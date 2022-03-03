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Кабмін пропонує РНБО запровадити санкції проти Путіна, Пєскова, Мішустіна та інших чиновників з РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кабмін пропонує РНБО запровадити санкції проти Путіна, Пєскова, Мішустіна та інших чиновників з РФ

Кабмін пропонує Раді національної безпеки та оборони запровадити персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна та ще 34 посадових осіб країни-агресора.

Про це йдеться в розпорядженні уряду № 193-р, інформує Цензор.НЕТ.

Крім Путіна пропонують запровадити санкції проти його речника - Дмитра Пєскова, членів російського уряду, зокрема прем'єр-міністра Мішустіна, повноважного представника президента Росії в Далекосхідному федеральному окрузі Юрія Трутнєва, секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева.

Санкції передбачають, зокрема, заборону на здійснення економічної та фінансової діяльності на території України; блокування активів; припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; відмову в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна платитиме військовим по 100 тисяч гривень на місяць - Кабмін ухвалив постанову

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Топ коментарі
+10
А шо,ще не ввели?Жесть!Та почекайте ще років 10,серіальчики попродавайте.Ідіоти
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03.03.2022 00:16
+10
Вони пропонують, йоханий бабай.
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03.03.2022 00:19
+7
⚡️США на этой неделе поставили Украине несколько сотен зенитно-ракетных комплексов Stinger, - NBC
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03.03.2022 00:20
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А шо,ще не ввели?Жесть!Та почекайте ще років 10,серіальчики попродавайте.Ідіоти
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03.03.2022 00:16 Відповісти
Амбіційний Путін не перестане бомбити Україну, до поки Американські абрамси не заїдуть на тереторію України.

Газова ігла Путіна
- Україна спригнула у 2004
- Европа спригнула у 2022

Путін годувава захід дешевим газом не з доброти, а по причині реалізації своїх амбіцій стати великим владикою з крайнього сходу до крайнього заходу.

Україна зламала цей план, саме український народ це зробив, тому тепер Путін ненавидить Українців, і буде зрівнювати міста України з землею.

Знаєте що саме страшніше, це те що США пізно наважаться сказати Путіну хватить.
Путін не натисне червону кнопку, він прекрасно розуміє, що застосування ядерної зброї приведе до взаємного самознищення, а він Путін, ой як хоче жити.
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Ambitious Putin will not stop bombing Ukraine until the American Abrams enter Ukraine.

Putin's gas needle
- Ukraine jumped in 2004
- Europe jumped in 2022

Putin fed the West with cheap gas not out of kindness, but because of the realization of his ambitions to become a great ruler from the far east to the far west.

Ukraine broke this plan, it was the Ukrainian people who did it, so now Putin hates Ukrainians and will level Ukraine's cities to the ground.

You know, what's worse is that the United States is too late to tell Putin enough.
Putin will not press the red button, he is well aware that the use of nuclear weapons will lead to mutual self-destruction, and he is Putin, oh how he wants to live.
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03.03.2022 00:17 Відповісти
Чому проти лише 35 чоловік, чтому не проти всіх росіян?
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03.03.2022 04:59 Відповісти
Це ще вчора треба було зробити..
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03.03.2022 00:17 Відповісти
Вони пропонують, йоханий бабай.
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03.03.2022 00:19 Відповісти
схаменулися
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03.03.2022 00:19 Відповісти
Какме ***** санкции. Выделить 100 000 000 баксов за голову *****. Вот и все санкции...
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03.03.2022 00:20 Відповісти
поки що 1 млн, вже
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03.03.2022 00:28 Відповісти
⚡️США на этой неделе поставили Украине несколько сотен зенитно-ракетных комплексов Stinger, - NBC
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03.03.2022 00:20 Відповісти
Це як кисень!
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03.03.2022 00:23 Відповісти
То негуманно. Голови їм повідрубуйте, й поготів. ..
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03.03.2022 00:20 Відповісти
А не рановато? Хай США та Європа, від яких ви вимагаєте санкцій, запроваджують а ви ще почухайтесь. Позорисько! Ходять всі у камуфляжі, зазивають всіх триматися, а свою роботу не робите. Ганьба!
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03.03.2022 00:21 Відповісти
а ви ще досі на це не спромоглися.? - ну це вже, мля, вообше...
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03.03.2022 00:21 Відповісти
Для політики - так.
А реально для нашкодження... самі знаєте
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03.03.2022 00:21 Відповісти
Тепер Путіна не пустять до України.
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03.03.2022 00:26 Відповісти
+5
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03.03.2022 00:29 Відповісти
Дааа, это просто жесть. Весь мир уже это сделал. А потом Зе ножкой топает, примите нас везде.
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03.03.2022 00:30 Відповісти
Ее, нема слів, я думав вони давно прийняті ... ауєть, вони ще будуть збиратись і думати ...
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03.03.2022 00:31 Відповісти
Впевнений, вони ще й торгувати продовжують з інтервентом, позорники.
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03.03.2022 05:02 Відповісти
Украина требует санкций у Европs и США- а сами только сейчас собираются вводить! Позорище.
Разорвали дип отношения, а въезд мокшанцам не запретили. Надо зпретить всем!
И санкции не по некоторым видам бизнеса- а всем мокшанцам - нафиг с пляжа! Обблэнерго жо сихпор, ввойну росиянцам принадлежат! Оксюморон полный. Ничего росыяянского в Украине!
Идиоты, или враги? Так закон войны, ради самосохранения, очнитесь, "уки.
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03.03.2022 00:34 Відповісти
Їх сім'ї теж потребують уваги
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03.03.2022 00:35 Відповісти
пробачте вже мене шановні але я і правда не розумію, як можна звинувачувати захід в тому, шо ви не робите самі?
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03.03.2022 00:43 Відповісти
Не поспішайте, фюреру вже до сраки ваші санкції
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03.03.2022 05:12 Відповісти
Атентат - найкраща санкція
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03.03.2022 06:17 Відповісти
треба і новоспечених росіян з дири та луганди за порєбрік з повною конфіскацією і повною забороною вїзду до України.
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03.03.2022 07:04 Відповісти
 
 