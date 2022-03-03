Кацапський танк послужить Україні, - тероборона Харківщини відібрала в окупантів танк. ВIДЕО

Бійці територіальної оборони Харківщини відібрали танк у російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LiveKharkov.

Російськомовні мешканці Харківщини кричать "Слава Україні" на захопленому у російських окупантів танку.