26835 69
Влада Грузії не випустила з Тбілісі добровольців, які прямували до України для боротьби з російськими окупантами
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Кілька десятків грузіинських бійців-добровольців з бойовим досвідом планували виліт літаком до Польщі для подальшого перекидання в Україну ї допомогі ЗСУ, але влада Грузії не допустила такого розвитку подій. Добровольці були зняті з рейсу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.
За інформаццією джерела, посадка в літак в аеропорту Тбілісі була заборонена урядом Грузії. Добровольців зупинили та провели допит працівники державної безпеки Грузії.
Також була припинена дія їхніх закородонних паспортів і з них взяли підписку про нерозголошення та невиїзд.
Топ коментарі
+33 Володимир Логойда
показати весь коментар03.03.2022 02:15
+32 MishaCom
показати весь коментар03.03.2022 02:15
+29 Володимир Логойда
показати весь коментар03.03.2022 02:14
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
На тебе не срав, не куй не посилав. Але, якщо бажаеш...
Старовинний звичай, роби добру справу першим, якщо не отримаєш такої ж відповіді, роби висновки з ким маєш справу.
За відмову від приєднання до західних санкцій проти росії.
А эти как лохи поперлись толпой одним рейсом в один пункт прибытия.
Як грузини це терплять?
От вибрали на свою голову - тепер в них приблизно, як в Казахстані і впевнено рухаються в обійми бульбофюрера.
Усі заслуги - заслуги народу і в супереч діям влади!
це для початку, але усе це буде після перемоги, а поки нехай блазень тішиться, зараз він корисний!
А хто тоді прилетів? https://tsn.ua/ato/gruzinski-viyskovi-pribuli-na-dopomogu-zsu-video-1994341.html?utm_medium=referral&utm_source=idealmedia&utm_campaign=tsn.ua&utm_term=1
А не до чужої Перемоги примазуватись
Потрібно вже Кавказ весь піднімати .