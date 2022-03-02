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Росія не має контакту приблизно з 8 тис. своїх військовослужбовців в Україні, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що РФ не має контакту приблизно з 8 тисячами своїх військовослужбовців на території України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Цифра збільшується. На сьогодні РФ не має контакту приблизно з 8 тисячами своїх військовослужбовців. Це не означає, що вони всі загинули. За нашими розрахунками, загинули приблизно 6 тис., інші ще десь бродять, тому що вони побігли від цієї війни...", - зазначив Данилов.
Він додав, що російські військові вирішили, що в лютому в Україні є квіти.
"Насправді тут є квіти й вони мають назву "піони". Наша артилерія "піонами" криє всіх людей, які прийшли із загарбницькими намірами на нашу землю".
Топ коментарі
+28 Перехватчик
показати весь коментар02.03.2022 23:13
+20 Запорізький козак
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+17 Urs
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@VALMICHEL7
·
4 ч
Ехали на Украину, а оказались в Украине. Вот такой лингвистический парадокс.
«Нам абсолютно ясно то, что Путин не может делать столь ужасные вещи безнаказанно"
вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.....
====
Так Тарасе і робимо...
Цього разу росіяни зазнали цілковитої поразки: ЗСУ та тероборона знищили приблизно 200 ворогів. Трупи окупантів відвезли на двох КамАЗах.
Символічно, що в кінці січня 1918 року на залізничній станції «Крути» відбувся бій між армією Муравйова, яка налічувала приблизно 4 тисяч бійців та пів тисячею українських воїнів. Українці тоді зазнали поразки, але виграли для свого уряду дуже цінний час.
У 2022 перед боєм росіяни, як уміли, «провели дозвілля»: обстріляли Меморіал Героям Крут і фотографувалися на його фоні. Тепер у них будуть світлини для своїх надгробків.
https://t.me/Archivartifacts/1588
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