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Угорщина (523) Віктор Орбан (25)

Угорщина підтверджує заборону навіть на транзит зброї для України, - Орбан

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Угорщина підтверджує заборону навіть на транзит зброї для України, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повторно заявив, що Угорщина не планує допомагати Україні зброєю та не дозволить транзит військової допомоги від інших союзників через свою територію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він заявив після зустрічі уряду 2 березня.

"Ми підтвердили рішення Угорщини не надсилати в Україну ні військ, ні зброї. Ми також підтвердили, що Угорщина не дозволить транзит зброї до України через свою територію", - заявив Орбан.

Він зазначив, що першочерговим пріоритетом залишаються "життя і безпека угорського народу", у тому числі угорців Закарпаття.

"Ми не можемо і не будемо приймати жодних рішень, які можуть спровокувати когось обрати ціллю населені пункти чи людей в Угорщині, або угорців та українців Закарпаття. Для Угорщини вкрай важливо залишитися поза цією війною. Водночас, Україна - наш друг, вона у скруті, а тим, хто у скруті, потрібно надати допомогу", - зазначив Орбан.

Прем’єр Угорщини заявив про те, що країна почала "одну з найбільших гуманітарних операцій в історії".

"Для початку, ми надсилаємо продукти харчування, засоби гігієни та дитячі товари загальною вартістю 600 млн форинтів (1,58 млн євро)", - додав Орбан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина не дозволить транзит летальної зброї для України своєю територією, - Сійярто

