Кабмін пропонує РНБО запровадити санкції проти Путіна, Пєскова, Мішустіна та інших чиновників з РФ

Кабмін пропонує Раді національної безпеки та оборони запровадити персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна та ще 34 посадових осіб країни-агресора.

Про це йдеться в розпорядженні уряду № 193-р, інформує Цензор.НЕТ.

Крім Путіна пропонують запровадити санкції проти його речника - Дмитра Пєскова, членів російського уряду, зокрема прем'єр-міністра Мішустіна, повноважного представника президента Росії в Далекосхідному федеральному окрузі Юрія Трутнєва, секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева.

Санкції передбачають, зокрема, заборону на здійснення економічної та фінансової діяльності на території України; блокування активів; припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; відмову в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України тощо.

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