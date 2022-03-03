На атакованому російською ракетою іноземному судні в порту "Ольвія" загинула людина, - Мінінфраструктури

Міністерство інфраструктури України повідомило про наявність загиблого члена екіпажу судна Banglar Samriddhi, яке постраждало від ракетного удару з боку російських військових біля порту "Ольвія" в Миколаївській області.

"За уточненими даними, серед екіпажу торговельного судна є загиблий. На момент поразки він перебував на містку, поки що його особу не ідентифіковано. На місце було викликано швидку, поінформовано Службу безпеки України", - повідомляється в телеграмі міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Ракетний удар по судну Banglar Samriddhi (прапор Бангладеш) було зроблено сьогодні о 17:25 військово-морськими силами Росії.

Як повідомлялося, у порту "Ольвія" російська ракета потрапила в теплохід Banglar Samriddhi (прапор Бангладеш), що стоїть на рейді порту.

Судно зайшло 23 лютого і стояло в очікуванні навантаження без можливості виходу через обмеження ВМС РФ.

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