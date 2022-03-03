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Грузія (864) добровольці (417)

Влада Грузії не випустила з Тбілісі добровольців, які прямували до України для боротьби з російськими окупантами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Влада Грузії не випустила з Тбілісі добровольців, які прямували до України для боротьби з російськими окупантами

Кілька десятків грузіинських бійців-добровольців з бойовим досвідом планували виліт літаком до Польщі для подальшого перекидання в Україну ї допомогі ЗСУ, але влада Грузії не допустила такого розвитку подій. Добровольці були зняті з рейсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела. 

За інформаццією джерела, посадка в літак в аеропорту Тбілісі була заборонена  урядом Грузії. Добровольців зупинили та провели допит працівники державної безпеки Грузії. 

Також була припинена дія їхніх закородонних паспортів і з них взяли підписку про нерозголошення та невиїзд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр Грузії Гарібашвілі про можливість приєднання до західних санкцій проти Росії: "Це нашкодить нашим інтересам"

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Топ коментарі
+33
Не їм, а народу Грузії. Владу там зараз утримують про-російські політики, це тимчасово, не треба всіх однією лінійкою міряти.
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03.03.2022 02:15
+32
Бо це не влада Грузії, це путінські посіпаки. З такою владою грузинам нічого не світить.
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03.03.2022 02:15
+29
Вже.
За відмову від приєднання до західних санкцій проти росії.
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03.03.2022 02:14
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А ми їм у 17-му під час масових пожеж літаки ДСНС виділяли
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03.03.2022 02:10 Відповісти
Не їм, а народу Грузії. Владу там зараз утримують про-російські політики, це тимчасово, не треба всіх однією лінійкою міряти.
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03.03.2022 02:15 Відповісти
Но именно этот! народ проголосовал за эту! власть...
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03.03.2022 02:34 Відповісти
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Між Зе І Пе насправді виявилося різниці небагато.але Пе на той час довів своїми діями ,що він вже відпрацьований матеріал,не будучи в змозі перемогти свою натуру бариги,а у Зе на той момент ,ще був шанс не вступити ,а ввійти в історію.та й вибір між двома кандидатами ,де решта технічні або для галочки ,як ото Вакарчук,вибачте ,але вибором не являється.порохоботи , вперед -я тремчу.
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03.03.2022 02:59 Відповісти
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Ну так и я о том ,порохоботы-налетайте.я голосовал в 14-м за пороха ,а потом дал шанс Зе..оба они провалили мой с ними договор.это плохо ,но это жизнь,и я это ещё учту.но я не молчу ,что я голосовал за Зе,тому как я указывал ранее были причины ,мне не стыдно .а вот до сих пор кричать ,что Петя всегда "наш президент"смешно,и выглядит именно порохоботством.
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03.03.2022 03:10 Відповісти
Бо ти тупий.
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03.03.2022 04:21 Відповісти
Не скучай порохобот ,это все ,что тебе осталось.порох-на нуле
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03.03.2022 15:07 Відповісти
Да-это-я ТЫ ТВАРЬ ЛАЗИШЬ СРЕШЬ НА КАЖДОЙ ВЕТКЕ ИДИ НА Х
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03.03.2022 06:58 Відповісти
Що тобі не подобається? Маю трохи часу, маю натхнення, після кожного мила момоскальскі адреси заходжу сюди.
На тебе не срав, не куй не посилав. Але, якщо бажаеш...
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03.03.2022 07:04 Відповісти
Ми теж багато кого обирали. Краще погугли - який вони мітинг у підтримку зібрали.
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03.03.2022 02:49 Відповісти
Роблячи добрі справи, ніколи непотрібно очікувати подяку. Буде добре, ні то ні.
Старовинний звичай, роби добру справу першим, якщо не отримаєш такої ж відповіді, роби висновки з ким маєш справу.
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03.03.2022 02:23 Відповісти
То не народ Грузії, то залита грошима параші "еліта"
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03.03.2022 02:45 Відповісти
была у меня стычка в Грузии с путинцем суперватником, водителем. Элита, чо
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03.03.2022 03:44 Відповісти
