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Три літаки та два вертольоти РФ знищили українські військові за добу, - ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Три літаки та два вертольоти РФ знищили українські військові за добу, - ЗСУ

Зенітні ракетні підрозділи знищили за добу, 2 березня, три ворожі літаки і два вертольоти РФ.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"2 березня екіпажі бойових літаків Су-24м і Су-25 здійснювали авіаційну підтримку підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, знищуючи колони військової техніки та живої сили росіян у Київській, Сумській, Чернігівський і Харківській областях", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби зенітними ракетними підрозділами знищено три ворожих літаки і два вертольота окупантів.

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Топ коментарі
+39
Тетяна Чорновол Стугною знищила ворожий Ураган.

https://www.facebook.com/dzindzia/videos/529201215201062
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03.03.2022 01:17
+34
Счастливого полювання, хлопці!!!
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03.03.2022 01:00
+33
Ось вони - наші янголи-охоронці. Нехай береже їх Господь.
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03.03.2022 01:00
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Счастливого полювання, хлопці!!!
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03.03.2022 01:00 Відповісти
Ось вони - наші янголи-охоронці. Нехай береже їх Господь.
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03.03.2022 01:00 Відповісти
ну ни хрена себе урожай + еще подбитый на рейде Большой Десантный Крематорий ))
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03.03.2022 01:01 Відповісти
пропустил. Принимает забортную или горит?
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03.03.2022 01:02 Відповісти
Начеб-то тільки горить. Шкода, що вчора по ним неь влупашили.
Головна біда українців на війні - це милосердя до ворога, який прикинувся мирним.
Так завжди було.
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03.03.2022 01:11 Відповісти
головна біда ураїнців у цій війні це те що не набудували дальнобійних ракетних комплексів
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03.03.2022 01:20 Відповісти
Не будемо вказувати пальцем хто не набудував
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03.03.2022 01:34 Відповісти
І це також, ніде правди діти.
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03.03.2022 01:34 Відповісти
Я говорив більш широко, не тільки про сьогодення. Скільки раз в історії було, що недобиті ляхи перепрошували, обіцяли, а потім знову за своє? Про московитів я взагалі мовчу. Хіба що про турків щось не пригадую такого - не зустрічав.
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03.03.2022 01:55 Відповісти
Вже є -один сердобольний пішов домовлятись,а хлопців підставив під кпвт,нащастя,всі встигли відійти,у супостатів лише 2 ,замість 7....
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03.03.2022 09:46 Відповісти
горит
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03.03.2022 01:11 Відповісти
Это хорошо. А то я думал, что они там мёрзнут. Погода-то ветреная выдалась.
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03.03.2022 01:15 Відповісти
Тетяна Чорновол Стугною знищила ворожий Ураган.

https://www.facebook.com/dzindzia/videos/529201215201062
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03.03.2022 01:17 Відповісти
Тільки влучний постріл зі Стугни робить українську жінку справді щасливою.
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03.03.2022 03:09 Відповісти
Це просто свято якесь! Поширюйте скрізь цю інфу, бажано ще й на ворожих пабліках, щоб тремтіли і буряти, і кадирівці, і всі, хто прикидається ватою - "я внє політікі" В нас жінки крутіші за всіх орків разом взятих. Слава Україні.
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03.03.2022 04:05 Відповісти
Слава Україні! Героям Слава! Смерть смердючим кацапам!
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03.03.2022 01:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EIXctSrNxWA
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03.03.2022 01:57 Відповісти
До чего же надо было довести весь этот мир что бы в санкциях к московии объединились - ПорноХаб, Папа Римский, Талибан, Илон Маск и Анонимус... мДа .. этА успех ...
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03.03.2022 01:46 Відповісти
Вобщем планы кацапов на завтра понятны - колон суицидников на Киев больше не будет, некем, да и не на чем.. Будут только авиа-ракетные удары и дрг...
Что Нам делать? - Быть бдительным, ловить их и закапывать. В плен не брать.
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03.03.2022 01:53 Відповісти
+100 "В плен не брать."
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03.03.2022 06:55 Відповісти
Цікаво, після 100 збитих літаків РФ вони продовжать прилітати чи вже не наважаться?
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03.03.2022 02:23 Відповісти
У них больше 700 штук истребительной и штурмовой авиации .Так ,что ещё надолго хватит
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03.03.2022 05:53 Відповісти
У них и танков 10тыс. штук. Правда поломанных по ангарам. С самолётами думаю не лучше.
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03.03.2022 06:44 Відповісти
Хер у них а не 700 гавнолетов. половину на бумаге ... Если они перегонят все оставшиеся то останутся голые и босые
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03.03.2022 10:10 Відповісти
Ресурсы РФ не безразмерные , кирдык набирает обороты .
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03.03.2022 02:27 Відповісти
Тем временем парашиский ГЛОНАСС продолжает получать данные для коррекции от ILRS, международной организации. Чтобы лучше ракеты нацеливать.
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03.03.2022 03:11 Відповісти
Боятся идти в наступление на города, утюжат методично. Порабы предпринимать контрмеры.
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03.03.2022 03:17 Відповісти
первые гробы в раше
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03.03.2022 03:47 Відповісти
не останавливаться на достигнутом. Слава ВСУ
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03.03.2022 03:49 Відповісти
Под Харьковом разгромили и взяли в плен второе элитное подразделение российской армии. Это 1-я танковая армия - таманская дивизия, кантемировская дивизия и так далее", - рассказал он.

