Росія не має контакту приблизно з 8 тис. своїх військовослужбовців в Україні, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що РФ не має контакту приблизно з 8 тисячами своїх військовослужбовців на території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Цифра збільшується. На сьогодні РФ не має контакту приблизно з 8 тисячами своїх військовослужбовців. Це не означає, що вони всі загинули. За нашими розрахунками, загинули приблизно 6 тис., інші ще десь бродять, тому що вони побігли від цієї війни...", - зазначив Данилов.

Він додав, що російські військові вирішили, що в лютому в Україні є квіти.

"Насправді тут є квіти й вони мають назву "піони". Наша артилерія "піонами" криє всіх людей, які прийшли із загарбницькими намірами на нашу землю".

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