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Топ коментарі
+69
Дрібні мерзенні мадяри...
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03.03.2022 00:13
+55
Курвы подтвердили, что они курвы. Что тут удивительного?
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03.03.2022 00:14
+47
Гниди і у 2 світовій були посіпаками нацистів
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03.03.2022 00:16
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Дрібні мерзенні мадяри...
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03.03.2022 00:13 Відповісти
в ігнор всі їх товари.
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03.03.2022 00:43 Відповісти
Задумався... а вони щось роблять?
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03.03.2022 04:03 Відповісти
просто гниды - я не понимаю неужели у них все люди такие
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03.03.2022 00:49 Відповісти
пока только мудаки встречались, они ведь с урала.
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03.03.2022 03:51 Відповісти
кто - венгры с урала?
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03.03.2022 03:53 Відповісти
Венгры прошли мимо Киева с Урала на Дунай в 898 году.
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03.03.2022 04:25 Відповісти
а на Урал они откуда пришли?
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03.03.2022 04:36 Відповісти
Там мадярів давно немає, вони вимерли до 16 ст. це звичайні ренегати слов'яни й румуни які відмовились від своїх народів. Орбан потомок румун, Сіярто потомок слов'ян, а так ренегати які розмовляють мадярською. А ренегати це завжди зрадники.
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03.03.2022 05:35 Відповісти
Курвы подтвердили, что они курвы. Что тут удивительного?
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03.03.2022 00:14 Відповісти
Цигани танки крадуть для нас. Тому не треба. А це мадяри... Їм до циган як москалям до Ватикану...
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03.03.2022 00:16 Відповісти
Як коДИРовцям до ЧЕЧЕНЦІВ.
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03.03.2022 00:23 Відповісти
Отношение к ромам надо переоценивать после того, как они запоребриковский танк угнали.
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03.03.2022 00:16 Відповісти
Ви пропонуєте індульгенцію злодіям за "вкрадений танк"? Ну по перше, ніхто того танку не бачив. Всі читали і веселились. А по друге, яким чином, навіть якщо це правда, дії одного індивіда можуть виправдати тисячі злочинців?
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03.03.2022 00:46 Відповісти
А що вам такого роми зробили, що ви їх всіх в злочинці записали? Чи в вас ненависть до них по заповітам Гітлера?
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03.03.2022 07:49 Відповісти
За останні 60 років свідомого світосприйняття ніколи, в жодній з 12 країн в яких жив і працював, я не бачив чесних і порядних циган. Всюди вони живуть з злочинів. Ніколи і ніде вони не працюють. Тому мені на основі власного досвіду вивчення кримінальних спільнот та різноманітних проявів девіантної поведінки в різних країнах дуже легко дійти до очевидного висновку - цигани кримінальна злочинна група. І навіть коли вони легалізуються через "творчі колективи" то займаються злочинною діяльністю. Єдиним можливим способом припинити це свинство з покоління в покоління це "дециганізація" молоді. Іншими словами, циган потрібно позбавляти права виховувати власних дітей в абсолютно кримінальному середовищі. Тобто позбавляти батьківських прав, а особливо плодовитих паразиток стерелізувати.
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03.03.2022 10:18 Відповісти
Полагаю, что это шутка. Возможно они что-то могли снять из разбитого танка, чтобы в будущем сдать в металлолом. Не больше того.
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03.03.2022 04:29 Відповісти
Від *********** шавок іншого не варто було чекати.
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03.03.2022 00:15 Відповісти
народ мудяри
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03.03.2022 00:15 Відповісти
в ігнор товари мудярів!
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03.03.2022 00:42 Відповісти
П
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03.03.2022 00:15 Відповісти
відкочовуйте нах за урал тупі бидлюкі ...
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03.03.2022 00:15 Відповісти
Кто между войной и позором выбирает позор,тот получит и позор ,и войну.Говорят путлер очень надеется на военный резерв вот таких "миротворцев"
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03.03.2022 00:16 Відповісти
Гниди і у 2 світовій були посіпаками нацистів
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03.03.2022 00:16 Відповісти
ты пук - гниды парады проводили в бресте
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03.03.2022 03:55 Відповісти
Да пошли они нах...й со своими памперсами.
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03.03.2022 00:16 Відповісти
Засуньне мвою гуманітарну допомогу в одне місце. Блін, чомв ми такі беззубі, заглядали їм в рот з законом про мову, а треба було відправити за адресою корабля
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03.03.2022 00:17 Відповісти
Як були ****** так і залишаються ******!!!! За короткий час Україна буде в ЄС от тоді і побачимо як вам все те відгукнеться!!!!!
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03.03.2022 00:17 Відповісти
проблема в тому щоб без Угорщини ми не будемо в ЄС так як в них право вето
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03.03.2022 00:29 Відповісти
зміниться *****, перепрошую, Орбан і дадуть згоду
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03.03.2022 00:32 Відповісти
Нічо потім з цим кодлом розберемомся...
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03.03.2022 00:17 Відповісти
Прийде час і ці продажні жуліки , які не гидують газпромівським баблом , отримають своє 100 % 🙁
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03.03.2022 00:18 Відповісти
угорський корабель...
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03.03.2022 00:19 Відповісти
смішно, бо у них нема доступу до моря
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03.03.2022 00:30 Відповісти
зато был свой адмирал, и зверствовали они в войну больше всех.
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03.03.2022 03:52 Відповісти
Нiчого дивного пiдла i зрадницька нацiя.
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03.03.2022 00:19 Відповісти
Угорці генетично не належать до Європи. Адже вони предки Гунів. Тих , що набіги робили з-за Уралу на Європу. Тому в них і нема відчуття відповідальності по відношенні до українців. В них мова абсолютно не схожа на всі інші мовні гілки європейських країн. Так , що й не дивно. В них з ординцями більше спільного аніж з нами
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03.03.2022 00:21 Відповісти
та там не стільки генетика, скількі вологі мрії про наше Закарпаття і Вєлікую Мадярію. Мініраша...
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03.03.2022 00:29 Відповісти
Їх мова відноситься до мов угро-фінської групи. Але на слух вона чомусь нічого спільного не має з іншими мовами цієї групи.
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03.03.2022 04:36 Відповісти
До ханти і мансі найбільше схожа
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03.03.2022 05:51 Відповісти
Це фактично співучасть у злочинах орди.
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03.03.2022 00:21 Відповісти
⚡️Финансовые регуляторы в Европе готовятся к выходу российской группы ВТБ с рынка - ранее на него наложили санкции Великобритания, ЕС и США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на своих собеседников. Деятельность банка в Европе может быть остановлена в ближайшие дни.
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03.03.2022 00:21 Відповісти
Угорщина повністю залежить від країн експортерів. А ще більше від МОСКОВІЇ. Чекаємо....Спостерігаємо.... Відповідаємо!!!!!
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03.03.2022 00:22 Відповісти
шакалы,даже войска подводили к границе,в начале-хотели видать поживиться при случае.
Там весь народ ********,у них терки со всеми соседями
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03.03.2022 00:23 Відповісти
Щось таке є спільне з кацапами.
Мабуть вЯлічіє хворих мізків!?
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03.03.2022 00:30 Відповісти
Таких підпрів треба виключати з ЄС
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03.03.2022 00:24 Відповісти
Как с мордором закончим, распишем этот огород на четверых.😎
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03.03.2022 00:24 Відповісти
А за одно и Сербию Хорватии подарим.🧐
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03.03.2022 00:31 Відповісти
Хорваты сдыхались от этих утырков, и счастливы
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03.03.2022 03:53 Відповісти
Угорщина - мальчиш-плохіш в НАТО.
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03.03.2022 00:26 Відповісти
- Короче говоря, мадьяры - шваль, - закончил старый сапёр Водичка своё повествование, на что Швейк заметил:
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!
<...>
Ведя такой захватывающий и поучительный разговор, Швейк и Водичка нашли наконец скобяную торговлю пана Каконя на Шопроньской улице, номер шестнадцать.
- Ты бы лучше подождал здесь, - сказал Швейк Водичке у подъезда дома, - я только сбегаю на второй этаж, передам письмо, получу ответ и мигом спущусь обратно.
- Оставить тебя одного? - удивился Водичка. - Плохо, брат, ты мадьяров знаешь, сколько раз я тебе говорил! С ними мы должны ухо держать востро. Я его ка-ак хрясну…
<...>
- Ладно уж, пойдём вместе, - решил Швейк. - Но надо действовать с оглядкой, чтобы не нажить беды.
- Не беспокойся, товарищ, - тихо сказал Водичка, когда подходили к лестнице. - Я его ка-ак хрясну… - и ещё тише прибавил: - Вот увидишь, с этой мадьярской рожей не будет много работы.
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03.03.2022 00:26 Відповісти
Тоді піздуйте до себе на рідні землі, на Урал, *****!
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03.03.2022 00:26 Відповісти
У нього відкритий інстаграм, можете написати все що держите на душі.
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03.03.2022 00:27 Відповісти
іще одне, мікропутін...
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03.03.2022 00:27 Відповісти
Іди на гуй мадярський корабль!!!
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03.03.2022 00:27 Відповісти
Ну значить Мінськ, Москва, Будапешт...))
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03.03.2022 00:27 Відповісти
ну ни пиндар....Посла же бог соседей Украине...Ну так запретить в приграничных зонах перемещение граждан с двойным гражанством на вторую "родину"
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03.03.2022 00:27 Відповісти
А після війни і не тільки
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03.03.2022 05:06 Відповісти
Перефразовуючи один крилатий вислів: "Мадярський ************, іди н...й".
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03.03.2022 00:28 Відповісти
Угорщина сподівалася відхопити собі Закарпаття коли ***** захопить Україну. Але щось пішло не за планом, і в них зараз батхьорт.
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03.03.2022 00:28 Відповісти
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Но это ещё не всё

