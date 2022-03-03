Три літаки та два вертольоти РФ знищили українські військові за добу, - ЗСУ

Зенітні ракетні підрозділи знищили за добу, 2 березня, три ворожі літаки і два вертольоти РФ.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"2 березня екіпажі бойових літаків Су-24м і Су-25 здійснювали авіаційну підтримку підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, знищуючи колони військової техніки та живої сили росіян у Київській, Сумській, Чернігівський і Харківській областях", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби зенітними ракетними підрозділами знищено три ворожих літаки і два вертольота окупантів.

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