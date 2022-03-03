УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17726 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
5130 6
війна (7386) Маріуполь (590) Бойченко (10)

Ми знову без світла і без води, продовжуємо залишатися без тепла, - мер Маріуполя Бойченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ми знову без світла і без води, продовжуємо залишатися без тепла, - мер Маріуполя Бойченко

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що 2 березня був найважчим і найжорстокішим днем за всі сім днів війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

"Рідні маріупольці! Сьогодні був найважчий і найжорстокіший день за всі 7 днів війни. Сьогодні нас усіх просто хотіли знищити. Але наші шановні Збройні сили України, Національна гвардія та полк "Азов" дали гідну відсіч тим людям, які стріляли по наших житлових будинках, знищуючи нас із вами", - сказав Бойченко.

Мер Маріуполя додав, що, на жаль, знову пошкоджено критично важливу інфраструктуру.

"Ми знову без світла. Ми знову без води. Ми продовжуємо залишатися без тепла. Але завтра з першими променями сонця наші героїчні комунальні служби та компанія ДТЕК будуть йти вперед, щоб відновити критично важливу інфраструктуру. Щоб ми були зі світлом та водою. Щоб відновити стабільне телефонне забезпечення", – сказав він.

Також читайте: Внаслідок обстрілів Маріуполя до лікарень потрапили 128 цивільних осіб, - мер Бойченко

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поблизу Києва, орієнтовно в районі населенних пунктів Демидів, Ірпінь, Макарів,Буча, знаходяться рашистські зенітно-ракетні комплекси С-300.

Українська армія потребує інформації про місце знаходження цих комплексів. Якщо хтось має інформацію щодо цього, пишіть через чат-бот у Telegram - "Stop Russian War".
показати весь коментар
03.03.2022 01:54 Відповісти
пиши у місцеві чати ...
показати весь коментар
03.03.2022 01:56 Відповісти
беда через неделю похолодает
показати весь коментар
03.03.2022 02:03 Відповісти
Мариуполь город герой.
показати весь коментар
03.03.2022 10:16 Відповісти
Маріуполь, тримайтеся! Ми всі з вами! Вони не пройдуть! Слава Україні!
показати весь коментар
03.03.2022 10:23 Відповісти
 
 