А це *****-"визволитель" ще й увесь світ від ковіду визволило.
показати весь коментар
02.03.2022 23:14 Відповісти
Я думаю что дохляков гораздо больше . Кто их считает навоз
показати весь коментар
02.03.2022 23:16 Відповісти
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
4 ч



Ехали на Украину, а оказались в Украине. Вот такой лингвистический парадокс.
показати весь коментар
02.03.2022 23:13 Відповісти
летіли на Україну псковські десантники а прилетіли в Україну.
показати весь коментар
02.03.2022 23:32 Відповісти
Шліте пісьма прямо под землю
показати весь коментар
02.03.2022 23:14 Відповісти
⚡️Борис Джонсон подтвердил, что данные о преступлениях РФ в Украине в Международный уголовный суд передали 38 стран:

«Нам абсолютно ясно то, что Путин не может делать столь ужасные вещи безнаказанно"
показати весь коментар
02.03.2022 23:14 Відповісти
приблизительно 8 тысяч военнослужащих рф имеют контакт с грунтом в Украине. Если родные что-то хотят им передать - то через кобзона.
показати весь коментар
02.03.2022 23:15 Відповісти
Целый стадион полуразложившихся и частично не целых вы**ядков в обосранной форме с окровавленными лицами слушают патриотические песни хора александрова...Это ли не Ад?
показати весь коментар
02.03.2022 23:26 Відповісти
......
вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.....
====
Так Тарасе і робимо...
показати весь коментар
02.03.2022 23:15 Відповісти
Тобто в'їхало близько 100 тисяч і тільки 8 тисяч немає контакту???? Питання де 92 тисячі?
показати весь коментар
02.03.2022 23:15 Відповісти
по трагічній військовій статистиці, завжди існує правило - 1 вбитий поранені . Незалежно яка армія воює. так 8000 убитих 240000поранених. Поранених все таки вивозять. було відео де на з/с вантажили 200 прямо у ж/д рефрижератори а колонна санавтобусів вивозила 300.
показати весь коментар
02.03.2022 23:38 Відповісти
у тебя написано 240000 раненых - один нолик лишний -столько людей не бывает)))
показати весь коментар
02.03.2022 23:46 Відповісти
Откуда цифра в 100000??? Сказано же было - на границе с Украиной сосредоточено около 120000. Они же не все вместе сразу сюда ломанулись. Большая часть осталась за нашей границей.
показати весь коментар
03.03.2022 00:05 Відповісти
Ваши цифры из разряда мифов: Как рф заявило на Змеином в плен сдалось 82 человека. По нашим данным там было всего 13 погранцов. Вопрос: как рф будет нам возвращать 69 лишних человек и где оно их возьмёт?)))
показати весь коментар
03.03.2022 00:23 Відповісти
Украинцы злее чеченцев, они за шесть дней набили больше касапни чем они за 2 года.
показати весь коментар
02.03.2022 23:15 Відповісти
Через 104 роки українці помстились за Крути!

Цього разу росіяни зазнали цілковитої поразки: ЗСУ та тероборона знищили приблизно 200 ворогів. Трупи окупантів відвезли на двох КамАЗах.

Символічно, що в кінці січня 1918 року на залізничній станції «Крути» відбувся бій між армією Муравйова, яка налічувала приблизно 4 тисяч бійців та пів тисячею українських воїнів. Українці тоді зазнали поразки, але виграли для свого уряду дуже цінний час.

У 2022 перед боєм росіяни, як уміли, «провели дозвілля»: обстріляли Меморіал Героям Крут і фотографувалися на його фоні. Тепер у них будуть світлини для своїх надгробків.
https://t.me/Archivartifacts/1588
показати весь коментар
02.03.2022 23:16 Відповісти
Пионы оружие из ада, даже когда оно просто едет уже охреневаешь от рева двигателя и дрожания земли. Видел колону Богов войны. Невероятная мощь
показати весь коментар
02.03.2022 23:19 Відповісти
Років 30 назад стріляв з д20 152мм. Це було неймовірно. А піончіки набагато потужніші. Слава ЗСУ.
показати весь коментар
02.03.2022 23:28 Відповісти
это такие длинные трубы на весь прицеп? или то точки у?
показати весь коментар
02.03.2022 23:48 Відповісти
з ними мають контакт україньськи хробаки саме зараз...
показати весь коментар
02.03.2022 23:22 Відповісти
А сколько (хотябы приблизительно) их к нам залезло , кто-нибудь знает?
показати весь коментар
02.03.2022 23:23 Відповісти
шо?
показати весь коментар
02.03.2022 23:25 Відповісти
шо?
виберіть 6 автобусів з 6ти...
показати весь коментар
02.03.2022 23:26 Відповісти
Говорят что по сети ходит какой то серьёзный фейк.
показати весь коментар
02.03.2022 23:26 Відповісти
як то?
показати весь коментар
02.03.2022 23:28 Відповісти
Какое то видео, скоро узнаем.
показати весь коментар
02.03.2022 23:30 Відповісти
Так якщо 2000 ходять обісрані в наших лісах, треба виловити їх.
показати весь коментар
02.03.2022 23:26 Відповісти
відкрийте сезон охоти раніше...
показати весь коментар
02.03.2022 23:29 Відповісти
Встречать цветами.. Пионами, Гвоздикам, Гиацинтами , ну и коктейлями, как же без них.
показати весь коментар
02.03.2022 23:49 Відповісти
Не можуть дві тисячі людей по такій холодній погоді і голодні НЕПОМІЧЕНИМИ зі зброєю ходити по Україні. Місцеві їх давно здали б ЗСУ чи поліції. Згоріли вони без сліду у побитій техніці.
показати весь коментар
03.03.2022 00:27 Відповісти
 
 