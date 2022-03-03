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Кацапський танк послужить Україні, - тероборона Харківщини відібрала в окупантів танк. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці територіальної оборони Харківщини відібрали танк у російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LiveKharkov.

Російськомовні мешканці Харківщини кричать "Слава Україні" на захопленому у російських окупантів танку.

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Не детское лицо войны (Видео) Первое видео посмотрите
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03.03.2022 01:03 Відповісти
Харків... милый ,дорогой ,держись
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03.03.2022 01:06 Відповісти
Чортякі, ви ж хоч прапор почепіть, шоб не вальнули с Джави))
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03.03.2022 01:11 Відповісти
когда ему было 18, он мечтал выиграть в лоторею ДОСААФ "жигули" шестёрку, которая стоила 5 тысяч рублей. Думал ли он, что у него будет свой танк стоимостью 500 тысяч $...
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03.03.2022 01:13 Відповісти
чортяки)
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03.03.2022 01:17 Відповісти
Молодці, хлопці!
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03.03.2022 01:39 Відповісти
 
 