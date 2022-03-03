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Новини Війна в Україні
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Миколаївська область (546) порт (196)

На атакованому російською ракетою іноземному судні в порту "Ольвія" загинула людина, - Мінінфраструктури

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На атакованому російською ракетою іноземному судні в порту "Ольвія" загинула людина, - Мінінфраструктури

Міністерство інфраструктури України повідомило про наявність загиблого члена екіпажу судна Banglar Samriddhi, яке постраждало від ракетного удару з боку російських військових біля порту "Ольвія" в Миколаївській області.

"За уточненими даними, серед екіпажу торговельного судна є загиблий. На момент поразки він перебував на містку, поки що його особу не ідентифіковано. На місце було викликано швидку, поінформовано Службу безпеки України", - повідомляється в телеграмі міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Ракетний удар по судну Banglar Samriddhi (прапор Бангладеш) було зроблено сьогодні о 17:25 військово-морськими силами Росії.

Як повідомлялося, у порту "Ольвія" російська ракета потрапила в теплохід Banglar Samriddhi (прапор Бангладеш), що стоїть на рейді порту.

Судно зайшло 23 лютого і стояло в очікуванні навантаження без можливості виходу через обмеження ВМС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти здійснили ракетний удар по іноземному цивільному кораблю в порту "Ольвія" на Миколаївщині

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Усіх тих виродків тепер навіть Гаага не врятує...
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03.03.2022 01:30 Відповісти
теперь и Бангладеш прекратит бункеровку кацапских судов.
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03.03.2022 01:31 Відповісти
В слідуючий раз при голосуванні в ООН вже не будуть утримуватись.
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03.03.2022 01:44 Відповісти
они тогда не смогли разобраться в вопросе, и сказали, что они "вне палитики". Не судите строго, чакма - что с них взять.
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03.03.2022 01:51 Відповісти
Вбиства -то не політика! Це злочин! Не можна ігнорувати злочини!
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03.03.2022 02:08 Відповісти
Ну, не знаю. Может в обычаях чакма или трипура убийство - это не такое уж и преступление, что бы в оонах обижать большое государство.
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03.03.2022 02:20 Відповісти
Тоді що вони з такими нормами моралі роблять у ООН? Просиджують крісла и шопаються у Нью-йоркськіх магазинах
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03.03.2022 02:59 Відповісти
в ооне таких этносов интересных как говна за баней.
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03.03.2022 03:09 Відповісти
Это благодарность России за то, что Бангладеш воздержался при голосовании в ООН.
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03.03.2022 02:15 Відповісти
 
 