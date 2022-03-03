Угорщина підтверджує заборону навіть на транзит зброї для України, - Орбан
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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повторно заявив, що Угорщина не планує допомагати Україні зброєю та не дозволить транзит військової допомоги від інших союзників через свою територію.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він заявив після зустрічі уряду 2 березня.
"Ми підтвердили рішення Угорщини не надсилати в Україну ні військ, ні зброї. Ми також підтвердили, що Угорщина не дозволить транзит зброї до України через свою територію", - заявив Орбан.
Він зазначив, що першочерговим пріоритетом залишаються "життя і безпека угорського народу", у тому числі угорців Закарпаття.
"Ми не можемо і не будемо приймати жодних рішень, які можуть спровокувати когось обрати ціллю населені пункти чи людей в Угорщині, або угорців та українців Закарпаття. Для Угорщини вкрай важливо залишитися поза цією війною. Водночас, Україна - наш друг, вона у скруті, а тим, хто у скруті, потрібно надати допомогу", - зазначив Орбан.
Прем’єр Угорщини заявив про те, що країна почала "одну з найбільших гуманітарних операцій в історії".
"Для початку, ми надсилаємо продукти харчування, засоби гігієни та дитячі товари загальною вартістю 600 млн форинтів (1,58 млн євро)", - додав Орбан.
Будь ласка, зачекайте...
*****, перепрошую, Орбан і дадуть згоду
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на своих собеседников. Деятельность банка в Европе может быть остановлена в ближайшие дни.
Там весь народ ********,у них терки со всеми соседями
Мабуть вЯлічіє хворих мізків!?
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!
<...>
Ведя такой захватывающий и поучительный разговор, Швейк и Водичка нашли наконец скобяную торговлю пана Каконя на Шопроньской улице, номер шестнадцать.
- Ты бы лучше подождал здесь, - сказал Швейк Водичке у подъезда дома, - я только сбегаю на второй этаж, передам письмо, получу ответ и мигом спущусь обратно.
- Оставить тебя одного? - удивился Водичка. - Плохо, брат, ты мадьяров знаешь, сколько раз я тебе говорил! С ними мы должны ухо держать востро. Я его ка-ак хрясну…
<...>
- Ладно уж, пойдём вместе, - решил Швейк. - Но надо действовать с оглядкой, чтобы не нажить беды.
- Не беспокойся, товарищ, - тихо сказал Водичка, когда подходили к лестнице. - Я его ка-ак хрясну… - и ещё тише прибавил: - Вот увидишь, с этой мадьярской рожей не будет много работы.
Країни Європейського союзу не будуть передавати Збройним силам України свої винищувачі, попри заяву головного дипломата Євросоюзу Жозепа Борреля.
Про це пише «Європейська правда» з посиланням на Politico.
У понеділок українська сторона заявила, що наші пілоти прибули до Польщі, щоб отримати військові літаки від партнерів із ЄС. Йшлося про радянські винищувачі, такі як МіГ-29, на яких українські пілоти вже навчені літати. Український парламент навіть конкретизував скільки їх буде: 28 МіГ-29 із Польщі, 12 зі Словаччини та 16 із Болгарії, а також 14 Су-25 із Болгарії.
Але тепер ці країни офіційно заявили, що таких постачань не буде.
Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков пояснив, що в його країні не вистачає літаків у бойовій готовності та запчастин, а також недостатньо винищувачів для охорони власного повітряного простору, не кажучи вже про надання літаків в оренду Україні.
Представник Міністерства оборони Словаччини у вівторок також спростував інформацію: «Словаччина не надаватиме Україні винищувачі».
Президент Польщі Анджей Дуда, виступаючи разом з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом на авіабазі Ласк у вівторок сказав, що його країна «не збирається спрямовувати будь-які літаки в повітряний простір України», зазначивши, що «це призведе до військового втручання в конфлікт».
Проте коментарі Дуди були не зовсім зрозумілими. Він не уточнив, чи відносилася його відмова до того, що Польща не відправить в Україну літаки, керовані польськими льотчиками, що справді означало б відкрите військове втручання у війну, або ж його відмова стосувалася у ширшому розумінні будь-якого потенційного постачання польських винищувачів в Україну.
За кілька годин прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступив із більш прямим спростуванням. «Польща не має таких планів», - сказав він на пресконференції.
Боррелю пізніше також довелося пояснювати свої слова. На іншій пресконференції він визнав, що, хоча винищувачі були «частиною запиту про допомогу, яку ми отримали від України», ЄС не мав достатніх фінансових коштів, щоб заплатити за них, і передбачалося, що вони мають бути передані «на двосторонній основі» окремими країнами ЄС.
За словами дипломатів ЄС, Боррель неофіційно запитував Болгарію, Польщу та Румунію - деякі з небагатьох країн ЄС, які досі використовують винищувачі радянських часів, чи можуть вони потенційно поставити Києву кілька літаків. Румунський чиновник не прокоментував запит або можливе постачання.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна має отримати 70 літаків від країн Євросоюзу.
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Давай ще статтю про те що джавеліни закінчились)
Есть единственный плюс - теперь точно известна позиция этого жирного модяр
Угорців завжди вважали гарними воїнами - ось нехай подивляться, кім їх зараз вважає їх влада.
Вони ще не покарані за злочини проти Карпатської Руси та найбільший геноцид 2 Світової у Європі у с. Корюківка.
Мадяр Закарпаття треба інтернувати.
Лучше б себе оставил.
Хотят быть чистеньким перед Россией👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎
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