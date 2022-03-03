Якщо ворог вважає, що Україна буде тільки захищатися, він помиляється, - Данілов
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Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що Збройні сили України у війні, яку почала РФ, будуть діяти відповідно до поставлених завдань, а не лише захищатися.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов заявиви в ефірі телеканалу "Рада"
"Наші військові діють злагоджено, професійно і відповідно до тих завдань, які ставить верховний головнокомандувач, командувач нашими Збройними силами генерал Залужний. Все виконується згідно того плану, який є у наших структурах.
І якщо ворог вважає, що ми будемо тільки захищатися, то він глибоко помиляється. Ми будемо робити так, як вважаємо за необхідне", - підкреслив він.
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Данілов також назвав першочерговим завданням для української дипломатії домогтися закриття неба над Україною.
"Президент країни, наша дипломатія працює над тим, щоб закрили простір над нашою країною. Це дуже важливо. Тому що це життя наших цивільних громадян, наших дітей. Питання остаточно не прийнято. Але президент і наша дипломатія дуже потужно працюють у цьому питанні. Тому що якщо ми не закриємо простір, наші діти будуть не захищені. Зараз це для нас питання номер один", - сказав секретар РНБО.
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Я не могу быть конечно уверенным полностью, но, мне кажется, я понял суть плана. Не расскажу. В нем есть изъяны, в виде закончившегося во многих местах ПВО, а со стратегической точки зрения он почти безупречен. Кто-то может придумал бы лучше, но я бы не смог.
Но это если тот план, о котором я все же думаю. Я же не Ванга и не полководец
кацапського інформбюроцентру геополітичних технологій кацапстану
таке кросове, що розбираю на цитати
"В первую очередь это ракетный удар по системам ПВО, средствам управления, штабам. Во-вторых, после подавления ПВО начинается массированная бомбардировка авиацией скоплений техники, командных пунктов, чтобы развалить управляемость войсками. Потом включается техника, дальнобойная артиллерия. Затем осуществляется десант по захвату ближайших к столице аэродромов для приёма самолётов.
Всё это было прекрасно отработано Россией в Казахстане: массированная переброска войск в Алма-Ату, потом их обратно забирают на Ил-76.
Затем, используя эти плацдармы, десант по захвату правительственного квартала и установление "зелёной зоны". После чего зачистка политического пространства. Нужно будет поставить на несколько месяцев переходную фигуру, более-менее легитимную в политическом пространстве. Она должна объявить через некоторое время президентские и парламентские выборы.
Захват политических центров и смена режима на пророссийский стали возможными благодаря ДНР и ЛНР. Они для нас выполнили колоссальную работу: на 8 лет Украину втянули в позиционную войну, то есть войну начала XX века.
Первая мировая война, позиционная война без авиации, дальнобойной артиллерии, поддержки, крылатых ракет, управления космическими средствами наведения разведки. 8 лет у Киева шёл процесс вкачивания огромных ресурсов в позиционную войну. 8 лет они готовили кадры именно для позиционной войны. Они заменили практически всё руководство, которое получило в советское время опыт Афганской войны, потому что то руководство имело одинаковый опыт с российскими офицерами. Киев заменил их новым поколением командиров, которые прошли именно Донбасскую войну. Эти люди мыслят только позиционно. Они даже не умеют взаимодействовать с танковыми соединениями. Была позиционная война и артиллерия средней дальности, калибров, которая позволяла стрелять на 10-20 км. Это привело к тому, что от советского опыта их армия и мышление Генштаба опустились до низшего уровня. Они представляли, что война с Россией будет тоже позиционная: пойдёт огромная масса людей, за ними танки, артиллерия. Они посчитали, что у них 260 тысяч солдат, а у России у границ с Украиной не намного больше. Но они могут там поставить больше 200 тысяч. И они считали, что смогут сопротивляться.
А мы навязали им войну XXI века, в которую Россия втянулась в Грузии. Россия стала второй страной в мире, которая применила высокоточное оружие. Тогда это был шок для Запада. Потому что их корреспонденты ринулись в Грузию, чтобы снимать разрушения, бомбардировки кварталов. А оказалось, что Россия стала использовать высокоточное оружие. Там практически не было разрушения гражданских объектов. Разрушались аэродромы, средства связи, командные пункты. Этот опыт ещё в Сирии усовершенствовался.
Звичайний софкоїдний висер й не більше .
Демонстрація кацапердючої пихи , максимум .
В реальності , високоточну (по-справжньому) за років 10-15 до агресії проти Грузії користували США, Британія , Ізраїль в різній ступені й в різних операціях . Ось чому саудівський пілот - вчорашній курсант збивав по 10 штук садамівських асів в операціях "Буря в пустелі" ... Ізраїль вичавив усю верхівку Хамасу (п"ять разів по одній тушці) такою збоєю . Коли їх штаб ховался в 15-етажному будинку й требо було влучити тільки в одну кімнату , не рушуючи інші кімнати й перекриття .
Шейха Ясіна ліквідували прямим попаданням в його , коли дочекались моменту , щоб не було крім його й охоронців нікого . Це було у 2001 році .
Не відомо , яка така високоточна зборя була в Кутаїсі , що цілу секцію 10-поверхового будинку знесла .
Ну а маячня про "ані даже нє умеют взаімодєйстфофать с соединениями в ігре "танчікі" -- це вгагалом , враження що цей "АНАЛітік" так й залишився десь в районі 1944 року .
"Буря в пустелі" чітко довела , що дві ескадрілії "Апатчі" можуть знищити 700 з 1100 танчиков (яких випустив на фарш Садамка) всього за 4 години бою .
Й ті ж самі "викладачі академій" що виробляли комедну (для кінця 20 століття) військову доктрину Садама зараз пиху вперед виставляють й знов таки обісралися на 70 років тому ...
Их нужно уничтожить как нацию и страну всем миром, там в головах глухо и глупо. Не будет у нас мира пока живи русские
Про страну согласен. У них там есть 2 варианта сейчас: сдавать Путина и его окружение в международный суд и мириться, или распад страны под давлением экономических факторов, как СССР недавно. Судя по тому, что они сидят по домам и почти ничего не делают, россияне выбрали распад страны.
> пока живи русские
Украинцы не будут убивать мирных людей. Даже россиян.
- Але ж це задача не для дипломатії, а для наших сил ППО.
Але схоже, що сьогодні урок історії для нас про те, що ми повинні самі придумати, як розв'язати найскладніші задачі і таки розв'язати їх практично.