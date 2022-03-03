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Російські банки, які потрапили під санкції ЄС, відключать від SWIFT 12 березня

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Російські банки, які потрапили під санкції ЄС, відключать від SWIFT 12 березня

Міжнародна платіжна система SWIFT відключить російські банки, які потрапили під санкції, 12 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт SWIFT.

"Ми відключимо сім російських організацій (та їх дочірні компанії в Росії) від мережі SWIFT. Постанова (ЄС від 2 березня 2022 року) вимагає, щоб ми відключили визначені організації 12 березня 2022 року, і ми зробимо це відповідним чином", - йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що посли ЄС погодилися відключити сім російських банків від SWIFT.

Серед них: ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" та ВЭБ.

Читайте: ЄС заборонив із 12 березня надання послуг SWIFT підсанкційним банкам РФ

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просто вбили сбєру конкурентів
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03.03.2022 01:50 Відповісти
твій сбер вже іздох .. вартість акції на Лондонській біржі - $0.01 ... папір туалетній дорожче коштує
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03.03.2022 01:52 Відповісти
схера він мій ? мова про те, що пропустили його марно
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03.03.2022 02:27 Відповісти
Поблизу Києва, орієнтовно в районі населенних пунктів Демидів, Ірпінь, Макарів,Буча, знаходяться рашистські зенітно-ракетні комплекси С-300.

Українська армія потребує інформації про місце знаходження цих комплексів. Якщо хтось має інформацію щодо цього, пишіть через чат-бот у Telegram - "Stop Russian War".
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03.03.2022 01:55 Відповісти
Шото засланным казачком пахнет!!! Stop Russian War - подозрительный!
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03.03.2022 01:59 Відповісти
якась ********* назва каналу
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03.03.2022 02:04 Відповісти
Это 12 дней чтобы вывести активы и ничего не потерять? «Мудрое» решение. Как сказал Каспаров - если бы не боялись, то блокировали сразу, без отсрочки.
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03.03.2022 02:20 Відповісти
 
 