Країни Європейського союзу не будуть передавати Збройним силам України свої винищувачі, попри заяву головного дипломата Євросоюзу Жозепа Борреля.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на Politico.

У понеділок українська сторона заявила, що наші пілоти прибули до Польщі, щоб отримати військові літаки від партнерів із ЄС. Йшлося про радянські винищувачі, такі як МіГ-29, на яких українські пілоти вже навчені літати. Український парламент навіть конкретизував скільки їх буде: 28 МіГ-29 із Польщі, 12 зі Словаччини та 16 із Болгарії, а також 14 Су-25 із Болгарії.
Але тепер ці країни офіційно заявили, що таких постачань не буде.

Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков пояснив, що в його країні не вистачає літаків у бойовій готовності та запчастин, а також недостатньо винищувачів для охорони власного повітряного простору, не кажучи вже про надання літаків в оренду Україні.

Представник Міністерства оборони Словаччини у вівторок також спростував інформацію: «Словаччина не надаватиме Україні винищувачі».

Президент Польщі Анджей Дуда, виступаючи разом з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом на авіабазі Ласк у вівторок сказав, що його країна «не збирається спрямовувати будь-які літаки в повітряний простір України», зазначивши, що «це призведе до військового втручання в конфлікт».

Проте коментарі Дуди були не зовсім зрозумілими. Він не уточнив, чи відносилася його відмова до того, що Польща не відправить в Україну літаки, керовані польськими льотчиками, що справді означало б відкрите військове втручання у війну, або ж його відмова стосувалася у ширшому розумінні будь-якого потенційного постачання польських винищувачів в Україну.

За кілька годин прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступив із більш прямим спростуванням. «Польща не має таких планів», - сказав він на пресконференції.

Боррелю пізніше також довелося пояснювати свої слова. На іншій пресконференції він визнав, що, хоча винищувачі були «частиною запиту про допомогу, яку ми отримали від України», ЄС не мав достатніх фінансових коштів, щоб заплатити за них, і передбачалося, що вони мають бути передані «на двосторонній основі» окремими країнами ЄС.

За словами дипломатів ЄС, Боррель неофіційно запитував Болгарію, Польщу та Румунію - деякі з небагатьох країн ЄС, які досі використовують винищувачі радянських часів, чи можуть вони потенційно поставити Києву кілька літаків. Румунський чиновник не прокоментував запит або можливе постачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна має отримати 70 літаків від країн Євросоюзу.

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03.03.2022 00:29 Відповісти
На ніч тут з'являються зрадофіли-коллаборанти.
Давай ще статтю про те що джавеліни закінчились)
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03.03.2022 00:45 Відповісти
Ого аж на 1.5 млн $ пришлют... щедро ***!
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03.03.2022 00:29 Відповісти
Есть такое «бумеранг эффект»……….
Есть единственный плюс - теперь точно известна позиция этого жирного модяр
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03.03.2022 00:30 Відповісти
Це гарно. Маю друзів з Угорщини. Влада зруйнувала всю наукову діяльність у своєї країні, а колись найкращі математики - майже усі були угорцями. Розповідають все ті ж міфи про "дідіваивале".

