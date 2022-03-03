Угорщина підтверджує заборону навіть на транзит зброї для України, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повторно заявив, що Угорщина не планує допомагати Україні зброєю та не дозволить транзит військової допомоги від інших союзників через свою територію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він заявив після зустрічі уряду 2 березня.

"Ми підтвердили рішення Угорщини не надсилати в Україну ні військ, ні зброї. Ми також підтвердили, що Угорщина не дозволить транзит зброї до України через свою територію", - заявив Орбан.

Він зазначив, що першочерговим пріоритетом залишаються "життя і безпека угорського народу", у тому числі угорців Закарпаття.

"Ми не можемо і не будемо приймати жодних рішень, які можуть спровокувати когось обрати ціллю населені пункти чи людей в Угорщині, або угорців та українців Закарпаття. Для Угорщини вкрай важливо залишитися поза цією війною. Водночас, Україна - наш друг, вона у скруті, а тим, хто у скруті, потрібно надати допомогу", - зазначив Орбан.

Прем’єр Угорщини заявив про те, що країна почала "одну з найбільших гуманітарних операцій в історії".

"Для початку, ми надсилаємо продукти харчування, засоби гігієни та дитячі товари загальною вартістю 600 млн форинтів (1,58 млн євро)", - додав Орбан.

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