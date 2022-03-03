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Кацапський танк послужить Україні, - тероборона Харківщини відібрала в окупантів танк. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці територіальної оборони Харківщини відібрали танк у російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LiveKharkov.
Російськомовні мешканці Харківщини кричать "Слава Україні" на захопленому у російських окупантів танку.
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