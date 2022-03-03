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Співробітниця моніторингової місії ОБСЄ в Україні Феніна загинула під час обстрілу Харкова російськими військами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Співробітниця моніторингової місії ОБСЄ в Україні Феніна загинула під час обстрілу Харкова російськими військами

Член Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марина Феніна, загинула під час обстрілу в Харкові 1 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОБСЄ.

Голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід висловлюють співчуття близьким Марини.

"Марину вбили, коли вона доставляла припаси для своєї родини в місті, яке стало зоною бойових дій. У Харкові та інших містах і селищах України снаряди та ракети влучають у житлові будинки та центри міст, вбиваючи та завдаючи поранень невинним мирним жителям – жінкам, чоловікам та дітям", - йдеться в повідомленні.

"Ми рішуче засуджуємо посилення обстрілів у центрах міст, що спричиняють загибель та поранення мирного населення, і повторюємо наш заклик до Російської Федерації щодо негайного припинення бойових дій і початку змістовного діалогу", - додали в ОБСЄ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 4 людей загинули, 15 - зазнали поранення в результаті ракетного удару військ РФ по адмінбудівлі ГУНП у Харкові. ВIДЕО

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Топ коментарі
+4
Потрібно висловити не просто стурбованість чи занепокоєння, а надстурбованість. Всі ваші заклики Хуйло вертів на своєму стручку. Вам же казали, йовбаки, закрийте небо. Стількох людей вдалося б врятувати від цього жахіття.
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03.03.2022 00:48
+4
Співчуття родині.
Може ОБСЄ хоч зараз свої катаракти вилікує, а то 8 років вони наче були вражені цією страшною хворобою ,що спричинила їх повну сліпоту.
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03.03.2022 00:59
+3
Нам крім ОБСЄ треба ще і НАТО
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03.03.2022 00:40
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Нам крім ОБСЄ треба ще і НАТО
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03.03.2022 00:40 Відповісти
Який там змістовий діалог?! Нехай беруть своє *****, сідають на всім відомий корабель 🚢 та ідуть на*уй.
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03.03.2022 00:42 Відповісти
Правительство Германии конфисковало яхту российского бизнесмена Алишера Усманова, пишет Forbes.


По информации издания, яхта была арестована властями Германии в Гамбурге. Стоимость 156-метровой яхты оценивается в $600 млн.

Алишер Усманов является одним из российских бизнесменов, который попал под западные санкции после начала спецоперации РФ на Украине.
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03.03.2022 00:48 Відповісти
в Германии надо начать Entwurmung. Первый глист на удаление Якунин
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03.03.2022 05:50 Відповісти
Потрібно висловити не просто стурбованість чи занепокоєння, а надстурбованість. Всі ваші заклики ***** вертів на своєму стручку. Вам же казали, йовбаки, закрийте небо. Стількох людей вдалося б врятувати від цього жахіття.
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03.03.2022 00:48 Відповісти
кияни, шо в Києві?
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03.03.2022 00:57 Відповісти
майже тихо
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03.03.2022 01:34 Відповісти
занепокоєняя 80 рівня
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03.03.2022 00:57 Відповісти
волиняне, шо на Волині?
ми не можемо достукатися до нікого ...
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03.03.2022 00:59 Відповісти
Було тихо, не рахуючи повітряної тривоги.
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03.03.2022 03:22 Відповісти
Співчуття родині.
Може ОБСЄ хоч зараз свої катаракти вилікує, а то 8 років вони наче були вражені цією страшною хворобою ,що спричинила їх повну сліпоту.
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03.03.2022 00:59 Відповісти
мудаки близорукие уже выразили самую глубокую обеспокоенность?
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03.03.2022 10:45 Відповісти
 
 