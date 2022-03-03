Ми знову без світла і без води, продовжуємо залишатися без тепла, - мер Маріуполя Бойченко

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що 2 березня був найважчим і найжорстокішим днем за всі сім днів війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

"Рідні маріупольці! Сьогодні був найважчий і найжорстокіший день за всі 7 днів війни. Сьогодні нас усіх просто хотіли знищити. Але наші шановні Збройні сили України, Національна гвардія та полк "Азов" дали гідну відсіч тим людям, які стріляли по наших житлових будинках, знищуючи нас із вами", - сказав Бойченко.

Мер Маріуполя додав, що, на жаль, знову пошкоджено критично важливу інфраструктуру.

"Ми знову без світла. Ми знову без води. Ми продовжуємо залишатися без тепла. Але завтра з першими променями сонця наші героїчні комунальні служби та компанія ДТЕК будуть йти вперед, щоб відновити критично важливу інфраструктуру. Щоб ми були зі світлом та водою. Щоб відновити стабільне телефонне забезпечення", – сказав він.

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