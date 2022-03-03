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Три літаки та два вертольоти РФ знищили українські військові за добу, - ЗСУ
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Зенітні ракетні підрозділи знищили за добу, 2 березня, три ворожі літаки і два вертольоти РФ.
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"2 березня екіпажі бойових літаків Су-24м і Су-25 здійснювали авіаційну підтримку підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, знищуючи колони військової техніки та живої сили росіян у Київській, Сумській, Чернігівський і Харківській областях", - йдеться в повідомленні.
Протягом доби зенітними ракетними підрозділами знищено три ворожих літаки і два вертольота окупантів.
Топ коментарі
+39 Myko
показати весь коментар03.03.2022 01:17
+34 Igor Makan
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показати весь коментар03.03.2022 01:00
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Головна біда українців на війні - це милосердя до ворога, який прикинувся мирним.
Так завжди було.
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Что Нам делать? - Быть бдительным, ловить их и закапывать. В плен не брать.
рестович добавил, что другие подразделения оккупантов также несут потери.
"А об остальных даже и говорить нечего. Сегодня (в среду, 3 марта, - Ред.) попали в плен офицеры ротные - командиры танкового батальона, там замкомандира полка, и так далее. И вот они плачут, стоят на коленях и говорят "Мы не знали".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича
Арестович добавил, что другие подразделения оккупантов также несут потери.
"А об остальных даже и говорить нечего. Сегодня (в среду, 3 марта, - Ред.) попали в плен офицеры ротные - командиры танкового батальона, там замкомандира полка, и так далее. И вот они плачут, стоят на коленях и говорят "Мы не знали"... У них даже легенды не заготовлены как следует", - говорит советник главы ОП.
Говоря о тактических ошибках, которые допускает противник, он указал на сосредоточивание 55-60% войск РФ вокруг Харькова и Киева, а в других регионах появились "огромные дыры" (на юге, в центре и зоне ООС).
"Дыры обернутся тем, что они пытаются ротными или батальонными группами (это 200 - 400, 600 человек) пытаются решать какие-то задачи. И вот трижды попытавшись решить эти задачи в направлении Кривого Рога и под Николаевом они попали под удар и были практически полностью уничтожены", - рассказал Арестович.
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Под Харьковом взяли в плен 2-е элитное подразделение РФ, - Арестович
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