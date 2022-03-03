Співробітниця моніторингової місії ОБСЄ в Україні Феніна загинула під час обстрілу Харкова російськими військами
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Член Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марина Феніна, загинула під час обстрілу в Харкові 1 березня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОБСЄ.
Голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід висловлюють співчуття близьким Марини.
"Марину вбили, коли вона доставляла припаси для своєї родини в місті, яке стало зоною бойових дій. У Харкові та інших містах і селищах України снаряди та ракети влучають у житлові будинки та центри міст, вбиваючи та завдаючи поранень невинним мирним жителям – жінкам, чоловікам та дітям", - йдеться в повідомленні.
"Ми рішуче засуджуємо посилення обстрілів у центрах міст, що спричиняють загибель та поранення мирного населення, і повторюємо наш заклик до Російської Федерації щодо негайного припинення бойових дій і початку змістовного діалогу", - додали в ОБСЄ.
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Алишер Усманов является одним из российских бизнесменов, который попал под западные санкции после начала спецоперации РФ на Украине.
ми не можемо достукатися до нікого ...
Може ОБСЄ хоч зараз свої катаракти вилікує, а то 8 років вони наче були вражені цією страшною хворобою ,що спричинила їх повну сліпоту.