рестович добавил, что другие подразделения оккупантов также несут потери.

"А об остальных даже и говорить нечего. Сегодня (в среду, 3 марта, - Ред.) попали в плен офицеры ротные - командиры танкового батальона, там замкомандира полка, и так далее. И вот они плачут, стоят на коленях и говорят "Мы не знали".
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03.03.2022 04:24 Відповісти
Украинские военные под Харьковом разбили и взяли в плен элитное подразделение войск РФ. Также в среду в других районах бойцы ВСУ пленили вражеских офицеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича

Арестович добавил, что другие подразделения оккупантов также несут потери.

"А об остальных даже и говорить нечего. Сегодня (в среду, 3 марта, - Ред.) попали в плен офицеры ротные - командиры танкового батальона, там замкомандира полка, и так далее. И вот они плачут, стоят на коленях и говорят "Мы не знали"... У них даже легенды не заготовлены как следует", - говорит советник главы ОП.

Говоря о тактических ошибках, которые допускает противник, он указал на сосредоточивание 55-60% войск РФ вокруг Харькова и Киева, а в других регионах появились "огромные дыры" (на юге, в центре и зоне ООС).

"Дыры обернутся тем, что они пытаются ротными или батальонными группами (это 200 - 400, 600 человек) пытаются решать какие-то задачи. И вот трижды попытавшись решить эти задачи в направлении Кривого Рога и под Николаевом они попали под удар и были практически полностью уничтожены", - рассказал Арестович.
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03.03.2022 04:27 Відповісти
Кацап на учениях.

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03.03.2022 06:05 Відповісти
Відпочиває, певно. Втомився. Он і борщ навіть ролив
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03.03.2022 08:11 Відповісти
Как там Суворов говорил: тяжело в учениях - легко в гробу
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03.03.2022 10:18 Відповісти
Уничтоженные путинские окупанты.

https://twitter.com/NikdyNic2/status/1499098591650013193?s=20&t=E1fvOJHPU5eISc-dJk7k9A
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03.03.2022 06:12 Відповісти
Оккупанты попались.

https://twitter.com/TheDeadDistrict/status/1499240222051254272?s=20&t=3jEIW-sOH--dSGAoHmYJAA
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03.03.2022 06:52 Відповісти
Очередная группа оккупантов взята в плен.

https://twitter.com/TheDeadDistrict/status/1499039421324316676?s=20&t=3jEIW-sOH--dSGAoHmYJAA

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03.03.2022 06:57 Відповісти
Это точно военные? На бомжей похожи.
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03.03.2022 09:31 Відповісти
Одним оккупантом меньше.

https://twitter.com/TheDeadDistrict/status/1498733209839931393?s=20&t=NhTjc8uQ8NjZZ1r0H846lA

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03.03.2022 07:26 Відповісти
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03.03.2022 07:34 Відповісти
Гарна робота.
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03.03.2022 09:36 Відповісти
Читаю українську версію. Питання, так і має бути "вертольота" чи може гвинтокрил або хоча гелікоптер?
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03.03.2022 09:37 Відповісти
Останні слова Путлера будуть: "- І ти, Рамзан????"
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03.03.2022 10:22 Відповісти
 
 