ну вот и грузин обманули на выборах как и украинцев во время войны
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03.03.2022 02:46 Відповісти
Да это ответка за саакашвили!
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03.03.2022 02:11 Відповісти
Відкликати нашого посла для консультацій
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03.03.2022 02:12 Відповісти
Вже.
За відмову від приєднання до західних санкцій проти росії.
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03.03.2022 02:14 Відповісти
стидоба, грузинська "влада" - позор!!!! дуже сподіваюсь що грузинський народ відреагує, якраз час змити з себе цю ганьбу кінченого путінського дружка іванішвілі і повернути собі вкрадені території
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03.03.2022 02:40 Відповісти
i sredstva PVO v 2008
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03.03.2022 02:13 Відповісти
так сейчас другие у власти но как грузины допустили такое говно кацапское к власти после того как у них отобрали землю?
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03.03.2022 02:47 Відповісти
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На місці Зеленського, в поточній ситуації я б цей крок розцінював як оголошення з боку Грузії війни Україні. Повинні бути всі відповідні дипломатичні наслідкі.
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03.03.2022 02:13 Відповісти
Бо це не влада Грузії, це путінські посіпаки. З такою владою грузинам нічого не світить.
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03.03.2022 02:15 Відповісти
ну да а кто их выбрал почему нет майдана значит половина поддерживает
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03.03.2022 02:48 Відповісти
Ми без 20 добровольців обійдемося. А от в ЄС та НАТО Грузія тепер може не проситися.
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03.03.2022 02:15 Відповісти
завтра теж подають заявку, їх за нами паровозом тягнуть. ці ***** не вперше на українському горбі виїжджають
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03.03.2022 02:40 Відповісти
так, надо иметь хорошую память, и на зло и на добро.
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03.03.2022 03:46 Відповісти
Ті тварини цього і хочуть
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03.03.2022 06:27 Відповісти
дійсно..
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03.03.2022 02:22 Відповісти
Не с Грузии летели. Борт С17, не грузинский. Могли вылетать по одному цивильными бортами через Турцию, а там собрались в Анкаре, а оттуда уже Globemaster'ом на Жешув. Опытные, потому служба безопасности про***ла их выезд.
А эти как лохи поперлись толпой одним рейсом в один пункт прибытия.
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03.03.2022 02:39 Відповісти
Значить, скорее для понтов все было.одни дело делать летели ,а другие в соцсетях будут себе лайки набирать ,как они хотели ,а их не пускают
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03.03.2022 03:01 Відповісти
тоже возможно. А еще возможно кто-то стуканул.
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03.03.2022 04:00 Відповісти
Друг пізнається в біді.
Як грузини це терплять?
От вибрали на свою голову - тепер в них приблизно, як в Казахстані і впевнено рухаються в обійми бульбофюрера.
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03.03.2022 02:16 Відповісти
стидоба, грузинська "влада" - позор!!!! дуже сподіваюсь що грузинський народ відреагує, якраз час змити з себе цю ганьбу кінченого путінського дружка іванішвілі і повернути собі вкрадені території
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03.03.2022 02:42 Відповісти
Народ Грузії розбереться, як і наш з ЗЕ, але після перемоги!
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03.03.2022 02:47 Відповісти
как бы нашему народу опять не стали лепить каналы каломйши про "великого" полководца из зеленого
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03.03.2022 02:51 Відповісти
усе після перемоги! і прийняття закону про злочинну недбалість влади і про велике крадівництво на дорогах. віповість за все і за нептуни і за вільний перехід параші через перекоп... але після перемоги, поки дурник нехай тішиться.
Усі заслуги - заслуги народу і в супереч діям влади!
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03.03.2022 02:59 Відповісти
пчелы против меда - такие законы наши "слуги" примут только под давлением ЕС и Штатов
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03.03.2022 03:02 Відповісти
є сайт верховної ради, є руки, є голови. я напишу пропозицію, ви підтримаєте.
це для початку, але усе це буде після перемоги, а поки нехай блазень тішиться, зараз він корисний!
