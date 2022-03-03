Влада Грузії не випустила з Тбілісі добровольців, які прямували до України для боротьби з російськими окупантами

Кілька десятків грузіинських бійців-добровольців з бойовим досвідом планували виліт літаком до Польщі для подальшого перекидання в Україну ї допомогі ЗСУ, але влада Грузії не допустила такого розвитку подій. Добровольці були зняті з рейсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.

За інформаццією джерела, посадка в літак в аеропорту Тбілісі була заборонена урядом Грузії. Добровольців зупинили та провели допит працівники державної безпеки Грузії.

Також була припинена дія їхніх закородонних паспортів і з них взяли підписку про нерозголошення та невиїзд.

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