Угорців завжди вважали гарними воїнами - ось нехай подивляться, кім їх зараз вважає їх влада.
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03.03.2022 00:31 Відповісти
ага, їхні дідиваєвалі. Моя бабуся розповідала, що в 1941 першими в наше місто увійшли саме мадяри. Так саме їх вона згадувала з жахом
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03.03.2022 00:35 Відповісти
Угри - генетичні родичі кацапів, ніколи не були воїнами. Лише катами.
Вони ще не покарані за злочини проти Карпатської Руси та найбільший геноцид 2 Світової у Європі у с. Корюківка.
Мадяр Закарпаття треба інтернувати.
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03.03.2022 00:46 Відповісти
********** Московію, а вони наступні,гниди
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03.03.2022 00:31 Відповісти
Они гады ждали нашего поражения,чтобы и себе .,что нибудь отхватить.Не получилось. Пусть хоть гуманитарку присылают .
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03.03.2022 00:32 Відповісти
сцикуни
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03.03.2022 00:33 Відповісти
Україні треба приділити більше уваги до Закарпатського регіону.
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03.03.2022 00:33 Відповісти
Я відразу казав: жодна ракета не впала на Закарпаття, бо пуйло обіцяло орбану віддати Ужгород.
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03.03.2022 00:34 Відповісти
Ужгороде венгров мало. Токо в одном районе же они, береговой если не ошибаюсь..
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03.03.2022 00:50 Відповісти
Шан. пане Столтенберг! Це як же Вас тяжко прикрутило у тому НАТО, що Ви прийняли до себе у Блок цих хитрожопих сцикунів. Чи це вже таки вояки круті? Чи це вже скажені надходження у бюджет? Як Ви можете почувати себе у безпеці маючи у своїх лавах цього члена.

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03.03.2022 00:34 Відповісти
Як їх взагалі в НАТО взяли? В них хоть армія є. Мені здається НАТО якесь збіговисько сцикунів, і столтенберг головний сцикун. Коли журналісти його почали питати про закрите небо,вбитих людей воно стояло трусилися нічого толком не відповіло і закінчило прес-конференцію. Якщо такий сміливець на чолі НАТО, то я розумію чому балканські країни так переживають за себе.
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03.03.2022 00:36 Відповісти
Хортисты ******.
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03.03.2022 00:38 Відповісти
Та ладно вам, обычные ссыкуны, кто-то ждал от них чуда? Хорошо хоть в ООН против не голосовали со страху.
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03.03.2022 00:40 Відповісти
Мадяри лизнули не ту жопу, як і грузинський уряд.
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03.03.2022 00:43 Відповісти
Вот ****, забыл 56 год
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03.03.2022 00:48 Відповісти
Эти чмыри и сами бы сейчас отхватили бы закарпатье, но теперь уже точно не сунутся)...
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03.03.2022 00:51 Відповісти
Гниди,попросите ви ще в нас хліба
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03.03.2022 00:53 Відповісти
*****...
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03.03.2022 01:05 Відповісти
Звільнемо Україну від рашистів, потім Білорусію від бульбофюрера, потім звільнемо від руского міра Брянськ, Курськ, Бєлгород, Воронеж, Ростов-на-Дону, Кубань. А завершимо переможним звільненням мадярів від ********.
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03.03.2022 01:27 Відповісти
Памперсы он выслал...
Лучше б себе оставил.
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03.03.2022 01:28 Відповісти
Циганва срана. виселить усіх їхніх циган *****
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03.03.2022 02:14 Відповісти
******!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.03.2022 02:15 Відповісти
Т В А Р И💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯
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03.03.2022 02:47 Відповісти
А также ссыыкуны .....
Хотят быть чистеньким перед Россией👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎
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03.03.2022 02:51 Відповісти
Да и ещё этот на фотке уж очень похож на пьяного москаля

🙉🙉🙉🙉🙉🙉🙉🙉🙉🙉🙉🙉🙉🙉🙉🙉
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03.03.2022 02:57 Відповісти
Мало вас в 1956 году танками давили, мало
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03.03.2022 06:18 Відповісти
Нехай грошами допомогають, звідки в них зброя?
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03.03.2022 06:27 Відповісти
Гади
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03.03.2022 07:08 Відповісти
Мразота рашистська!
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03.03.2022 07:30 Відповісти
Вот и стало кристально ясно, кто друг, а кто враг. Ситуация упрощается и проясняется.
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03.03.2022 14:27 Відповісти
 
 