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Внаслідок удару окупантів по Ізюму загинули 8 осіб, зокрема двоє дітей (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок удару окупантів по Ізюму загинули 8 осіб, зокрема двоє дітей (оновлено)

Російські окупанти обстріляли місто Ізюм на Харківщини. Снаряди влучили в житловий будинок. Загинули 8 осіб, зокрема 2 дітей.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

"Ізюм. Авіація ворога знову вдарила по мирному населенню. Як повідомив заступник мера міста Ізюм (Харківська область) Вадим Мацокін, бомби впали на багатоповерхівку та приватний будинок. Є мінімум троє загиблих", - йдеться в повідомленні.

Водночас "Суспільне Харків" повідомляє: "6 загиблих у приватному будинку в Ізюмі, двоє з них — діти, повідомив Суспільному заступник мера Ізюма Володимир Мацокін".

"Кількість жертв атаки в Ізюмі збільшилася до 8 - загинули 6 дорослих, 2 дітей, усі мирні жителі. Ворог також поцілив у поліцію, почалася пожежа. В центрі міста є значні руйнації, у приміщенні виконкому повилітали вікна - Мацокін", - додали в "Суспільне Харків".

Також читайте: Через ворожі обстріли Ізюм на Харківщині залишився без газу

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Топ коментарі
+9
гореть в аду росиянским фашистам. Они не люди. муравьи какие-то, насекомые.
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03.03.2022 01:52
+8
Поблизу Києва, орієнтовно в районі населенних пунктів Демидів, Ірпінь, Макарів,Буча, знаходяться рашистські зенітно-ракетні комплекси С-300.

Українська армія потребує інформації про місце знаходження цих комплексів. Якщо хтось має інформацію щодо цього, пишіть через чат-бот у Telegram - "Stop Russian War".
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03.03.2022 01:53
+6
кхм ... а курви з півдня полонених біляшами кормлять ще й соплі утирають .. кончені ... там інша орда пройшла повз Миколаїв та тепер трощіть Вознесенськ з градів ... ви тепер їм ще варенеків наготуйте ...
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03.03.2022 02:02
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гореть в аду росиянским фашистам. Они не люди. муравьи какие-то, насекомые.
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03.03.2022 01:52 Відповісти
Поблизу Києва, орієнтовно в районі населенних пунктів Демидів, Ірпінь, Макарів,Буча, знаходяться рашистські зенітно-ракетні комплекси С-300.

Українська армія потребує інформації про місце знаходження цих комплексів. Якщо хтось має інформацію щодо цього, пишіть через чат-бот у Telegram - "Stop Russian War".
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03.03.2022 01:53 Відповісти
мрази
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03.03.2022 01:53 Відповісти
кхм ... а курви з півдня полонених біляшами кормлять ще й соплі утирають .. кончені ... там інша орда пройшла повз Миколаїв та тепер трощіть Вознесенськ з градів ... ви тепер їм ще варенеків наготуйте ...
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03.03.2022 02:02 Відповісти
Треба буде мститись в московії
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03.03.2022 02:02 Відповісти
Українці, робіть що хочете але небо треба закривати. Мені здається далі буде гірше. Полоумний карлік буде бомбити ще більше.
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03.03.2022 02:11 Відповісти
"робіть що хочете але небо треба закривати"
-а мені здаеться , що ті, хто у руля чудово розуміють проблему і роблять зараз для цього все можливе.
А ще мені здаеться що я бачу вброс на паніку з номерного аккаунту з під впн

Проблема величезна. Но такі пости не несуть конструктиву від слова "зовсім". Но несуть невпевненість
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03.03.2022 02:34 Відповісти
ДЕ ППО?

Підпишіть петицію до NATO

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine?fbclid=IwAR3xHVBbmRhnQGoK7r2WPdF9apZsXsKmQG65n-17Ea-qTvI_Z-u-SnLtcqw
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03.03.2022 02:17 Відповісти
Будь ласка розшарте петицію максимально. ХЗ чи воно допоможе...
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03.03.2022 02:30 Відповісти
Не допоможе. Петиція наскільки я знаю (можлива помилка) вже набрала мільйон підписів
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03.03.2022 02:43 Відповісти
Так більше 1 мільйону... роблю, що можу((
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03.03.2022 02:46 Відповісти
Це геноцид проти украінського народу ,**** путін і твоя злочина кліка будьде ви прокляті ,вбивці варвари.
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03.03.2022 08:29 Відповісти
 
 