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03.03.2022 03:05 Відповісти
самое главное чтобы в это дело сразу втянулись все депутаты от ЕС и Голоса а то будут празновать и опять просрут выборы - и подтянуть настоящих слуг народа с фронта ЗСУ и тер обороны
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03.03.2022 03:30 Відповісти
А как многие здесь радовались и издевались, когда Саакашвили голодал в тюрьме.
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03.03.2022 02:27 Відповісти
саакашвили гандон которому насрать на Украину - он тупо тут бабки стриг и пиарился тоже за бабки торпеда кацапская
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03.03.2022 02:53 Відповісти
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В тебе з головою все добре? Що ти несеш?
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03.03.2022 04:51 Відповісти
не тебе кацапу меня учить -ты вообще не знаешь что делал сак в Украине и кто ему за жто бабки платил
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03.03.2022 05:23 Відповісти
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ВЯчеслав, кацапе, не пости сюди російскі наративи, ординець москальский! А моє призвище закінчується на -о, але вам шпигугам москальским не потрібно його знать!
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03.03.2022 05:50 Відповісти
значит тупой как валянок не говори мне ничего про сака.. он деньги брал у курченко который ******** в ращку и ты украинец после этого?
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03.03.2022 05:53 Відповісти
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Це тобі ваш Лайф Ньюз сказав? Чі липецький слизень росповсюдив, саме в той час, як із Медведчуком гешефти мутив.
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03.03.2022 06:54 Відповісти
ну что же вы кацапы такие тупые - вы же палитесь у вас в каждом посту про пороха - дебилы плять ..
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03.03.2022 07:03 Відповісти
зате ці хутровироблені ідараси за нашими трупами теж планують завтра подавати заявку на членство в ЄС якому терміново потрібна захисна буферна зона. Я проти їх членства і залучу якнайбільше резонансу до цієї ситуації
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03.03.2022 02:35 Відповісти
найманці? якщо озвучено таку позицію країни. в України потім ще й юридичні та репутаційні проблеми виникнуть
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03.03.2022 03:06 Відповісти
ТИ ЩО, З ДУБА РУХНУВ,ЧИ МОЖЕ З ПАЛЬМИ ,ЩЕ Й ХВІСТ ЗЛАМАВ
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03.03.2022 04:56 Відповісти
у ситуації, що склалася, саме так ці люди будуть названі чинним урядом грузії.
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03.03.2022 10:49 Відповісти
Грузини Ваш час стати вільними!!! Скидайте васалів сатани-*****.
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03.03.2022 02:36 Відповісти
они были свободными но им это не интересно
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03.03.2022 02:54 Відповісти
В Украине уже воюют грузинские легионеры, есть фотографии в соцестях. Не выпустили лишь дополнительные силы...
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03.03.2022 03:10 Відповісти
Вони б краще пішли свою Абхазію звільняти

А не до чужої Перемоги примазуватись

Потрібно вже Кавказ весь піднімати .
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03.03.2022 04:35 Відповісти
дуже влучно!
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03.03.2022 10:52 Відповісти
похоже,гркзиюждут очень сильные изменения.Власть будет заменена..Вряд ли на фоне такой поддержки Украины в мире грузины из-за промосковского правительства захотят терять или даже отодвигать щансы на вступление в НАТО
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03.03.2022 04:58 Відповісти
Вся ця влада просто-підари кінчені...
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03.03.2022 06:10 Відповісти
Через Турцию можно . Я не думал ,что Грузинские власти на столько туппые. Русне все, ******, денег от них больше не будет. А вот Украину , после войны зальют деньгами ,. Так шо вы рискуете остаться на бабах
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03.03.2022 06:56 Відповісти
Зараз в Грузії проросійський уряд... І це після того, як росіяни бомбили грузинів у 2008
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03.03.2022 07:16 Відповісти
Уже десять лет как. Наш Зеленский как бы тоже хотел быть таким.
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03.03.2022 07:39 Відповісти
Дуже шкода.Але не дивлячись на проросійську владу,народ Грузіі нам дружній
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03.03.2022 10:12 Відповісти
 
 