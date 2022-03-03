Кабмін пропонує РНБО запровадити санкції проти Путіна, Пєскова, Мішустіна та інших чиновників з РФ
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Кабмін пропонує Раді національної безпеки та оборони запровадити персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна та ще 34 посадових осіб країни-агресора.
Про це йдеться в розпорядженні уряду № 193-р, інформує Цензор.НЕТ.
Крім Путіна пропонують запровадити санкції проти його речника - Дмитра Пєскова, членів російського уряду, зокрема прем'єр-міністра Мішустіна, повноважного представника президента Росії в Далекосхідному федеральному окрузі Юрія Трутнєва, секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева.
Санкції передбачають, зокрема, заборону на здійснення економічної та фінансової діяльності на території України; блокування активів; припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; відмову в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України тощо.
Будь ласка, зачекайте...
Газова ігла Путіна
- Україна спригнула у 2004
- Европа спригнула у 2022
Путін годувава захід дешевим газом не з доброти, а по причині реалізації своїх амбіцій стати великим владикою з крайнього сходу до крайнього заходу.
Україна зламала цей план, саме український народ це зробив, тому тепер Путін ненавидить Українців, і буде зрівнювати міста України з землею.
Знаєте що саме страшніше, це те що США пізно наважаться сказати Путіну хватить.
Путін не натисне червону кнопку, він прекрасно розуміє, що застосування ядерної зброї приведе до взаємного самознищення, а він Путін, ой як хоче жити.
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Ambitious Putin will not stop bombing Ukraine until the American Abrams enter Ukraine.
Putin's gas needle
- Ukraine jumped in 2004
- Europe jumped in 2022
Putin fed the West with cheap gas not out of kindness, but because of the realization of his ambitions to become a great ruler from the far east to the far west.
Ukraine broke this plan, it was the Ukrainian people who did it, so now Putin hates Ukrainians and will level Ukraine's cities to the ground.
You know, what's worse is that the United States is too late to tell Putin enough.
Putin will not press the red button, he is well aware that the use of nuclear weapons will lead to mutual self-destruction, and he is Putin, oh how he wants to live.
А реально для нашкодження... самі знаєте
Разорвали дип отношения, а въезд мокшанцам не запретили. Надо зпретить всем!
И санкции не по некоторым видам бизнеса- а всем мокшанцам - нафиг с пляжа! Обблэнерго жо сихпор, ввойну росиянцам принадлежат! Оксюморон полный. Ничего росыяянского в Украине!
Идиоты, или враги? Так закон войны, ради самосохранения, очнитесь, "уки.